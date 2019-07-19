        Индикатор для бинарных опционов Trade Trendy

        Индикатор для бинарных опционов Trade Trendy представляет собой новое поколение осцилляторов. В отличие от традиционных Стохастика и RSI, он может предсказывать значительные изменения в поведении цен актива. Для его гибкой настройки предусмотрены несколько ключевых параметров. Справиться с ложными сигналами поможет дополнительный авторский индикатор. О том, как правильно настроить эту комбинацию двух технических инструментов, расскажем в этом обзоре.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Trade Trendy

        Установка индикатора для бинарных опционов Trade Trendy

        Индикатор Trade Trendy устанавливается в платформу MetaTrader 4 стандартным способом. Для этого добавьте индикатор в корневую папку терминала: откройте в MetaTrader 4 меню “Файл” и выберите “Открыть каталог данных”. В открывшемся окне перейдите в папку "MQL4" → “Indicators” и переместите туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогично, но их нужно поместить в папку “templates”. Подробнее об установке смотрите в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Trade Trendy

        Индикатор для бинарных опционов Trade Trendy относится к осцилляторам, поэтому он располагается в нижней части графика торгового терминала MetaTrader 4. Как известно, такие индикаторы помогают трейдерам определять уровни перекупленности и перепроданности актива.

        Однако их ценность в торговых стратегиях не ограничивается только этим. Осцилляторы позволяют прогнозировать развороты тренда, давая трейдерам бинарных опционов преимущество перед другими инструментами технического анализа.

        У индикатора Trade Trendy всего несколько настроек: период расчета (Length), период сглаживания (Smooth) и метод расчета скользящих средних (ModeMA). Осцилляторы обычно дают точные сигналы во флэте, когда цена актива движется в узком диапазоне. Их работа основана на том, что после значительного отклонения от средних значений цена стремится вернуться к ним.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Trade Trendy

        Индикатор для бинарных опционов Trade Trendy, как и многие другие осцилляторы, хорошо сочетается с другими индикаторами и методами технического анализа. Тем не менее, для повышения процента прибыльных сделок и подтверждения торговых сигналов осциллятора мы рекомендуем использовать индикатор Trend.

        Его название говорит само за себя: это модифицированная скользящая средняя с настраиваемым пороговым значением, при превышении которого меняется направление тренда с бычьего на медвежий и наоборот.

        У индикатора немного настроек, основные – Periodic, Periodic 2 и Factor. Именно они определяют его поведение. Дополнительно можно настроить внешний вид, выбрав подходящие цвета для линии скользящей средней.

        Если вы хотите разобраться с тем, как работают индикаторы тренда, рекомендуем ознакомиться с подборкой статей по этой теме:

        Теперь объединим сигналы двух технических индикаторов, чтобы получить более точные точки входа в рынок. Правила покупки опционов call и put будут выглядеть так.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся в наличии бычьего тренда – цены находятся выше голубой скользящей средней.
        2. Синяя линия осциллятора пересекла оранжевую линию снизу вверх.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.
        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся в наличии медвежьего тренда – цены находятся ниже желтой скользящей средней.
        2. Оранжевая линия осциллятора пересекла синюю линию снизу вверх.
        3. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.
        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Trade Trendy

        Обращаем ваше внимание на самый чувствительный параметр индикатора Trend – Periodic2. От его значения зависит порог чувствительности переключения направления тренда с бычьего на медвежий. При этом, чем меньше значение Periodic2, тем быстрее реагирует индикатор Trend на смену рыночной тенденции.

        Еще один момент, на который стоит обратить внимание – время, когда поступают сигналы от комбинации двух индикаторов. По нашему опыту, лучших результатов в торговле бинарными опционами можно добиться, используя индикатор Trade Trendy в активные часы работы рынков.

        Плюсы индикатора Trade Trendy

        К очевидным преимуществам индикатора относится гибкость его настроек. Благодаря этому Trade Trendy достаточно легко интегрировать в любую торговую стратегию. Трендовый подход привлекает многих трейдеров своей надежностью и эффективностью, проверенной временем. Следуя за основной тенденцией, вы существенно повышаете собственные шансы на успех, поскольку совершаете сделки в направлении движения самого рынка.

        Минусы индикатора Trade Trendy

        К недостаткам индикатора относится запаздывание его сигналов на быстро меняющихся рынках. Поэтому для торговли на его основе рекомендуем выбирать валютные пары и криптовалюты с устойчивыми трендами. Если же ваша валютная пара часто меняет направление в течение дня, рекомендуется сменить торговый актив или перейти на старший таймфрейм. Такой подход сократит риски и повысит общую прибыль от использования Trade Trendy.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Trade Trendy напоминает осциллятор Stochastic, но отличается от него устойчивостью торговых сигналов. Как известно, классический Стохастик генерирует много ложных сигналов, особенно на младших таймфреймах, в то время как Trade Trendy лишен этого недостатка, так как он реагирует на изменения тренда, а не колеблется между зонами перекупленности и перепроданности, как его “коллега”.

        С помощью настройки параметров можно добиться качественных торговых сигналов по большинству популярных активов. Тогда как дополнительный индикатор Trend будет выполнять роль фильтра, отсеивая ложные сигналы против основной тенденции. Рекомендуем перед использованием этого индикатора в реальной торговле, попрактиковаться на демо-счете у брокера с минимальным депозитом, соблюдая правила управления рисками и капиталом. Желаем всем удачной торговли и попутного тренда!

        Mister X
        Mister X
        Trends look easy until they slap you back. Trade Trendy gives you a nice framework, but don’t let it lull you. Markets reward patience, not blind trust in indicators. Still, good to see a strategy that focuses on the essentials.
        10 ноября 2025
        Daniel
        Daniel
        Tested Trade Trendy this morning — smooth and simple. No overcomplicated rules, just trend confirmation and clean entries. Works best when you combine it with a steady risk plan. Pretty solid setup overall.
        10 ноября 2025
        Руслан
        Руслан
        Система интересная. По сути, это трендовый фильтр, но с более гибким подходом. Я попробовал похожий вариант на демо — действительно меньше ложных входов. А если еще и строго придерживаться дисциплины, то результат не заставит себя ожидать)
        10 ноября 2025
        Option Bull
        Option Bull
        Вот за что люблю такие статьи так это за то, что они без лишней воды. Индикатор реально помогает поймать тренд без перегруза другими индикаторами. Главное — не прыгать в каждое движение, а ждать, когда сигнал совпадает с направлением рынка. Тогда и результат будет стабильный.
        10 ноября 2025
