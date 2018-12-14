По мнению трейдеров, работающих с бинарными опционами, одним из наиболее выгодных моментов считается выход на рынок против текущего тренда (так называемая атака импульса). Если открыть сделку в момент, когда цены только начинают сильное движение, то можно получить существенную прибыль. Однако найти данную точку для входа достаточно сложно в связи с тем, что каждый такой импульс возникает стремительно и быстро угасает. Решить эту проблему помогает специфические импульсные индикаторы для бинарных опционов.

Что такое импульсы в биржевой торговле?

Под импульсом в биржевой торговле понимается резкое изменение цены актива. В связи с этим работать на таком рынке рекомендуется только с краткосрочными опционами на 5-минутном графике. Открывать сделки на более продолжительный временной интервал не имеет смысла, так как за такой период импульсы успевают угаснуть. Оптимально, если работа ведется в таймфреймах в пределах 1-15 минут.

Появление импульсов обусловлено тем, что в определенный момент времени на рынок вышел трейдер, который за раз купил либо продал большой пакет актива. Поэтому, чтобы зарабатывать на подобных ситуациях, необходимо найти способ предугадывать появление в будущем крупных игроков.

Когда появляются импульсы?

Выделяют три причины появления импульсов на рынке:

Фундаментальные. В эту группу включают новостную и другую важную информацию (различные форс-мажоры, например, стихийные бедствия), которая оказывает существенное влияние на определенную валюту. Технические. В эту группу включены ситуации, когда множество трейдеров открыли ордера на большие объемы с ценами, расположенными на близком расстоянии от важных уровней. Кроме того, к техническим причинам относятся случаи скорого закрытия крупных опционов или фьючерсных контрактов (месячных, недельных и других). Психологические. Свойственны ситуациям, когда цены на активы на протяжении достаточно длительного временного интервала колеблются возле важных (психологических) уровней. При таком рынке напряжение в среде трейдеров постоянно нарастает.

Причины первого характера предугадать сложно. Поэтому работать рекомендуется с техническими и психологическими факторами, которые можно рассмотреть на текущих графиках.

Индикатор Momentum

Индикатор Momentum способен определять момент возникновения импульса на графике цен. Этот инструмент отличается высокой эффективностью работы в подобных ситуациях.

Принцип работы индикатора достаточно простой и сводится к следующему: Momentum определяет точку входа, вычитая из последней цены закрытия цены закрытия нескольких (N) баров.

Основное достоинство инструмента заключается в том, что он заранее предсказывает время возникновения импульса. Формируемые индикатором линии показывают, в какую сторону цена совершит рывок. Если они не меняют направление, то это указывает на продолжение тренда.

Одним из основных паттернов, появление которых свидетельствует о скором возникновении импульса — рельсы. Данная фигура указывает на разворот цены. Этот паттерн дает достаточно точные результаты.

Индикатор выстраивает модель, используя два бара примерно одного размера, но имеющих разное направление. Momentum нельзя настраивать. Единственный параметр, который пользователь может задавать — это число баров (по указанной формуле подставляется вместо N). Увеличивая данное значение, можно «отсеять» слабовыраженные импульсы и оставить только сильные. В случае снижения этого параметра индикатор становится более чувствительным к слабым ценовым колебаниям.

Momentum подходит для торговли на 30-минутных графиках. Работа на меньших таймфреймах с этим индикатором сложна.

Несмотря на то что Momentum отличается высокой эффективностью, сигналов от этого инструмента бывает недостаточно для определения точного входа на рынок. Поэтому для поиска импульсов рекомендуется использовать дополнительно другие индикаторы.

Уровни, флэт и ценовые паттерны

Как было сказано ранее, импульсы возникают около важных уровней (в частности, поддержки и сопротивления). При приближении цены к указанным показателям необходимо приготовиться к выходу на рынок.

В качестве примера работы индикатора можно рассмотреть следующую ситуацию: цена актива движется вверх в стороны уровня сопротивлении, но линия Momentum направлена вниз. При таком сочетании стоит ждать коррекции.

Однако, если цена не пробила важный уровень, но последний бар закрывается в противоположном направлении, и линия индикатора ускорилась, необходимо открывать сделку на покупку или продажу (в зависимости от направления бара). Этот момент показывает скорое возникновение импульса.

Второй удачный момент для открытия сделки — пробой цены уровня в период, когда тренд имеет боковое движение (флэт).

Появление импульса стоит ожидать в тот момент, когда на графике сформируется длинный боковой диапазон. Точка входа на рынок располагается там, где цены выходят за пределы данного коридора. Как только произошел пробой верхней либо нижней линии, необходимо заключать сделку при условии, если индикатор движется в аналогичную сторону.

Последний способ использования Momentum связан с сочетанием ценовых паттернов и графических моделей. Такой вариант дает точные сигналы незадолго до появления импульса.

Графические паттерны типа вымпела или треугольника (первый представлен в качестве примера на скриншоте) также могут указывать на приближение мощного скачка цен. Однако этот инструмент эффективен только в долгосрочной перспективе. Сгладить данный нюанс при работе на минутных графиках способен Momentum.

Как показано на скриншоте линия индикатора на последнем баре начинает резко подниматься. Это означает, что цена вскоре пробьет верхнюю грань вымпела. На следующем баре данный сигнал подтверждается.

Исходя из сказанного получается, что в ситуации, когда треугольник сужается к минимуму, но линия Momentum начинает расти (падать), следует входить на рынок.

Индикатор Bollinger Bands (линии Боллинджера)

Данный индикатор также можно использовать для прогнозирования импульсов. Чем меньше расстояние между полосами Боллинджера, тем вероятнее скорый прорыв цены текущего диапазона.

Приведенный выше график показывает длительное сужение полос Боллинджера. Незадолго до пробоя ценой верхней линии индикатор Momentum продемонстрировал резкий скачок. Как только верхняя полоса Боллинджера будет пройдена, нужно открывать сделку на покупку актива.

В заключение

Индикатор Momentum в сочетании с другими инструментами технического анализа может принести сравнительно большой доход при торговле бинарными опционами. В первое время данная стратегия может вызвать определенные трудности. В частности, сложности обычно возникают при определении момента возникновения импульса. Но со временем эти проблемы исчезнут. Однако первые сделки рекомендуют осуществлять, используя минимальный депозит.

