Индикатор для бинарных опционов German Sniper V1 генерирует торговые сигналы исключительно в направлении тренда. Он не дает точной информации по оптимальному моменту для открытия сделки, но задает уровень, относительно которого возможны покупки либо Call, либо Put контрактов. По этой причине использование German Sniper для торговли бинарными опционами как самодостаточного индикатора представляется затруднительным. Тем не менее его можно использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. На Форексе его также можно успешно применять.

German Sniper V1 продается за $15. На нашем сайте он доступен для бесплатного скачивания, чтобы вы могли ознакомиться с инструментом до покупки. Стоимость индикатора невысока, но может ли такой инструмент действительно пригодится в торговле бинарными опционами – узнайте в нашем обзоре.

Характеристики индикатора для бинарных опционов German Sniper V1

Установка индикатора для бинарных опционов German Sniper Indicator V1

Индикатор German Sniper Indicator V1 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора German Sniper V1 для бинарных опционов

К сожалению точный принцип работы индикатора German Sniper V1 для бинарных опционов установить невозможно. Результатом работы алгоритма является уровень, отмеченный желтым цветом. Для Call опционов он отмечается надписью SMART BUY, а покупка рекомендуется, если актив торгуется выше уровня. Для Put опционов появляется надпись SMART SELL, а покупку следует искать, когда цена ушла ниже желтого уровня.

Подводя итог, суть работы индикатора заключается в установлении направления тренда и важного локального уровня поддержки/сопротивления, относительно которого можно рассматривать покупки соответствующих опционов.

Индикатор для бинарных опционов German Sniper V1 позволяет изменять лишь визуальные настройки:

В базовом шаблоне параметры 0-3 отмечены как прозрачные. Добавив значения разных цветов в эти настройки мы можем увидеть, что German Sniper рисует линии каналов, которые, очевидно, играют важную роль в появлении основного сигнала. Можно заметить, что при переходе линий канала то выше, то ниже графика цены, меняется их цвет. Этот момент всегда совпадает с появлением нового желтого уровня с торговой рекомендацией:

Правила торговли по индикатору German Sniper V1 для бинарных опционов

Индикатор German Sniper V1 сам определяет текущий тренд. Новичкам, которые еще испытывают затруднения в распознавании различных фаз рынка, это может быть весьма полезным.

Применяя German Sniper, можно просто положиться на работу индикатора для определения направления сделки, но навык распознавания тренда и флэта, а также понимание принципов торговли бинарными опционами в разных рыночных условиях – крайне важны для успешного применения любых стратегий и понимания их сути. По этой причине новичкам мы рекомендуем ознакомиться с нашими обучающими материалами на эту тему:

Индикатор German Sniper V1 только определяет уровень, относительно которого может приобретаться опцион, но сам он не дает точных торговых сигналов. Для определения самых выгодных точек покупки бинарного опциона нам следует обратиться к дополнительным инструментам технического анализа. По нашим наблюдениям German Sniper неплохо работает в связке с осциллятором Stochastic.

Для торговли по данной стратегии нам следует отслеживать моменты пересечения двух показателей Стохастика в зонах выше 80 и ниже 20. Это зоны, идентифицирующие места, где предположительно истощены силы покупателей или продавцов. Здесь цене будет сложно преодолеть сопротивление уровня, не сделав предварительного отката от него:

Итак, для покупки Call опциона требуется соблюдение следующих условий:

На графике мы видим желтый уровень с надписью SMART BUY ABOVE HERE. Цена находится выше желтого уровня. Сплошная линия Стохастика пересекла красную пунктирную вверх в зоне перепроданности.

Для покупки Put опциона условия следующие:

На графике появился желтый уровень с надписью SMART SELL BELOW HERE. Цена находится ниже желтого уровня. Сплошная линия осциллятора Стохастик пересекла красную пунктирную вниз в зоне перекупленности.

При соблюдении всех трех условий можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Открытие опциона Call

На этом примере индикатор German Sniper дал сигнал SMART BUY ABOVE HERE, а цена сразу ушла выше уровня. Спустя некоторое время значения Stochastic ушли в зону перепроданности. Окончательным сигналом к покупке Call опциона стало пересечение вверх сплошной линией Стохастика его пунктирной линии. На открытии новой свечи можно покупать Call опцион:

Открытие опциона Put

После появления SMART SELL BELOW HERE сигнала, актив сразу начал торговаться ниже желтого уровня. За небольшой отрезок времени значения осциллятора Стохастик три раза уходили в зону перекупленности, где сплошная линия Стохастика пересекала пунктирную линию вниз. Каждый раз по такому сигналу можно было покупать Put опцион с экспирацией в 3 свечи:

Заключение

Хоть индикатор для бинарных опционов German Sniper V1 и не дает однозначных торговых сигналов, он может эффективно использоваться в сочетании с дополнительными инструментами технического анализа, указывая на направление тренда и обозначая ключевой уровень, выше или ниже которого следует искать покупки соответствующих опционов.

В нашем обзоре мы использовали German Sniper в сочетании с осциллятором Stochastic. Этот метод позволяет получить до 70% прибыльных сигналов для торговли бинарными опционами. Вы можете самостоятельно пробовать комбинировать индикатор с другими инструментами или сигналами. Обязательно проверяйте работу системы на демо-счете!

Помните о важности соблюдения правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в торговле на реальном счету, так как это существенно повышает прибыльность любого торгового подхода. Надежную площадку для торговли вы найдете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Книги по трейдингу

Актуальные бонусы и промокоды для БО

Живой график для бинарных опционов онлайн

Официальные брокеры бинарных опционов в России