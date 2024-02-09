    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Coron FX

        Индикатор для бинарных опционов Coron FX

        Индикатор для бинарных опционов Coron FX относится к числу универсальных трендовых осцилляторов. Благодаря его сигналам трейдеры финансовых рынков могут определить наиболее перспективное направление для покупок Call и Put, а также силу ценового импульса.

        Помимо сигналов о развитии тенденции в ту или иную сторону этот индикатор бинарных опционов информирует пользователя о появлении флэтовых зон, когда цена продолжительное время колеблется в рамках небольшого диапазона. Этот помощник может использоваться совместно с другими инструментами технического анализа и неплохо дополнять любую торговую систему.

        Содержание:

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Coron FX

        Установка индикатора для бинарных опционов Coron FX

        Данный индикатор устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Coron FX

        Вместо привычных стрелок Coron FX подсвечивает моменты заключения сделок при помощи цветных квадратов в «подвальной» части графика. Однако, несмотря на эту техническую особенность, его предназначение точно такое же – в определенный момент времени подать знак к открытию бинарного опциона Call или Put.

        Настройки этого инструмента закрыты. Все, что может изменить трейдер – поменять цвет визуальных элементов. Алерты также отсутствуют, что, несомненно, является большим недостатком этого торгового помощника. Фактически, пользователю придется в режиме реального времени мониторить биржевые торги, чтобы не пропустить сделку.

        Сигналом к совершению сделки служит смена цвета квадратных элементов. Например, для заработка на росте котировок юзеру следует дождаться появления желтого цвета после зеленого. На открытии следующей свечи можно покупать бинарный опцион Call.

        Когда же необходимо выполнить обратную операцию и сделать ставку на снижение цен выбранного актива, необходимо дождаться смену цвета квадратов с красного на желтый. После чего в момент начала нового временного интервала купить Put.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Coron FX

        Индикатор Coron FX формирует много эффективных сигналов к покупке бинарных опционов. Торговля с ним будет более прибыльна в периоды, когда на рынке возникают сильные однонаправленные ценовые импульсы.

        Стоит иметь ввиду, что во флэте могут возникать ложные признаки к открытию сделок. Поэтому в таких ситуациях следует использовать дополнительные методы фильтрации, приемы технического анализа или паттерны Price Action.

        Помимо торговли бинарными опционами этот подвальный осциллятор способен эффективно применяться в скальпинге на рынке Форекс. Один из вариантов применения – заключение сделки на смене цвета с красного (для продаж) и с зеленого (для покупок) на желтый с последующим ее закрытием при смене с желтого на красный или зеленый.

        Для покупки опциона Call: 

        1. Цвет индикатора сменился с зеленого на желтый.

        2. Открылась новая свеча. 

        3. Покупаем опцион Call с экспирацией 5 свечей. 

        Для покупки опциона Put: 

        1. Цвет индикатора сменился с красного на желтый.

        2. Открылась новая свеча. 

        3. Покупаем опцион Put с экспирацией 5 свечей. 

        Открытие опциона Call

        На закрытии предыдущей свечи изменился цвет подвального индикатора Coron FX с зеленого на желтый. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

        Открытие опциона Put

        На закрытии предыдущей свечи изменился цвет подвального индикатора Coron FX с красного на желтый. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

        Заключение

        Индикатор Coron FX может активно применяться в скальпинге бинарных опционов. Он понравится тем, кто предпочитает совершать быстрые сделки. В целом он обеспечит трейдера большим количеством очень неплохих моментов для совершения транзакций, но должен использоваться совместно с разными фильтрами для повышения надёжности и увеличения числа прибыльных трейдов. Торгуя с ним на бинарных опционах старайтесь избегать консолидаций и флэтовых участков, совершайте операции только в активные часы работы рынка.

        Перед началом применения на реальном счете, обязательно протестируйте работу этого «сигнальщика» на демо-счете. Только убедившись в его результативности и достаточно попрактиковавшись, советуем переходить к торговле у проверенных брокеров. При этом не забывайте о правилах риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Скачать индикатор бинарных опционов Coron FX

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Смотрите также:

