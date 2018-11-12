Доработанный индикатор BarsStreet 1.15 применяется для торговли бинарными опционами и на валютном рынке Forex. Этот инструмент универсален и подходит для трейдинга с временным интервалом как 60 секунд, так и в 1 час.

Описание индикатора

Индикатор для бинарных опционов BarsStreet 1.15 разработан для круглосуточной торговли с таймфреймом от М1 и выше. С этим инструментом можно заниматься покупкой/продажей любых валют. Отличительной особенностью индикатора является отсутствие перерисовки сигналов.

BarsStreet 1.15 на графике представлен в виде красных и синих кружков, внутри которых располагаются цифры (от 3 до 12). Появление первого сигнализирует о наличии выгодной позиции для выставления ордера на покупку актива (опцион Call). Синий кружок указывает на необходимость продажи валюты (покупка опциона Put). Цифры указывают на результативность сделки: чем выше показатель, тем вероятнее извлечение прибыли из операции.

При условии соблюдения правил управления депозитом индикатор сводит к минимуму риски потери средств во время торговли. Для понимания особенностей работы инструмента можно рассмотреть следующий пример:

На графике появился кружок с цифрой 3. Нужно открывать сделку (на покупку или в зависимости от цвета кружка), инвестируя не более 1% от депозита. На графике появился кружок с цифрой 4. На сделку отводится не более 3% от депозита. На графике появился кружок с цифрой 5 или 6. Необходимо выставить ордер на покупку опциона, инвестировав 6% от депозита. На графике появился кружок с цифрами 7-12. Инвестиции в сделку должны составить 10% от депозита.

В связи с тем, что торговля ведется в интервале 60 секунд, для заключения успешной сделки достаточно появления одной свечи, которая закрывается в нужном направлении (вверх для Call либо вниз для Put). Например, наличие синего кружка с цифрой 7 является сильным сигналом на продажу актива.

Индикатор BarsStreet 1.15 не ограничивает трейдеров в выборе валютной пары или временного интервала. При этом нужно обращать внимание на то, что если ведется торговля с таймфреймом М15, срок экспирации, выставленный брокером бинарных опционов, должен быть равен 15 минутам.

На что указывают цифры индикатора?

Индикатор крайне прост, и по сути просто упрощает торговлю трейдеру. Цифры, размещенные в кружках, указывают на число восходящих (нисходящих) баров. Это означает, что чем выше показатель, тем вероятнее изменение цвета следующей свечи. Данная особенность позволяет с успехом торговать бинарными опционами. Однако индикатор BarsStreet 1.15 малоэффективен при работе на валютном рынке Forex.

По сути, данный инструмент автоматизирует подсчет баров одного цвета, тем самым ускоряя трейдинг. В связи со сравнительно высокой эффективностью BarsStreet 1.15 на рынке бинарных опционов, в Сети нередко появляются продавцы, которые под видом этого индикатора продают бесполезные программы или просто прикручивают ценник к данному индикатору, так в интернете можно найти сайты, где вам предложат скачать этот индикатор за сумму от 190$. На нашем сайте вы сможете скачать индикатор BarsStreet 1.15 бесплатно.

Как настроить индикатор?

BarsStreet 1.15 – это полностью автоматизированный инструмент. Индикатор позволяет задавать минимальное количество настроек. В BarsStreet 1.15 можно менять следующие параметры:

размер значений индикатора на ценовом графике;

тип сигнала на покупку и продажу (в пределах от 3 до 12);

запускать или отключать звуковое оповещение.

BarsStreet 1.15 – это обычный инструмент, который существенно упрощает ведение торговли бинарными опционами. Чтобы увеличить доходность каждой операции, можно открывать сделки на покупку или продажу активов в том случае, если на графике формируются 7 и более одинаковых баров, расположенных последовательно (цифры 7-12 в кружках). А система Мартингейла, применяемая вместе с BarsStreet 1.15, значительно повышает вероятность достижения успеха при проведении операций. При этом c Мартингейлом, важно входить на рынок при условии, если текущий депозит способен выдержать просадку.

