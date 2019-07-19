Индикатор для бинарных опционов PPO (Percent Price Oscillator) – это производный от MACD технический инструмент, широко применяемый трейдерами. Оба индикатора позволяют определять не только дивергенции, но и потенциальные рыночные развороты. Однако ключевое отличие PPO заключается в том, что он представляет собой процентное отношение между двумя скользящими средними, что позволяет более точно оценить силу ценового импульса.

В этом обзоре мы детально разберем принцип работы бесплатного индикатора PPO, сравним его с сигналами MACD, а также обсудим, как сделать его надежным помощником в принятии торговых решений на рынке бинарных опционов.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов PPO

Установка индикатора для бинарных опционов PPO

Индикатор PPO устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов PPO

Индикатор для бинарных опционов PPO представляет собой интересную альтернативу стандартному осциллятору MACD. Как и MACD, PPO располагается под графиком цен, не мешая трейдеру проводить технический анализ.

На рисунке выше видно, как симметрично возникают сигналы на классическом индикаторе MACD и его пользовательском аналоге — PPO. Превышение столбика гистограммы пунктирной сигнальной линии MACD сопровождается пересечением основной и вспомогательной линий PPO. При пересечении снизу вверх возникает потенциальный сигнал на покупку опциона Call, а обратное пересечение сигнализирует о потенциальной возможности для покупки опционов Put.

Перейдем к настройкам. У индикатора PPO их совсем немного. Пользователь может настраивать периоды быстрой и медленной EMA, а также сигнальной линии. Рекомендуем начать с параметров, указанных на скриншоте выше, и только после тестирования торговых сигналов на исторических данных пробовать их изменять.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов PPO

Индикатор для бинарных опционов PPO отлично подходит для торговли по тренду на откате. Момент пересечения линий этого осциллятора, как правило, совпадает с переломом краткосрочной тенденции (тренда на младшем таймфрейме).

На картинке выше видно, как после пересечения базовой и сигнальной линий осциллятора возникло довольно сильное ценовое движение в направлении основной тенденции. Таким образом, для торговли по индикатору PPO достаточно следовать сигналам его линий в сторону тренда. И тут возникает вопрос: как его определить?

В нашем случае для определения тренда воспользуемся стандартным индикатором – экспоненциальной скользящей средней с периодом расчета в 100 свечей. Будем открывать сделки на покупку Call только в том случае, если свечи находятся выше EMA(100) и осциллятор PPO подал сигнал о пересечении снизу вверх. Для открытия опциона Put необходимо, чтобы свечи находились ниже EMA(100), а PPO сигнализировал о пересечении сверху вниз.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что на рынке бычий тренд – свечи над EMA(100). Осциллятор PPO пересекает сигнальную линию снизу вверх. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что на рынке медвежий тренд – свечи под EMA(100). Осциллятор PPO пересекает сигнальную линию сверху вниз. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов PPO

Особенностью применения индикатора для бинарных опционов PPO является его чувствительность к уровню волатильности рынка. В периоды флэта и консолидации цен вблизи важных уровней поддержки и сопротивления возможны ложные торговые сигналы. Старайтесь избегать торговли в неактивные часы работы рынков, чтобы минимизировать такие ситуации.

Также в статье приведен лишь один из возможных вариантов фильтрации тренда. Помимо классических скользящих средних существует множество других, не менее эффективных способов определения основной тенденции на рынке.

Плюсы индикатора PPO

К преимуществам этого инструмента технического анализа относятся точные сигналы на открытие сделок. При этом он их не перерисовывает и сохраняет на прежних местах при переключении таймфреймов. Простые настройки и правила использования позволяют новичкам без труда интегрировать этот индикатор в свои торговые стратегии.

Минусы индикатора PPO

К недостаткам этого инструмента относится отсутствие системы оповещений. Работать с ним стало бы гораздо удобнее, если бы разработчики добавили алерты, которые можно было бы настраивать на разные события: пересечение линий PPO снизу вверх и наоборот.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов PPO – еще один инструмент в арсенале трейдера. С его помощью даже новички смогут повысить процент прибыльных сделок. Все, что необходимо для его успешного применения, – это подобрать подходящий фильтр тренда и актив для торговли.

Несмотря на некоторые ограничения, присутствующие в бесплатной версии этого индикатора, это не умаляет его достоинств в поиске точных сделок. А в сочетании с другими индикаторами анализа тренда на его основе можно создать рабочую торговую стратегию. Однако прежде чем использовать его на практике, советуем потренироваться на демо-счете у надежного брокера бинарных опционов. Торгуйте, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

Скачать индикатор бинарных опционов PPO

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также