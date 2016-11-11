Индикатор Stochastic RSI

Стандартный индикатор RSI применяется во многих торговых стратегиях, этим никого не удивишь, ведь его эффективность уже доказана. Он подвергается различным модификациям, пользователи самостоятельно оптимизируют индикатор, повышая точность сигналов для бинарных опционов.

Авторы пособия «Новый технический трейдер» - инвесторы с многолетним стажем также решили поработать на RSI, чтобы устранить существенный, по их мнению, недостаток. Тушарду Чанду и Стэнли Кроллу не понравилось, что показания инструмента могли длительный период колебаться в канале 20-80, не пересекая его условных границ.

Новая разработка Stochastic RSI отличается большей чувствительностью, часто демонстрируя нахождение цены в зонах перепроданности или перекупленности.

Особенности индикатора Stochastic RSI

Данный программный продукт устанавливается в платформу Metatrader4. Торговать с его помощью можно на любых валютных парах, любом таймфрейме без ограничений по времени суток.

Загрузить и установить индикатор будет несложно, придерживаясь инструкции по работе с авторскими продуктами.

Настроек у разработки всего 4:

NumOfBars — число баров, взятых из истории для расчетов;

RSI_Periods — период RSI;

Percent_K – параметр %К стохастика;

Percent_D – параметр %D стохастика.

Как мы помним, стандартный Stochastic имеет настройку «замедление», помогающую отсеивать лишний шум. В рассматриваемом нами «гибриде» она исключена как несущественная.

Stochastic RSI — это осциллятор стохастик, базирующийся на показаниях RSI, не беря в расчет саму цену.

RSI при анализе данных сравнивает за указанный временной промежуток абсолютную величину падения котировок с величиной роста. Результат показывается на графике — это кривая, имеющая значения от 0 до 100%. Стохастик сопоставляет цену на момент закрытия свечи с high/low за определенный промежуток. Новинка Stochastic RSI, соответственно, подает сигналы, базирующиеся на сравнении текущего показателя RSI с предыдущими на указанном «участке» графика.

Пользовательский индикатор более гибкий и чувствительный к рыночным изменениям, вовремя отражая скачки цены.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Применение индикатора Stochastic RSI

Stochastic RSI как комбинация двух осцилляторов сам также ним является. Он похож на обычный стохастик, но без зон перекупленности/перепроданности. Их заменили уровни «0» и «100».

В момент, когда RSI снижается до очередного минимума, индикатор равняется нулю. При «взятии» максимума, Stochastic RSI «подскочит» до ста.

Торговые рекомендации:

ориентируемся на зоны перекупленности и перепроданности, выставив для этого дополнительно уровни стандартного стохастика «20» и «80». При их пересечении получаем знак, что пора действовать. Но имейте в виду: повышенная чувствительность приводит к увеличению ложных сигналов;

отличным фильтром выступает уровень «50». Когда цена его проходит, пора открывать сделку. Сигнал выходит надежный и своевременный. Если показатель выше 50, преимущество отдаем покупкам, ниже — продажам;

пересечения двух линий — сигнальной и основной — также являются показательными, особенно, если это произошло в зонах перекупленности/перепроданности, предсказывая разворот цены.

Общепринятые приемы, не работающие на Stochastic RSI:

торговля на основе дивергенций;

разворотные фигуры, трендовые линии и т. д.

Осциллятор Stochastic RSI будет полезен и новичкам, и опытным трейдерам, он довольно эффективен для предсказания экстремумов RSI, но помните, что любой инструмент применяется только в сочетании с другими для более надежной фильтрации ложных сигналов.

