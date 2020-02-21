        ТОП лучших индикаторов уровней поддержки и сопротивления для MT4

        Индикаторы уровней поддержки и сопротивления для MT4

        Не редко у всех трейдеров бинарными опционами (даже опытных) случаются ситуации, когда при открытии сделки цена резко разворачивается уходит в другую сторону, принося убыток. Чтобы максимально избегать таких ситуаций, существует множество способов, один из которых — индикаторы уровней поддержки и сопротивления. Такие индикаторы автоматически помещают на график уровни или зоны, которые с наибольшей вероятностью в будущем будут отработаны ценой (то есть цена будет отбиваться от таких уровней). В этой статье рассмотрим все, что связано с такими уровнями.

        Содержание:

        Что такое уровни поддержки и сопротивления и почему они работают?

        Если говорить простыми словами, то поддержкой или сопротивлением считается уровень цен, который в будущем имеет максимальную возможность остановить рост или падение торгового актива.

        Как видно на картинке ниже, в тех местах, которые отмечены на графике, цена скорее всего остановится и будет разворот:

        Уровни поддержки и сопротивления

        Возникают такие уровни поддержи и сопротивления не с проста. Причин, почему уровни работают на любых рынках и на любых торговых активах, несколько:

        • Многие трейдеры поставили свои лимитные ордера на таком уровне цен.
        • Так называемые «крупные игроки» (банки, хедж-фонды и т.п.) удерживают цену на каком-либо уровне.
        • Нет желающих покупать на уровне сопротивления или продавать на уровне поддержки.

        Почему стоит использовать индикаторы уровней поддержки и сопротивления?

        Определять уровни и зоны, на которых цена будет разворачиваться, не сложно, но для новичков это может быть проблемой по началу, и поэтому использовать индикаторы уровней поддержки и сопротивления будет полезно по ряду причин:

        • Можно сравнить свои уровни с уровнями индикаторов и понять, насколько сильно вы ошиблись.
        • Использование индикаторов уровней поддержки и сопротивления экономит время и силы, которые тратятся на поиск ценовых зон.
        • Индикаторы построения уровней Pivot Daily и ATR не ошибаются в расчетах, чего нельзя сказать о людях в общем.
        • Некоторые индикаторы имеют звуковые оповещения, используя которые, не потребуется быть возле компьютера все время.

        Как торговать бинарными опционами с использованием уровней поддержки и сопротивления?

        Торговля бинарными опционами с помощью уровней поддержки и сопротивления может принести хорошую прибыль, но, чтобы это происходило стабильно, нужно понимать, как и когда стоит открывать сделки. Вот несколько основных правил, которых стоит придерживаться:

        • Входить в сделку стоит тогда, когда цена достигла уровня поддержки или сопротивления. Но бывают и исключения, когда цена может не дойти до зоны 5-10 пунктов и все равно развернуться. Если же вы новичок, то лучше всего дожидаться моментов, когда цена доходит до уровня.
        • Не стоит входить в сделку при первом касании ценой уровня. Правильнее будет дождаться закрытия свечи и посмотреть, как себя поведет цена дальше.
        • Экспирацию лучше подбирать в зависимости от используемого тайм фрейма.
        • Торговля от уровней может показаться легкой, но никогда не стоит завышать риски и входить в сделку всем депозитом.

        Виды уровней поддержки и сопротивления

        Во всем мире и на любых рынках трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни бывают различных видов, и вот самые популярные:

        • Уровни поддержки и сопротивления, построенные по экстремумам.
        • Уровни поддержки и сопротивления, основанные на Pivot Daily Levels.
        • Уровни поддержки и сопротивления, основанные на спросе и предложении.
        • Уровни поддержки и сопротивления, основанные на уровнях Фибоначчи.

        Существует множество видов уровней и столько же индикаторов, которых их строят. Мы подготовили ряд самых полезных и функциональных уровневых индикаторов, которые сможет с легкостью использовать даже начинающий трейдер бинарными опционами.

        Индикатор Supply and Demand

        Индикатор зон спроса и предложения пользуется популярностью у более опытных трейдеров бинарными опционами, которые имеют опыт работы с разными рынками. Данный индикатор отмечает уровни по экстремумам цен, которые в будущем очень хорошо отрабатываются.

