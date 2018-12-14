Индикаторы разворота в бинарных опционах

        Существует достаточно много индикаторов, которые сигнализируют о скором развороте тенденции и подходят для торговли бинарными опционами. Часть подобных инструментов уже стали классическими, другие появились сравнительно недавно. Ниже приведен перечень наиболее востребованных индикаторов.

        Причины популярности индикаторов разворота

        Сделка по покупке/продаже бинарного опциона остается открытой в течение ограниченного временного периода. В связи с этим большинство трейдеров работают с данным инструментом в благоприятные для торговли моменты. То есть сделки закрываются даже в том случае, если текущая тенденция продолжается (к примеру, продолжается рост цены или сохраняется мощный импульс). Поэтому, чтобы торговля бинарными опционами приносила доход, необходимо постоянно искать на графике модели, которые указывают на скорый разворот тренда. И для этого созданы специальные индикаторы.

        Такие инструменты отличаются тем, что заранее предсказывают наступление разворота и дают достаточно точные сигналы, которые со временем не меняются (не перерисовываются). Трейдеры, используя подобные индикаторы, узнают о скорой коррекции за определенное время до того, как это событие произойдет.

        Второе достоинство разворотных инструментов технического анализа — простота работы. По сути, для понимания сигналов от этих индикаторов достаточно разобраться, что показывает та или иная стрелка на графике.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индекс относительной силы (RSI) – точный индикатор разворота в бинарных опционах

        Данный индикатор используется трейдерами с конца 70-х годов прошлого века в торговле различными финансовыми инструментами, включая бинарные опционы и валютные пары. Принцип работы RSI сводится к тому, что он сравнивает общие значения котировок за выбранный временной интервал.

        Получаемые в итоге показатели меняются в пределах 0-100 и отображаются на графике в виде кривой линии. Кроме того, индикатор также графически отмечает уровни перекупленности и перепроданности. Последние отображаются в отдельном окне в виде двух линий, которые проходят через отметки 30 и 70 соответственно.

        Индекс относительной силы (RSI)

        На приведенном выше скриншоте показана работа индикатора при торговле валютной парой BTC/USD (биткоин к доллару). Мы рекомендуем реагировать на сигналы, возникающие в момент, когда график цены выходит за пределы уровней перекупленности, либо перепроданности. Подобные ситуации нередко заканчиваются коррекцией текущего тренда либо разворотом тенденции.

        Суть таких сигналов сводится к следующему: линия RSI располагается выше 70, что указывает на перекупленность актива. Как только индикатор опускается ниже этого уровня (пробивает его сверху вниз), необходимо открывать сделку на продажу опциона.

        В случае если линия RSI располагается ниже 30, то данная ситуация свидетельствует о перепроданности актива. Как только индикатор пробивает этот уровень, необходимо выставлять ордер на покупку опциона.

        Мы крайне не рекомендуем открывать сделки в период, когда RSI находится выше или ниже соответственно линий перекупленности и перепроданности. Это может привести к убыткам.

        Индикатор RSI дает и другие сигналы, которые можно использовать в биржевой торговле. Но по нашему мнению открытие сделок после пробития уровней перекупленности и перепроданности чаще приносит прибыль.

        Momentum

        Momentum отличный импульсный индикатор разворота для бинарных опционов, он отличается простыми настройками и мы рекомендуем не вносить в них изменения и работать с индикатором в том временном периоде, который задан на платформе.

        Трейдеры применяют несколько формул, при помощи которых настраивается данный инструмент. Чаще устанавливают разницу между ценами закрытия, показанными в текущий и прошлый временные периоды.

        Трейдеры в основном работают с сигналами двух типов, которые дает данный индикатор. Первый возникает в момент, когда линия индикатора Momentum достигает значимых показателей и начинает разворачиваться. Однако именно этот нюанс вызывает много споров. Трейдеры пока не определились, какие именно значения следует считать значимыми. Некоторые работают по уровням перекупленности и перепроданности (можно задать в настройках индикатора). Но этот подход не всегда эффективен.

