        Binary Options Fire

        Индикатор для бинарных опционов Binary Options Fire

        Индикатор для бинарных опционов Binary Options Fire предназначен для активной торговли и скальпинга. Он активно генерирует точки входа, которые наверняка оценят не только любители турбо-опционов, но и скальперы рынка Форекс.

        В основе его работы лежит попытка захвата коротких ценовых импульсов. Используя этот инструмент для Форекса, сделки необходимо открывать в момент смены направления тренда, с целью взятия быстрой прибыли (пипсовки). Трейдеры же бинарных опционов смогут использовать этот индикатор в своих краткосрочных стратегиях, или как самостоятельное средство принятия решения.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Options Fire

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1;
        • Экспирация: 3 свечи и более в зависимости от инструмента;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: Binary Options Fire.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Binary Options Fire

        Индикатор Binary Options Fire устанавливается из Маркета терминала Меtаtrader 4. Для этого необходимо иметь зарегистрированный аккаунт на платформе MQL5. Перейдите по ссылкеи нажмите кнопку «Download» («Скачать») под названием индикатора на левой панели. После чего в новом окне с вопросом: «Имеете ли вы установленный МТ4?» нажмите на кнопку с ответом: «Да, у меня есть Меtаtrader 4». После этого откроется торговый терминал, установленный на вашем компьютере, и вас попросят ввести логин и пароль для сайта MQL5. После авторизации начнется загрузка индикатора в раздел «Маркет» торговой платформы.

        Шаблоны устанавливаются стандартно: из распакованного архива их следует перенести в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Binary Options Fire

        Разработчик индикатора для бинарных опционов Binary Options Fire закрыл параметры настроек своего детища, оставив пользователям возможность менять цвет крестиков и устанавливать линии.

        Судя по кривой сигнальных элементов, расположенных под графиком, они явно основаны на расчете Стохастика. Мы провели эксперимент и добавили Stochastic Oscillator в «подвал». Как видим, показания этого всемирно известного осциллятора достаточно точно повторяют изгибы Binary Options Fire, не оставляя сомнений в сопричастности к расчетам этого «оракула».

        Сигналом к открытию сделок по индикатору Binary Options Fire служит смена цвета крестиков, что говорит об изменении направления ценового импульса. Пока направление тренда не меняется, цвет крестиков также остается без изменений.

        Для заработка на росте котировок финансового инструмента трейдеру следует дождаться смены красного цвета на зеленый. После чего на открытии следующей свечи необходимо покупать бинарный опцион Call.

        В обратной ситуации, когда тренд меняет свое направление с восходящего на нисходящий, цвет крестиков подвального индикатора меняется с зеленого на красный. После этого на открытии следующей свечи покупаем опцион Put.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Binary Options Fire

        Индикатор Binary Options Fire дает достаточно много точных сигналов в условиях однонаправленного ценового движения торгуемого инструмента. А вот во флэте этот осциллятор может давать ложные сигналы ввиду того, что изменения в векторе развития ценовой тенденции, которые он фиксирует, не приводят к продолжению движения в определенном направлении.

        Это классическая проблема большинства трендовых торговых систем и индикаторов. Для того, чтобы понимать как с ней бороться и включить Binary Options Fire в свою торговую стратегию с целью разгона депозита, советуем ознакомиться со списком лучших индикаторов тренда.

        Для повышения надежности торговли советуем совместно с этим индикатором использовать дополнительные фильтры. Например, для фильтрации сигналов можно использовать стандартный индикатор оценки текущего уровня волатильности из платформы MetaTrader4 – StdDev с периодом 5. По значениям осциллятора StdDev построим простую скользящую среднюю с периодом 9 (SMA9).

        Сигналы от Options Fire будем брать в работу только, когда значения осциллятора волатильности StdDev (5) выше девятипериодной скользящей средней SMA (9), построенной по его значениям. Другими словами, будем торговать только в условиях роста волатильности (изменчивости) рынка.

        Как видно на графике, это правило отлично фильтрует слабые сигналы и помогает существенно снизить количество убыточных сделок. Фактически, мы игнорируем участки флэта и заключаем сделки только, когда рынок определился с направлением.

        Можно применять и другие способы фильтрации, применяя различные методы технического анализа и индикаторы паттернов.

        Открытие опциона Call

        На предыдущей свече цвет подвального индикатора Binary Options Fire сменился с красного на зеленый. При этом StdDev (5) выше SMA (9), построенной по его значениям. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call.

        Открытие опциона Put

        На предыдущей свече цвет подвального индикатора Binary Options Fire сменился с зеленого на красный. При этом StdDev (5) выше SMA (9), построенной по его значениям. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put.

        Заключение

        Индикатор Binary Options Fire может активно применяться в скальпинге бинарных опционов. Его оценят любители турбо-опционов и быстрых сделок. В целом он дает достаточно много точных сигналов, но требует их фильтрации разными методами. При торговле старайтесь избегать консолидаций и флэтовых участков рынка. Открывайте сделки в моменты импульсных движений.

        Обращаем ваше внимание, что этот индикатор во многом копирует поведение осциллятора Stochastic и явно не стоит тех денег, которые за него просят разработчики. Применять его сигналы без фильтрации не рекомендуется.

        Перед началом применения на практике, обязательно протестируйте его работу на истории. Только убедившись в эффективности сигналов и грамотно подобранного фильтра, можно пробовать применять их на практике. Лучший подход – начать с демо-счета у проверенного брокера, применяя все правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Комментарии

        Ion
        Добрый День, К сожалению у меня данный индикатор не хочет ставится в МТ4. Могу я Вас попросить скинуть его на почту? Спасибо...
        26 апреля 2024
        tirant
        Скальпинг это самое милое дело.))))
        Трейдер БО , Для начинающих - да.)))
        Артур , И еще один стохастик, но за 13 баксов. ))))
        Трейдер БО , Вот и я так думаю
        25 апреля 2024
        Трейдер БО
        Скальпинг это самое милое дело.))))
        Трейдер БО , Для начинающих - да.)))
        Артур , И еще один стохастик, но за 13 баксов. ))))
        17 апреля 2024
        Богдан
        Скальпинг это самое милое дело.))))
        Трейдер БО , Пора уже глобально мыслить.))))
        17 апреля 2024
        Option Bull
        Да, индюк явно не отличается оригинальностью и копирует стохастик, но все же дает чуть более точную информацию о тренде. Что же касается цены, то каждый решает для себя сам: покупать его или нет. Если что, то 13 баксов для трейдера не деньги и их можно легко отбить. А по поводу фильтров, так я по своему опыту могу сказать, что любой индюк для скальпинга не может обойтись без доп фильтрации)
        16 апреля 2024
        Руслан
        И дело ведь не только в том, что он не оригинальный + платный. Тут дело еще и в том, что для его использования все равно нужно юзать дополнительные фильтры для сигналов, хотя он позиционируется как рабочий инстурмент для турбо-опционов и скальпинга.
        16 апреля 2024
        Руслан
        Какая-то фигня, которая не стоит своих денег. Мало того что это тот же стохастик, который во многих торговых платформах уже давным давно присутствует в наборе встроенных индикаторов, так за него еще и просят плату.
        16 апреля 2024
        Артур
        Скальпинг это самое милое дело.))))
        Трейдер БО , Для начинающих - да.)))
        16 апреля 2024
        Трейдер БО
        Скальпинг это самое милое дело.))))
        16 апреля 2024