        При использовании индикатора можно настроить:

        • Цвета зон спроса/предложения.
        • Удаление зон при пробитии их ценой.
        • Временной диапазон, за который будут строиться зоны.
        • Ценовые отметки рядом с зонами.

        Индикатор SS Support and Resistance

        Этот индикатор очень похож на предыдущий, но в нем есть намного больше настроек, что делает его более гибким. Кроме этого, в нем есть текстовые пометки, которые подскажут трейдеру, на сколько данный уровень силен или слаб.

        Настроить можно:

        • Максимальное количество баров для построения уровней.
        • Тайм фрейм, на котором будут строиться уровни.
        • Цвета зон, которые подразделяются на слабые и сильные (десять видов зон).
        • Ширину уровней.
        • Информацию об уровнях (слабые, сильные, пробитые и так далее).
        • Звуковые оповещения, сигнализирующие о касании ценой уровня.

        Индикатор KG Support and Resistance

        Данный индикатор строит уровни поддержки и сопротивления по всем экстремумам, как основным, так в вторичным. Сила уровней отличается по цветам и длинам линий. Жёлтые уровни считаются самыми слабыми, а красные — самыми сильными. Такой индикатор подойдет любителям скальпинга, так как отмечает все возможные уровни.

        В настройках данного индикатора поменять можно только цвета.

        Индикатор MTF Resistance and Support

        Отличие этого индикатора от предыдущего в том, что он может строить уровни по трем тайм фреймам одновременно, что делает анализ более глубоким. Алгоритм построения уровней используется такой же.

        Настроить можно:

        • Отображение информации об уровнях.
        • Автоматическое построение уровней.
        • Отображение уровней с трех тайм фреймов.

        Индикатор Zone

        Кроме стандартного расчета уровней поддержки и сопротивления данный индикатор имеет возможность добавлять в расчет собственный алгоритм, который делает построение зон более точным.  

        Настроить можно:

        • Тайм фрейм, используемый для построения уровней. То есть, к примеру, на графике М5 можно отображать уровни с Н1.
        • Максимальное количество баров для построения уровней.
        • Цвета уровней.
        • Ширину и вид прямоугольников.
        • Сдвиг уровней.

        Индикатор Power Dynamite Areas

        Алгоритм индикатора построен на силе Pivot-уровней, заданном количестве баров и разнице в пунктах между уровнями торгового актива. Данный индикатор хорошо отмечает уровни, которые цена отработает как минимум один раз в будущем.

        Настроить можно:

        • Силу уровней.
        • Количество баров, по которым будут строиться уровни.
        • Разницу в пунктах.
        • Количество уровней.

        Индикатор PZ Pivot Points

        Этот индикатор строит стандартные Pivot-уровни по классическом формуле, которую вы можете найти в сети и при желании построить так же уровни самостоятельно.

        Настроить можно:

        • Тайм фрейм для построения уровней.
        • Цвета.

        Индикатор Murrey Math

        Алгоритм работы индикатора построен на теории Вильяма Ганна. Если объяснить простыми словами, то индикатор строит уровни по определенному не меняющемуся алгоритму, основанному на времени и цене. В итоге индикатор строит восемь основных уровней и четыре дополнительных.

        Настроить можно:

        • Диапазон цен.
        • Диапазон времени.

        Индикатор Fibo Machine PRO

        Алгоритм данного индикатора построен на идее числового ряда Фибоначчи, но вместо построения всех уровней, которые чаще запутывают, строятся только самые актуальные. Кроме этого, все уровни обозначаются, исходя из их смысла. Для Форекс трейдеров также указаны уровня стоп-лосса и тейк-профита. И дополнительно ко всему, в данном индикаторе присутствует инфо-панель, на которой выведена такая информация:

        • Актуальный тренд на данный момент.
        • Сила тренда.
        • Время до конца текущей свечи.
        • Текущее время суток.

        Настроить можно:

        • Отображение инфо-панели.
        • Расположение инфо-панели.
        • Звуковые оповещения.

        Заключение

        Как можно видеть, сегодня не обязательно строить уровни поддержки и сопротивления вручную. С этой работой прекрасно могут справиться индикаторы для бинарных опционов. Остается лишь выбрать тот, который подходит под ваш опыт и стиль торговли.

