Индикатор для бинарных опционов MSP Indicator – это сигнальный индикатор, основанный на моментуме. MSP Indicator генерирует сигналы для опционов Call и Put, используя импульсные движения цены как при восходящем движении, так и при нисходящем. Визуально данный индикатор изображен в виде стрелочек и подписей под ними для большего удобства (Buy и Sell, они же Call и Put).

Обратите внимание, что индикатор для бинарных опционов MSP Indicator является платным и на данный момент продается за $49.90, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов MSP Indicator

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5-D1.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: MSP Indicator_v1.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов MSP Indicator в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор индикатора MSP Indicator для бинарных опционов

Как уже было сказано в начале статьи, индикатор для бинарных опционов MSP Indicator является сигнальным индикатором, который построен на моментуме и импульсах, а как известно, моментум является очень ценным торговым фактором для прибыльного трейдинга бинарными опционами:

Опытные трейдеры используют импульсные движения не только для краткосрочной торговли (сделки внутри дня), но и для долгосрочной (сделки, длящиеся от одного дня и выше), благодаря чему трейдеры и инвесторы могут получать точные и эффективные сигналы на экстремумах цены. И именно поэтому импульсы и моментум подходят для любых торговых стратегий для бинарных опционов.

Трейдеры, которые используют моментум при торговле бинарными опционами надеются на то, что цена выбранного торгового актива будет также двигаться в направлении тренда, пока этот тренд не остановится и не развернется. С помощью специальной формулы, которую использует алгоритм индикатора для бинарных опционов MSP Indicator, генерируются все сигналы на покупку опционов Call и Put, которые показывают наилучшую результативность и прибыльность в моменты повышенной волатильности рынка, так как именно в такие моменты импульсы работают лучше всего вне зависимости от ценового направления.

Также важно отметить, что в индикаторе для бинарных опционов MSP Indicator используется не только моментум, а и средний истинный диапазон (ATR). Это помогает определить силу импульса перед появлением сигналов для опционов Call и Put.

Настройки индикатора MSP Indicator

Индикатор для бинарных опционов MSP Indicator имеет средний список настроек:

При этом есть две переменных, которые являются особенно важными в работе индикатора:

ATR Multiplier. Первый параметр необходимо менять в зависимости от финансовых рынков и торговых активов, а также таймфреймов. Чаще всего более высокий таймфрейм (от часового и выше) имеет больший диапазон цен, поэтому значение ATR стоит устанавливать выше, поскольку более высокий таймфрейм будет иметь больший диапазон. Если вы установите маленькое значение для большого временного периода, то индикатор MSP Indicator может работать неправильно. Чем меньше значение «ATR Multiplier», тем больше будет генерироваться сигналов, которые дадут и больше возможностей для сделок, но это также может привести к ложным сигналам. Значение «3-5» являются средним и наиболее подходящим для любого таймфрейма;

Reactor. Второй параметр используется для настройки силы импульсов, и маленькое значение в настройках будет генерировать эффект с низкой чувствительностью, благодаря чему сигналы будут появляться не сразу, в то время как более высокое значение позволит получать более частые сигналы из-за высокой чувствительности. Этот параметр играет решающую роль в формировании сигнала и может быть выставлен в диапазоне от «0» до «1» («0.1», «0.3», «0.8» и так далее).

Далее идут второстепенные настройки:

Source. Переменная для расчета среднего истинного диапазона (ATR);

ATR Timer. Средний истинный диапазон (ATR) – это среднее значение волатильности за указанный период. ATR измеряет волатильность с учетом любых изменений в движении цены. Обычно расчет ATR основан на 14-ти периодах, которые могут быть внутридневными, дневными, недельными или месячными. Для измерения недавней волатильности лучше использовать более короткое среднее значение, например от «2» до «10». Для более долгосрочной волатильности используйте значения от «20» до «50»;

Changing ATR method? Этот параметр используется для изменения метода расчета ATR, где Скользящие Средние и ATR используются для генерации другого типа расчета. При установке значения «True» будет использоваться функция по умолчанию, а при снятии флажка будет выбран второй метод расчета ATR.

Все остальные настройки отвечают за алерты и за размер шрифта, а также цвет сигналов:

Правила торговли по индикатору MSP Indicator для бинарных опционов

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов MSP Indicator являются простыми, так как сделки совершаются по сигналам. И как только появляется синяя стрелочка с подписью «Buy», направленная вверх, можно покупать опцион Call. При появлении красной стрелочки с подписью «Sell», направленной вниз, можно покупать опцион Put:

Важно помнить, что опцион покупается не сразу после появления сигнала, а после закрытия свечи, на которой появился сигнал, так как в обратном случае спешка может привести к убыткам.

Таймфреймы уже обсуждались выше, и использовать любые графики, а вот экспирации для всех сигналов должны быть в размере 5 свечей от выбранного таймфрейма.

Помимо этого, данный индикатор подходит для торговли на рынке Форекс, и в этом случае покупать и продавать валютные пары стоит точно таким же образом по сигнала, а закрытие сделки должно происходит на обратном сигнале.

Покупка опциона Call и Put

На изображении ниже можно видеть, как работают сигналы и входы в сделку. По закрытии сигнальной свечи осуществляется покупка опционов Call или Put с экспирацией 5 свечей, которая на данной графике равняется 5-ти часам:

Заключение

Индикатор MSP Indicator несмотря на то, что является платным, не перерисовывает сигналы и может использоваться для торговли бинарными опционами. Важно помнить, что если индикатор будет использоваться без других вспомогательных инструментов, то сделки важно совершать только по тренду. Также для улучшения результатов можно использовать другие индикаторы дополнительно к MSP Indicator.

Также всегда стоит помнить про «золотые» правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также выбирать только честного и проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

