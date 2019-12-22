        Индикатор для бинарных опционов Kwan NRP

        Осцилляторный индикатор для бинарных опционов Kwan NRP не имеет сложного функционала и большого количества настроек. Он создан на основе трех популярных индикаторов — Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, Momentum. Благодаря слиянию этих осцилляторов в один индикатор мы получили усовершенствованную версию стратегии по дивергенциям.

        Данный индикатор подойдет любителям интрадей трейдинга, так как сделки по нему совершаются не менее, чем с экспирацией 15 минут.

        Применяя правильно данный индикатор для бинарных опционов и понимая, что такое дивергенции, вы сможете получать до 70% положительных сделок.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Kwan NRP

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: от М5 и выше.
        • Экспирация: от 15 минут и выше.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Kwan NRP.
        • Торговые инструменты: Любые, но желательно волатильные.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Основное преимущество данного индикатора в том, что он не требует дополнительной фильтрации, так как уже состоит из 3 индикаторов, дополняющих друг друга. Соответственно мы получаем дивергенции сразу от трех индикаторов.

        Установка индикатора Kwan NRP в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Kwan NRP

        Как уже обсуждалось выше, с помощью данного индикатора мы будем искать дивергенции, которые будут сигнализировать, что тренд собирается измениться.

        Примеры дивергенций (синяя линия – цена, красная линия – индикатор):

        Примеры дивергенций

        Стрелочки на картинке указывают направление нашей сделки в случае нахождения дивергенции.

        В основном все дивергенции похожи, поэтому немного понаблюдав за индикатором вы быстро научитесь их определять.

        Примеры торговли с помощью индикатора Kwan NRP

        А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах.

        Использовать будем довольно волатильную пару — EUR/JPY.

        Открытие опциона Call

        При трендовом движении можно открывать опцион с экспирацией от 15 минут или выше.

        В данном случае вполне хватило бы 15 минут. Итог — профит.

        Опцион Call

        Пример сделки против тренда, но все же имеющей место быть. При сделках против тренда лучше не брать экспирацию больше, чем 15 минут.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Дивергенция во флэте тоже дала бы профит, хоть и рекомендуется ждать, когда начнется тренд. Но если и открывать сделку во фдэте, то как указано на картинке — с экспирацией от 2 часов.

        Опцион Put

        Тут у нас слабо заметная дивергенция в неторговое время, но и она бы отработала в профит.

        Опцион Put

        Заключение

        Как теперь можно увидеть, дивергенции работают отлично в любую сторону, и хоть мы не приводили примеры с других тайм фреймов кроме 5 минут, они и там показывают себя хорошо.

        Если говорить об индикаторе для бинарных опционов Kwan NRP, то он хорош тем, что его можно использовать без каких-либо вспомогательных инструментов, а можно добавить, как фильтр для своей системы или стратегии.

        Для прибыльной торговли вам конечно же понадобится проверенный брокер. Узнать о брокерах и выбрать лучшего вы можете с помощью рейтинга брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Выбирайте лучшего и начинайте торговть уже в ближайше время.

        Скачать шаблон и индикатор Kwan NRP

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Руслан
        Мне особенно нравится идея совмещения трех популярных индикаторов в одном — это позволяет учесть разные аспекты рынка и тем самым повысить точность анализа. Также важно отметить простоту настроек, которая облегчает процесс использования индикатора.
        Option Bull, согласен на все 100%! Я тоже начинающий трейдер и сталкивался с трудностями при попытке торговать по дивергенциям. Начать с более простых стратег. Но если абстрагироваться от дивергенций, то Kwan NRP на самом деле очень даже простой в использовании индикатор))
        09 августа 2023
        Option Bull
        Мне особенно нравится идея совмещения трех популярных индикаторов в одном — это позволяет учесть разные аспекты рынка и тем самым повысить точность анализа. Также важно отметить простоту настроек, которая облегчает процесс использования индикатора.
        09 августа 2023
        Option Bull
        Да, если вы новичок в бинарных опционах то стратегия не для вас, я когда начинал по ошибке сразу с дивергенций начал, потому что неоднократно слышал что торговля таким методом дает хороший профит, но получалось не особо и я начал с более простых вариантов.
        Альберт Платонов, согласен, начинать с дивергенций может быть сложно для новичков. Этот индикатор кажется интересным вариантом для более опытных трейдеров, особенно для интрадей трейдинга. Я также начинал с более простых стратегий и постепенно прокладывал свой путь к более сложным методам)
        09 августа 2023
        Альберт Платонов
        11 марта 2021
        Trader
        дивергенции это хорошо, торговать можно, но новичкам лучше начать с макди или стохастика
        новичкам лучше вообще не начинать с таокго. им лучше изучить тренды и управление капиталом для начала))
        09 февраля 2020
        Андрей Алексеев
        дивергенции это хорошо, торговать можно, но новичкам лучше начать с макди или стохастика
        04 января 2020
        Слава
        нормасный индикатор. дивергенции можно с разных индикаторов смотреть и будет получаться не плохо, так что в копилочку еще один дивергенсер))
        27 декабря 2019
        скальпер123145
        02 декабря 2019
        скряга
        div
        дивергенции, это прям мое. делаю свою систему с разными индикаторами по диверам и чтобы они пересекались, и будет грааль)))) спасибо за инди
        02 декабря 2019