        Но не забывайте, что любые торговые идеи лучше сначала протестировать на демо-счете. Если вы еще не выбрали брокера, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего вам. А мы в свою очередь желаем вам удачных торгов! 

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Артур
        Можно и скачать, можно и прочитать сразу о нескольких индюках.
        26 июля 2023
        tirant
        Всё в одном месте. Очень хорошо.
        23 февраля 2023
        Вячеслав
        Почему не могу скачать индикатор, при распаковки ошибка
        Ирина , обновите архиватор
        17 ноября 2022
        Почему не могу скачать индикатор, при распаковки ошибка
        17 ноября 2022
        Здравствуйте почему при распаковки файла ошибка вылазит?
        12 ноября 2022
        Мирослава
        Да в трейдинге трудно разобрать падения приросты всё нужно просчитать и предугадать рискованные операции, торговля от уровней поддержки и сопротивления может показаться легкой но вливать весь депозит при первом сигнале индикатора не стоит
        Fun Trader, вообще вливать весь депозит в любую сделку не стоит. Лично я все тестирую стразу не демо-счете, а потом захожу в сделку на маленький процент, примерно 3-5. Мне так комфортно )
        17 октября 2022
        Роман
        Спасибо за индикаторы. Мне нравится, что можно сразу их скачать и протестировать. Все четко и по делу.
        17 октября 2022
        Сергей
        Хорошая подборка, спасибо! Главное кратенько...
        12 августа 2022
        Игорь
        Полезная статья о топ лучших индикаторах уровней подержки и сопротивления станет подсказкой для всех, кто хочет стать успешным в торговле бинарными опционами.
        Какие индикаторы для торговли по уровням поддержки и сопротивлениявы используете чаще всего и почему?
        Ростик, я чаще всего использую индикатор для уровней поддержки и сопротивления Fibo Masine Pro, потому что он показвает самый актуальный тренд на текущий момент времени, а если торгуешь на Форекс, то можно узнать уровни стоп лоса и тейк профита.
        11 июня 2021
        Вахтан
        Подскажите, пожалуйста, какие основные правила должен знать начинающий трейдер, чтобы эффективно торговать по уровням поддержки и сопротиления?
        Игорь Зиньчук, Прежде всего, если торгуете от уровней поддержки и сопротивления, то не стоит рисковать всем депозитом спазу. Начать входить в сделку тоже лучше не спешить, чтобы знать какая тенденция будет на рынке после закрытия свечи.
        alexey, Рисковать всем депозитом не стоит вообще, а не только когда торгуете по уровням поддержки и сопротивления. Если начнутся постоянные сливы депозитов, то прийдет разочарование в торговле бинарными опционами. Так что благоразумие и грамотное распределение капитала прежде всего.
        07 июня 2021
        Maxim
        Ростик, Чаще всего использую индикатор уровней поддержки и сопротивления Zone, так как этот индикатор дает возможность добавить собственный алгоритм для расчета. Мне как то удобно и понятно. Знаете, это для каждого трейдера индивидуально, одному сложно разбираться в нюансах одного индикатора, а кто то использует показатели нескольких индикаторов в процессе торговли.
        03 июня 2021
        alexey
        Какой индикатор из топ лучших индикаторов уровней поддержки и сопротивления лучше всего подойдет для скальпинга в терминале MT 4?
        01 июня 2021
        31 мая 2021
        Дмитрий
        29 мая 2021
        alexey
        29 мая 2021
        Игорь Зиньчук
        Подскажите, пожалуйста, какие основные правила должен знать начинающий трейдер, чтобы эффективно торговать по уровням поддержки и сопротиления?
        28 мая 2021
        Fun Trader
        05 февраля 2021
        Мейси Снайбс
        годные, спасибо
        15 марта 2020
        Веталь
        Веталь
        нормальный набор, выбрал себе некоторые, посмотрю какие можно оставить на постоянке
        01 марта 2020
        Тренд
        Тренд
        Классная подборка индюков, давно такого не было у вас, ребята. спасибо) поддержки и сопротивления вообще можно отнести к обязательному изучению, как и фигуры тех анализа.
        21 февраля 2020
