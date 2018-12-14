        Лучшие индикаторы для бинарных опционов без перерисовки

        Одна из основных проблем использования индикаторов при торговле бинарными опционами — перерисовка истории. Технический инструмент сначала показывает сигнал для бинарных опционов об открытии сделки. Но после того, как трейдер выставляет соответствующий ордер, индикатор перерисовывается. И сигнал, который ранее должен был принести прибыль, становится убыточным.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Эффективные и не перерисовывающиеся инструменты

        Список неперерисовывающихся индикаторов достаточно небольшой. Такие инструменты показывают оптимальный момент для выставления ордера, формируя на графике стрелку, направление которой подсказывает, какой тип опциона следует покупать (вверх — Put, вниз — Call).

        BiforexPro

        BiforexPro – это один из немногих стрелочных индикаторов для бинарных опционов, которые никогда не перерисовываются. Инструмент изначально создавался для валютного рынка Форекс. Индикатор дает сигналы о входе на рынок тремя способами: в виде стрелки на графике, посредством оповещений на мобильный телефон и электронную почту.

        BiforexPro можно использовать на любых временных интервалах в торговле различными валютными парами. Индикатор редко дает сигналы для бинарных опционов (в среднем каждые 2-4 часа). Однако отчасти именно благодаря такой особенности количество успешных сделок по показаниям BiforexPro достигает 73-75%.

        Сделки с BiforexPro

        Binary Option Arrows

        Принцип работы этого индикатора базируется на анализе свечных паттернов харами (две идущие подряд свечи разных направленности и размера). Данный технический инструмент обеспечивает достаточно точные сигналы для бинарных опционов, которые со временем не меняются. Binary Option Arrows доступен, в частности, на живом графике (в поиске достаточно вбить название индикатора и выбрать его из появившегося списка).

        (Более подробную информацию о принципах и особенностях работы живого графика можно узнать из статьи на странице с живым графиком.)

        Важная особенность индикатора заключается в том, что он не просто не перерисовывается, но и сохраняет на графике историю предыдущих сигналов. Красная стрелка указывает на убыточные сделки, а зеленая — на момент, когда следует войти на рынок для выставления прибыльного ордера:

        Индикатор сделок Binary Option Arrows

        Binary Option Arrows относится к числу настраиваемых индикаторов, благодаря чему трейдеры могут подстроить его под собственную стратегию для бинарных опционов. Так, можно изменять временной интервал и количество учитываемых свечей. Первый параметр задается через настройки индикатора, а второй — у брокера. Для быстрой торговли рекомендуют устанавливать таймфрейм на уровне 1 либо 5 минут.

        Исходя из практики, индикатор дает наиболее точные сигналы после серии стрелок красного цвета. Мы рекомендуем выставлять ордер после двух-трех таких стрелок, проверяя дополнительно информацию, используя другие индикаторы.

        T3MA-Alarm

        Этот индикатор также разрабатывался под рынок Forex, но позднее трейдеры стали применять его для операций с бинарными опционами. Причем второй вариант использования более привлекательный, так как в данном случае инструмент чаще дает точные сигналы. Индикатор анализирует текущие показатели RSI и значения, которые выводит скользящая средняя в течение определенного временного интервала.

        Стратегия торговли с данным индикатором предусматривает использование дополнительной скользящей средней с периодом, равным 50. Работа с индикатором сводится к следующим правилам:

        1. Выставлять ордер на продажу опциона следует, если появляются стрелки, указывающие вниз, располагаются под скользящей средней.
        2. Выставлять ордер на покупку нужно, если стрелки, указывающие вверх, появляются выше линии скользящей средней.

        Оптимальный таймфрейм для данной стратегии — 5-15 минут. Период экспирации должен быть меньше выбранного временного интервала.

        QQE-New

        Принцип работы индикатора основывается на сглаженных показателях RSI, благодаря чему повышается точность прогнозов. Важная особенность QQE-New – отсутствие запаздываний. То есть индикатор дает сигнал именно в тот момент, когда необходимо открывать сделку. Другие технические инструменты нередко оповещают о выгодной позиции спустя некоторое время.

