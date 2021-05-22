Индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator – это авторский стрелочный индикатор, который можно считать универсальным, так как индикатор дает сигналы на любом таймфрейме и любом торговом активе, а также помечает стрелочки подписями «BUY» или «SELL», что удобно для новичков. Строится данный индикатора по волатильности, и по словам автора точность индикатора MAKA Indicator достигает 65-70%.
Важно отметить, что индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator является платным и его цена составляет $29.90, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.
Характеристики индикатора для бинарных опционов MAKA Indicator
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М5-D1.
- Экспирация: 5 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: MAKA INDICATOR_v1 - 2.ex4.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium, Alpari.
Установка индикатора для бинарных опционов MAKA Indicator в MT4
Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:
Обзор и настройки индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов
MAKA Indicator – это стрелочный индикатор для бинарных опционов, который обозначает точки входа в сделку красными и синими стрелками, подписанными «BUY» и «SELL», как уже говорилось ранее. Плюсом данного индикатора является то, что он максимально прост в освоении и поэтому подойдет новичкам и тем, кто только начал осваивать торговлю бинарными опционами. Также его можно легко использовать как фильтр для для других индикаторов:
Алгоритм индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов основан на индикаторе ATR (Average True Range), который в свою очередь измеряет волатильность рынка и является стандартным индикатором в терминале MT4. Использовать сам ATR в торговле можно только для анализа, так как все что он показывает – это диапазон движения цены в пукнтах. Алгоритм и дополнительные настройки MAKA Indicator позволяют получать сигналы на основании волатильности индикатора ATR, благодаря чему новички могут использовать его для торговли и при обучении торговле бинарными опционами.
В индикаторе для бинарных опционов MAKA Indicator вы можете настроить фильтры сигналов, чувствительность индикатора и создать индивидуальный набор настроек в зависимости от вашего стиля торговли, активов, таймфреймов и состояния рынка:
Рассмотрим основные настройки индикатора:
- Source. Данная переменная позволяет выбрать тип построения, который может быть по закрытию, открытию, медиане свечи или другими способами;
- ATR Timer. Эта переменная позволяет выставлять диапазон по времени для построения. То есть, если период указан «14», то строится индикатор будет по 14-ти последним барам на графике;
- ATR Multiplier. Эта переменная регулирует чувствительность сигналов индикатора и если ее уменьшить, то можно получить намного больше сигналов на графике;
- Reactor [0.1]. Данная переменная также влияет на количество сигналов, но лучше использовать предыдущий параметр.
Цвета сигналов можно выбрать в последнем пункте настроек индикатора. Также в индикаторе имеются настройки аллертов , которые позволяют получать уведомления о сигналах на вашем ПК или мобильном устройстве. Можно выбрать любой цвет сигналов в последнем пункте настроек.
Правила торговли по индикатору MAKA Indicator для бинарных опционов
Торговать бинарными опционами при помощи MAKA Indicator достаточно просто. Нужно всего лишь дождаться сигнала индикатора о входе в сделку. После появления синей стрелки вверх («BUY») можно покупать опцион Call. Если же мы видим красную стрелку вниз («SELL»), то нужно покупать опцион Put.
Вы можете торговать любой валютной парой с помощью индикатора MAKA Indicator. Рекомендуемые таймфреймы – 5M, 15M и 30M, а экспирация – 5 свечей. Также не стоит торговать в нестабильные дни рынка:
Открывать сделку нужно только после того как свеча закроется, а не сразу же после того как появился сигнал. На открытой свече сигнал не подтверждается, и поэтому вы должны подождать и торговать только после закрытия свечи. Это простое правило поможет вам не совершить ошибку и избежать убытков.
Так же стоит отметить что данный индикатор отлично прогнозирует флэт. Если на графике c небольшим промежутком времени часто появляются сигналы «BUY» и «SELL», они же Call и Put, можно точно сказать что по данному активу началось боковое движение:
С помощью MAKA Indicator можно торговать и на рынке Форекс. Таким же образом следуя сигналам индикатора происходит покупка и продажа валютных пар и других торговых активов, а при появлении противоположного сигнала сделка закрывается.
Покупка опциона Call и Put
На рисунке ниже виден принцип работы индикатора и указаны сигналы и входы в сделку. После того как сигнальная свеча закрыта, происходит покупка опционов Call или Put с экспирацией 5 свечей, которая равна 1 часу 15 минутам на данном графике:
Заключение
Индикатор MAKA Indicator дает возможность проверить прибыльные сделки на истории и работает на всех валютных парах и таймфреймах, а также не перерисовывает сигналы и показывает хороший процент прибыльных сделок. MAKA Indicator подходит как для профессионалов, так и для начинающих трейдеров из-за своей простоты и понятного рабочего алгоритма.
Для того чтобы повысить эффективность своей торговли, данный индикатор можно использовать дополнительно с другими индикаторами и применять в различных торговых стратегиях.
Также всегда стоит помнить про «золотые» правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирать только честного и проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
