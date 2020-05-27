        Индикатор для бинарных опционов XCode

        Индикатор для бинарных опционов XCode является как трендовым индикатором, так и сигнальным одновременно. Индикатор анализирует силу движения цены и ее положение относительно локальных экстремумов, что в итоге и дает нам направление тренда. Индикатор подходит для всех тайм фреймов, но лучшие результаты можно получить на графиках от М30 и выше.

        Сам индикатор прост в применении и не имеет сложных настроек, что делает его подходящим для новичков.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов XCode

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-D1.
        • Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: XCode.
        • Торговые инструменты: все валютные пары.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов XCode в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        В настройках индикатора параметр «SignalPeriod» с периодом «9»  является сбалансированным и наиболее подходит для внутридневной торговли, но для более редких сигналов его можно увеличить:

        Настройки индикатора XCode

        Уменьшение периода, наоборот, даст возможность получать более частые сигналы, но и повысит риск. Обратите внимание, что чем выше период индикатора, тем и более долгую экспирацию стоит подбирать.

        Правила торговли и описание индикатора для бинарных опционов XCode

        Сами по себе правила торговли по индикатору XCode очень просты. Все, что необходимо для покупки опциона Call, это чтобы появилась синяя линия индикатора с надписью «Buy» под ней. Для покупки опциона Put соответственно необходима красная линия и надпись «Sell» над ней.

        Экспирацию можно использовать как в 1 свечу для более быстрых, но и более рискованных сделок, или в 10 свечей для трендовых сделок.

        Важно обратить внимание на то, что индикатор дает сигнал в тот момент, когда цена пересекает линию индикатора, но если наблюдается ситуация, как на картинке ниже, то лучше не совершать никаких сделок:

        Сигналы индикатора XCode

        Следующая свеча поглотила сигнальную, что говорит об отсутствии продаж, а значит сигнал является ложным. Такое правило стоит применять новичкам и также тем, кто любит торговать с минимальными рисками.

        Кроме вышесказанного индикатор имеет несколько визуальных параметров, помогающих трейдеру понять направление цены на данный момент, а также то, какие опционы стоит рассматривать для покупки в текущем движении.

        Направление цены подсказывают стрелочки в правом верхнем углу графика:

        Направление тренда вниз от индикатора XCode 

        А подсказки над или под линией индикатора говорят о том, какой опцион стоит покупать на данный момент:

        Подсказки индикатора XCode

        И как можно понять, Buy — это опцион Call, а Sell — опцион Put.

        Если данный индикатор добавить в готовую торговую стратегию, то эти подсказки могут послужить фильтром для других индикаторов.

        Также в индикаторе есть алерты:

        Алерты индикатора XCode

        Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов XCode

        Для примера используем валютную пару EUR/JPY и оба вида экспираций.

        Открытие опциона Call и Put

        Как видно из примера, при покупке опционов Call и Put с любой экспирацией можно было бы получить прибыль:

        Опционы Call и Put по индикатору XCode

        Примечание: обратите внимание, что не все сигналы будут одинаково хорошо работать для экспирации в 1 свечу, поэтому для скальпинга по индикатору XCode лучше использовать какой-либо фильтр.

        Заключение

        Несмотря на прибыльность данного индикатора при работе по тренду не стоит забывать про правила мани-менеджмента, так как они являются основой прибыльной торговли любыми инструментами.

        Также любой индикатор и стратегию необходимо тестировать на демо-счету, чтобы избежать лишних потерь капитала. Выбрать брокера для тестирования торговых систем и торговли можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

        Скачать шаблон и индикатор XCode

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Закроют ли бинарные опционы в России в 2020 году?

        Как лучше пополнять счет у брокера? ТОП-10 способов

        Время торговых сессий

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Алексей Кирюшин
        Алексей Кирюшин
        Дааа, помню когда икс код еще только появился сразу начал пользоваться популярностью. Индикатор древний как динозавр. Основан этот индюк на простом мувинге. Сколько уже этих клонов развелось в сети! Каждый кодер думает что он умнее всех просто переделав мувинг под новое визуальное видение. Поставьте на график мувинг с периодом 5 и вы увидите что все тоже самое.
        02 марта 2021
        Мистер график
        Мистер график
        индюк норм, если это не флэт, то хорошо определяет движение тренда
        27 мая 2020
        Максим
        Экспирация на 10 свечей в разы лучше. это во первых по тренду идет торговля уже. а во вторых отсеиваете такой экспой шум рыночный. 1 свеча слишком быстро и рисково
        27 мая 2020
        Генчик
        Генчик
        Классный индикатор, использую на м30 и экспирацю беру от 3 свечей
        27 мая 2020
