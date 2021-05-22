        MAKA Indicator

        Индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator

        Индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator – это авторский стрелочный индикатор, который можно считать универсальным, так как индикатор дает сигналы на любом таймфрейме и любом торговом активе, а также помечает стрелочки подписями «BUY» или «SELL», что удобно для новичков. Строится данный индикатора по волатильности, и по словам автора точность индикатора MAKA Indicator достигает 65-70%.

        Важно отметить, что индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator является платным и его цена составляет $29.90, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Индикатор MAKA на графике бинарных опционов

        Характеристики индикатора для бинарных опционов MAKA Indicator

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5-D1.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: MAKA INDICATOR_v1 - 2.ex4.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, BinariumAlpari.

        Установка индикатора для бинарных опционов MAKA Indicator в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор и настройки индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов

        MAKA Indicator – это стрелочный индикатор для бинарных опционов, который обозначает точки входа в сделку красными и синими стрелками, подписанными «BUY» и «SELL», как уже говорилось ранее. Плюсом данного индикатора является то, что он максимально прост в освоении и поэтому подойдет новичкам и тем, кто только начал осваивать торговлю бинарными опционами. Также его можно легко использовать как фильтр для для других индикаторов:

        Сигналы CALL и PUT индикатора MAKA

        Алгоритм индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов основан на индикаторе ATR (Average True Range), который в свою очередь измеряет волатильность рынка и является стандартным индикатором в терминале MT4. Использовать сам ATR в торговле можно только для анализа, так как все что он показывает – это диапазон движения цены в пукнтах. Алгоритм и дополнительные настройки MAKA Indicator позволяют получать сигналы на основании волатильности индикатора ATR, благодаря чему новички могут использовать его для торговли и при обучении торговле бинарными опционами.

        В индикаторе для бинарных опционов MAKA Indicator вы можете настроить фильтры сигналов, чувствительность индикатора и создать индивидуальный набор настроек в зависимости от вашего стиля торговли, активов, таймфреймов и состояния рынка:

        Настройка алертов в индикаторе MAKA

        Рассмотрим основные настройки индикатора:

        • Source. Данная переменная позволяет выбрать тип построения, который может быть по закрытию, открытию, медиане свечи или другими способами;
        • ATR Timer. Эта переменная позволяет выставлять диапазон по времени для построения. То есть, если период указан «14», то строится индикатор будет по 14-ти последним барам на графике;
        • ATR Multiplier. Эта переменная регулирует чувствительность сигналов индикатора и если ее уменьшить, то можно получить намного больше сигналов на графике;
        • Reactor [0.1]. Данная переменная также влияет на количество сигналов, но лучше использовать предыдущий параметр.

        Цвета  сигналов можно выбрать в последнем пункте настроек индикатора. Также в индикаторе имеются настройки аллертов , которые позволяют получать уведомления о сигналах на вашем ПК или мобильном устройстве.  Можно выбрать любой цвет сигналов в последнем пункте настроек.

        Правила торговли по индикатору MAKA Indicator для бинарных опционов

        Торговать бинарными опционами при помощи MAKA Indicator  достаточно просто. Нужно всего лишь дождаться сигнала индикатора о входе в сделку. После появления синей стрелки вверх («BUY») можно покупать опцион Call. Если же мы видим красную стрелку вниз («SELL»), то нужно покупать опцион Put.

        Вы можете торговать любой валютной парой с помощью индикатора MAKA Indicator. Рекомендуемые таймфреймы – 5M, 15M и 30M, а экспирация – 5 свечей. Также не стоит торговать в нестабильные дни рынка:

        Примеры сигналов на графике MAKA Indicator

        Открывать сделку нужно только после того как свеча закроется, а не сразу же после того как появился сигнал. На открытой свече сигнал не подтверждается, и поэтому вы должны подождать и торговать только после закрытия свечи. Это простое правило поможет вам не совершить ошибку и избежать убытков.

        Так же стоит отметить что данный индикатор отлично прогнозирует флэт. Если на графике c небольшим промежутком времени часто появляются сигналы «BUY» и «SELL», они же Call и Put, можно точно сказать что по данному активу началось боковое движение:

        Индикатор MAKA сигнализирует о флэте

        С помощью MAKA Indicator можно торговать и на рынке Форекс. Таким же образом следуя сигналам индикатора происходит покупка и продажа валютных пар и других торговых активов, а при появлении противоположного сигнала сделка закрывается.

        Покупка опциона Call и Put

        На рисунке ниже виден принцип работы индикатора и указаны сигналы и входы в сделку. После того как сигнальная свеча закрыта, происходит покупка опционов Call или Put с экспирацией 5 свечей, которая равна 1 часу 15 минутам на данном графике:

        call и put по индикатору для бинарных опционов MAKA Indicator

        Заключение

        Индикатор MAKA Indicator дает возможность проверить прибыльные сделки на истории и работает на всех валютных парах и таймфреймах, а также не перерисовывает сигналы и показывает хороший процент прибыльных сделок. MAKA Indicator подходит как для профессионалов, так и для начинающих трейдеров из-за своей простоты и понятного рабочего алгоритма.

        Для того чтобы повысить эффективность своей торговли, данный индикатор можно использовать дополнительно с другими индикаторами и применять в различных торговых стратегиях.

        Также всегда стоит помнить про «золотые» правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирать только честного и проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Алексей
        Интересная статья кстати этот индюк можно применять для скальпинга https://winoptioncrypto.com/skalping-na-binarnyx-opcionax
        06 апреля 2024
        Получается что Алгоритм индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов основан на индикаторе ATR??? И всё? а в чём прикол?
        06 апреля 2024
        Отлично: настроек мало, работает из коробки что называется...
        tirant, и на всех таймфреймах, и на всех парах...
        18 августа 2023
        21-й год, как давно это было......(((
        31 июля 2023
        Отлично: настроек мало, работает из коробки что называется...
        tirant, Да, таких индикаторов не много, которые работают без долгой настройки. Именно по этому он подходит для начинающих.
        14 июня 2023
        Отлично: настроек мало, работает из коробки что называется...
        14 июня 2023
        Судя по тексту статьи так, с первого взгляда. индикатор для бинарных опционов Maka Indicator - просто находка для начинающих трейдеров, особенно, если его правда легко и быстро установить.
        Леша, А почему не рекомендуете брокера бинарных опционов Альпари для Maka Indicator?
        Ростик, Сложно ответить на этот вопрос. Хорошо что прямо здесь в статье есть видео как добавить индикатордля бинарных опционов Maka Indicator в МТ 4.
        07 июля 2021
        Как я вижу Maka Indicator - стрелочный индикатор для бинарных опционов, да еще и сигнальный, так что думаю не будет проблем с его установкой. Практика на демо счете все покажет.
        07 июля 2021
        Судя по тексту статьи так, с первого взгляда. индикатор для бинарных опционов Maka Indicator - просто находка для начинающих трейдеров, особенно, если его правда легко и быстро установить.
        Леша, А почему не рекомендуете брокера бинарных опционов Альпари для Maka Indicator?
        07 июля 2021
        Узнал от друга об этой статье и индикаторе на Вашем сайте. Вчера я только установил Metatrader 4 и в ближайшее время планирую пробовать устанавливать индикаторы. Если с индикатором Maka Indicator все просто, то, пожалуй, с него и начну
        07 июля 2021
        Судя по тексту статьи так, с первого взгляда. индикатор для бинарных опционов Maka Indicator - просто находка для начинающих трейдеров, особенно, если его правда легко и быстро установить.
        07 июля 2021
