Индикатор для бинарных опционов Coron FX относится к числу универсальных трендовых осцилляторов. Благодаря его сигналам трейдеры финансовых рынков могут определить наиболее перспективное направление для покупок Call и Put, а также силу ценового импульса.

Помимо сигналов о развитии тенденции в ту или иную сторону этот индикатор бинарных опционов информирует пользователя о появлении флэтовых зон, когда цена продолжительное время колеблется в рамках небольшого диапазона. Этот помощник может использоваться совместно с другими инструментами технического анализа и неплохо дополнять любую торговую систему.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Coron FX

Установка индикатора для бинарных опционов Coron FX

Данный индикатор устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Coron FX

Вместо привычных стрелок Coron FX подсвечивает моменты заключения сделок при помощи цветных квадратов в «подвальной» части графика. Однако, несмотря на эту техническую особенность, его предназначение точно такое же – в определенный момент времени подать знак к открытию бинарного опциона Call или Put.

Настройки этого инструмента закрыты. Все, что может изменить трейдер – поменять цвет визуальных элементов. Алерты также отсутствуют, что, несомненно, является большим недостатком этого торгового помощника. Фактически, пользователю придется в режиме реального времени мониторить биржевые торги, чтобы не пропустить сделку.

Сигналом к совершению сделки служит смена цвета квадратных элементов. Например, для заработка на росте котировок юзеру следует дождаться появления желтого цвета после зеленого. На открытии следующей свечи можно покупать бинарный опцион Call.

Когда же необходимо выполнить обратную операцию и сделать ставку на снижение цен выбранного актива, необходимо дождаться смену цвета квадратов с красного на желтый. После чего в момент начала нового временного интервала купить Put.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Coron FX

Индикатор Coron FX формирует много эффективных сигналов к покупке бинарных опционов. Торговля с ним будет более прибыльна в периоды, когда на рынке возникают сильные однонаправленные ценовые импульсы.

Стоит иметь ввиду, что во флэте могут возникать ложные признаки к открытию сделок. Поэтому в таких ситуациях следует использовать дополнительные методы фильтрации, приемы технического анализа или паттерны Price Action.

Помимо торговли бинарными опционами этот подвальный осциллятор способен эффективно применяться в скальпинге на рынке Форекс. Один из вариантов применения – заключение сделки на смене цвета с красного (для продаж) и с зеленого (для покупок) на желтый с последующим ее закрытием при смене с желтого на красный или зеленый.

Для покупки опциона Call:

1. Цвет индикатора сменился с зеленого на желтый.

2. Открылась новая свеча.

3. Покупаем опцион Call с экспирацией 5 свечей.

Для покупки опциона Put:

1. Цвет индикатора сменился с красного на желтый.

2. Открылась новая свеча.

3. Покупаем опцион Put с экспирацией 5 свечей.

Открытие опциона Call

На закрытии предыдущей свечи изменился цвет подвального индикатора Coron FX с зеленого на желтый. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

На закрытии предыдущей свечи изменился цвет подвального индикатора Coron FX с красного на желтый. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Заключение

Индикатор Coron FX может активно применяться в скальпинге бинарных опционов. Он понравится тем, кто предпочитает совершать быстрые сделки. В целом он обеспечит трейдера большим количеством очень неплохих моментов для совершения транзакций, но должен использоваться совместно с разными фильтрами для повышения надёжности и увеличения числа прибыльных трейдов. Торгуя с ним на бинарных опционах старайтесь избегать консолидаций и флэтовых участков, совершайте операции только в активные часы работы рынка.

Перед началом применения на реальном счете, обязательно протестируйте работу этого «сигнальщика» на демо-счете. Только убедившись в его результативности и достаточно попрактиковавшись, советуем переходить к торговле у проверенных брокеров. При этом не забывайте о правилах риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Скачать индикатор бинарных опционов Coron FX

