        Contrast

        Индикатор Contrast для бинарных опционов и Forex

        Мечта любого трейдера — прибыльный инструмент для анализа текущей ситуации на рынке, эффективность которого независит от предпочитаемого торгового актива и таймфрейма.

        Один из полезных индикаторов, на основе которого можно построить собственную стратегию для бинарных опционов - Contrast.

        Индикатор Contrast для бинарных опционов

        Особенности и принцип работы индикатора Contrast

        Механизм действия данного программного продукта следует из названия. Он автоматически анализирует колебания цены и находит на графике «контрасты», сравнивая текущие движения с предыдущими и определяя, как будет себя вести стоимость актива на последующих отрезках времени.

        Индикатор разработан для торговой площадки Metatrader 4 и показал неплохие результаты на всех валютных парах. Данный индикатор подходит для любых таймфреймов и торговых сессий. Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Индикатор является пользовательским и имеет гибкие настройки. Его автор, используя многолетний опыт наблюдения за рынком, пришел к уверенности в двух моментах:

        • вероятность любого прогноза, касающегося движения цены, будет не выше 50%;
        • сформировавшаяся тенденция будет двигать цену в том же направлении с вероятностью выше 50%.

        Отсюда вывод: если трейдер заключает сделку «по рынку», шансы получить прибыль гораздо выше, чем при действии наугад. В инструмент Contrast заложена функция сравнения доминирующего тренда и предыдущего движения котировок. Есть несколько вариантов развития дальнейшей ситуации:

        • произойдет смена тенденции;
        • после пребывания во флете вероятен дальнейший рост/снижение.

        Предугадывая смену тренда, мы «ловим» направление и входим в рынок или ждем откатов.

        Подготовка к работе с индикатором Contrast

        Чтобы Contrast появился в вашем торговом терминале, необходимо установить его. Для этого воспользуемся инструкцией:

        1. Скачиваем архив. В нем должен находиться файл индикатора с расширением ex4  или mql. Файлы помещаем в папку MQL4/Indicators торговой платформы МТ4.
        2. Производим перезапуск терминала.
        3. Находим и открываем график котировок нужной пары.
        4. Заходим в меню «Вставка», подменю «Индикаторы» и «Пользовательские». В списке, кроме ряда других, будет Contrast.
        5. Нажимаем на инструмент и в появившемся окошке с настройками, если необходимо, меняем параметры. Теперь мы готовы к торговле.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор доступен в таких вариантах:

        • Две разноцветные линии, формирующие канал. Их пересечение сигнализирует о появлении точки для входа. Опция «coeff» влияет на ширину этого канала, чем меньше число — тем больше пересечений и сигналов, что будет полезно при торговле бинарными опционами на минутных графиках. При большом значении границы будут находиться дальше от графика и реже сходиться. Для торговли бинарными опционами можно использовать отрицательные значения.
        • Гистограмма, отображающая информацию о показаниях Contrast на нескольких таймфреймах. Настройки позволяют установить три приоритетных временных промежутка. По умолчанию выставлены «день», «неделя», «месяц».

        Индикатор Contrast хорош тем, что не перерисовывается, все предыдущие сигналы хорошо видны на истории, поэтому его удобно тестировать в ручном режиме.

        Как заключать сделки:

        Совершаем покупку (Call), если желтая линия пересекается с красной снизу вверх или на гистограмме формируется зеленый бар. Экспирация 1 свеча таймфрейма.

        покупка опциона

        Продаем (Put), когда желтая линия пересекла красную сверху вниз или на гистограмме образуется красный бар. Экспирация также 1 свеча таймфрейма.

        покупка put опциона

        Несмотря на обнадеживающие результаты, лучше не применять инструмент без дополнительных фильтров, он должен быть частью комплексной торговой стратегии. Например, подойдут линии Боллинджера или привычные всем линии поддержки и сопротивления. Некоторые входят в рынок, если видят одинаковый сигнал на всех трех установленных таймфреймах.

        Индикатор уведомляет о подходящих моментах для заключения сделок и об их направлении.

        Закючение

        Contrast — образец надежного современного программного продукта для аналитической обработки данных. Однако, учитывая, что любой инструмент имеет некоторый процент неверных прогнозов, стоит использовать дополнительные фильтры для отсеивания некорректных сигналов и выбрать надежного брокера для торговли.

        Скачать индикатор Contrast

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Ангелина
        Индикатор понравился, спасибо)
        30 апреля 2020
        Семен
        с индикаторами сигнальными самое то использовать
        28 марта 2020
        Maxtrade
        визуально точно контраст))
        16 февраля 2020
        Дима
        Да с гистограммой реально удобней работать
        02 августа 2019
        Руслан
        Не плохой похоже индикатор, надо добавить в свою стратегию, попробую к уровня подкрутить
        02 августа 2019
        Максим
        Я с долгими таймфреймами работаю, мне не очень подходит, но если перейду на короткие, обязательно попробую
        13 мая 2018
        Иван
        К моим таймфреймам подошел превосходно, спасибо
        13 мая 2018
        Алексей
        Ну что я могу сказать, протестировал этот индикатор, в принципе не плохо. Обязательно нужно к нему еще фильтры устанавливать, тогда становится эффективнее
        04 марта 2018
        Татьяна
        индюк нормальный. работать с ним можно, но надо разобраться и вникнуть
        16 ноября 2017
        Александр
        Очень полезный индикатор,всем рекомендую.
        25 сентября 2017
        Артем
        Что-то такой тяжелый индюк то? Мой терминал его не тянет.
        02 февраля 2017
        Артем
        и правда тяжелый, у меня тоже не тянет
        02 февраля 2017
        Йонасис
        Полезный раздел, много новых индикаторов, помимо традиционных.
        10 ноября 2016
        Самсон Аракелян
        Спасибо за работу которую вы делаете, много полезных индикаторов, постоянные обновления.
        09 ноября 2016
