Индикатор Contrast для бинарных опционов и Forex

Мечта любого трейдера — прибыльный инструмент для анализа текущей ситуации на рынке, эффективность которого независит от предпочитаемого торгового актива и таймфрейма.

Один из полезных индикаторов, на основе которого можно построить собственную стратегию для бинарных опционов - Contrast.

Особенности и принцип работы индикатора Contrast

Механизм действия данного программного продукта следует из названия. Он автоматически анализирует колебания цены и находит на графике «контрасты», сравнивая текущие движения с предыдущими и определяя, как будет себя вести стоимость актива на последующих отрезках времени.

Индикатор разработан для торговой площадки Metatrader 4 и показал неплохие результаты на всех валютных парах. Данный индикатор подходит для любых таймфреймов и торговых сессий. Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Индикатор является пользовательским и имеет гибкие настройки. Его автор, используя многолетний опыт наблюдения за рынком, пришел к уверенности в двух моментах:

вероятность любого прогноза, касающегося движения цены, будет не выше 50%;

сформировавшаяся тенденция будет двигать цену в том же направлении с вероятностью выше 50%.

Отсюда вывод: если трейдер заключает сделку «по рынку», шансы получить прибыль гораздо выше, чем при действии наугад. В инструмент Contrast заложена функция сравнения доминирующего тренда и предыдущего движения котировок. Есть несколько вариантов развития дальнейшей ситуации:

произойдет смена тенденции;

после пребывания во флете вероятен дальнейший рост/снижение.

Предугадывая смену тренда, мы «ловим» направление и входим в рынок или ждем откатов.

Подготовка к работе с индикатором Contrast

Чтобы Contrast появился в вашем торговом терминале, необходимо установить его. Для этого воспользуемся инструкцией:

Скачиваем архив. В нем должен находиться файл индикатора с расширением ex4 или mql. Файлы помещаем в папку MQL4/Indicators торговой платформы МТ4. Производим перезапуск терминала. Находим и открываем график котировок нужной пары. Заходим в меню «Вставка», подменю «Индикаторы» и «Пользовательские». В списке, кроме ряда других, будет Contrast. Нажимаем на инструмент и в появившемся окошке с настройками, если необходимо, меняем параметры. Теперь мы готовы к торговле.

Индикатор доступен в таких вариантах:

Две разноцветные линии, формирующие канал. Их пересечение сигнализирует о появлении точки для входа. Опция «coeff» влияет на ширину этого канала, чем меньше число — тем больше пересечений и сигналов, что будет полезно при торговле бинарными опционами на минутных графиках. При большом значении границы будут находиться дальше от графика и реже сходиться. Для торговли бинарными опционами можно использовать отрицательные значения.

Гистограмма, отображающая информацию о показаниях Contrast на нескольких таймфреймах. Настройки позволяют установить три приоритетных временных промежутка. По умолчанию выставлены «день», «неделя», «месяц».

Индикатор Contrast хорош тем, что не перерисовывается, все предыдущие сигналы хорошо видны на истории, поэтому его удобно тестировать в ручном режиме.

Как заключать сделки:

Совершаем покупку (Call), если желтая линия пересекается с красной снизу вверх или на гистограмме формируется зеленый бар. Экспирация 1 свеча таймфрейма.

Продаем (Put), когда желтая линия пересекла красную сверху вниз или на гистограмме образуется красный бар. Экспирация также 1 свеча таймфрейма.

Несмотря на обнадеживающие результаты, лучше не применять инструмент без дополнительных фильтров, он должен быть частью комплексной торговой стратегии. Например, подойдут линии Боллинджера или привычные всем линии поддержки и сопротивления. Некоторые входят в рынок, если видят одинаковый сигнал на всех трех установленных таймфреймах.

Индикатор уведомляет о подходящих моментах для заключения сделок и об их направлении.

Закючение

Contrast — образец надежного современного программного продукта для аналитической обработки данных. Однако, учитывая, что любой инструмент имеет некоторый процент неверных прогнозов, стоит использовать дополнительные фильтры для отсеивания некорректных сигналов и выбрать надежного брокера для торговли.

