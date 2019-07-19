Торговля опционами - видео

Качественные видеоуроки по торговле бинарными опционами — фундамент будущего успеха

У всех брокеров есть обучающие материалы: электронные книги, статьи, вебинары, в последнее время популярны стали видео уроки торговли опционами.

Любой способ обучения может быть действенным, это зависит от того, как именно ученик лучше воспринимает материал.

Эффективность видео-уроков

Психологи отлично знают, что в большинстве случаев информация быстрее усваивается, если она сопровождается зрительными образами. Обучающее видео значительно повышает качество закрепления материала.

Создано немало видео-уроков по торговле опционами: это и рекомендации по применению стратегий, и рисование графиков достижений, и реклама брокеров или торговых платформ. Торговля бинарными опционами видео очень важна для новичков, которые еще не разобрались в механизме трейдинга.

Чтобы ролики приносили пользу, они должны быть в первую очередь информативными, а не «напичканными» спецэффектами. Лучше смотреть то, что создавалось настоящими профессионалами, давно работающими на бирже, и которым есть что поведать начинающим.

Для улучшения восприятия часто используют такие приемы:

тезисное оформление основных мыслей;

подробное описание стратегии с яркими примерами на графике и заключением сделок в качестве демонстрации.

Лучшие видео- ролики

При обучении торговле опционами видео — возможность наглядно показать, как пользоваться той или иной функцией, применять индикаторы и считывать их сигналы.

Рекомендуем к просмотру новичкам:

«Основы трейдинга» - содержит обзор основных понятий, учит строить линии поддержки и сопротивления, дает понятие о фундаментальном и техническом анализе.

«Обзор индикаторов технического анализа». Учебный фильм рассматривает все самые популярные стандартные индикаторы и осцилляторы, встроенные в платформу МТ4, даются советы о параметрах при их настройке для разных таймфреймов.

«Японские свечи» - ролик, дающий необходимые знания об этом способе отображения графика, видах свечей, их сигналы на разворот.

«Как добавить индикатор в МТ4» - описывает процесс добавления в терминал пользовательских индикаторов, изменение их настроек.

Торговля бинарными опционами - видео, полезные для трейдеров с любой подготовкой:

«Графический анализ» - учит находить на графиках разворотные фигуры и паттерны.

Уроки «Индикатор Моментум», «Индикатор CCI”, “Индикатор Stohastic”, “Индикатор RSI”, “Индикатор MFI”, “Индикатор Ишимоку», «Индикатор ADX”, “Индикатор Laguerre”, “Полосы Боллинджера» дают полное представление о преимуществах данных средств технического анализа, имеются конкретные рекомендации по использованию их для прибыльной торговли.

«Дивергенция — определение и поиск» показывает на примерах, как находить дивергенции, информация будет особенно полезна тем, кто торгует бинарными опционами, поскольку позволяет прогнозировать разворот цены.

Для торговли бинарными опционами видео уроки — возможность извлечь новую информацию, закрепить прочитанное ранее.

Эффективные стратегии торговли бинарными опционами - видео:

«Стратегия Билла Вильямса» в 2-х частях. Большой обзорный урок, подробно рассматривающий комплексную систему трейдинга, основанную на сигналах ряда авторских индикаторов Б. Вильямса.

“Price action” - основы безиндикаторной торговли;

При торговле опционами видео хорошо тем, что его можно скачать на любой гаджет и посмотреть повторно, если что-то забылось.

