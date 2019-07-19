Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross использует проверенный временем подход – пересечение скользящих средних. Однако, в отличие от других индикаторов, он предлагает своим пользователям несколько режимов работы, два из которых мы рассмотрим в этом обзоре. Если вы хотите узнать, какие настройки этого инструмента обеспечивают наилучшие результаты, советуем дочитать до конца.

Характеристики индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

Установка индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

Индикатор 3 MA Cross устанавливается в платформу MetaTrader 4 стандартным способом. Для этого добавьте индикатор в корневую папку терминала: откройте в MetaTrader 4 меню “Файл” и выберите “Открыть каталог данных”. В открывшемся окне перейдите в папку "MQL4" → “Indicators” и переместите туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогично, но их нужно поместить в папку “templates”. Подробнее об установке смотрите в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross, как уже понятно из названия, формирует торговые сигналы в момент пересечения скользящих средних. Вероятно, это не только самый популярный, но и самый простой метод технического анализа, который используют трейдеры бинарных опционов для определения направления тренда. В самом простом варианте применяются две скользящие средние. Однако в индикаторе, который мы сегодня рассмотрим, используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами расчета: 5, 15 и 50 свечей.

Скользящие средние позволяют визуально оценить изменения в поведении цен за разные промежутки времени. При этом короткие средние более чувствительны к этим изменениям, чем длинная, которая отражает долгосрочную тенденцию.

Теперь давайте разберемся как формируются сигналы на пересечении скользящих средних? Все очень просто: сигнал на покупку опциона Call возникает при пересечении короткой средней одной из длинных снизу вверх.

Для опционов Put ситуация зеркальная – сигнал на их покупку возникает при пересечении короткой средней одной из длинных сверху вниз.

Теперь рассмотрим настройки этого индикатора. Они включают два основных блока: главный, где можно задать период расчета и выбрать тип скользящих средних, и блок визуализации торговых сигналов.

Индикатор бинарных опционов 3 MA Cross формирует три сигнала: на пересечении быстрой, средней и медленной скользящих средних. Каждый из них отображается на графике своей пиктограммой. В этом обзоре мы будем использовать два типа сигналов – пересечение со средней и длинной скользящей: showarrows_fs и showarrows_fm.

Как видно на изображении выше, сигнал на покупку опционов Put на пересечении со средней скользящей отмечается индикатором 3 MA Cross красным ромбом, а на пересечении с длинной скользящей – красной стрелкой. Для покупки опционов Call аналогичные сигналы отмечены голубым ромбом и стрелкой.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов 3 MA Cross

Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross формирует множество торговых сигналов без перерисовки. В качестве дополнительного фильтра можно использовать любой трендовый индикатор, описанный в статье "Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов". Однако в этом обзоре мы не будем их использовать и оставим настройки 3 MA Cross по умолчанию. Даже в этом случае его сигналам можно доверять.

Если вы хотите больше узнать о том, какие бывают сигналы бинарных опционов, советуем прочитать подборку наших статей по этой теме:

Открытие опциона Call

Убеждаемся в восходящем тренде: средние скользящие расположены друг над другом в порядке возрастания их периода расчета. (5-15-50) Появляется синий ромб или стрелка. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся в нисходящем тренде: средние скользящие расположены друг под другом в порядке убывания их периода расчета. (50-15-5) Появляется красный ромб или стрелка. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения индикатора для бинарных опционов 3 MA Cross

Опытным путем нам удалось установить, что лучшие сигналы индикатор 3 MA Cross формирует в момент возобновления движения по тренду. Еще лучше, если в момент возникновения такого сигнала произойдёт пересечение двух скользящих средних, и на свечном графике появятся сразу две отметки: ромб и стрелка. На изображении ниже как раз показан такой пример.

Помимо этих особенностей, рекомендуем использовать этот индикатор в активные часы работы финансовых рынков, о которых вы сможете больше узнать из статьи «Лучшее время для торговли бинарными опционами». Из нее вы узнаете о подходящем времени для торговли валютными парами, криптовалютой, акциями и фондовыми индексами.

Плюсы индикатора 3 MA Cross

Преимущества индикатора 3 MA Cross очевидны – простота его использования. Скользящие средние знакомы многим трейдерам с первых дней торговли. Объективно это самый простой и понятный технический индикатор из доступных на сегодняшний день. Умение его правильно использовать во многом поможет вам разобраться в том, как на рынке возникают тренды и как из этого можно извлечь выгоду. Дополнительным плюсом станет возможность применения 3 MA Cross на разных таймфреймах.

Минусы индикатора 3 MA Cross

К недостаткам индикатора 3 MA Cross относится запаздывание его сигналов на быстро меняющихся рынках. В условиях высокой волатильности скользящие средние, лежащие в основе этого инструмента, не успевают за ценовыми колебаниями актива. Поэтому старайтесь выбирать финансовые инструменты и таймфрейм, на которых не происходит хаотичных ценовых движений и просматривается общая тенденция. Помимо этого для фильтрации ложных сигналов можно использовать дополнительные индикаторы, свечные паттерны, а также важные уровни поддержки и сопротивления.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов 3 MA Cross основан на простом, но в то же время весьма эффективном методе технического анализа. С его помощью трейдеры бинарных опционов смогут не только определять направление тренда, но и оптимальные моменты для заключения сделок. Однако, несмотря на все преимущества, всегда помните и о недостатках этого индикатора. Используйте дополнительные методы фильтрации для повышения процента прибыльных сделок, тестируйте работу на демо-счете от надежного брокера и всегда применяйте правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли!

