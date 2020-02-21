Индикаторы уровней поддержки и сопротивления для MT4

Не редко у всех трейдеров бинарными опционами (даже опытных) случаются ситуации, когда при открытии сделки цена резко разворачивается уходит в другую сторону, принося убыток. Чтобы максимально избегать таких ситуаций, существует множество способов, один из которых — индикаторы уровней поддержки и сопротивления. Такие индикаторы автоматически помещают на график уровни или зоны, которые с наибольшей вероятностью в будущем будут отработаны ценой (то есть цена будет отбиваться от таких уровней). В этой статье рассмотрим все, что связано с такими уровнями.

Что такое уровни поддержки и сопротивления и почему они работают?

Если говорить простыми словами, то поддержкой или сопротивлением считается уровень цен, который в будущем имеет максимальную возможность остановить рост или падение торгового актива.

Как видно на картинке ниже, в тех местах, которые отмечены на графике, цена скорее всего остановится и будет разворот:

Возникают такие уровни поддержи и сопротивления не с проста. Причин, почему уровни работают на любых рынках и на любых торговых активах, несколько:

Многие трейдеры поставили свои лимитные ордера на таком уровне цен.

Так называемые «крупные игроки» (банки, хедж-фонды и т.п.) удерживают цену на каком-либо уровне.

Нет желающих покупать на уровне сопротивления или продавать на уровне поддержки.

Почему стоит использовать индикаторы уровней поддержки и сопротивления?

Определять уровни и зоны, на которых цена будет разворачиваться, не сложно, но для новичков это может быть проблемой по началу, и поэтому использовать индикаторы уровней поддержки и сопротивления будет полезно по ряду причин:

Можно сравнить свои уровни с уровнями индикаторов и понять, насколько сильно вы ошиблись.

Использование индикаторов уровней поддержки и сопротивления экономит время и силы, которые тратятся на поиск ценовых зон.

Индикаторы построения уровней Pivot Daily и ATR не ошибаются в расчетах, чего нельзя сказать о людях в общем.

Некоторые индикаторы имеют звуковые оповещения, используя которые, не потребуется быть возле компьютера все время.

Как торговать бинарными опционами с использованием уровней поддержки и сопротивления?

Торговля бинарными опционами с помощью уровней поддержки и сопротивления может принести хорошую прибыль, но, чтобы это происходило стабильно, нужно понимать, как и когда стоит открывать сделки. Вот несколько основных правил, которых стоит придерживаться:

Входить в сделку стоит тогда, когда цена достигла уровня поддержки или сопротивления. Но бывают и исключения, когда цена может не дойти до зоны 5-10 пунктов и все равно развернуться. Если же вы новичок, то лучше всего дожидаться моментов, когда цена доходит до уровня.

Не стоит входить в сделку при первом касании ценой уровня. Правильнее будет дождаться закрытия свечи и посмотреть, как себя поведет цена дальше.

Экспирацию лучше подбирать в зависимости от используемого тайм фрейма.

Торговля от уровней может показаться легкой, но никогда не стоит завышать риски и входить в сделку всем депозитом.

Виды уровней поддержки и сопротивления

Во всем мире и на любых рынках трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни бывают различных видов, и вот самые популярные:

Уровни поддержки и сопротивления, построенные по экстремумам.

Уровни поддержки и сопротивления, основанные на Pivot Daily Levels.

Уровни поддержки и сопротивления, основанные на спросе и предложении.

Уровни поддержки и сопротивления, основанные на уровнях Фибоначчи.

Существует множество видов уровней и столько же индикаторов, которых их строят. Мы подготовили ряд самых полезных и функциональных уровневых индикаторов, которые сможет с легкостью использовать даже начинающий трейдер бинарными опционами.

Индикатор Supply and Demand

Индикатор зон спроса и предложения пользуется популярностью у более опытных трейдеров бинарными опционами, которые имеют опыт работы с разными рынками. Данный индикатор отмечает уровни по экстремумам цен, которые в будущем очень хорошо отрабатываются.

При использовании индикатора можно настроить:

Цвета зон спроса/предложения.

Удаление зон при пробитии их ценой.

Временной диапазон, за который будут строиться зоны.

