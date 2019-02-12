        Индикатор Marvin для бинарных опционов

        Marvin Non Repaint Buy Sell Signal Creator применяется в торговле как валютными активами, так и бинарными опционами. В период образования следующей свечи сигналы от индикатора могут временно исчезать, а затем вновь появляться. При этом стрелки после закрытия бара повторно не возникают. Согласно результатам исследований, индикатор помогает часто заключать прибыльные сделки.

        Пример графика с индикатором Marvin

        Временной интервал при работе с Marvin можно использовать любой. Но лучшие результаты индикатор демонстрирует на таймфреймах М5 и выше. Время экспирации бинарного опциона при этом составляет три свечи. В отличие от многих других индикаторов, Marvin позволяет вести круглосуточную торговлю.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Примеры торговли по индикатору для бинарных опционов Marvin

        В связи с тем, что сигналы от инструмента могут временно исчезать, сделки на покупку опциона рекомендуется открывать после появления следующей свечи.

        Сигналл CALL на графике Marvin

        Сигналл PUT на графике Marvin

        Как и другие технические инструменты, Marvin нередко дает ложные сигналы. Поэтому в торговле бинарными опционами рекомендуется использовать несколько индикаторов.

         Скачать индикатор Marvin

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

        Ванек Ревякин
        Использую Marvin 3 месяца, вхожу просто по сигналам, ничего не фильтрую этот индюк можно и так использовать но если заморочится и сделать для него фильтры или включить в систему торговую то результат будет еще лучше, я пока так торгую меня устраивает. Если кто-то знает чем можно фильтровать или с каким другим индикатором Marvin будет хорошо сочетаться, подскажите пожалуйста.
        18 марта 2021
        Григорий Туманов
        тесты кто-то проводил по нему? как результаты?
        так сам проведи, хитрый какой. потом всем расскажешь какие результаты)
        11 апреля 2020
        Максим
        тесты кто-то проводил по нему? как результаты?
        23 февраля 2020
        gamer
        на рисовалку вроде не похож...
        16 января 2020
        Владимир
        Marvin - очень хороший индикатор, но как по мне он не совсем подходит для использования его как одиночного индикатора, много ложных сигналов
        22 марта 2019
        Aliso4ka
        довольно хороший индикатор, не без недостатков конечно, но и плюсов достаточно!
        19 марта 2019
        Arsenyi_B
        Я тестил индикатор Marvin и очень доволен полученными результатами - больше 70% сделок закрыл в плюс. Отличный индюк!
        19 марта 2019
        Nolkrenst
        Хотя данный индикатор иногда вырисовывает ложные сигналы, их можно просто фильтровать с помощью других индикаторов.А если использовать MARVIN в качестве одиночного индикатора, то нужно сравнивать его показатели на разных таймфреймах.
        13 марта 2019
        СеваХХХ
        Нормальный индюк, не перекрашивается и то хорошо!
        02 марта 2019
        TopTrade-161
        Да, индикатор точный и не перекрашивается. В этом его плюс. Однако есть и существенный минус – он не сообщает, где выходить из сделок.
        20 февраля 2019
        Фил
        Очень простой индикатор, с которым справится даже начинающий неопытный трейдер. Помогает в определении момента перекупленности / перепроданности RSI.
        19 февраля 2019
