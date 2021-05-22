Индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator – это авторский стрелочный индикатор, который можно считать универсальным, так как индикатор дает сигналы на любом таймфрейме и любом торговом активе, а также помечает стрелочки подписями «BUY» или «SELL», что удобно для новичков. Строится данный индикатора по волатильности, и по словам автора точность индикатора MAKA Indicator достигает 65-70%.

Важно отметить, что индикатор для бинарных опционов MAKA Indicator является платным и его цена составляет $29.90, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов MAKA Indicator

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5-D1.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: MAKA INDICATOR_v1 - 2.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Binarium, Alpari.

Установка индикатора для бинарных опционов MAKA Indicator в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор и настройки индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов

MAKA Indicator – это стрелочный индикатор для бинарных опционов, который обозначает точки входа в сделку красными и синими стрелками, подписанными «BUY» и «SELL», как уже говорилось ранее. Плюсом данного индикатора является то, что он максимально прост в освоении и поэтому подойдет новичкам и тем, кто только начал осваивать торговлю бинарными опционами. Также его можно легко использовать как фильтр для для других индикаторов:

Алгоритм индикатора MAKA Indicator для бинарных опционов основан на индикаторе ATR (Average True Range), который в свою очередь измеряет волатильность рынка и является стандартным индикатором в терминале MT4. Использовать сам ATR в торговле можно только для анализа, так как все что он показывает – это диапазон движения цены в пукнтах. Алгоритм и дополнительные настройки MAKA Indicator позволяют получать сигналы на основании волатильности индикатора ATR, благодаря чему новички могут использовать его для торговли и при обучении торговле бинарными опционами.

В индикаторе для бинарных опционов MAKA Indicator вы можете настроить фильтры сигналов, чувствительность индикатора и создать индивидуальный набор настроек в зависимости от вашего стиля торговли, активов, таймфреймов и состояния рынка:

Рассмотрим основные настройки индикатора:

Source. Данная переменная позволяет выбрать тип построения, который может быть по закрытию, открытию, медиане свечи или другими способами;

Эта переменная позволяет выставлять диапазон по времени для построения. То есть, если период указан «14», то строится индикатор будет по 14-ти последним барам на графике; ATR Multiplier. Эта переменная регулирует чувствительность сигналов индикатора и если ее уменьшить, то можно получить намного больше сигналов на графике;

Эта переменная регулирует чувствительность сигналов индикатора и если ее уменьшить, то можно получить намного больше сигналов на графике; Reactor [0.1]. Данная переменная также влияет на количество сигналов, но лучше использовать предыдущий параметр.

Эта переменная регулирует чувствительность сигналов индикатора и если ее уменьшить, то можно получить намного больше сигналов на графике; Reactor [0.1]. Данная переменная также влияет на количество сигналов, но лучше использовать предыдущий параметр.

Цвета сигналов можно выбрать в последнем пункте настроек индикатора. Также в индикаторе имеются настройки аллертов, которые позволяют получать уведомления о сигналах на вашем ПК или мобильном устройстве.

Правила торговли по индикатору MAKA Indicator для бинарных опционов

Торговать бинарными опционами при помощи MAKA Indicator достаточно просто. Нужно всего лишь дождаться сигнала индикатора о входе в сделку. После появления синей стрелки вверх («BUY») можно покупать опцион Call. Если же мы видим красную стрелку вниз («SELL»), то нужно покупать опцион Put.

Вы можете торговать любой валютной парой с помощью индикатора MAKA Indicator. Рекомендуемые таймфреймы – 5M, 15M и 30M, а экспирация – 5 свечей. Также не стоит торговать в нестабильные дни рынка:

Открывать сделку нужно только после того как свеча закроется, а не сразу же после того как появился сигнал. На открытой свече сигнал не подтверждается, и поэтому вы должны подождать и торговать только после закрытия свечи. Это простое правило поможет вам не совершить ошибку и избежать убытков.

Так же стоит отметить что данный индикатор отлично прогнозирует флэт. Если на графике c небольшим промежутком времени часто появляются сигналы «BUY» и «SELL», они же Call и Put, можно точно сказать что по данному активу началось боковое движение:

С помощью MAKA Indicator можно торговать и на рынке Форекс. Таким же образом следуя сигналам индикатора происходит покупка и продажа валютных пар и других торговых активов, а при появлении противоположного сигнала сделка закрывается.

Покупка опциона Call и Put

На рисунке ниже виден принцип работы индикатора и указаны сигналы и входы в сделку. После того как сигнальная свеча закрыта, происходит покупка опционов Call или Put с экспирацией 5 свечей, которая равна 1 часу 15 минутам на данном графике:

Заключение

Индикатор MAKA Indicator дает возможность проверить прибыльные сделки на истории и работает на всех валютных парах и таймфреймах, а также не перерисовывает сигналы и показывает хороший процент прибыльных сделок. MAKA Indicator подходит как для профессионалов, так и для начинающих трейдеров из-за своей простоты и понятного рабочего алгоритма.

Для того чтобы повысить эффективность своей торговли, данный индикатор можно использовать дополнительно с другими индикаторами и применять в различных торговых стратегиях.

Также всегда стоит помнить про «золотые» правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирать только честного и проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

