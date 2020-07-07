Индикаторы для определения флэта

Так как большую часть времени рынки находятся в состоянии бокового тренда (флэта), то всем трейдерам, которые торгуют бинарными опционами, не лишним будет знать о тех индикаторах, которые можно применять для определения и торговли во флэте. В этой статье будут рассмотрены индикаторы, показывающие флэт на любом тайм фрейме и рынке.

Содержание:

Что такое флэт на рынке бинарных опционов?

Флэт или боковой тренд («боковик») — это движение цены в определенном диапазоне, при чем такой диапазон может быть любого размера и может иметь как четкие границы, так и не четкие.

Все рынки проводят большую часть времени именно во флэте и чаще всего процесс движения цены выглядит таким образом:

Хоть во время флэта тоже можно совершать сделки и получать прибыль, более лучшим и выгодным вариантом будет именно торговля по тренду. Но если же трейдер решает торговать в диапазоне, то определять флэт тоже не сложно, хоть и потенциал движения в нем в разы меньше.

Для большей универсальности в данной статье будут рассмотрены индикаторы, которые можно использовать как в терминале MetaTrader 4, так и в торговой платформе TradingView, найти которую можно в разделе — живой график.

Стандартные индикаторы, показывающие флэт при торговле бинарными опционами

Несмотря на то, что флэт на рынке бинарных опционов можно легко определять и без вспомогательных инструментов, некоторые трейдеры используют индикаторы для подтверждения своих предположений. Также благодаря индикаторам можно сразу видеть все участки цены в прошлом и использовать это для анализа и изучения. Ниже будут приведены стандартные идникаторы для определения флэта, которые не нужно скачивать и можно бесплатно найти в терминалах Metatrader 4, Metatrader 5 и на живом графике TradingView.

Индикатор Alligator

Индикатор Alligator Билла Вильямса является стандартным индикатором на многих платформах, включая вышеупомянутые, и использует SMA (Скользящие Средние), как основу, благодаря чему можно наблюдать изменения в тренде и понимать, когда начинается флэт:

И если трейдер видит, как линии индикатора расходятся, то можно говорить о трендовом движении, а если переплетаются между собой, то можно утверждать, что на рынке флэт.

Индикатор Bollinger Bands

Bollinger Bands также входит в стандартный набор обеих платформ и с его помощью можно также определять флэт, хотя назвать этот индикатор флэтовым довольно сложно:

Стоит отметить, что новичкам не стоит использовать полосы Боллинджера для определения флэта, так как иногда сложно понять показания данного индикатора, которые он может очень быстро менять.

Индикатор MACD

MACD является осциллятором и его показания тоже можно использовать для определения флэта:

Когда столбики гистограммы увеличиваются в размерах, можно наблюдать трендовые движения, а во время флэта гистограмма находится в диапазоне и постоянно меняет свои значения.

Индикатор Moving Average

Moving Average — один из самых первых индикаторов в мире, которые использовался трейдерами еще десятки лет назад. Хотя похожим образом определяется флэт с индикатором Аллигатор, не стоит забывать и про стандартную Скользящую Среднюю:

Во время флэта линия индикатора всегда будет принимать горизонтальное положение и цена будет пробивать ее в разные стороны, тогда как во время тренда цена может подходить к линии индикатора, но редко будет ее пробивать.

Авторские индикаторы, показывающие флэт при торговле бинарными опционами

Следующие индикаторы являются авторскими и были созданы другими трейдерами и программистами, но их также можно использовать в MetaTrader 4 и на платформе Трейдинг Вью.

Индикатор Pulse Flat

Индикатор является гистограммным, как и MACD, но принцип расчета значений у низ разный и этот индикатор в отличие от MACD отмечает флэтовые участки:

Соответственно, во время флэта можно будет видеть большие зеленые кружочки, идущие подряд.

Скачать индикатор Pulse Flat

Скачать

Индикатор Trend Filter

Индикатор позволяет распознавать фазы рынка (накопление и распределение) и цветными линиями обозначает флэты и тренды:

Флэт можно наблюдать, когда линия является красной или зеленой и находится внизу или вверху, а желтая линия всегда будет говорить о тренде. Но стоит отметить, что в данном индикаторе обязательно стоит поэкспериментировать с настройками, так как стандартные значения определяют флэт не очень эффективно.

Скачать индикатор Trend Filter

Скачать

Индикатор Trend Direction FI

Индикатор на основе Force Index, который очень четко показывает наличие флэта и тренда:

Как только линия индикатора отклоняется от нулевого уровня, начинается тренд, и наоборот, кога находится на нулевом уровне, на рынке наблюдается флэт.

Скачать индикатор Trend Direction FI

Скачать

Индикатор Vortex

Индикатор Vortex является осциллятором, который имеет две направляющие и их можно использовать для определения флэта:

И если линии находятся близко друг к другу и переплетаются, то на рынке можно наблюдать флэт.

Скачать индикатор Vortex

Скачать

Индикатор i-Trend

Хоть индикатор и похож максимально на Vortex, работает он по-другому и является намного более чувствительным индикатором по отношению к рыночным движениям:

Как можно видеть, индикатор не особо реагирует на ложные пробои во время флэта и благодаря ему можно видеть, когда на рынке начинается тренд.

Скачать индикатор i-Trend

Скачать

Заключение

Как можно видеть, есть множество индикаторов для определения флэта при торговле бинарными опционами. Каждый индикатор имеет свои плюсы и минусы и поэтому перед постоянным использованием стоит протестировать их на истории. Также не стоит забывать, что прибыльная торговля включает в себя применение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также торговлю через проверенного брокера, которого можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачной торговли!

Смотрите также:

Стратегии торговли бинарными опционами

Книги по трейдингу

Как заработать на бинарных опционах

Актуальные бонусы и промокоды на 2020 год

Как выбрать брокера бинарных опционов?