        Приведенный выше скриншот показывает сигнал второго типа: пересечение линией индикатора нулевой отметки. В данном случае речь идет о подтверждении текущей тенденции.

        Q2MA

        Этот индикатор относится к числу относительно новых разработок разворотных индикаторов. В основу Q2MA лег алгоритм, посредством которого рассчитываются скользящие средние. Последние используются во многих торговых стратегиях. По сути, данный индикатор представляет собой две скользящие средние. Как только эти линии пересекаются между собой, нужно выставлять ордер.

        Основной недостаток разворотного индикатора Q2MA заключается в том, что он нередко перерисовывается. С другой стороны, индикатор простой и доступен на большинстве платформ. Но из-за высокой вероятности перерисовки мы не рекомендуем использовать Q2MA в торговле бинарными опционами.

        Forex Glaz

        Суть работы индикатора проста и сводится к тому, что появление точек (экстремумов, или максимальных цен) на графике свидетельствует о скором развороте тенденции. Кроме того, Forex Glaz посредством линий показывает, в какую сторону направится график цен. Поэтому данный индикатор кажется особенно привлекательным, тем более для начинающих трейдеров.

        Но именно в простоте Forex Glaz кроется опасность. Как и Q2MA, этот индикатор нередко перерисовывается. То есть желтые точки на графике могут неожиданно исчезнуть после выставления ордера на покупку или продажу. Разработчики этого инструмента не рекомендуют работать с ним на таймфреймах менее 15 минут. Однако, как показывает практика, индикатор ведет себя аналогичным образом и в других временных интервалах.

        Visual MACD

        В сравнении с традиционным MACD этот индикатор отличается тем, что выводит график в отдельном окне. Также данная версия популярного инструмента имеет дополнительную сигнальную линию. Принцип работы с Visual MACD сводится к соблюдению следующих правил:

        1. Открывать сделку на покупку можно, если две линии пересеклись снизу вверх, а гистограмма окрасилась в синий цвет.
        2. Выставлять ордер на продажу можно при пересечении сигнальных линий сверху вниз и окрашивании гистограммы в красный цвет.

        Приведенные выше сигналы не всегда точны, и тенденция может продолжиться.

        Рекомендуемые индикаторы

        Для определения моментов разворота тенденции мы рекомендуем использовать индикаторы Stochastic, Momentum и RSI. При этом можно применять только один инструмент. Оптимальным в подобных случаях будет RSI, который отличается хорошей результативностью именно при торговле бинарными опционами.

        Объясняется это двумя факторами:

        • отсутствие перерисовки:
        • сигналы всегда возникают с опрежением.

        Большинство современных индикаторов можно только приобрести за деньги. И отчасти в этом кроется их недостаток. Разработчики таких индикаторов скрывают формулу, на базе которой он производит расчеты. А это не позволяет трейдеру самостоятельно определять, в каких случаях выбранный инструмент будет полезным, а в каких нет.

        Более того, индикаторы с закрытой формулой невозможно проверить. И нельзя проанализировать эффективность инструмента.

