        Индикатор Stochastic RSI

        Стохастик-рсиСтандартный индикатор RSI применяется во многих торговых стратегиях, этим никого не удивишь, ведь его эффективность уже доказана. Он подвергается различным модификациям, пользователи самостоятельно оптимизируют индикатор, повышая точность сигналов для бинарных опционов.

        Авторы пособия «Новый технический трейдер» - инвесторы с многолетним стажем также решили поработать на RSI, чтобы устранить существенный, по их мнению, недостаток. Тушарду Чанду и Стэнли Кроллу не понравилось, что показания инструмента могли длительный период колебаться в канале 20-80, не пересекая его условных границ.

        Новая разработка Stochastic RSI отличается большей чувствительностью, часто демонстрируя нахождение цены в зонах перепроданности или перекупленности.

        Особенности индикатора Stochastic RSI

        Данный программный продукт устанавливается в платформу Metatrader4. Торговать с его помощью можно на любых валютных парах, любом таймфрейме без ограничений по времени суток.

        Загрузить и установить индикатор будет несложно, придерживаясь инструкции по работе с авторскими продуктами.

        Настроек у разработки всего 4:

        • NumOfBars — число баров, взятых из истории для расчетов;
        • RSI_Periods — период RSI;
        • Percent_K – параметр %К стохастика;
        • Percent_D – параметр %D стохастика.

        настройки

        Как мы помним, стандартный  Stochastic имеет настройку «замедление», помогающую отсеивать лишний шум. В рассматриваемом нами «гибриде» она исключена как несущественная.

        Stochastic RSI — это осциллятор стохастик, базирующийся на показаниях RSI, не беря в расчет саму цену.

        RSI при анализе данных сравнивает за указанный временной промежуток абсолютную величину падения котировок с величиной роста. Результат показывается на графике — это кривая, имеющая значения от 0 до 100%. Стохастик сопоставляет цену на момент закрытия свечи с high/low за определенный промежуток. Новинка Stochastic RSI, соответственно, подает сигналы, базирующиеся на сравнении текущего показателя RSI с предыдущими на указанном «участке» графика.

        Пользовательский индикатор более гибкий и чувствительный к рыночным изменениям, вовремя отражая скачки цены.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Применение индикатора Stochastic RSI

        Stochastic RSI как комбинация двух осцилляторов сам также ним является. Он похож на обычный стохастик, но без зон перекупленности/перепроданности. Их заменили уровни «0» и «100».

        В момент, когда RSI снижается до очередного минимума, индикатор равняется нулю. При «взятии» максимума, Stochastic RSI «подскочит» до ста.

        Торговые рекомендации:

        • ориентируемся на зоны перекупленности и перепроданности, выставив для этого дополнительно уровни стандартного стохастика «20» и «80». При их пересечении получаем знак, что пора действовать. Но имейте в виду: повышенная чувствительность приводит к увеличению ложных сигналов;
        • отличным фильтром выступает уровень «50». Когда цена его проходит, пора открывать сделку. Сигнал выходит надежный и своевременный. Если показатель выше 50, преимущество отдаем покупкам, ниже — продажам;
        • пересечения двух линий — сигнальной и основной — также являются показательными, особенно, если это произошло в зонах перекупленности/перепроданности, предсказывая разворот цены.

        стохастик

        Общепринятые приемы, не работающие на Stochastic RSI:

        • торговля на основе дивергенций;
        • разворотные фигуры, трендовые линии и т. д.

        Осциллятор Stochastic RSI будет полезен и новичкам, и опытным трейдерам, он довольно эффективен для предсказания экстремумов RSI, но помните, что любой инструмент применяется только в сочетании с другими для более надежной фильтрации ложных сигналов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Pocketoption

        Комментарии

        Богдан
        Всё когда-то начиналось с макди и rsi.))))
        01 августа 2023
        Артур
        Как всё было просто - всего четыре настройки.)))
        23 июня 2023
        tirant
        По первой сложновать будет без зон перекупленности/перепроданности, но привыкнуть можно.
        02 марта 2023
        Григорий
        Мне нравится такая смесь, удобно что сразу 2 индикатора в одном. да еще и те, что использую часто
        09 февраля 2020
        Генчик
        Смешались коню, люди ахааххахаах. По отдельности лично мне эти индикаторы больше нравятся
        24 января 2020
        Леонид
        Один из самых надежных индикаторов на мой взгляд
        22 февраля 2018
        Марго
        один из самых популярных индикаторов, способный среагировать на малейшие колебания в динамике цены и, сыграв на опережение, предупредить о намечающихся изменениях в ее тенденции, делает его просто незаменимым
        21 декабря 2017
        Роман
        В полне хороший индюк,все разновидности стохастика себя хорошо зарекомендовали
        27 октября 2017
        Григорий
        StochRsi хорош для скальперов. Я торгую от одного часа, а там очень много ложных получается входов.
        18 октября 2017
        Федор
        Хорошая статья многое объясняет.
        13 января 2017
        Андрей
        Ничего лучшего мне ранее не попадалось. Благодарю!
        23 декабря 2016
