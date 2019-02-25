        Индикатор DeltaForce Indicator для бинарных опционов

        DeltaForce Indicator отличается высокой эффективностью при применении в скальперской торговле валютными парами на рынке Forex. Это означает, что индикатор подходит и для бинарных опционов. Инструмент технического анализа встраивается в платформу MetaTrader 4 и применяется при круглосуточной торговле любыми валютными парами.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Время экспирации бинарных опционов при этом рекомендуется устанавливать на 15 минутах (если выбран таймфрейм М5).

        График DeltaForce

        Как открывать сделки на покупку

        Работа с DeltaForce Indicator очень проста. В случае появления на графике цен синей стрелки, указывающей вверх, необходимо открывать сделку на покупку выбранных активов (опцион Call).

        Сигнал Call на графике DeltaForce

        Call на графике DeltaForce

        Пример сигнала Call на графике DeltaForce

        Как открывать сделки на продажу

        Сделки на продажу активов следует выставлять, как только появляется красная стрелка, указывающая вниз (покупка опциона Put).

        Put на графике DeltaForce

        Пример сигнала Put на графике DeltaForce

        Другая важная особенность индикатора заключается в отсутствии перерисовки. Благодаря этому можно сразу входить на рынок, как только на графике появятся соответствующие стрелки, не дожидаясь закрытия свечи. В результате при такой тактике поведения шансы на извлечение прибыли по текущим параметрам значительно возрастают.

        Одновременно с данным индикатором можно использовать дополнительный индикатор DFTrue. DFTrue предназначен для тестирования индикатора DeltaForce на исторических данных. Для этого потребуется установить на ценовой график DeltaForce Indicator for BackTest, а затем поменять настройки в DFTrue в соответствии с заданными значениями. То есть во втором индикаторе необходимо задать время экспирации и таймфрейм, используемые при выбранном способе торговле бинарными опционами.

        Свечи на графике DeltaForce

        Изображение графика DeltaForce

        DeltaForce график

        Индикатор DeltaForce

        График DeltaForce

        Свечи на графике DeltaForce

        Фото графика DeltaForce

        Пример графика DeltaForce

        Проведенные исследования возможностей индикатора с использованием нескольких валютных пар (EUR/CHF, EUR/JPY, GBP/USD) на таймфреймом М5 показали, что DeltaForce Indicator дает прибыльные сигналы в 77% случаев. Причем, как показывают результаты данного тестирования, ниже 70% этот показатель не опускался. А максимально возможный процент достигнут во время торговли валютной парой EUR/CHF.

        Столь высокая эффективность нивелируется главным недостатком инструмента: DeltaForce Indicator редко сигнализирует о необходимости открывать сделку. Поэтому в ходе торговли рекомендуется устанавливать этот индикатор на максимальном количестве валютных пар. Кроме того, нужно помнить, что вне зависимости от степени эффективности выбранного инструмента технического анализа многое зависит от брокера.

         Скачать индикатор DeltaForce Indicator

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Алексей Кирюшин
        Алексей Кирюшин
        Индикатор скальперский а сигналы дает редко... Скальпинг же подразумевает собой частые краткосрочные сделки, несостыковочка выходит. Ладно будем торговать все сразу, а система оповещения есть у него в таком случае?
        11 марта 2021
        Серж
        Не работает! Ничего не показывает!
        все работает, проблема у тебя с чем-то, терминал или комп. https://prnt.sc/umc5un
        23 сентября 2020
        Дед
        Не работает! Ничего не показывает!
        23 сентября 2020
        Ракета
        Ракета
        пойдет
        11 апреля 2020
        Марк Аветисян
        Марк Аветисян
        честно, достали это сигнальники индикаторы, все они одинаковые и почти все дер...о
        просто надо их использовать с другими индикаторами
        19 марта 2020
        Ким Чен
        честно, достали это сигнальники индикаторы, все они одинаковые и почти все дер...о
        09 февраля 2020
        Как и куда устанавливать этот сигнал?
        Андрей, написано же в Метатрейдер 4
        23 марта 2019
        Андрей
        Как и куда устанавливать этот сигнал?
        23 марта 2019
        Андрей$$$
        Андрей$$$
        Пробовал его, результатом доволен, где-то 75% сделок в плюс
        19 марта 2019
        Vlad_Milkas
        Vlad_Milkas
        Индюк не перерисовывает - это +, но и сигналы не подает, когда сделку открывать - это -
        09 марта 2019
        AntonioHu
        Неплохой индикатор, тестил его как рекомендуют: таймфрейм М5, время экспирации 15 мин. Прибыльных сигналов более 70%
        02 марта 2019
        Roryla
        Roryla
        После тестирования индикатора на 1-минутных графиках с 2-минутным истечением я остался доволен результатом – 80% прибыльных сделок на большинстве пар.
        27 февраля 2019
        Narisom
        Narisom
        Это очень хороший индикатор, но он у меня не работает на 5-минутных графиках.
        25 февраля 2019
