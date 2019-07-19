Индикатор для бинарных опционов Currency Slope Strength

Индикатор бинарных опционов Currency Slope Strength – современный продвинутый инструмент анализа силы валют. В последнее время все больше внимания трейдеров привлекают стратегии, основанные на оценке относительной силы валютных пар. Для успешного их применения на практике, необходим инструмент, с помощью которого можно быстро определять какая из двух валют в паре лидирует, а какая отстает, и в направлении более сильной открывать сделку.

Именно на этом принципе построена работа индикатора для бинарных опционов Currency Slope Strength. Как его применять на практике, и насколько он эффективен, узнаем в этом обзоре. Разработчики просят за него $85, но насколько оправдана эта цена, и стоит ли он в принципе хоть каких-нибудь денег, давайте разбираться вместе. Те из вас, кто захочет присоединиться к тестированию, найдут ссылку на скачивание этого индикатора в конце статьи.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Currency Slope Strength

Установка индикатора для бинарных опционов Currency Slope Strength

Индикатор Currency Slope Strength устанавливается стандартно в платформу МетаТрейдер 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда все необходимые файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Currency Slope Strength

Индикатор бинарных опционов Currency Slope Strength помогает определить в паре доминирующую валюту. На основе этой информации трейдеры могут строить предположения относительно ближайшего будущего и возможного начала нового ралли. С другой стороны, этот инструмент неплохо справляется с оценкой текущей рыночной фазы. Понимая принцип его работы, будет довольно сложно пропустить назревающую коррекцию.

На рынке существует несколько разновидностей этого осциллятора. Хотя все они построены по схожему принципу, далеко не все имеют одну и туже формулу расчета. Например, какие-то из них могут оценивать скорость изменения цен (ROC), другие – индекс относительной силы (RSI), третьи – индекс товарного канала (CCI) или вычислять силу взаимосвязи между рынками (корреляцию).

Как видим, вариантов создания индекса относительной силы валют достаточно много. Однако, исследуемый индикатор бинарных опционов Currency Slope Strength, вычисляется на основе Triangular Moving Average (TMA). Расчет «Треугольной скользящей средней» похож на простой мувинг (SMA), но с дополнительным сглаживанием.

На картинке выше изображены обе средние с одним периодом усреднения – 7 баров. Как легко заметить, “треугольная” скользящая более сглаженная, чем ее классический аналог, и немного отстает от SMA.

Чтобы определить, насколько сильна та или иная валюта, Currency Slope Strength оценивает угол наклона скользящей TMA. Вместо обычных усредненных значений по формуле TMA, анализатор силы валют использует для расчета свой собственный алгоритм, позволяющий избежать характерного для “треугольной скользящей средней” запаздывания.

У этого инструмента технического анализа много настроек, разбитых на 4 блока:

General Inputs – общие настройки;

Indicator Inputs – параметры индикатора;

Currency Inputs – выбор валют для расчета;

Colour Inputs – настройка цвета для отображения каждой валюты.

Теперь рассмотрим каждый из них более детально.

Общие настройки

В этом разделе пользователь может задавать символы, по которым будет производиться расчет относительной силы, указывать максимальное количество баров для отображения осциллятора, включать/выключать взвешивание только по символу графика или по всем валютам из блока “Currency inputs”, задавать шрифты, добавлять или удалять значения за выходные дни, отображать на графике только динамику валют этого символа.

Параметры индикатора

Этот пункт позволяет юзеру указать таймфрейм расчета, задать минимальный порог срабатывания сигнала о пересечении индексов относительной силы, управлять оповещениями в виде всплывающего сообщения в терминале MetaTrader 4, отправлять письма на электронную почту или с помощью Push-сообщений.

Выбор валют для анализа

В этом блоке можно выбрать валюты для расчета их относительной силы.

Настройки отображения

Здесь доступны настройки внешнего вида линий, отвечающих за отображение динамики валют, таймфрейма, пересечений и фона.

Режимы работы

Этот инструмент может работать в двух основных режимах:

Отображение всех валют, активированных для анализа; Визуализация валют, составляющих пару на графике, к которому он прикреплен.

Рассмотрим работу каждого из них.

В первом случае в “подвальной” части появятся индексы всех валют, напротив которых в блоке “Currency inputs” стоит true:

Для включения этого режима параметру “weightOnlySymbolOnChart” необходимо присвоить значение false.

Для второго случая, чтобы активировать режим работы для валют, составляющих пару, параметр “weightOnlySymbolOnChart” необходимо перевести в состояние true:

Виды сигналов

Сигналы индикатора для бинарных опционов Currency Slope Strength могут быть трех типов:

Пересечение линий;

Индексы движутся параллельно;

Пересечение границы канала.

