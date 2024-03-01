Индикатор для бинарных опционов АМА – один из последних инструментов, разработанных знаменитым финансовым экспертом Перри Кауфманом. Его полное название – Adaptive Moving Average, что в переводе означает Адаптивная скользящая средняя. Этот инструмент технического анализа без преувеличения стал настоящим прорывом в анализе цен на финансовых рынках.

Впервые об этом инструменте трейдеры всего мира заговорили после публикации книги Кауфмана “Smarter Trading”(“Разумная торговля”). В ней автор поделился с читателями идеей адаптивной скользящей средней, обладающей минимальным запаздыванием по сравнению с классическим мувингом. Эта особенность позволяет AMA очень точно определять тренд на рынке и реагировать на сигналы о его остановке (флэте) или развороте, что заметно снижает риск и повышает эффективность торговли.

В этом обзоре рассмотрим принцип работы Adaptive Moving Average и его сигналы, благодаря которым даже абсолютный новичок сможет надеяться на успех на рынке Форекс или в торговле бинарными опционами. Вы сможете скачать AMA с нашего сайта в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов AMA

Установка индикатора для бинарных опционов AMA

Индикатор АМА устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов AMA

Индикатор для бинарных опционов AMA создавался с учетом двух ключевых аспектов, с которыми сталкиваются трейдеры при использовании различных алгоритмов сглаживания ценовых рядов. Во-первых, он не чувствителен к шумам в ценовых данных. Это исключает появление ложных сигналов о смене тенденции из-за роста волатильности. Одно это обстоятельство существенно повышает точность анализа и принятия решений.

Во-вторых, адаптивная скользящая средняя характеризуется минимальным запаздыванием, что позволяет оперативно определять тренд и реагировать на сигналы о его затухании или развороте. Это дополнительно снижает риски и повышает эффективность торговли на финансовых рынках.

Сам индикатор отображается на основном графике торговой платформы в виде двухцветной скользящей средней. Зеленым цветом обозначен восходящий ценовой импульс, а оранжевым — нисходящий. Сигналом к совершению сделки служит смена цвета. При этом особенно подчеркнем, что этот мувинг не перерисовывает свои сигналы, и им можно доверять.

У индикатора бинарных опционов АМА всего несколько параметров, которые можно изменить в соответствии со своими задачами и особенностью торгуемой валютной пары или криптовалюты. Экспериментируйте с настройками и делитесь в комментариях своими значениями для разных финансовых инструментов.

У индикатора всего 4 параметра:

Period – количество свечей, используемых для расчета; Fast end period, Slow end period – коэффициенты чувствительности; Price – цена (Open, High, Low, Close), по которой идет расчет индикатора.

Параметр “Fast End Period” оказывает большое влияние на частоту сигналов адаптивного мувинга. Чем больше значение, тем реже он сигналит о смене тенденции. Таким образом, его легко подстроить под ваш стиль торговли. Если вы любитель турбо-опционов и скальпинга, советуем выбрать “Fast End Period” в интервале от 2 до 5. В случае, если вы предпочитаете свинг-трейдинг и торговлю бинарными опционами с более длительными периодами экспирации, задайте этому параметру значение от 7 и выше.

Дополнительно к параметрам расчета можно менять настройки внешнего вида, подобрав понравившиеся цвета для отображения.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов AMA

Индикатор для бинарных опционов AMA корректно работает на любом символе (каким бы экзотическим он ни был) и на любом таймфрейме. Но, главное, он совместим с торговлей по тренду – подходом на основе идеи о том, что цены имеют тенденцию двигаться в определенном направлении на протяжении некоторого периода времени.

Для того, чтобы лучше разобраться с правилами торговли по тренду советуем ознакомиться с подборкой статей, специально посвященных этой теме:

Для совершения сделок по сигналам АМА для бинарных опционов не понадобятся никакие дополнительные инструменты. Все, что необходимо для торговли уже заложено в индикатор. По задумке разработчиков, смена цвета мувинга сигнализирует о смене тенденции финансового инструмента, и достаточно совершать сделки в активные часы работы рынка, когда на нем присутствует волатильность.

Кроме того, предполагается, что позиции будут открываться при смене положения цен закрытия свечей (Close) относительно адаптивного мувинга (если цены закрытия переместились выше АМА – открываем Call, ниже – открываем Put) и смене его цвета, но для повышения процента прибыльных сделок, добавим еще один аналогичный индикатор и условие – в момент совершения сделки цвет краткосрочного AMA должен совпадать с цветом долгосрочного (с более длительным периодом параметра “Fast End Period”).

В таком случае правила торговли по индикатору бинарных опционов AMA для Call будут следующими:

Убеждаемся в наличии восходящего тренда. Долгосрочный адаптивный мувинг с периодом “Fast End Period”=100 зеленого цвета. Цвет краткосрочного мувинга с “Fast End Period”= 5 сменился с красного на зеленый. На открытии новой свечи открываем Call.

Правила торговли для Put:

Убеждаемся в наличии нисходящего тренда. Долгосрочный адаптивный мувинг с периодом “Fast End Period”=100 красного цвета. Цвет краткосрочного мувинга с “Fast End Period”= 5 сменился с зеленого на красный. На открытии новой свечи открываем Put.

Рекомендуемое время экспирации 3 свечи. Однако, для конкретного инструмента следует подбирать период удержания позиции, исходя из результатов тестирования на истории и используемого таймфрейма.

Покупка опциона Call

Убеждаемся в наличии восходящего тренда. Долгосрочный мувинг зеленого цвета. Цвет краткосрочного мувинга сменился с красного на зеленый. Предыдущая свеча закрылась выше скользящей средней. На открытии новой свечи открываем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в наличии нисходящего тренда. Долгосрочный мувинг красного цвета. Цвет краткосрочного мувинга сменился с зеленого на красный. Предыдущая свеча закрылась ниже скользящей средней. На открытии новой свечи открываем Put.

Заключение

Однако, мы напоминаем о важности сохранения реалистичных ожиданий. Как и многие другие инструменты технического анализа, адаптивная скользящая средняя не гарантирует точных сигналов во всех случаях. Важно понимать, что иногда он может давать ложные сигналы, особенно в изменчивых рыночных условиях. Эффективность этого индикатора будет сильно зависеть от текущей ситуации на рынке. Тем не менее, трейдерам рекомендуем не стесняться применять индикатор для бинарных опционов AMA в разработке собственных стратегий, учитывая его потенциал и возможные недостатки.

Общая рекомендация – старайтесь избегать ценовых консолидаций и флэтовых участков рынка. Начните с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. И только получив положительный результат на виртуальных деньгах, переходите к торгам на реальном счете. Желаем всем попутного тренда!