        Второй основной недостаток таких индикаторов — то, что они распространяются за деньги. Все технические инструменты не дают постоянно точных сигналов. Более того, не каждый индикатор подходит по ту или иную стратегию торговли. Поэтому платить деньги за то, что не приносит результата, не имеет смысла.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Inokentiy Norman
        Inokentiy Norman
        Все индикаторы на длительную экспирацию, о некоторых знал уже давно а есть и те о которых не слышал, Forex Glaz например, стало интересно что за индикатор, понравился мне сразу еще по скрину, не слишком наляписто выглядит на графике, что для меня лично является плюсом так как люблю минимализм и простоту. Развороты получается ловить не все конечно, но бывает прям хорошо получается. Спасибо за подборку!
        18 марта 2021
        Карим
        Карим
        Правильнее всего использовать любой из вышеприведенных индикаторов на крупных тайммфреймах. от н1 и выше. тогда будет разворот истинный
        Самый лучший совет который тут пока что прозвучал
        Спасибо)
        15 ноября 2020
        Алина Ксенофонтоваа
        Правильнее всего использовать любой из вышеприведенных индикаторов на крупных тайммфреймах. от н1 и выше. тогда будет разворот истинный
        Самый лучший совет который тут пока что прозвучал
        27 октября 2020
        Карим
        Карим
        Правильнее всего использовать любой из вышеприведенных индикаторов на крупных тайммфреймах. от н1 и выше. тогда будет разворот истинный
        15 октября 2020
        Петр Иванов
        Торговля по тренду - вот самый лучший разворот. Не точный конечно, сразу не увидишь, но зато верный. а индюки часто буду ложняки посылать
        А как ты тренд определяешь что развернулся?
        По обновлению экстремумов
        17 сентября 2020
        Мария
        Торговля по тренду - вот самый лучший разворот. Не точный конечно, сразу не увидишь, но зато верный. а индюки часто буду ложняки посылать
        А как ты тренд определяешь что развернулся?
        13 сентября 2020
        Петр Иванов
        Торговля по тренду - вот самый лучший разворот. Не точный конечно, сразу не увидишь, но зато верный. а индюки часто буду ложняки посылать
        31 августа 2020
        Нурлан Омаров
        Нурлан Омаров
        Использую для разворота тренда вообще трендовые линии, потому что когда отбой происходит, чаще всего разворачивается цена неплохо. Как по мне лучший индикатор, плюс и вручную можно чертить
        02 августа 2020
        Олег Иванов
        Олег Иванов
        Зиг заг разворачивает лучше всех, правда иногда перерисовывает...
        форекс глаз - это и есть тот же zz
        я его и имел в виду, но к нему нужен определенный подход
        21 июля 2020
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        Зиг заг разворачивает лучше всех, правда иногда перерисовывает...
        форекс глаз - это и есть тот же zz
        10 июля 2020
        Олег Иванов
        Олег Иванов
        Зиг заг разворачивает лучше всех, правда иногда перерисовывает...
        25 июня 2020
        Эдик
        Разные есть индикаторы разворота, но РСИ - уж извините, это хрень...
        хрень вообще или как индюк для разворота?
        В плане разворотов. Тут тога можно также и стохаастик приписать, и макди, и алигатор, та любой индюк!!!
        Не соглашусь, так как RSI работает по другому в отличие от того же Stochastic. Поэтому развороты по RSI точно можно видеть.
        11 июня 2020
        Ромман
        Разные есть индикаторы разворота, но РСИ - уж извините, это хрень...
        хрень вообще или как индюк для разворота?
        В плане разворотов. Тут тога можно также и стохаастик приписать, и макди, и алигатор, та любой индюк!!!
        22 мая 2020
        General
        General
        Разные есть индикаторы разворота, но РСИ - уж извините, это хрень...
        хрень вообще или как индюк для разворота?
        09 мая 2020
        Роман
        Разные есть индикаторы разворота, но РСИ - уж извините, это хрень...
        24 апреля 2020
        Kristofer
        Kristofer
        Хорошая подборка, спасибо, буду использовать некоторые в будущем
        08 апреля 2020
        Микита
        Разворот и по машкам можно видеть...
        05 марта 2020
        Мистер график
        Мистер график
        Каждый разворот конечно не словишь, но годные есть
        19 января 2020
        svobodnayaptica
        svobodnayaptica
        4 и 5 что надо, остальные такое...
        28 февраля 2019
        райдер
        первые 2 ни о чем, а вот 2-3-4 то что надо, если с умом и понимаем рынка все в порядке у вас)
        09 февраля 2019
