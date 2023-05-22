Индикатор для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6 является сигнальным. Его показания не перерисовываются после закрытия свечи, что позволяет проверять эффективность не только в ручном режиме, но и в тестере MT4.

Обратите внимание, что индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6 стоит $35, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно. В нашем обзоре мы разберемся, что лежит в основе сигналов для бинарных опционов, и стоит ли такой алгоритм нескольких десятков долларов.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6

Установка индикатора для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6

Индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора Binary Option Killer Ultimate v8.6 для бинарных опционов

Индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6 для бинарных опционов не имеет значимых настроек, влияющих на работу алгоритма. Во вкладке входных параметров можно настроить систему оповещений:

Во вкладке “Цвета” можно изменить цвет и размер стрелок и черной кривой из точек на графике:

Кривая из точек поверх графика, которую рисует индикатор, похожа на обычную скользящую среднюю. Тем не менее, заменив ширину только нулевого или первого параметра в предыдущей настройке, можно заметить, что она состоит из двух составных частей, проходящих одна под графиком, а вторая – над. При смене расположения черной кривой относительно цены и появляются сигналы для торговли бинарными опционами:

Так как сходство с простой скользящей средней у индикатора бросается в глаза, мы попробовали подобрать значение мувинга, которое максимально повторяло бы контур данного индикатора. Простая MA с периодом 7 оказалась очень похожей, хоть и не абсолютно идентичной:

Правила торговли по индикатору Binary Option Killer для бинарных опционов

В торговле бинарными опционами часто применяются сигналы на основе мувингов. Примерами могут быть индикатор VuongNet Pro, стратегия Fx Profitude и другие. Такие сигналы всегда требуют дополнительных фильтров. Показания скользящих средних и индикаторов на них основанных не могут быть рекомендованы к использованию как самостоятельный инструмент технического анализа. Это относится и к стрелочным сигналам Binary Option Killer.

Торговля по тренду – это самый важный критерий отбора лучших торговых сигналов, способный отфильтровать до 75% убыточных сделок на бинарных опционах. О том, как распознавать тренд и флэт на графике и как использовать эту информацию в торговле, мы рассказываем в цикле материалов:

Binary Option Killer имеет очень высокую чувствительность и по сути указывает на смену микротрендов, что можно использовать для торговли по тренду после небольших откатов. В качестве дополнительного фильтра можно использовать другие инструменты технического анализа. Показания перекупленности и перепроданности осциллятора Стохастик подойдут для этой цели. В примерах мы будем использовать график на M1 с настройками Stochastic 14-3-3, но для других таймфреймов следует подбирать другие оптимальные значения осциллятора.

Правила торговли по индикатору Binary Option Killer для покупки Call опционов будут следующими:

На рынке восходящий тренд. Появился зеленый сигнал индикатора. Индикатор Стохастик находится в зоне перепроданности или только что вышел из нее.

Для покупки Put опционов:

На рынке нисходящий тренд. Появился красный сигнал индикатора. Индикатор Стохастик находится в зоне перекупленности или только что покинул ее.

Время экспирации – 3 свечи таймфрейма.

Открытие опциона Call

В данном примере, дождавшись на восходящем тренде появления зеленой стрелки на покупку Call опциона, и убедившись, что показания осциллятора Стохастик только что покинули зону перепроданности, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи:

Открытие опциона Put

Убедившись в нисходящем тренде, дождавшись появления красного сигнала и подтвердив, что значения Стохастика находятся в зоне перекупленности – можно покупать Put опцион с экспирацией в 3 свечи.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Binary Option Killer Ultimate v8.6 работает на сигналах практически идентичных показаниям простой скользящей средней с небольшим периодом. В использовании такого индикатора следует быть крайне осторожным и обязательно дожидаться сильного сигнала в направлении тренда, подтвержденного показаниями других инструментов.

Если вы будете тестировать Binary Option Killer на демо-счете, обратите внимание, что на результативность стратегии могут влиять настройки дополнительного осциллятора Стохастик, а также время экспирации, которое мы рекомендуем оставлять в пределах 1-5 свечей из-за высокой чувствительности индикатора.

Соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в любом случае будет выигрышным для вашего депозита, как и работа с проверенным брокером бинарных опционов.

Скачать бесплатно индикатор Binary Option Killer Ultimate v8.6

Скачать

Попробовать на демо счете

