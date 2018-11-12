    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        BarsStreet 1.15

        Индикатор BarsStreet 1.15

        Доработанный индикатор BarsStreet 1.15 применяется для торговли бинарными опционами и на валютном рынке Forex. Этот инструмент универсален и подходит для трейдинга с временным интервалом как 60 секунд, так и в 1 час.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Описание индикатора

        Индикатор для бинарных опционов BarsStreet 1.15 разработан для круглосуточной торговли с таймфреймом от М1 и выше. С этим инструментом можно заниматься покупкой/продажей любых валют. Отличительной особенностью индикатора является отсутствие перерисовки сигналов.

        BarsStreet 1.15 на графике представлен в виде красных и синих кружков, внутри которых располагаются цифры (от 3 до 12). Появление первого сигнализирует о наличии выгодной позиции для выставления ордера на покупку актива (опцион Call). Синий кружок указывает на необходимость продажи валюты (покупка опциона Put). Цифры указывают на результативность сделки: чем выше показатель, тем вероятнее извлечение прибыли из операции.

        пример графика BarsStreet 1.15

        При условии соблюдения правил управления депозитом индикатор сводит к минимуму риски потери средств во время торговли. Для понимания особенностей работы инструмента можно рассмотреть следующий пример:

        1. На графике появился кружок с цифрой 3. Нужно открывать сделку (на покупку или в зависимости от цвета кружка), инвестируя не более 1% от депозита.
        2. На графике появился кружок с цифрой 4. На сделку отводится не более 3% от депозита.
        3. На графике появился кружок с цифрой 5 или 6. Необходимо выставить ордер на покупку опциона, инвестировав 6% от депозита.
        4. На графике появился кружок с цифрами 7-12. Инвестиции в сделку должны составить 10% от депозита.

        В связи с тем, что торговля ведется в интервале 60 секунд, для заключения успешной сделки достаточно появления одной свечи, которая закрывается в нужном направлении (вверх для Call либо вниз для Put). Например, наличие синего кружка с цифрой 7 является сильным сигналом на продажу актива. 

        Свеча вниз на графике индикатора

        Индикатор BarsStreet 1.15 не ограничивает трейдеров в выборе валютной пары или временного интервала. При этом нужно обращать внимание на то, что если ведется торговля с таймфреймом М15, срок экспирации, выставленный брокером бинарных опционов, должен быть равен 15 минутам.

        На что указывают цифры индикатора?

        Индикатор крайне прост, и по сути просто упрощает торговлю трейдеру. Цифры, размещенные в кружках, указывают на число восходящих (нисходящих) баров. Это означает, что чем выше показатель, тем вероятнее изменение цвета следующей свечи. Данная особенность позволяет с успехом торговать бинарными опционами. Однако индикатор BarsStreet 1.15 малоэффективен при работе на валютном рынке Forex.

        По сути, данный инструмент автоматизирует подсчет баров одного цвета, тем самым ускоряя трейдинг. В связи со сравнительно высокой эффективностью BarsStreet 1.15 на рынке бинарных опционов, в Сети нередко появляются продавцы, которые под видом этого индикатора продают бесполезные программы или просто прикручивают ценник к данному индикатору, так в интернете можно найти сайты, где вам предложат скачать этот индикатор за сумму от 190$. На нашем сайте вы сможете скачать индикатор BarsStreet 1.15 бесплатно.

        Как настроить индикатор?

        Настройки BarsStreet 1.05

        BarsStreet 1.15 – это полностью автоматизированный инструмент. Индикатор позволяет задавать минимальное количество настроек. В BarsStreet 1.15 можно менять следующие параметры:

        • размер значений индикатора на ценовом графике;
        • тип сигнала на покупку и продажу (в пределах от 3 до 12);
        • запускать или отключать звуковое оповещение.

        BarsStreet 1.15 – это обычный инструмент, который существенно упрощает ведение торговли бинарными опционами. Чтобы увеличить доходность каждой операции, можно открывать сделки на покупку или продажу активов в том случае, если на графике формируются 7 и более одинаковых баров, расположенных последовательно (цифры 7-12 в кружках). А система Мартингейла, применяемая вместе с BarsStreet 1.15, значительно повышает вероятность достижения успеха при проведении операций. При этом c Мартингейлом, важно входить на рынок при условии, если текущий депозит способен выдержать просадку.

        Скачать индикатор BarsStreet 1.15

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Артур
        Ха, с депозитом, который может выдержать просадку каждый дурак сможет выходить на рынок.
        01 сентября 2023
        Ответить
        CALL
        скальпинг -дело не благодарное)
        01 марта 2020
        Ответить
        Becks
        индюк чисто для скальпинга, и то если умеешь скальпить.
        12 февраля 2020
        Ответить
        Жека29
        Для длительного прогнозирования данный индикатор не особо подходит. Например, пин-бар при подсчете количества не учитывается, а надо бы. Если простым языком, то я о цене открытия-цене закрытия. А вот для рутинной ежедневной торговли самое то. И использовать можно с любыми тактиками.
        13 ноября 2018
        Ответить
        Анатолий Фетисов
        Индикатор – палочка выручалочка для новичков в торговле. И настроек минимум, и все понятно-доступно. Вот уже более опытному человеку нужно что-то посерьезнее, с большим списком настроек и функций.
        12 ноября 2018
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!