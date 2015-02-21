Индикатор для бинарных опционов Relative Strength Index (RSI)

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Данный индикатор относится к индикаторам типа осцилляторы и показывает скорость и изменение ценовых колебаний. RSI имеет диапазон для расчета от 0 до 100. Как утверждал Уайлдер, индикатор стоит считать перекупленным, когда его линия находится выше уровня 70, и перепроданным, когда линия ниже 30. Есть и другие сигналы, который дает данный индикатор, их мы обсудим ниже. Кроме этого, RSI можно использовать для определения актуального тренда.

Relative Strength Index довольно популярен среди трейдеров бинарных опционов, которые любят торговать импульсные движения цены. Также данный индикатор часто используется в книгах. Например, в книге Констанса Брауна «Технический анализ для трейдеров» дана ​​концепция диапазонов бычьего и медвежьего рынков для RSI.

Даже тот факт, что индикатор Relative Strength Index был создан прежде, чем появились компьютеры, они до сих пор остаются очень популярными среди многих практикующих трейдеров.

Формула расчета индикатора Relative Strength Index

Рассчитываются данные индикатора по такой формуле:

Чтобы формула была более понятной для всех, индикатор был разделен на составные компоненты: RS, среднее повышение цен и среднее снижение цен. Такой расчет использует период «14», который предложен автором как период по умолчанию. Снижение же используется в формуле, как положительные значение.

Первые расчеты среднего повышения и снижения — это средние значения за 14 последних временных периодов:

Первое среднее повышение цен = общее повышение за последние 14 периодов / 14. Первое среднее снижение цен = общее снижение за последние 14 периодов / 14.

Вторые и следующие расчеты — это предыдущие средние и текущие повышения и снижения цен:

Среднее повышение = [(предыдущее среднее повышение) * 13 + текущее повышение] / 14. Среднее снижение = [(предыдущее среднее снижение) * 13 + текущее снижение] / 14.

Сложение предыдущих и текущих значений называется методом сглаживания. Такой же метод используется и в скользящих средних. Соответственно, чем выше период расчета индикатора, тем он точнее.

Формула Уайлдера превращает RS в осциллятор, который имеет диапазон колебаний от 0 до 100. График RS почти не отличается от графика RSI. И так как RSI ограничен диапазоном, шаг нормализации облегчает выявление крайностей. Когда среднее повышение цен равно 0, RSI также равен 0. Если использовать период «14» в настройках индикатора RSI, то 0-е значение RSI будет значить, что цены снизились во всех 14 периодах, и не было смысла в измерении. RSI равен 100, когда среднее снижение равно 0. В этом случае цены выросли на всех 14 периодах и не было никаких снижений для измерения.

Вот так происходят вычисления индикатора в действии:

Процесс сглаживания влияет на значения RSI. Значения RS сглаживаются после первого расчета. Среднее снижение равно общему снижению, деленному на 14 для первого расчета. Последующие вычисления умножают предыдущее значение на 13, добавляют самое последнее значение и затем делят итоговое значение на 14. Это создает эффект сглаживания. То же самое относится к среднему повышению цен. Из-за этого сглаживания значения RSI могут отличаться в зависимости от общего периода расчета. 250 периодов сглаживают сильнее, чем 30 периодов, и это немного влияет на значения RSI.

Характеристики индикатора Relative Strength Index

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: от М1 и выше.

Экспирация: от 1 минуты и выше.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Relative Strength Index.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Установка индикатора Relative Strength Index в MT4

Стандартные настройки периода для индикатора RSI равны «14». Параметр можно уменьшить, что даст увеличение чувствительности, или увеличить, что даст уменьшение чувствительности. При значении периода «10» индикатор быстрее дойдет до уровней 30 или 70, чем при значении периода «20». Волатильность торгового актива тоже имеет влияние на индикатор.

Если индикатор выше 70, то он находится в зоне перекупленности, а если ниже 30, то в зоне перепроданности. Данные значения уровней являются стандартными, но их можно поменять для более точных сигналов индикатора. Значения 20 и 80 будут давать намного меньше сигналов, что может быть приоритетным для консервативных трейдеров. Краткосрочные трейдеры могут использовать период «2» для поиска перекупленности выше уровня 80 и значений перепроданности ниже уровня 20.

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать данный индикатор и шаблон для него.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Примеры торговли с помощью индикатора Relative Strength Index

Существуют различные типы сигналов индикатора. Мы рассмотрим самые популярные:

Зоны перекупленности и перепроданности.

Дивергенции.

Идентификация тренда.

Индикатор RSI является универсальным и использовать его можно на любых тайм фреймах и активах. Поэтому настройки подбираются индивидуально под стиль торговли. Мы будем рассматривать примеры на валютной паре EUR/USD для внутридневной торговли, используя график М5 и экспирацию 15 минут.

Зоны перекупленности и перепроданности индикатора Relative Strength Index

Уровни 30 и 70 были даны автором индикатора, и по сей день используются как стандартные. Из примеров будет видно, что несмотря на прошедшие года, данные уровни все еще показывают хорошие результаты и не нуждаются в изменении.

Открытие опционов Call и Put

Как и многие другие импульсные осцилляторы, уровни перекупленности и перепроданности RSI работают лучше всего, когда цена находится во флэте. В данном примере не совсем стандартный флэт, но все же цены двигались в определенном диапазоне.

Дивергенции индикатора

Как утверждает Уайлдер, дивергенции говорят нам о возможном развороте, так как импульс направленности не подтверждает движение цены.

Статьи об индикаторе для бинарных опционов Power Fuse и индикаторе дивергенций MACD более подробно показывают и объясняют работу дивергенций. Все принципы, приведенные там, будут работать и для индикатора Relative Strength Index.

Открытие опционов Call и Put

Стоит отметить, что не стоит возлагать на дивергенции больших надежд. Они легко могут запутать вас в сильном тренде. Сильное движение может выдать множество медвежьих дивергенций до того, как тренд развернется. То же самое касается и нисходящего сильного тренда.

Идентификация тренда с помощью индикатора Relative Strength Index

Существует предположение, что осциллятор не перемещается между 0 и 100. RSI имеет тенденцию колебаться между 40 и 90 на бычьем рынке (восходящий тренд) с уровнями 40-50, выступающими поддержкой. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от параметров RSI, силы тренда и волатильности актива. И также RSI имеет тенденцию колебаться между 10 и 60 на медвежьем рынке (нисходящий тренд) с уровнями 50-60, действующими как сопротивление.

Стоит отметить, что такой вид анализа с помощью данного индикатора не дает точек входа, а лишь помогает удостовериться в том, что сейчас на рынке преобладает определенный тренд.

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Заключение

Индикатор Relative Strength Index на протяжении долгих лет продолжает показывать хорошие результаты. Одно из преимуществ этого индикатора в том, что он универсален и может использоваться на любых активах и тайм фреймах. Кроме этого, с помощью него можно определить, какой тренд преобладает на данный момент.

Не забывайте, что даже если вы подберете нужны настройки для индикатора RSI, то обязательно протестировать его работу нужно на демо-счете. Если вы не знаете, какого брокера для торговли выбрать, то на нашем сайте можете ознакомиться с рейтингом брокеров бинарных опционов.

Скачать шаблон и индикатор Relative Strength Index (RSI)

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

