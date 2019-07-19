Индикатор для бинарных опционов Star Scalper – простой в использовании торговый инструмент без перерисовки. Настраиваемые параметры позволяют адаптировать его под различные стили торговли, а продвинутая система оповещений гарантирует, что вы не пропустите сигналы для открытия сделок. Этот индикатор подходит новичкам и опытным трейдерам, и может использоваться как самостоятельная торговая система или в качестве дополнительного инструмента подтверждения точек входа по вашей стратегии.

На сайте разработчиков данный индикатор доступен за $57. Обещается, что он способен улучшить торговлю бинарными опционами, предоставляя надежные сигналы. Насколько это соответствует действительности, выясним в этом обзоре. Мы подробно рассмотрим его функционал и удобство использования. А если вам не терпится узнать, что выделяет его на фоне других индикаторов и какие тонкости стоит учитывать при торговле, читайте дальше.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Star Scalper

Установка индикатора для бинарных опционов Star Scalper

Индикатор Star Scalper устанавливается стандартно в платформу МетаТгаder 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Star Scalper

Индикатор Star Scalper предполагает 4 режима работы: скальпинг, дейтрейдинг, свнигтрейдинг и “звездный” режим. Для каждого из них, в архиве с индикатором, подготовлен отдельный шаблон, который можно найти в папке “templates”. Рассмотрим каждый режим работы по отдельности.

Скальпинг

Его особенностью являются довольно частые сигналы и высокий потенциал прибыли при повышенном уровне риска из-за большого количества сделок. Если вы достаточно опытны в ловле быстрых ценовых движений – этот режим для вас. Важно отметить – таких сигналов поступает много и они предпочтительны для трейдеров с опытом.

Дейтрейдинг

Предлагает универсальный режим с меньшим количеством сигналов и ограниченным риском. Он подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Свингрейдинг

Предлагает не частые сигналы, и не потребует долгого пребывания за монитором. Если вы предпочитаете выбирать сделки с длительными периодами экспирации опционов или у вас ограничено время для торговли, рекомендуем выбрать этот режим.

Режим Star

Предоставляет сигналы, ориентированные на самую многочисленную группу (скальперов и любителей турбо-опционов). Этот режим находится между активным скальпингом на М1 и более спокойной торговлей на Н1.

У индикатора Star Scalper основные параметры скрыты от пользователя. Все, что ему доступно – настройка оповещений и цвета.

Можно включать и выключать появление всплывающих сообщений, выбирать звук и частоту их появления, а также активировать отправку писем и пуш-сообщений.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Star Scalper

Индикатор Star Scalper не подвержен перерисовке, что является одним из его преимуществ. Перерисовка, возникающая в результате изменения показаний индикатора после закрытия свечей, стала серьезной проблемой для многих аналитических инструментов. Это может привести к искажению исторических данных, делая полученные сигналы недостоверными. Такие искажения могут ввести трейдера в заблуждение и негативно повлиять на принятие им решений о торговле.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуем всегда проверять точность сигналов перед их применением.

Из всех описанных выше стилей работы индикатора бинарных опционов Star Scalper нас больше всего привлек "звездный" режим своей универсальностью. Поэтому все последующие примеры будут основаны на нем.

Для увеличения процента прибыльных сделок мы внесли некоторые изменения: на график добавили экспоненциальную скользящую среднюю с периодом расчета 50 и StdDEV(5), с построенной на его основе EMA(21). Для открытия покупок требуется, чтобы закрытие сигнального бара было выше EMA(50), а StdDEV(5) превышал свою EMA(21). Для продаж сигнальный бар должен закрыться ниже EMA(50), и StdDEV(5) также должен быть выше своей EMA(21).

Открытие опциона Call

Появилась зеленая звезда Сигнальная свеча закрылась выше EMA(50) StdDEV(5) больше своей EMA(21) На открытии новой свечи покупаем Call

Открытие опциона Put

Появилась красная звезда Сигнальная свеча закрылась ниже EMA(50) StdDEV(5) больше своей EMA(21) На открытии новой свечи покупаем Put

Рекомендуется выбрать время экспирации 7 свечей. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов Star Scalper

Перед тем как начать торговлю, убедитесь, что рынок не ожидает публикации важной экономической информации. Если в новостном календаре запланировано значимое событие, лучше подождать, пока рынок на него отреагирует, и только потом начинать заключать сделки. Стремитесь торговать во время основных торговых сессий, когда волатильность максимальная. Как правило, наибольшая активность торгов наблюдается во время европейской и американской сессий.

Для торговли по этому индикатору можно выбрать любой таймфрейм на свое усмотрение, но для режима “Star” рекомендуем от М15 и выше. Советуем не перегружать себя обилием сделок. Старайтесь держать открытыми не более 1-2 сделок одновременно, чтобы легче контролировать риск. Управление капиталом – ключевой элемент любой торговой системы. Стремитесь не использовать более 1-2% своего капитала в одной сделке.

Плюсы индикатора Star Scalper

Многие трейдеры, при использовании технических индикаторов, сталкивались с проблемой перерисовки сигналов. Star Scalper лишен этого недостатка. Получив сигнал, вы можете быть уверены: он останется неизменным, предоставляя надежную информацию для открытии сделки. Встроенные оповещения, такие как всплывающие окна в MT4, звуковые сигналы, электронные письма и уведомления на мобильных устройствах, помогут оставаться в курсе рыночных движений и не упускать важные моменты.

Star Scalper предлагает четкие указания для входа и выхода из сделок, что особенно ценно для трейдеров, которые ищут простую и эффективную стратегию. У индикатора есть несколько шаблонных настроек, подходящих под разные стили торговли: дейтрейдинга, скальпинга и свинг-трейдинга. Таким образом, пользователь может выбрать один из них в соответствии со своими предпочтениями.

Минусы индикатора Star Scalper

Несмотря на наличие разных шаблонов, этот инструмент технического анализа не всегда подойдет под конкретную рыночную ситуацию или стратегию торговли. Иногда он может давать ложные сигналы или недостаточно точные прогнозы. Для уменьшения количества убыточных сделок мы добавили скользящую среднюю и индикатор оценки уровня волатильности. Кроме того, шаблонные настройки могут потребовать дополнительной оптимизации под нужды конкретного трейдера. Этот индикатор предполагает платную лицензию, что может стать дополнительной финансовой нагрузкой для трейдера, хотя и не очень значительной.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Star Scalper представляет собой простой и удобный торговый инструмент, который может быть полезен как новичкам, так и опытным трейдерам. Настраиваемые параметры позволяют адаптировать его под различные стили торговли, а продвинутая система оповещений гарантирует своевременное реагирование на сигналы для открытия сделок. Он предоставляет четкие указания для входа и выхода из сделок, что делает его стоящим своих денег инструментом для тех, кто ищет простую и эффективную стратегию.

Однако, несмотря на преимущества, следует помнить, что индикатор не всегда подходит под каждую рыночную ситуацию, и его использование требует определенной оптимизации. Поэтому знакомство с новым аналитическим инструментом следует начинать с демо-счета, открытого у надежного брокера. Открывайте сделки, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем успешной торговли!

