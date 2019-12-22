Осцилляторный индикатор для бинарных опционов Kwan NRP не имеет сложного функционала и большого количества настроек. Он создан на основе трех популярных индикаторов — Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, Momentum. Благодаря слиянию этих осцилляторов в один индикатор мы получили усовершенствованную версию стратегии по дивергенциям.

Данный индикатор подойдет любителям интрадей трейдинга, так как сделки по нему совершаются не менее, чем с экспирацией 15 минут.

Применяя правильно данный индикатор для бинарных опционов и понимая, что такое дивергенции, вы сможете получать до 70% положительных сделок.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Kwan NRP

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: от М5 и выше.

Экспирация: от 15 минут и выше.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Kwan NRP.

Торговые инструменты: Любые, но желательно волатильные.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Основное преимущество данного индикатора в том, что он не требует дополнительной фильтрации, так как уже состоит из 3 индикаторов, дополняющих друг друга. Соответственно мы получаем дивергенции сразу от трех индикаторов.

Установка индикатора Kwan NRP в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора Kwan NRP

Как уже обсуждалось выше, с помощью данного индикатора мы будем искать дивергенции, которые будут сигнализировать, что тренд собирается измениться.

Примеры дивергенций (синяя линия – цена, красная линия – индикатор):

Стрелочки на картинке указывают направление нашей сделки в случае нахождения дивергенции.

В основном все дивергенции похожи, поэтому немного понаблюдав за индикатором вы быстро научитесь их определять.

Примеры торговли с помощью индикатора Kwan NRP

А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах.

Использовать будем довольно волатильную пару — EUR/JPY.

Открытие опциона Call

При трендовом движении можно открывать опцион с экспирацией от 15 минут или выше.

В данном случае вполне хватило бы 15 минут. Итог — профит.

Пример сделки против тренда, но все же имеющей место быть. При сделках против тренда лучше не брать экспирацию больше, чем 15 минут.

Открытие опциона Put

Дивергенция во флэте тоже дала бы профит, хоть и рекомендуется ждать, когда начнется тренд. Но если и открывать сделку во фдэте, то как указано на картинке — с экспирацией от 2 часов.

Тут у нас слабо заметная дивергенция в неторговое время, но и она бы отработала в профит.

Заключение

Как теперь можно увидеть, дивергенции работают отлично в любую сторону, и хоть мы не приводили примеры с других тайм фреймов кроме 5 минут, они и там показывают себя хорошо.

Если говорить об индикаторе для бинарных опционов Kwan NRP, то он хорош тем, что его можно использовать без каких-либо вспомогательных инструментов, а можно добавить, как фильтр для своей системы или стратегии.

Для прибыльной торговли вам конечно же понадобится проверенный брокер.

Скачать шаблон и индикатор Kwan NRP

