        MSP Indicator

        Индикатор для бинарных опционов MSP Indicator

        Индикатор для бинарных опционов MSP Indicator – это сигнальный индикатор, основанный на моментуме. MSP Indicator генерирует сигналы для опционов Call и Put, используя импульсные движения цены как при восходящем движении, так и при нисходящем. Визуально данный индикатор изображен в виде стрелочек и подписей под ними для большего удобства (Buy и Sell, они же Call и Put).

        Обратите внимание, что индикатор для бинарных опционов MSP Indicator является платным и на данный момент продается за $49.90, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов MSP Indicator

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М5-D1.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: MSP Indicator_v1.ex4.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов MSP Indicator в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Обзор индикатора MSP Indicator для бинарных опционов

        Как уже было сказано в начале статьи, индикатор для бинарных опционов MSP Indicator является сигнальным индикатором, который построен на моментуме и импульсах, а как известно, моментум является очень ценным торговым фактором для прибыльного трейдинга бинарными опционами:

        сигналы от индикатора MSP Indicator

        Опытные трейдеры используют импульсные движения не только для краткосрочной торговли (сделки внутри дня), но и для долгосрочной (сделки, длящиеся от одного дня и выше), благодаря чему трейдеры и инвесторы могут получать точные и эффективные сигналы на экстремумах цены. И именно поэтому импульсы и моментум подходят для любых торговых стратегий для бинарных опционов.

        Трейдеры, которые используют моментум при торговле бинарными опционами надеются на то, что цена выбранного торгового актива будет также двигаться в направлении тренда, пока этот тренд не остановится и не развернется. С помощью специальной формулы, которую использует алгоритм индикатора для бинарных опционов MSP Indicator, генерируются все сигналы на покупку опционов Call и Put, которые показывают наилучшую результативность и прибыльность в моменты повышенной волатильности рынка, так как именно в такие моменты импульсы работают лучше всего вне зависимости от ценового направления.

        Также важно отметить, что в индикаторе для бинарных опционов MSP Indicator используется не только моментум, а и средний истинный диапазон (ATR). Это помогает определить силу импульса перед появлением сигналов для опционов Call и Put.

        Настройки индикатора MSP Indicator

        Индикатор для бинарных опционов MSP Indicator имеет средний список настроек:

        Настройки MSP Indicator

        При этом есть две переменных, которые являются особенно важными в работе индикатора:

        • ATR Multiplier. Первый параметр необходимо менять в зависимости от финансовых рынков и торговых активов, а также таймфреймов. Чаще всего более высокий таймфрейм (от часового и выше) имеет больший диапазон цен, поэтому значение ATR стоит устанавливать выше, поскольку более высокий таймфрейм будет иметь больший диапазон. Если вы установите маленькое значение для большого временного периода, то индикатор MSP Indicator может работать неправильно. Чем меньше значение «ATR Multiplier», тем больше будет генерироваться сигналов, которые дадут и больше возможностей для сделок, но это также может привести к ложным сигналам. Значение «3-5» являются средним и наиболее подходящим для любого таймфрейма;

        переменная в MSP Indicator atr multirlier

        • Reactor. Второй параметр используется для настройки силы импульсов, и маленькое значение в настройках будет генерировать эффект с низкой чувствительностью, благодаря чему сигналы будут появляться не сразу, в то время как более высокое значение позволит получать более частые сигналы из-за высокой чувствительности. Этот параметр играет решающую роль в формировании сигнала и может быть выставлен в диапазоне от «0» до «1» («0.1», «0.3», «0.8» и так далее).

        переменная в MSP Indicator reactor

        Далее идут второстепенные настройки:

        • Source. Переменная для расчета среднего истинного диапазона (ATR);

        переменная в MSP Indicator source

        • ATR Timer. Средний истинный диапазон (ATR) – это среднее значение волатильности за указанный период. ATR измеряет волатильность с учетом любых изменений в движении цены. Обычно расчет ATR основан на 14-ти периодах, которые могут быть внутридневными, дневными, недельными или месячными. Для измерения недавней волатильности лучше использовать более короткое среднее значение, например от «2» до «10». Для более долгосрочной волатильности используйте значения от «20» до «50»;

        переменная в MSP Indicator atr timer

        • Changing ATR method? Этот параметр используется для изменения метода расчета ATR, где Скользящие Средние и ATR используются для генерации другого типа расчета. При установке значения «True» будет использоваться функция по умолчанию, а при снятии флажка будет выбран второй метод расчета ATR.

        переменная в MSP Indicator changing atr method

        Все остальные настройки отвечают за алерты и за размер шрифта, а также цвет сигналов:

        настройка алертов в индикаторе MSP Indicator

        Правила торговли по индикатору MSP Indicator для бинарных опционов

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов MSP Indicator являются простыми, так как сделки совершаются по сигналам. И как только появляется синяя стрелочка с подписью «Buy», направленная вверх, можно покупать опцион Call. При появлении красной стрелочки с подписью «Sell», направленной вниз, можно покупать опцион Put:

        примеры сигналов на графике MSP Indicator

        Важно помнить, что опцион покупается не сразу после появления сигнала, а после закрытия свечи, на которой появился сигнал, так как в обратном случае спешка может привести к убыткам.