Пересечение линий

Пересечение кривых подвального осциллятора говорит о смене тренда. В этом случае появится вертикальная полоса желтого цвета в панели котировок.

И стандартное всплывающее сообщение (алерт) торговой платформы MetaTrader 4 с указанием направления пересечения.

Если линии пересекаются вблизи нулевой отметки внутри канала, это говорит о том, что пока ни одна из валют в паре не приобрела достаточного импульса к дальнейшему курсовому росту или снижению. Поэтому рассчитывать на большую прибыль только по такому сигналу не стоит. С другой стороны, он может предшествовать возникновению сильного восходящего или нисходящего тренда. Лучшее, что вы можно сделать в таком случае – подождать, пока ситуация прояснится.

Индексы движутся параллельно

Если оба индекса относительной силы движутся параллельно друг другу – это говорит о начале флэта. Если в паре нет лидирующей валюты, значит участники торгов на время потеряли интерес к этому инструменту, что и выражается в таком поведении осциллятора.

Пересечение границы канала

Одним из самых сильных сигналов этого осциллятора выступает выход обоих индексов за пределы границ канала, установленных в параметре “LevelCrossValue”. По умолчанию он задан на уровне 0,2, но мы советуем подбирать это значение под конкретную валютную пару индивидуально.

Если обе линии выходят за пределы канала, то одна валюта начинает замедляться, а другая – ускоряться. Обычно это признак зарождения нового тренда и хорошая возможность для открытия сделки. Идеальная ситуация – пробитие верхней границы канала одной валютой, в то время, как другая пробивает его противоположную сторону. Как правило, после такого сигнала возникает устойчивое однонаправленное ценовое движение.

Обратите внимание – индексы не всегда пересекают обе границы одновременно. Иногда это происходит с некоторой задержкой в один-два (иногда больше) баров. Тем не менее, потенциально это очень хороший момент для покупки опционов или заключения сделок, если вы торгуете на Форекс. Пересечение уровней +0,2/-0,2 – один из основных сигналов, генерируемых этим индикатором.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Currency Slope Strength

Индикатор для бинарных опционов Currency Slope Strength представляет собой ценный инструмент для тех, кто предпочитает “ставить на победителей”. С его помощью довольно легко определить лидирующую валюту в паре, и на основе этой информации планировать в дальнейшем свои сделки.

Тем не менее, несмотря на наличие такого продвинутого средства анализа, мы рекомендуем придерживаться постулатов торговли по тренду, узнать о которых можно из специальной подборки статей на нашем сайте:

Для торговли БО рекомендуемое время экспирации – 3-5 свечей, в зависимости от инструмента. Однако, для определенной валютной пары следует подбирать экспирацию, исходя из результатов тестирования на исторических данных и конкретного таймфрейма.

Открытие опциона Call

Голубая линия пересекает зеленую горизонталь подвального осциллятора вверх. Красная линия подвального осциллятора пересекла красную горизонталь вниз. Покупаем опцион Call на открытии новой свечи.

На закрытии свечи голубая линия подвального осциллятора пробила верхнюю границу, а красная – нижнюю, что говорит о зарождении нового импульса к росту. На открытии новой свечи открываем Call.

Открытие опциона Put

Красная линия пересекает зеленую горизонталь подвального осциллятора вверх. Голубая линия подвального осциллятора пересекла красную горизонталь вниз. Покупаем опцион Put на открытии новой свечи.

На закрытии свечи красная линия подвального осциллятора пробила верхнюю границу, а голубая– нижнюю, что говорит о зарождении нового импульса к снижению. На открытии новой свечи открываем Put.

Заключение

При грамотном использовании у индикатора бинарных опционов Currency Slope Strength есть все шансы стать вашим любимым торговым инструментом. Он позволяет оценить потенциал валют в паре на ранней стадии формирования тренда. Он однозначно стоит своих $85, которые просят за него разработчики, и может успешно применяться, как для скальпинга, так и свинг-трейдинга, в сочетании с другими индикаторами тренда.

Индикатор бинарных опционов для анализа силы валют рекомендуется к использованию не только начинающим, но и опытным трейдерам, желающим добавить в свою торговую стратегию инструмент для отбора наиболее перспективных валютных пар. С его помощью можно оценить какими из них выгодно торговать в определенный момент времени. Кроме того, он может быть полезен тем, кто предпочитает опираться в принятии торговых решений не только на технический, но и фундаментальный анализ. В любом случае, перед началом торговли на реальном счете у проверенных брокеров, обязательно потренируйтесь на демо-счете, применяя на практике все правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Скачать Currency Slope Strength

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: