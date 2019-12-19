        Комета

        Индикатор для бинарных опционов "Комета"

        Индикатор для бинарных опционов Комета является сигнальным и не занимает много места на графике, тем самым позволяя дополнять его и создавать торговые стратегии на основе данного индикатора. Хотя этот индикатор был разработан, как полноценный инструмент, не требующий фильтров. Придерживаясь всех правил, у вас будет возможность получать до 80% положительных сделок.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Комета

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: от М1 и выше.
        • Экспирация: от 1 минуты и выше.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Комета.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Комета в MT4

        В архиве находится три папки:

        • Images
        • Include
        • Indicators

        Копируйте эти папки (с заменой, если потребуется) в папку MQL4. Перезапускаете после этого терминал и можно приступать к настройке индикатора.

        В настройках индикатора Комета меняем параметр «tf» на значение — «Current». Это позволит индикатору автоматически менять значения при изменении тайм фрейма. Если не изменить настройки, то на любом тайм фрейме будет всегда показываться тайм фрейм, выбранный в настройках индикатора.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать шаблон.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Комета

        Данный индикатор для бинарных опционов имеет определенный набор правил, которых нужно обязательно придерживаться. Основное его преимущество в том, что он фильтрует сам себя, то есть из определенных комбинаций мы будем получать сигналы, которые можно разделить на слабые, средние и сильные.

        Индикатор делится на отделения, которые рассмотрим поочередно.

        Первый столбик (бука «К») всегда показывается в цифрах от 1 до 4. Значение цифр:

        • 1 - Сильный сигнал
        • 2 - Средний сигнал
        • 3 - Слабый сигнал
        • 4 - Не торговать

        Скорее всего вы уже поняли, что при значениях 1 и 2 можно рассматривать любые сделки, при значении 3 это стоит делать с осторожностью, так как вероятность положительного исхода низкая, и при 4 не торговать вообще.

        Вот пример сильного сигнала на открытие опциона Put:

        Комета Put

        Столбики со 2 по 6 (буквы «О», «М», «Е», «Т», «А») всегда выражены в виде стрелочек. Показывают сигнал Call (стрелочка вверх) и Put (стрелочка вниз). Сила сигналов:

        • 3 из 5 стрелочек в одну сторону — слабый сигнал, от торговли лучше воздержаться
        • 4 из 5 стрелочек в одну сторону — средний сигнал, можно пробовать открывать позиции
        • 5 из 5 стрелочек в одну сторону — сильный сигнал с самой большой вероятность на положительный исход

        Вот пример сильного сигнала на открытие опциона Call:

        Комета Call

        Последний столбик (с кометой) и его значения:

        • Прочерк — отсутствие сигнала на вход
        • Желтая стрелочка — средний сигнал
        • Красная стрелочка — сильный сигнал

        Чтобы избежать усложнений при работе с данным индикатором, лучше всего использовать только сильные сигналы, так как они не требуют никаких других подтверждений. Но никто не запрещает использовать сигналы средней силы, просто иногда их придется отсеивать.

        Ключевым моментом является то, что на каждый сигнал дается время в размере 3 минут с обратным отсчетом. Открывать опцион лучше всего от начала отсчета и до 2 минут 40 секунд, но не запрещено открывать позиции в любое время, если был сигнал.

        Примеры торговли с помощью индикатора Комета

        Рассмотри варианты на примере различных валютных пар. Использовать будем тайм фрейм М5 и экспирацию так же 5 минут.

        Открытие опциона Call

        На валютной паре AUD/USD был долгий и сильный сигнал на вход, после чего можно было открыть сделку «Выше» или Call:

        Опцион Call

        А вот результат этой сделки:

        Опцион Call

        Как видим, имея сильный сигнал мы получаем максимальную вероятность для положительного исхода, чего советуем придерживаться и вам.

        Открытие опциона Put

        Тоже самое имеем на валютной паре GBP/JPY. Сильный сигнал и нисходящий тренд. Открываем опцион «Ниже» или Put:

        Опцион Put

        Итог на картинке ниже — профит, что доказывает еще раз, что лучше всего брать сильные сигналы:

        Опцион Put

        Заключение

        Как видим из примеров потенциальной торговли, отлично показывают себя сильные сигналы. Средние сигналы дают средние результаты, что было проверено не раз, и что вы так же сможете проверить сами. Слабые сигналы лучше не использовать вообще, чтобы сократить риски.

        Данный индикатор с легкостью смогут освоить и понять даже новички после небольшой практики. Сигналы просты и понятны, и их не так много. Главное — не отходите от правил и торгуйте только по тренду.

        Не забывайте, что тестировать и проверять новые индикаторы нужно сначала на демо счете, а уже потом переходить на реальную торговлю.

        Если вы сомневаетесь в выборе брокера, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего вам. А мы желаем вам удачно торговли!

        Скачать шаблон и индикатор Комета

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WWinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Option Bull
        СУПЕР! Гениальная простота! А винрейт 80% - это сказка
        Сергей, интересно, а при каких это таких условиях он способен дать до 80% прибыльных сигналов? Вы его тестировали? Сколько у вас получилось? Лично я получил 60% прибыльных сигналов.
        Руслан, лично у меня получилось 75-80% и тут нет никакого секрета. Просто нужно торговать строго соблюдая условия торговли предписанные автором: торговать в промежутке 10:00 - 17:00 мск и открывать сделку при сильных сигналах согласно информации в инфо-панели + подождать 20 секунду после того как появился таймер на совершение сделки.
        18 января 2024
        Руслан
        СУПЕР! Гениальная простота! А винрейт 80% - это сказка
        Сергей, интересно, а при каких это таких условиях он способен дать до 80% прибыльных сигналов? Вы его тестировали? Сколько у вас получилось? Лично я получил 60% прибыльных сигналов.
        18 января 2024
        Option Bull
        СУПЕР! Гениальная простота! А винрейт 80% - это сказка
        Сергей, и главное что не нужно устанавливать кучу дополнительных свистоперделок для дополнительной фильтрации сигналов. Индикатор все делает за себя сам, что очень удобно и позволяет не путаться среди кучи инфо-панелей и прочего визуального мусора)
        18 января 2024
        Сергей
        СУПЕР! Гениальная простота! А винрейт 80% - это сказка
        18 января 2024
        Богдан
        Это хорошо что индикатор такой простой.
        Трейдер России, Вот эта простота и пугает. Не всё так просто.
        Артур, Простых решений никогда не было и нет. Над всеми надо работать.
        09 июня 2023
        Артур
        Это хорошо что индикатор такой простой.
        Трейдер России, Вот эта простота и пугает. Не всё так просто.
        09 июня 2023
        Трейдер БО
        Это хорошо что индикатор такой простой.
        09 июня 2023
        Юрий
        Здравствуйте! А я могу установить индикаторы на свой аккаунт в PocketOption?
        привет, нет, это индикаторы для meta trader 4, устанавливаешь туда, а сигналы уже используешь для торговли в покете
        Кстати когда уже покет сделает привязку к МТ4 а то я вот тоже так торгую и не совсем удобно переключатся
        12 марта 2021
        Кирилл
        Вадим
        Вячеслав
        Архив не распаковывается, пишет архивы не найдены.
        Евгений Туменук, обнови архиватор, все ок
        09 июня 2020
        Евгений Туменук
        Серж
        Всем привет! А у меня почему то индюк показывается но без фоновой рамки))) Как сделать чтоб рамка была? С картинкой кометы.
        Привет. Загрузи все из архива как в инструкции указано. Там не только индикатор идет, а и другие папки важные.
        Серж, Дак несколько раз пробовал и по инструкции делал, главное картинка там есть, а на графике не высвечивается))) Ну да и ладно работает и хорошо. Вопрос в другом как поменять в настройках индюка tf на current? Не подскажешь?
        даже специально взял проверил шаблон, у меня комета есть и рамка, все показывает как надо, значит ты где-то допускаешь ошибку все в установке. просто зайди в настройки индикатора и там всего один параметр есть, где можно выбрать карент. или любой нужный таймф фрейм. но лучше карент выбирать, чтобы индикатор сам автоматически работал правильно на любом тф. короче на скрине посмотри) https://prnt.sc/sg2e1j
        Серж, Я уже сам нашел где этот параметр менять. Но он че то не сохраняется. Короче ставишь корент, нажимаешь ОК потом открываешь и там все равно 5 минут стоит блин)))) Галочку ставил чтоб разрешить изменение настроек индикатора.
        Или ты что-то не так делаешь, или у тебя с терминалом проблема какая-то. У меня меняется тайм фрейм в настройках, причем изначально если устанавливать шаблоном, то там сразу стоит карент. Так что проблему ищи не в индикаторе точно)
        Серж, Сапсибо! Не подскажешь если не трудно, чем корент отличается от того если будет стоять 5 минут?
        подскажу. тем, что если ты поставишь м5 в настройках, то на любом таймфрейме у тебя будут сигналы с м5, даже на дневном. поэтому надо ставить под тот, на котором торгуешь
        19 мая 2020
        Ответить