        Таймфреймы уже обсуждались выше, и использовать любые графики, а вот экспирации для всех сигналов должны быть в размере 5 свечей от выбранного таймфрейма.

        Помимо этого, данный индикатор подходит для торговли на рынке Форекс, и в этом случае покупать и продавать валютные пары стоит точно таким же образом по сигнала, а закрытие сделки должно происходит на обратном сигнале.

        Покупка опциона Call и Put

        На изображении ниже можно видеть, как работают сигналы и входы в сделку. По закрытии сигнальной свечи осуществляется покупка опционов Call или Put с экспирацией 5 свечей, которая на данной графике равняется 5-ти часам:

        call и put по индикатору для бинарных опционов MSP Indicator

        Заключение

        Индикатор MSP Indicator несмотря на то, что является платным, не перерисовывает сигналы и может использоваться для торговли бинарными опционами. Важно помнить, что если индикатор будет использоваться без других вспомогательных инструментов, то сделки важно совершать только по тренду. Также для улучшения результатов можно использовать другие индикаторы дополнительно к MSP Indicator.

        Также всегда стоит помнить про «золотые» правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирать только честного и проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно MSP Indicator

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Давид
        MSP Indicator довольно хорошо работает по сигналам, можно найти точку входа точнее, А значит и вероятность заключения успешной сделки значительно выше. Разработчики видно тщательно прописывали алгоритм действия индикатора. Еще один плюс в том, что предлагают его трейдерам бесплатно. Так что, действуй и зарабатывай.
        Жорик, А есть ли недостатки у индикатора MSP Indicator на ваш взгляд?, если да, то какие именно и как их свести к минимуму?
        24 мая 2021
        Жорик
        MSP Indicator довольно хорошо работает по сигналам, можно найти точку входа точнее, А значит и вероятность заключения успешной сделки значительно выше. Разработчики видно тщательно прописывали алгоритм действия индикатора. Еще один плюс в том, что предлагают его трейдерам бесплатно. Так что, действуй и зарабатывай.
        18 мая 2021
        ИГОРЕК
        Ну что могу сказать, MSP Indicator отличный импульсник, видно что разработчики постарались над написанием алгоритма его действия. Сигналы не перерисовывает, но как и все индикаторы по моему мнению этот индикатор показывает точку входа иногда уже поздно. Но для бинарных опционов это не так страшно а вот для форекс не очень хорошо. Но если торговать не только по индикатору а применять еще и другие виды анализа рынка то и для форекса этот индикатор будет хорош. Спасибо разработчикам индикатора и админам сайта которые дают хороший бесплатный продукт.
        Полностью согласен, если торговать на форекс то одних сигналов индикатора будет мало, тем более если торговать на старших таймфреймах, опционы тоже на старшем таймфрейме одного индикатора будет маловато, а вот на младших импульсы показывает отлично, уже сделал с ним около двух десятков сделок, на 5 и 15 минутных таймфремах, точность удивила, убыточных сделок было всего 5 из 23.
        Ну не знаю ребят, я вот взял этот индикатор и кинул еще к нему на график MACD и у меня даже на старших таймфреймах получилось сделать несколько хороших сделок. Естественно, я так же анализировал и техническую часть, в первой сделке был восходящий клин на часовом таймфрейме который я успешно индефицировал и дождался сигнала индикатора при выходе из клина. Во второй сделке был паттерн бычий флаг при отработке которого индикатор так же дал хороший сигнал на импульсе.
        12 мая 2021
        Витя Арбитраж
        Виктор Алексеевич
        Trader Kotey
        Так понимаю, что индикатор для бинарных опционов MSP Indicator дает возможность торговать по сигналам, а значит его можно и нужно попробовать начинающему трейдеру. Ну что ж, надеюсь, все будет просто и понятно.
        Игорь Зиньчук, Да начинающему трейдеру индикатор для бинарных опционов MSP Indicator будет только кстати. Тем более, что его можно скачать бесплатно и начать торговать хоть сейчас.
        Новичкам импульсные индикаторы всегда кстати. Этот меня кстати говоря удивил, сигналы дает хорошие даже фильтровать его не нужно. Еще хорошо что на любом таймфрейме его можно использовать.
        Да, на любом тф работает индюк отлично, изночально я его тестировал на M5, даже сделал 4 прибыльные сделки по нему, затем решил и на старших таймфремах попробовать, прождал сигнал 3 часа и когда вошел по нему он так же оказался верным. Спасибо админам что дают такой годный продукт, тем более бесплатно.
        12 мая 2021
        Inokentiy Norman
        Mihail
        Игорь Зиньчук
        Так понимаю, что индикатор для бинарных опционов MSP Indicator дает возможность торговать по сигналам, а значит его можно и нужно попробовать начинающему трейдеру. Ну что ж, надеюсь, все будет просто и понятно.
        Сергей Лобанов
        С интересом прочитал статью о индикаторе для бинарных опционов MSP Indicator для бинарных опционов. Насколько я понял, сейчас его можно скачать для ознакомления бесплатно, а так он платный, так что скорее всего, попробую.
