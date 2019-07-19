        3 MA Cross

        Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross

        Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross использует проверенный временем подход – пересечение скользящих средних. Однако, в отличие от других индикаторов, он предлагает своим пользователям несколько режимов работы, два из которых мы рассмотрим в этом обзоре. Если вы хотите узнать, какие настройки этого инструмента обеспечивают наилучшие результаты, советуем дочитать до конца.

        Содержание:

        график 3 MA Cross
         

        Характеристики индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

        Установка индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

        Индикатор 3 MA Cross устанавливается в платформу MetaTrader 4 стандартным способом. Для этого добавьте индикатор в корневую папку терминала: откройте в MetaTrader 4 меню “Файл” и выберите “Открыть каталог данных”. В открывшемся окне перейдите в папку "MQL4" → “Indicators” и переместите туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогично, но их нужно поместить в папку “templates”. Подробнее об установке смотрите в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

        Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross, как уже понятно из названия, формирует торговые сигналы в момент пересечения скользящих средних. Вероятно, это не только самый популярный, но и самый простой метод технического анализа, который используют трейдеры бинарных опционов для определения направления тренда. В самом простом варианте применяются две скользящие средние. Однако в индикаторе, который мы сегодня рассмотрим, используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами расчета: 5, 15 и 50 свечей.

        скользящие средние в 3 MA Cross

        Скользящие средние позволяют визуально оценить изменения в поведении цен за разные промежутки времени. При этом короткие средние более чувствительны к этим изменениям, чем длинная, которая отражает долгосрочную тенденцию.

        Теперь давайте разберемся как формируются сигналы на пересечении скользящих средних? Все очень просто: сигнал на покупку опциона Call возникает при пересечении короткой средней одной из длинных снизу вверх.

        сигналы в 3 MA Cross

        Для опционов Put ситуация зеркальная – сигнал на их покупку возникает при пересечении короткой средней одной из длинных сверху вниз.

        Теперь рассмотрим настройки этого индикатора. Они включают два основных блока: главный, где можно задать период расчета и выбрать тип скользящих средних, и блок визуализации торговых сигналов.

        основные настройки в 3 MA Cross

        торговые сигналы в 3 MA Cross

         

        Индикатор бинарных опционов 3 MA Cross формирует три сигнала: на пересечении быстрой, средней и медленной скользящих средних. Каждый из них отображается на графике своей пиктограммой. В этом обзоре мы будем использовать два типа сигналов – пересечение со средней и длинной скользящей: showarrows_fs и showarrows_fm.

        индикация сигналов в 3 MA Cross
         

        Как видно на изображении выше, сигнал на покупку опционов Put на пересечении со средней скользящей отмечается индикатором 3 MA Cross красным ромбом, а на пересечении с длинной скользящей – красной стрелкой. Для покупки опционов Call аналогичные сигналы отмечены голубым ромбом и стрелкой.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов 3 MA Cross

        Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross формирует множество торговых сигналов без перерисовки. В качестве дополнительного фильтра можно использовать любой трендовый индикатор, описанный в статье "Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов". Однако в этом обзоре мы не будем их использовать и оставим настройки 3 MA Cross по умолчанию. Даже в этом случае его сигналам можно доверять.

        Если вы хотите больше узнать о том, какие бывают сигналы бинарных опционов, советуем прочитать подборку наших статей по этой теме:

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся в восходящем тренде: средние скользящие расположены друг над другом в порядке возрастания их периода расчета. (5-15-50)
        2. Появляется синий ромб или стрелка.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся в нисходящем тренде: средние скользящие расположены друг под другом в порядке убывания их периода расчета. (50-15-5)
        2. Появляется красный ромб или стрелка.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

        Опытным путем нам удалось установить, что лучшие сигналы индикатор 3 MA Cross формирует в момент возобновления движения по тренду. Еще лучше, если в момент возникновения такого сигнала произойдёт пересечение двух скользящих средних, и на свечном графике появятся сразу две отметки: ромб и стрелка. На изображении ниже как раз показан такой пример.

        специфика применения 3 MA Cross

        Помимо этих особенностей, рекомендуем использовать этот индикатор в активные часы работы финансовых рынков, о которых вы сможете больше узнать из статьи «Лучшее время для торговли бинарными опционами». Из нее вы узнаете о подходящем времени для торговли валютными парами, криптовалютой, акциями и фондовыми индексами.

        Плюсы индикатора 3 MA Cross

        Преимущества индикатора 3 MA Cross очевидны – простота его использования. Скользящие средние знакомы многим трейдерам с первых дней торговли. Объективно это самый простой и понятный технический индикатор из доступных на сегодняшний день. Умение его правильно использовать во многом поможет вам разобраться в том, как на рынке возникают тренды и как из этого можно извлечь выгоду. Дополнительным плюсом станет возможность применения 3 MA Cross на разных таймфреймах.

        Минусы индикатора 3 MA Cross

        К недостаткам индикатора 3 MA Cross относится запаздывание его сигналов на быстро меняющихся рынках. В условиях высокой волатильности скользящие средние, лежащие в основе этого инструмента, не успевают за ценовыми колебаниями актива. Поэтому старайтесь выбирать финансовые инструменты и таймфрейм, на которых не происходит хаотичных ценовых движений и просматривается общая тенденция. Помимо этого для фильтрации ложных сигналов можно использовать дополнительные индикаторы, свечные паттерны, а также важные уровни поддержки и сопротивления.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross основан на простом, но в то же время весьма эффективном методе технического анализа. С его помощью трейдеры бинарных опционов смогут не только определять направление тренда, но и оптимальные моменты для заключения сделок. Однако, несмотря на все преимущества, всегда помните и о недостатках этого индикатора. Используйте дополнительные методы фильтрации для повышения процента прибыльных сделок, тестируйте работу на демо-счете от надежного брокера и всегда применяйте правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

        Руслан
        Три скользящие средние внушают куда больше доверия к такому инструменту, чем стандартные два. Здесь есть надежное подтверждение направления или разворота тренда, а вместе с ним и определить максимально точные сигналы. Однозначно рекомендую!
        14 марта 2025
        Daniel
        Very simple, very effective, very useful. Thank you! What is the best timeframe to use it?
        It says that its effectiveness depends on whether the volatility is high or not. I think you should just use it somewhere with long stable trends.
        14 марта 2025
        Аnthony
        Very simple, very effective, very useful. Thank you! What is the best timeframe to use it?
        14 марта 2025
