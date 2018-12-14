Лучшие индикаторы для бинарных опционов без перерисовки

Одна из основных проблем использования индикаторов при торговле бинарными опционами — перерисовка истории. Технический инструмент сначала показывает сигнал для бинарных опционов об открытии сделки. Но после того, как трейдер выставляет соответствующий ордер, индикатор перерисовывается. И сигнал, который ранее должен был принести прибыль, становится убыточным.

Эффективные и не перерисовывающиеся инструменты

Список неперерисовывающихся индикаторов достаточно небольшой. Такие инструменты показывают оптимальный момент для выставления ордера, формируя на графике стрелку, направление которой подсказывает, какой тип опциона следует покупать (вверх — Put, вниз — Call).

BiforexPro

BiforexPro – это один из немногих стрелочных индикаторов для бинарных опционов, которые никогда не перерисовываются. Инструмент изначально создавался для валютного рынка Форекс. Индикатор дает сигналы о входе на рынок тремя способами: в виде стрелки на графике, посредством оповещений на мобильный телефон и электронную почту.

BiforexPro можно использовать на любых временных интервалах в торговле различными валютными парами. Индикатор редко дает сигналы для бинарных опционов (в среднем каждые 2-4 часа). Однако отчасти именно благодаря такой особенности количество успешных сделок по показаниям BiforexPro достигает 73-75%.

Binary Option Arrows

Принцип работы этого индикатора базируется на анализе свечных паттернов харами (две идущие подряд свечи разных направленности и размера). Данный технический инструмент обеспечивает достаточно точные сигналы для бинарных опционов, которые со временем не меняются. Binary Option Arrows доступен, в частности, на живом графике (в поиске достаточно вбить название индикатора и выбрать его из появившегося списка).

Важная особенность индикатора заключается в том, что он не просто не перерисовывается, но и сохраняет на графике историю предыдущих сигналов. Красная стрелка указывает на убыточные сделки, а зеленая — на момент, когда следует войти на рынок для выставления прибыльного ордера:

Binary Option Arrows относится к числу настраиваемых индикаторов, благодаря чему трейдеры могут подстроить его под собственную стратегию для бинарных опционов. Так, можно изменять временной интервал и количество учитываемых свечей. Первый параметр задается через настройки индикатора, а второй — у брокера. Для быстрой торговли рекомендуют устанавливать таймфрейм на уровне 1 либо 5 минут.

Исходя из практики, индикатор дает наиболее точные сигналы после серии стрелок красного цвета. Мы рекомендуем выставлять ордер после двух-трех таких стрелок, проверяя дополнительно информацию, используя другие индикаторы.

T3MA-Alarm

Этот индикатор также разрабатывался под рынок Forex, но позднее трейдеры стали применять его для операций с бинарными опционами. Причем второй вариант использования более привлекательный, так как в данном случае инструмент чаще дает точные сигналы. Индикатор анализирует текущие показатели RSI и значения, которые выводит скользящая средняя в течение определенного временного интервала.

Стратегия торговли с данным индикатором предусматривает использование дополнительной скользящей средней с периодом, равным 50. Работа с индикатором сводится к следующим правилам:

Выставлять ордер на продажу опциона следует, если появляются стрелки, указывающие вниз, располагаются под скользящей средней. Выставлять ордер на покупку нужно, если стрелки, указывающие вверх, появляются выше линии скользящей средней.

Оптимальный таймфрейм для данной стратегии — 5-15 минут. Период экспирации должен быть меньше выбранного временного интервала.

QQE-New

Принцип работы индикатора основывается на сглаженных показателях RSI, благодаря чему повышается точность прогнозов. Важная особенность QQE-New – отсутствие запаздываний. То есть индикатор дает сигнал именно в тот момент, когда необходимо открывать сделку. Другие технические инструменты нередко оповещают о выгодной позиции спустя некоторое время.

Вторая особенность QQE-New заключается в том, что индикатор сообщает трейдеру о появлении удачного момента для входа на рынок звуковым сигналом. А на графике формируются красные и зеленые стрелки, цвет и направление которых показывает, какой тип сделки следует открывать.

Доверяете ли Вы своему брокеру? Найдите его в рейтинге независимых брокеров 2018 года.

QQE-New встраивается в торговую платформу МТ4. Программа устанавливается по стандартному алгоритму.

Profit Sunrise

Profit Sunrise изначально создавался для торговли на рынке Forex, поэтому его поддерживает платформа МТ4. Отличительной особенностью индикатора является то, что он «отсеивает» лишние «шумы», благодаря чему повышается точность выдаваемых сигналов.

Profit Sunrise, прежде чем выйти на рынок, прошел через многомесячное тестирование на различных валютных парах. В итоге полученный результат показал, что этот индикатор дает точные прогнозы в 91% случаев.

Profit Sunrise дает сигналы о моменте входа на рынок, прорисовывая на графике стрелки, направление которых показывает, в какую сторону будет разворот. Помимо этого, индикатор поддерживает текстовые и звуковые оповещения.

KillBinarySignals-2

KillBinarySignals-2 – это относительно новая версия популярного индикатора, которая не перерисовывается и дает сигналы с высокой точностью. Технический инструмент анализирует сразу несколько показателей и составляет прогноз, основываясь на уровня поддержки и сопротивления, дневные котировки и волатильность выбранного актива. Также индикатор оценивает удаленность от основных (важных) уровней, вероятность их пробоя либо отскока.

Согласно результатам проведенного тестирования, KillBinarySignals-2 дает точные сигналы в 97% случаев.

BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sig анализирует показатели индикатора Stochastic и усредненные значения ATR.

BrainTrend2Sig – это трендовый индикатор, который со временем не перерисовывается. Инструмент можно встроить в торговый терминал МТ4. Момент для прибыльной сделки отмечается на графике в виде стрелки. При возникновении подобной ситуации индикатор подает звуковой сигнал. BrainTrend2Sig эффективен при определении момента, когда текущий тренд меняет направление.

Candlestick pattern indicator (CPI)

CPI выделяется на фоне других стрелочных индикаторов без перерисовки тем, что он анализирует показатели нескольких свечных паттернов, включая харами, «падающая звезда», дожди и другие. Данный инструмент каждый такой паттерн определяет на графике, указывая на него стрелками. Одновременно с этим возникает звуковой сигнал.

Работу CPI можно подкорректировать, внеся соответствующие изменения в настройки:

включить поиск сильных паттернов; включить поиск паттернов, указывающих на продолжение тенденции или разворот тренда;

выбрать метод отправки оповещений (посредством -или звукового сигнала);

задать цвет стрелок на графике;

включить поиск слабых паттернов разворота;

включить поиск редких паттернов.

Приведенные выше индикаторы без перерисовки предназначены для разных стратегий торговли. Прежде чем применять какой-либо инструмент на практике, мы рекомендуем протестировать его на демо-счете.

