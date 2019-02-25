Индикатор DeltaForce Indicator для бинарных опционов

DeltaForce Indicator отличается высокой эффективностью при применении в скальперской торговле валютными парами на рынке Forex. Это означает, что индикатор подходит и для бинарных опционов. Инструмент технического анализа встраивается в платформу MetaTrader 4 и применяется при круглосуточной торговле любыми валютными парами.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Время экспирации бинарных опционов при этом рекомендуется устанавливать на 15 минутах (если выбран таймфрейм М5).

Как открывать сделки на покупку

Работа с DeltaForce Indicator очень проста. В случае появления на графике цен синей стрелки, указывающей вверх, необходимо открывать сделку на покупку выбранных активов (опцион Call).

Как открывать сделки на продажу

Сделки на продажу активов следует выставлять, как только появляется красная стрелка, указывающая вниз (покупка опциона Put).

Другая важная особенность индикатора заключается в отсутствии перерисовки. Благодаря этому можно сразу входить на рынок, как только на графике появятся соответствующие стрелки, не дожидаясь закрытия свечи. В результате при такой тактике поведения шансы на извлечение прибыли по текущим параметрам значительно возрастают.

Одновременно с данным индикатором можно использовать дополнительный индикатор DFTrue. DFTrue предназначен для тестирования индикатора DeltaForce на исторических данных. Для этого потребуется установить на ценовой график DeltaForce Indicator for BackTest, а затем поменять настройки в DFTrue в соответствии с заданными значениями. То есть во втором индикаторе необходимо задать время экспирации и таймфрейм, используемые при выбранном способе торговле бинарными опционами.

Проведенные исследования возможностей индикатора с использованием нескольких валютных пар (EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/USD) на таймфреймом М5 показали, что DeltaForce Indicator дает прибыльные сигналы в 77% случаев. Причем, как показывают результаты данного тестирования, ниже 70% этот показатель не опускался. А максимально возможный процент достигнут во время торговли валютной парой EUR/CHF.

Столь высокая эффективность нивелируется главным недостатком инструмента: DeltaForce Indicator редко сигнализирует о необходимости открывать сделку. Поэтому в ходе торговли рекомендуется устанавливать этот индикатор на максимальном количестве валютных пар. Кроме того, нужно помнить, что вне зависимости от степени эффективности выбранного инструмента технического анализа многое зависит от брокера.

Скачать индикатор DeltaForce Indicator

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

