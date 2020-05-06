Индикатор для бинарных опционов Trend Navigator

Индикатор для бинарных опционов и Форекс Trend Navigator — это стандартный сигнальный (стрелочный) индикатор, который генерирует сигналы на покупку (Call) и продажу (Put) в виде стрелочек. Алгоритм работы индикатора автором раскрыт не был, поэтому сложно сказать, на чем он основан, но многие трейдеры склоняются к тому, что в его основе лежат стандартные скользящие средние с некоторыми изменениями.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Trend Navigator

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча или 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Trend Navigator.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора для бинарных опционов Trend Navigator в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем по умолчанию. Стоит отметить, что настраивать в индикаторе можно только алерты и визуальную часть.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Trend Navigator

Так как индикатор является сигнальным, то особых правил для открытия сделок нет. При появлении стрелочки вверх — покупка или опцион Call, а при появлении стрелочки вниз — продажа или опцион Put.

Касательно экспираций на сайте индикатора тоже нет никаких рекомендаций, поэтому для малых тайм фреймов стоит рассматривать экспирацию в 1 свечу, а для крупных (от М30) экспирацию в 5 свечей. Экспирацию можно и нужно корректировать, так как тесты не проводились и нет точных данных по рабочим временным промежуткам для сделок.

Для сделок на рынке Форекс можно рассматривать сделки от сигнала до сигнала. То есть, если была покупка, то закрывать сделку стоит только тогда, когда появится обратный сигнал на продажу.

Удобно то, что в индикаторе предусмотрены алерты и нет необходимости весь день следить за графиками:

Описание индикатора для бинарных опционов Trend Navigator на официальном сайте. Так ли он хорош на самом деле?

На сайте индикатора Trend Navigator можно найти много информации, которая, к сожалению, не соответствует действительности. Сразу хочется отметить, что это не значит, что данный индикатор не может приносить прибыль. Он может ее приносить и при правильном использовании он будет полезен в торговле как бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Но он не так хорош, как об этом говорит его создатель. Чего только стоит фраза о том, что у вас не будет ни одного убыточного дня:

Скорее всего многие согласятся, что если бы данный индикатор приносил прибыль каждый день, то продавать его не было бы смысла, а если бы и был, то стоил бы он точно не 1 150 рублей.

Главное, что нужно понять всем новичкам — не существует индикаторов, которые приносят прибыль всегда и не существует трейдеров, которые каждую сделку закрывают в прибыль. Убытки получают все, но профессиональные трейдеры умеют справляться с эмоциями и также умеют грамотно просчитывать риски и соблюдать правила мани-менеджмента.

Также фраза о том, что каждый сможет с помощью этого индикатора заработать $100 в день не внушает доверия, так как стоимость индикатора Trend Navigator всего $15 (примерно). И поддельный стейтмент прибыли за несколько дней, где было заработано $1 000 и $1 500:

Прибыль $1 000 Прибыль $1 500

Почему стейтмент поддельный, станет понятно дальше, когда будут рассмотрены скриншоты сигналов индикатора на графике. После этого сразу станет понятно, что такие результаты не являются реальными, так как такого количества сделок за день индикатор просто не выдет.

И напоследок поддельные сигналы индикатора с официального сайта:

Поддельные сигналы индикатора Trend Navigator Поддельные сигналы индикатора Trend Navigator

Все сигналы максимально точные и создается впечатление, что индикатор действительно может приносить такую прибыль. Но это не так и все эти скриншоты графиков также являются поддельными.

Это только малая часть той «хорошей» информации об индикаторе Trend Navigator, которая есть на сайте автора. И все же несмотря на то, что возможности индикатора через чур преувеличены, он не является не рабочим. С его помощью можно зарабатывать, но статистика уж точно не будет такой, какая приведена выше.

Если говорить о его стоимости, то цена тоже завышена, так как на деле получается совсем не то, чего можно было бы ожидать.

Теперь можно рассмотреть сигналы индикатора на графике и сделать свои выводы.

Примеры торговли с помощью индикатора для бинарных опционов Trend Navigator

Для примеров использовался график М1 и М30 валютной пары EUR/JPY.

Открытие опциона Call

Обратите внимание, что сигналы по точности явно отличаются от тех, которые опубликованы на сайте индикатора:

Несмотря на это, все же торговать с этим индикатором прибыль вполне возможно, но стоит проявлять осторожность и не совершать сделки по всем сигналам подряд.

Открытие опциона Put

Тоже самое и с опционами Put. Прибыль получать вохможно, но все не так красиво, как описывается на сайте:

Покупки и продажи на рынке Форекс

Для примера рассмотрим график М30 (как на сайте индикатора):

Некоторые сигналы являются довольно точными, если торговать по ним от сигнала до сигнала. Но таких всего сигналов половина и это всего один участок графика. Поэтому становится ясно, что заявленных на сайте индикатора прибылей с этим индикатором получить не выйдет, так как будут и убыточные сделки, которых будет явно больше, чем одна из десяти. А значит индикатор не дает 90% прибыльных сигналов. Скорее всего его показатель будет находиться между 60-70%, а утверждение ниже теперь точно можно считать ложным:

Заключение

Теперь становится понятно, что все красивые картинки и статистика по индикатору Trend Navigator являются ничем не обоснованными, так как на реальном графике (в чем каждый сможет убедиться сам) нет таких точных сигналов, которые в 90-100% приносили бы прибыль.

Но несмотря на это, с этим индикатором можно торговать прибыльно, если соблюдать правила мани-менеджмента и не входить на каждом сигнале в надежде удвоить депозит каждый день.

Очень важно перед использованием протестировать этот индикатор на демо-счету и только после этого начинать использовать его на реальном счету. Также не лишним будет подобрать какие-то фильтры.

Очень важно перед использованием протестировать этот индикатор на демо-счету и только после этого начинать использовать его на реальном счету. Также не лишним будет подобрать какие-то фильтры.

