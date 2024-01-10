Индикатор для бинарных опционов PipFinite Trend PRO

Индикатор для рынка Форекс и бинарных опционов PipFinite Trend PRO был разработан командой Карло Уилсона Вендиолы - автора известных торговых систем, широко обсуждаемых среди трейдеров.

Алгоритм, по которому работает индикатор PipFinite Trend PRO, точно определяет развороты тренда, фильтрует рыночный шум, неизбежно возникающий во флэте, и конечно же не перерисовывает свои сигналы. Помимо этого, индикатор информирует трейдера о качестве своих сделок, любезно выведя их статистику на информационную панель.

С PipFinite Trend PRO Вы не будете полагаться на чье-то мнение, а сами оцените фактические показатели его работы на выбранном финансовом инструменте определенного таймфрейма. Но давайте обо всем по порядку.

Содержание:

Характеристики индикатора для бинарных опционов PipFinite Trend PRO

Платформа : MetaTrader 4

MetaTrader 4 Инструменты: высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы, криптовалюты

высоко волатильные валюты, нефть, металлы, индексы, криптовалюты Таймфрейм: M5 и выше

M5 и выше Экспирация: 3 временных диапазона

3 временных диапазона Время торговли: активные часы работы рынка

активные часы работы рынка Рекомендуемые брокеры: PocketOption, Quotex, Alpari, Binarium

Установка PipFinite Trend PRO в терминал MetaTrader4

Установка PipFinite Trend PRO происходит стандартным образом. Заранее скачанные и распакованные файлы индикаторов Форекс и бинарных опционов переносим из папки Indicators в соответствующий каталог торгового терминала. Путь к нему Вы сможете найти, открыв меню Файл-Открыть каталог данных.

Для тех, кто впервые устанавливает кастомные индикаторы в терминал MetaTrader 4 у нас есть видео на нашем YouTube-канале о том, как это сделать быстро и без ошибок.

После переноса файлов индикатора не забудьте и о шаблоне, который следует перенести в папку …/templates, чтобы не тратить лишне время на настройку внешнего вида графиков и установку оптимальных параметров самого индикатора.

Принцип работы и настройка индикатора бинарных опционов PipFinite Trend PRO

Принцип работы индикатора для бинарных опционов PipFinite Trend PRO основан на слежении за трендом. В случае отклонения цены закрытия ценового бара ниже/выше определенного уровня (как правило — это локальный экстремум), индикатор меняет свое значение на противоположное, формируя сигнал на открытие позиции в эту сторону.

У индикатора PipFinite Trend PRO много настраиваемых параметров, и все они разделены на несколько блоков:

SETTINGS – настройки периода расчета, соотношения стоп/тейк, глубины истории;

MISC – технические параметры индикатора;

DISPLAY – визуализация тренда, точек входа, тейк-профита, величина прибыли;

GRAPHICS – графические параметры основных элементов;

DASHBOARD – настройки информационной панели;

ALERTS – настройки алертов.

Правила торговли по PipFinite Trend PRO

Индикатор PipFinite Trend PRO разрабатывался в качестве классификатора тренда и реагирует на существенные изменения в его динамике. Поэтому его следует применять в торговых системах следования за трендом. Лучшим моментом для совершения сделки в направлении новой тенденции является точка перелома, которая подсвечивается индикатором голубым цветом (в случае начала бычьего тренда) и желтым цветом (в случае зарождения медвежьей тенденции).

Обратите внимание на последний параметр, выведенный на информационную панель индикатора для бинарных опционов PipFinite Trend PRO. Success Rate - показывает процент прибыльных сделок по вашему инструменту на выбранной глубине истории и таймфрейме. С помощью этих данных легко подобрать оптимальный актив и таймфрейм для него у вашего брокера. Советуем выбирать таймфреймы с максимальным значением этого показателя, чтобы увеличить свои шансы на совершение прибыльных сделок.

В случае, если Вы используете индикатор PipFinite Trend PRO для торговли на рынке Форекс, открывайте позицию на покупку того инструмента, которым торгуете. Защитный стоп-лосс следует установить на несколько пунктов ниже последнего минимума (ориентируйтесь на значимые экстремумы, заметные на старших таймфреймах). Два ордера тек-профит установите на уровнях, рекомендуемых индикатором, а третью часть можно закрыть на противоположном сигнале или тралить по линии самого индикатора.

Для повышения шансов на успех можно использовать мультитаймфреймовый подход, предполагающий поиск однонаправленного ценового движения на старшем таймфрейме (например, H4) затем переключаемся на M5 и ждем сигнала в направлении старшего таймфрейма. Такой подход имеет право на жизнь, но следует иметь ввиду, что ужесточение правил торговли и желание сократить число убыточных трейдов имеет и обратную сторону – вместе с убыточными сделками мы неминуемо отфильтруем и часть прибыльных. Поэтому однозначно рекомендовать такой подход мы не можем. Это решение должен принять сам трейдер исходя из своих предпочтений и толерантности к риску.

Покупка опционов Call:

На графике появилась голубая точка, сигнализирующая смену тренда;

Под ценой появляется голубая стрелка.

Покупка опционов Put:

На графике появилась желтая точка, сигнализирующая смену тренда;

Над ценой появляется красная стрелка.

Время экспирации зависит от выбранного инструмента – от 3 до 5 свечей.

Покупка опциона Call

Сигнал на покупку возникает после появления голубой точки и голубой стрелки. В этом случае трейдеру следует купить бинарный опционов Call.

Покупка опциона Put

Сигнал на продажу зеркален сигналу на покупку и возникает после появления желтой точки и красной стрелки. Как только увидели такой сигнал, покупайте бинарный опцион Put. Если используете PipFinite Trend PRO на рынке FX, открывайте продажи. Чтобы обезопасить свой депозит, установите защитный стоп-приказ немногим выше уровня последнего отката (ориентируйтесь на экстремум, видимый на старшем таймфрейме). Для фиксации прибыли установите два ордера на уровнях, рекомендованных индикатором.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов PipFinite Trend PRO – очень перспективный и интересный инструмент технического анализа, способный существенно дополнить арсенал трейдера любого уровня квалификации. Точные сигналы о смене тенденции в сочетании с уровнями тейк-профита, куда с высокой вероятностью, подтвержденной фактической статистикой, достигнет цена не оставит равнодушным ни одного трейдера.

Индикатор для бинарных опционов PipFinite Trend PRO тройного назначения:

Его можно использовать в качестве фильтра для поиска инструментов с высоким Win Rate; Он представляет собой самостоятельную торговую систему на рынке FX; Генерирует сигналы для бинарных опционов с высокой вероятностью отработки.

Учитывая вышеописанные возможности, PipFinite Trend PRO можно использовать не только для торговли БО, но и полноценного трейдинга на рынке Форекс и криптовалют.

