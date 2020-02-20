Индикаторы паттернов для MetaTrader 4

Индикаторы двойных и тройных вершин и оснований для бинарных опционов являются техническими в буквальном смысле. Они отмечают на графике места, где формируются такие паттерны, и дают сигналы, которые показывают, когда стоит войти в сделку. Работа с такими индикаторами делает очень удобным торговлю по паттернам на бинарных опционах.

Характеристики индикаторов для бинарных опционов Price Patterns

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Н1.

Экспирация: 1 час.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: PA PZ DoubleTopBottom, PA PZ TripleTopBottom.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: Любое.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов Price Patterns в MT4

При добавлении индикаторов на график нужно поменять параметр «Breakout Period» в настройках со значения «2» на значение «1», чтобы сигналы не запаздывали. Также, если вы хотите получать звуковые сигналы при формировании фигур, то поменяйте параметр «Display Alerts» и «Sound Alerts» на «true» в обеих индикаторах:

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикаторов Price Patterns

Если вы знаете, что такое тренд и почему так важно уметь определять его на финансовых рынках, то использовать любые индикаторы вам будет в разы проще, так как вы будете понимать, когда стоит войти в сделку, а когда нет, даже если все индикаторы бинарных опционов дают сигнал. В случае с данными двумя индикаторами понимание тренда также не будет лишним, но работать с двойными и тройными вершинами и основаниями можно и против основного тренда.

Прежде, чем описывать правила для входов в сделку, давайте посмотрим, как визуально выглядят двойные и тройные вершины и основания.

Рисунок слева показывает вариант «медвежьего» сценария, когда формируется двойная вершина. Рисунок справа показывает уже «бычий» сценарий при формировании двойного дна:

А так выглядят тройные вершины и основания:

Отличия между ними лишь в количестве экстремумов.

А вот так данные фигуры выглядят на графике:

Чаще всего данные фигуры формируются при развороте основного тренда. Но также они могут появляться и в коррекционных движениях по тренду и против тренда.

Поняв, как выглядят данные паттерны, можно перейти непосредственно к правилам открытия опционов. Стандартными сигналами для входа в позицию считаются пробои уровней, на которых сформировались паттерны (на рисунках выше отмечены черными кругами), но так как у нас есть индикатор, который выдает сигналы, мы будем действовать намного раньше. Итак, для открытия опциона Call нам нужно, чтобы:

Сформировалась фигура двойного или тройного основания и появился сигнал на покупку (зеленая стрелочка).

Дождаться закрытия сигнальной свечи.

Для открытия опциона Put нам нужно, чтобы:

Сформировалась фигура двойной или тройной вершины и появился сигнал на продажу (красная стрелочка).

Дождаться закрытия сигнальной свечи.

Примеры торговли с помощью индикаторов Price Patterns

Разбирать примеры будем на валютной паре EUR/USD и тайм фрейме Н1, так как фигуры технического анализа показывают лучшие результаты на больших тайм фреймах. Длина экспирации для опционов – 1 час.

Открытие опционов Call

Примеры сделок по опционам Call в данном примере можно считать сложными, и новички могут не сразу понять, что к чему, но их стоит рассмотреть, так как такие ситуации случаются не редко.

Как видим, индикатор может формировать три фигуры подряд, при чем смешивая их. Но даже если бы вы решили открыть сделки по всем трем сигналам, то получили бы профит в двух сделках из трех.

Открытие опциона Put

Тут ситуация намного проще и понятнее. Сформировалась стандартная двойная вершина, после чего, дождавшись сигнала от индикатора и закрытия сигнальной свечи, можно сразу открывать опцион Put с экспирацией 1 час.

Другие индикаторы фигур технического анализа для бинарных опционов

Есть и другой индикатор для бинарных опционов под названием Triangles and Flags, который отмечает на графике не только двойные и тройные вершины и основания, а также восходящие треугольники, нисходящие треугольники, флаги и некоторые другие фигуры. Но, к сожалению, в нем есть недостаток, который не дает вовремя войти в сделку — фигуры иногда могут рисоваться с опозданием. Но вы все равно можете ознакомится с ним, и возможно найдете ему достойное применение.

Заключение

Теперь можно с уверенностью сказать, что фигуры технического анализа имеют ценность для любого трейдера, так как никто не ограничивает их использование на больших тайм фреймах. Такие же паттерны формируются и на графиках М1. Но из-за того, что на малых тайм фреймах больше ценового шума, использовать их лучше всего на Н1 и выше.

Главное, не забывайте тестировать все индикаторы и стратегии на демо-счетах, а если не знаете, какого для этого брокера выбрать, то можете ознакомиться с рейтингом брокеров бинарных опционов на нашем сайте. Желаем вам удачной торговли!

Скачать шаблон и индикаторы Price Patterns

Скачать шаблон и индикатор Triangles and Flags

Смотрите также:

Лучшие индикаторы разворота для бинарных опционов

Как торговать в выходные. Что такое котировки OTC?

Калькулятор Мартингейла

Живой график для бинарных опционов онлайн