Ценовые отметки рядом с зонами.

Индикатор SS Support and Resistance

Этот индикатор очень похож на предыдущий, но в нем есть намного больше настроек, что делает его более гибким. Кроме этого, в нем есть текстовые пометки, которые подскажут трейдеру, на сколько данный уровень силен или слаб.

Настроить можно:

Максимальное количество баров для построения уровней.

Тайм фрейм, на котором будут строиться уровни.

Цвета зон, которые подразделяются на слабые и сильные (десять видов зон).

Ширину уровней.

Информацию об уровнях (слабые, сильные, пробитые и так далее).

Звуковые оповещения, сигнализирующие о касании ценой уровня.

Индикатор KG Support and Resistance

Данный индикатор строит уровни поддержки и сопротивления по всем экстремумам, как основным, так в вторичным. Сила уровней отличается по цветам и длинам линий. Жёлтые уровни считаются самыми слабыми, а красные — самыми сильными. Такой индикатор подойдет любителям скальпинга, так как отмечает все возможные уровни.

В настройках данного индикатора поменять можно только цвета.

Индикатор MTF Resistance and Support

Отличие этого индикатора от предыдущего в том, что он может строить уровни по трем тайм фреймам одновременно, что делает анализ более глубоким. Алгоритм построения уровней используется такой же.

Настроить можно:

Отображение информации об уровнях.

Автоматическое построение уровней.

Отображение уровней с трех тайм фреймов.

Индикатор Zone

Кроме стандартного расчета уровней поддержки и сопротивления данный индикатор имеет возможность добавлять в расчет собственный алгоритм, который делает построение зон более точным.

Настроить можно:

Тайм фрейм, используемый для построения уровней. То есть, к примеру, на графике М5 можно отображать уровни с Н1.

Максимальное количество баров для построения уровней.

Цвета уровней.

Ширину и вид прямоугольников.

Сдвиг уровней.

Индикатор Power Dynamite Areas

Алгоритм индикатора построен на силе Pivot-уровней, заданном количестве баров и разнице в пунктах между уровнями торгового актива. Данный индикатор хорошо отмечает уровни, которые цена отработает как минимум один раз в будущем.

Настроить можно:

Силу уровней.

Количество баров, по которым будут строиться уровни.

Разницу в пунктах.

Количество уровней.

Индикатор PZ Pivot Points

Этот индикатор строит стандартные Pivot-уровни по классическом формуле, которую вы можете найти в сети и при желании построить так же уровни самостоятельно.

Настроить можно:

Тайм фрейм для построения уровней.

Цвета.

Индикатор Murrey Math

Алгоритм работы индикатора построен на теории Вильяма Ганна. Если объяснить простыми словами, то индикатор строит уровни по определенному не меняющемуся алгоритму, основанному на времени и цене. В итоге индикатор строит восемь основных уровней и четыре дополнительных.

Настроить можно:

Диапазон цен.

Диапазон времени.

Индикатор Fibo Machine PRO

Алгоритм данного индикатора построен на идее числового ряда Фибоначчи, но вместо построения всех уровней, которые чаще запутывают, строятся только самые актуальные. Кроме этого, все уровни обозначаются, исходя из их смысла. Для Форекс трейдеров также указаны уровня стоп-лосса и тейк-профита. И дополнительно ко всему, в данном индикаторе присутствует инфо-панель, на которой выведена такая информация:

Актуальный тренд на данный момент.

Сила тренда.

Время до конца текущей свечи.

Текущее время суток.

Настроить можно:

Отображение инфо-панели.

Расположение инфо-панели.

Звуковые оповещения.

Заключение

Как можно видеть, сегодня не обязательно строить уровни поддержки и сопротивления вручную. С этой работой прекрасно могут справиться индикаторы для бинарных опционов. Остается лишь выбрать тот, который подходит под ваш опыт и стиль торговли.

Но не забывайте, что любые торговые идеи лучше сначала протестировать на демо-счете. Если вы еще не выбрали брокера, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего вам. А мы в свою очередь желаем вам удачных торгов!

Смотрите также:

Стратегии торговли на бинарных опционах

Лучшие индикаторы разворота для бинарных опционов

Книги по трейдингу

Время торговых сессий