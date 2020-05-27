Индикатор для бинарных опционов XCode является как трендовым индикатором, так и сигнальным одновременно. Индикатор анализирует силу движения цены и ее положение относительно локальных экстремумов, что в итоге и дает нам направление тренда. Индикатор подходит для всех тайм фреймов, но лучшие результаты можно получить на графиках от М30 и выше.

Сам индикатор прост в применении и не имеет сложных настроек, что делает его подходящим для новичков.

Характеристики индикатора для бинарных опционов XCode

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-D1.

Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: XCode.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов XCode в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

В настройках индикатора параметр «SignalPeriod» с периодом «9» является сбалансированным и наиболее подходит для внутридневной торговли, но для более редких сигналов его можно увеличить:

Уменьшение периода, наоборот, даст возможность получать более частые сигналы, но и повысит риск. Обратите внимание, что чем выше период индикатора, тем и более долгую экспирацию стоит подбирать.

Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов XCode

Сами по себе правила торговли по индикатору XCode очень просты. Все, что необходимо для покупки опциона Call, это чтобы появилась синяя линия индикатора с надписью «Buy» под ней. Для покупки опциона Put соответственно необходима красная линия и надпись «Sell» над ней.

Экспирацию можно использовать как в 1 свечу для более быстрых, но и более рискованных сделок, или в 10 свечей для трендовых сделок.

Важно обратить внимание на то, что индикатор дает сигнал в тот момент, когда цена пересекает линию индикатора, но если наблюдается ситуация, как на картинке ниже, то лучше не совершать никаких сделок:

Следующая свеча поглотила сигнальную, что говорит об отсутствии продаж, а значит сигнал является ложным. Такое правило стоит применять новичкам и также тем, кто любит торговать с минимальными рисками.

Кроме вышесказанного индикатор имеет несколько визуальных параметров, помогающих трейдеру понять направление цены на данный момент, а также то, какие опционы стоит рассматривать для покупки в текущем движении.

Направление цены подсказывают стрелочки в правом верхнем углу графика:

А подсказки над или под линией индикатора говорят о том, какой опцион стоит покупать на данный момент:

И как можно понять, Buy — это опцион Call, а Sell — опцион Put.

Если данный индикатор добавить в готовую торговую стратегию, то эти подсказки могут послужить фильтром для других индикаторов.

Также в индикаторе есть алерты:

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов XCode

Для примера используем валютную пару EUR/JPY и оба вида экспираций.

Открытие опциона Call и Put

Как видно из примера, при покупке опционов Call и Put с любой экспирацией можно было бы получить прибыль:

Примечание: обратите внимание, что не все сигналы будут одинаково хорошо работать для экспирации в 1 свечу, поэтому для скальпинга по индикатору XCode лучше использовать какой-либо фильтр.

Заключение

Несмотря на прибыльность данного индикатора при работе по тренду не стоит забывать про правила мани-менеджмента, так как они являются основой прибыльной торговли любыми инструментами.

Также любой индикатор и стратегию необходимо тестировать на демо-счету, чтобы избежать лишних потерь капитала. Выбрать брокера для тестирования торговых систем и торговли можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

