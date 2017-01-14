Индикатор Beast – основа прибыльной стратегии

Время в бинарных опционах — один из главных факторов. Для успешной торговли важно пользоваться надежной системой трейдинга, выдающей прогнозы на разных временных промежутках.

Индикатор Beast - это стрелочный индикатор для бинарных опционов, включающий в себя комплексную систему, экономящую инвестору немало сил. Генерируемые сигналы для бинарных опционов просты и наглядны, нет необходимости долго анализировать ситуацию на рынке и только затем принимать решение, теряя драгоценные минуты.

Разработчики популярного инструмента утверждают, что его доходность — около 70%.

Условие применения индикатора Beast:

Торговый терминал: MetaTrader4

Валютные пары: все волатильные

Таймфрейм: от М1 до М30.

Время истечения контракта: зависит от выбранного временного промежутка

Время работы: любая сессия

Брокеры: Alpari, Quotex, PocketOption, Binarium.

Установка шаблона стандартна для пользовательских инструментов.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Особенность индикатора Beast

Сигнал на вход генерируется благодаря анализу показателей трех надежных инструментов: RSI, CCI, WPR. Каждый из них имеет гибкие настройки для адаптации под требования трейдера: изменяются периоды и уровни перекупленности/перепроданности.

Опция ArrowType меняет стиль отображения информации. Можно выбрать наиболее удобную визуализацию, например:

толщину стрелок;

значок большого пальца;

значок указательного пальца;

значок фрактала..

Всплывающие оповещения о сигнале — очень удобная вещь, особенно если инвестор мониторит графики нескольких активов. Включают их с помощью алерта в МТ4, в настройках true должно стоять AlertOn. Не менее полезно информирование о появлении точки для входа на email.

На графике индикатор рисует два типа стрелок: вниз и вверх. Открывать сделку нужно после закрытия сигнальной свечи. Направление контракта — Put или Call выбирается соответственно стрелке. Время истечения контракта зависит от периода графика и устанавливается равным одной свече.

Как применять индикатор на практике

Любой инструмент на финансовых рынках не используют без фильтров, Beast – не исключение. Его применяют в качестве составляющей части комплексной стратегии. Рассмотрим, например, одну из них (адаптирована для М30).

Правила открытия сделок:

ожидаем оповещения от Beast. В нем будут такие данные: валютная пара, таймфрейм, рекомендация (покупать или продавать актив); проверяем график: сигнальная свеча должна выйти за пределы Bollinger Bands; если сделка оказалась убыточной, на следующей свече покупаем новый опцион, учитывая принцип мартингейла. Больше 4 колен использовать не стоит. Повышать ставки есть смысл только в период значительных движений котировок.

Выход новостей и торговля опционами

Всегда сверяйтесь по экономическому календарю, не ожидается ли выход какой-либо новости, способной вызвать скачки цены. Лучше вообще не входить в рынок в период важных событий. Но если все же вы не хотите упускать благоприятную ситуацию, убедитесь, что новость выйдет не ранее 2 сроков экспирации опциона, иначе ее влияние способно изменить существующую тенденцию и вызвать убытки.

Примеры покупки опционов:

Ситуация 1.

Рассмотрим пару AUDUSD, таймфрейм М30.

Зеленые горизонтальные линии ниже графика демонстрируют успешные сделки, красные — убыточные.

Ситуация 2.

Валютная пара USDCHF на М30 наглядно показывает, что пересечение свечой крайних границ Bollinger Bands — не всегда достаточная гарантия для доходной ставки. Риск получения убытка снижается, если тело сигнальной свечи целиком выходит за пределы линий индикатора Bollinger Bands – повышается вероятность отката.

Выводы:

Инструмент Beast – неплохая основа для эффективной торговой стратегии. Оптимизируя настройки, можно получить отличные результаты, не менее впечатляющие, чем при использовании платных программных продуктов.

Для трейдинга инвестор должен определить перечень пар, которые наиболее волатильны именно в период, когда он находится за компьютером.

Beast отлично ловит краткосрочные движения, генерируя сигналы с высокой степенью прибыльности.

Смотрите также:

Лучшие брокеры бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Книги для трейдеров