        Вторая особенность QQE-New заключается в том, что индикатор сообщает трейдеру о появлении удачного момента для входа на рынок звуковым сигналом. А на графике формируются красные и зеленые стрелки, цвет и направление которых показывает, какой тип сделки следует открывать.

        QQE-New встраивается в торговую платформу МТ4. Программа устанавливается по стандартному алгоритму.

        Profit Sunrise

        Profit Sunrise изначально создавался для торговли на рынке Forex, поэтому его поддерживает платформа МТ4. Отличительной особенностью индикатора является то, что он «отсеивает» лишние «шумы», благодаря чему повышается точность выдаваемых сигналов.

        Profit Sunrise, прежде чем выйти на рынок, прошел через многомесячное тестирование на различных валютных парах. В итоге полученный результат показал, что этот индикатор дает точные прогнозы в 91% случаев.

        Profit Sunrise дает сигналы о моменте входа на рынок, прорисовывая на графике стрелки, направление которых показывает, в какую сторону будет разворот. Помимо этого, индикатор поддерживает текстовые и звуковые оповещения.

        KillBinarySignals-2

        KillBinarySignals-2 – это относительно новая версия популярного индикатора, которая не перерисовывается и дает сигналы с высокой точностью. Технический инструмент анализирует сразу несколько показателей и составляет прогноз, основываясь на уровня поддержки и сопротивления, дневные котировки и волатильность выбранного актива. Также индикатор оценивает удаленность от основных (важных) уровней, вероятность их пробоя либо отскока.

        Согласно результатам проведенного тестирования, KillBinarySignals-2 дает точные сигналы в 97% случаев.

        BrainTrend2Sig

        BrainTrend2Sig анализирует показатели индикатора Stochastic и усредненные значения ATR.

        Более подробную информацию об особенностях Stochastic и ATR можно получить из статьи об индикаторах для бинарных опционов.

        BrainTrend2Sig – это трендовый индикатор, который со временем не перерисовывается. Инструмент можно встроить в торговый терминал МТ4. Момент для прибыльной сделки отмечается на графике в виде стрелки. При возникновении подобной ситуации индикатор подает звуковой сигнал. BrainTrend2Sig эффективен при определении момента, когда текущий тренд меняет направление.

        Candlestick pattern indicator (CPI)

        CPI выделяется на фоне других стрелочных индикаторов без перерисовки тем, что он анализирует показатели нескольких свечных паттернов, включая харами, «падающая звезда», дожди и другие. Данный инструмент каждый такой паттерн определяет на графике, указывая на него стрелками. Одновременно с этим возникает звуковой сигнал.

        Работу CPI можно подкорректировать, внеся соответствующие изменения в настройки:

        • включить поиск сильных паттернов; включить поиск паттернов, указывающих на продолжение тенденции или разворот тренда;
        • выбрать метод отправки оповещений (посредством -или звукового сигнала);
        • задать цвет стрелок на графике;
        • включить поиск слабых паттернов разворота;
        • включить поиск редких паттернов.

        Приведенные выше индикаторы без перерисовки предназначены для разных стратегий торговли. Прежде чем применять какой-либо инструмент на практике, мы рекомендуем протестировать его на демо-счете.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        Комментарии