        Как заработать на бинарных опционах

        На чем зарабатывают брокеры бинарных опционов

        Топ 5 ошибок трейдера бинарными опционами

        Платформы для торговли бинарными опционами

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Олег Т.
        Олег Т.
        Какая приятная неожиданность) действительно для скальпинга самое то - и главное что нужно сидеть пред компом и это уже стимулирует и дисциплинирует ) Спасибо - отличный обзор, посмотрел видео на канале и походу прочитал статью. Класс скачал буду разбираться!
        21 июня 2024
        Ответить
        игорь
        Статья "Coron FX: Инвестиционная платформа для новичков в трейдинге" предоставляет краткий обзор платформы, но требует улучшения ясности и глубины. Положительным моментом является то, что статья подчеркивает легкость использования Coron FX для новичков. В ней упоминаются образовательные ресурсы и демо-счет, что может быть полезно для начинающих трейдеров. Тем не менее, статья могла бы извлечь пользу из следующих улучшений: Углубление в функции платформы: Более подробное описание функций и возможностей Coron FX, таких как типы счетов, инструменты анализа и служба поддержки клиентов, помогло бы читателям принять более обоснованное решение. Непредвзятость и баланс: Статья в значительной степени сосредоточена на положительных аспектах Coron FX, но было бы полезно также упомянуть любые потенциальные недостатки или риски, связанные с использованием платформы. Улучшение точности: Некоторые заявления в статье могли бы быть более точными. Например, утверждается, что Coron FX регулируется "международными финансовыми органами", но не приводятся конкретные названия этих органов. Четкость и краткость: Статья может выиграть от большей четкости и краткости. Устранение лишнего текста и организация контента в более логичном порядке улучшили бы читаемость. В целом, статья может быть улучшена за счет предоставления более подробной информации, сохраняя при этом сжатость и непредвзятость.
        21 июня 2024
        Ответить
        Сергей
        Сергей
        Скачал и тестировал! Очень интересный инструмент... Даёт чёткие сигналы и я проанализировал историю на разных активах и скажу вам коллеги, что это ценный индикатор. Главное, что я увидел, так это то что красных и зеленых квадратиков должно быть несколько, а не один и тогда более точнее будет и профитнее) сигнал на покупку... Если один красный или один зеленый, то это шляпа ) однозначно) и история это показывает чётко! А с допфильтрами ваще круто - например с Болинджером сразу видно стоит или не стоит реагировать) Вот так! Всем хорошего профита!
        22 мая 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Индюк получается настраивать не надо? Хорошо!!! Никогда не любил настройку - таких дров наломать можно.)))
        Богдан, ого)) кто-то ещё в настройках заморачивается))) мне хватает две кнопки кол и пут)))
        ЗАНУДА я, это опасно можно деградировать до собаки Павлова ))))))))))))
        21 мая 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Мне всегда нравились индюки с подвальной частью. Ничего не загромождает график.
        Артур, 100% это ОЧЕНЬ удобно!
        21 мая 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        Сигналы в подвале в виде квадратиков ? Где-то я уже это видел... Есть точно тут на сайте подобный индикатор или стратегия... не помню название, но тоже также сигналы отображаются по принципу и по расположению... это удобно... потому что иногда бывают такие сигналы типа стрелки что их и не видно в свечах на графике))) пасиб... тестируем
        21 мая 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        О! шото новенькое)) я так привык к стрелкам а тут квадратики) интересно интересно)
        ЗАНУДА я , это даже очень полезно, чтобы человек не привыкал к одним сигналам. Вообще нужно развиваться и стараться ловить уже самим сигналы на графике смотреть, анализировать использовать price action, технический анализ, графический анализ и всё это учитывать и самому рисовать в голове нужные сигналы)
        21 мая 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Отличное и неожиданное решение и достаточно интересный индикатор, а система формирования сигналов в подвале это что-то - очень круто! Очень удачно приведён пример с рынком Форекс Как там можно торговать и использовать этот инструмент. Спасибо всем сотрудникам компании и админу за интересный материал!
        21 мая 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Индюк получается настраивать не надо? Хорошо!!! Никогда не любил настройку - таких дров наломать можно.)))
        Богдан, ого)) кто-то ещё в настройках заморачивается))) мне хватает две кнопки кол и пут)))
        21 мая 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        О! шото новенькое)) я так привык к стрелкам а тут квадратики) интересно интересно)
        21 мая 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Индюк получается настраивать не надо? Хорошо!!! Никогда не любил настройку - таких дров наломать можно.)))
        Богдан, Почему не надо? Можно изменить цвет квадратиков.)))))
        21 мая 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Индюк получается настраивать не надо? Хорошо!!! Никогда не любил настройку - таких дров наломать можно.)))
        21 мая 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Мне всегда нравились индюки с подвальной частью. Ничего не загромождает график.
        21 мая 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Достаточно необычный осциллятор для меня, по крайней мере для меня. В том плане, что его можно применять для скальпинга и он может в теории определять моменты для входа в сделку во флете.
        Option Bull, а по моему ничего необычного здесь нет, я подобные уже видел. А по поводу флета, так там и не следует открывать сделок, но если очень хочется, то нужны дополнительные фильтры вроде мувингов.
        Руслан, какие еще мувинги??? Вы о чем вообще? Сигналы можно отсеять обычным свечным анализом, которым по умолчанию должен владеть каждый трейдер. А индикатор как раз тем и интересен, что здесь нет никаких кривых в подвальной части. Все очень удобно, даже новичок способен освоить его.
        21 мая 2024
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Достаточно необычный осциллятор для меня, по крайней мере для меня. В том плане, что его можно применять для скальпинга и он может в теории определять моменты для входа в сделку во флете.
        Option Bull, а по моему ничего необычного здесь нет, я подобные уже видел. А по поводу флета, так там и не следует открывать сделок, но если очень хочется, то нужны дополнительные фильтры вроде мувингов.
        21 мая 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Достаточно необычный осциллятор для меня, по крайней мере для меня. В том плане, что его можно применять для скальпинга и он может в теории определять моменты для входа в сделку во флете.
        21 мая 2024
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!