        Костя
        Оппаааа) а чего я это раньше не видел эту статью? Мало, но очень полезно. Я понял туту на сайте есть ещё места где хранится полезная инфа) Спасибки
        01 апреля 2023
        Олег Белан
        Вижу, что здесь на сайте анонсировали обновления индикатора для бинарных опционов Win Profit 80 Что могли бы сказать о нем?, как он вам в процессе торговли? или это новый индикатор.
        23 июня 2021
        Давид
        Как выбрать лучший индикатор для бинарных опционов без перерисовки?
        14 июня 2021
        Никита
        Как Вам индикатор Kill Binary Signals 2? пробовали его на практике в какой то стратегии для торговли бинарными опционами?
        Profi Trader, Kill Binary Signals дает довольно точные сигналы, но к нему надо привыкнуть и хорошо разобраться с настройками, особенно если начинаете свой путь в торговле бинарными опционами.
        11 июня 2021
        Profi Trader
        Как Вам индикатор Kill Binary Signals 2? пробовали его на практике в какой то стратегии для торговли бинарными опционами?
        10 июня 2021
        Мирон
        Candlestick pattern indicator мне очень понравился, крутой и полезный индюк, так как я люблю торговать по тех. анализу, но постоянно нет возможности смотреть на график я установил себе этот индикатор, подключил аллерты и теперь каждый раз когда на графике появляется один из свечных паттернов мне приходит уведомление и я уже смотрю на ситуацию для принятия решения, в общем индикатор не дает пропускать развороты рынка и позволяет участвовать почти в каждом из них.
        Dmitriy Grishin, я тоже попробую этот индикатор, раз вы говорите, что там можно подключить аллерты и настроить уведомления. Иногда, нет сил целый день сидеть у монитора, особенно, если торговля бинарными опционами - дополнение к основной работе. Думаю, если индикатор в списке лучших индикаторов бинарных опционов без перерисовки, то можно доверять такому выбору.
        07 июня 2021
        Dmitriy Grishin
        07 июня 2021
        Max
        Что можете сказать об индикаторе Biforex Pro ? Просто я начал изучать лучшие индикаторы без перерисовки сейчас и интересно узнать мнение более опытных трейдеров.
        Sergey, Индикатор можно назвать одним из самых точных индикаторов для бинарных опционов. В среднем, сигналы появляються каждые 2-4 часа. Я пока вполне доволен.
        05 июня 2021
        Давид
        Как Вам индикатор Binary Option Arrows?, сколько было у вас по нему сделок в плюс. а сколько -наоборот в минус?
        Maxim, Пробовал этот индикатор, что могу сказать, пока на демо счете был, то больше плюсовых сделок закрывал. Теперь перешел на реальный счет, так больше минусовых сделок стало. Короче буду еще смотреть.
        03 июня 2021
        Maxim
        Как Вам индикатор Binary Option Arrows?, сколько было у вас по нему сделок в плюс. а сколько -наоборот в минус?
        03 июня 2021
        Artur
        Что можете сказать об индикаторе Biforex Pro ? Просто я начал изучать лучшие индикаторы без перерисовки сейчас и интересно узнать мнение более опытных трейдеров.
        Sergey, Пробовал этот стрелочный индикатор, довольно простой в использовании. Пойдет с любыми валютными парами. Лично я на всякий случай тестировал его на демо счету.
        01 июня 2021
        Sergey
        Что можете сказать об индикаторе Biforex Pro ? Просто я начал изучать лучшие индикаторы без перерисовки сейчас и интересно узнать мнение более опытных трейдеров.
        01 июня 2021
        Ростик
        Я обратил внимание, что многие из этих топ лучших индикаторов без перерисовки можно скачать прямо на этом сайте. Думаю это помогает сэкономить время, но мне все равно сложно выбрать. подскажите, пжл. на какие факторы ориентироваться прежде всего?.
        31 мая 2021
        Mihail
        29 мая 2021
        Sergey
        спасибо за индюк паттернов. удобный, понятный. пользуюсь им, время экономит, сразу все паттерны видны
        Патриот, Хороший материал, обо всех лучших индикаторах бинарных опционов без перерисовкисобрали информацию. Теперь нет необходимости идти на другой сайт, искать, сразу экономия времени и усилий.
        27 мая 2021
        Romario
        Хорошая подборка и стоит внимания как новичков так и бывалых трейдеров, со многими индикаторами уже знаком но есть и те которые открылись для меня впервые. Начал тестировать и оказалось что все они имеют место быть. Хоть я все равно больше приверженец торговли по самостоятельному анализу рынка, иногда закидываю на график и такие индикаторы, частенько сигналы от них приносят прибыль.
        01 марта 2021
        Патриот
        спасибо за индюк паттернов. удобный, понятный. пользуюсь им, время экономит, сразу все паттерны видны
        12 февраля 2020
        Ракета
        подборка классная, спасибо
        27 января 2020
        Ян
        О многих даже не слышал. Теперь есть чем заняться в ближайший месяц, буду тестить, вдруг что себе перетяну.
        18 октября 2019
        Самвел
        ТОП подобран с умом. Здесь можно найти индикатор для любого таймфрейма и стратегии. За это автору огромное спасибо!
        04 октября 2019
