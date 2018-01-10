Индикатор для бонусов

Очень многие, особенно начинающие трейдеры, при открытии счета у брокера бинарных опционов, берут бонус к депозиту. Как известно, такие бонусы ограничивают вывод средств, до совершения определенного объема сделок и часто этот объем превышает ваш депозит в 20, а то и в 50 раз. В некоторых случаях такие бонусы к депозиту не так уж плохи, если, например, ваша торговая стратегия для бинарных опционов или индикатор генерирует много надежных сигналов для открытия сделки. Но что делать если такой стратегии или индикатора у вас нет?

В этом случае вам поможет стрелочный индикатор BonusUp. Этот стрелочный индикатор генерирует очень много сигналов для бинарных опционов для открытия сделки. В его основе лежат такие индикаторы как RSI и свечи Heiken Ashi.

Какие бонусы можно отработать с индикатором BonusUp

Данный индикатор подойдет для отработки любых видов бонусов и промокодов для бинарных опционов, включая использование бездепозитных бонусов.

Как первые виды бонусов, так и вторые позволяют получать преимущество в торговле, особенно если вы являетесь новичком или неопытным трейдером. Благодаря дополнительным средствам вы можете оттачивать свои навыки на реальном счету, затратив при этом минимальные суммы. А если вы планируете отрабатывать с этим индикатором бездепозитные бонусы, то там и вовсе нет необходимости пополнять торговый счет.

Как работает индикатор BonusUp

Индикатор анализирует сигналы, подаваемые индикатором Heiken Ashi и в момент входа индикатора RSI в зону перекупленности или перепроданности выдает сигнал для входа. Сигналы на покупку (call) как и во всех стрелочных индикаторах отображаются стрелкой зеленого цвета вверх, сигналы на продажу (put) – стрелкой красного цвета вниз.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила покупки опционов по индикатору

Открываем опцион CALL когда появилась стрелка зеленого цвета и свеча закрылась со стрелкой под ней. Экспирация 1 свеча таймфрейма.

Открываем опцион PUT когда появилась стрелка красного цвета и свеча закрылась со стрелкой над ней. Экспирация 1 свеча таймфрейма.

Все опционы покупаем только после закрытия свечи со стрелкой, на закрытие следующей свечи в указанном направлении!

Индикатор BonusUp подходит для любого таймфрейма и актива, и естественно, чем ниже таймфрем, тем больше сигналов будет выдавать индикатор. С уменьшением таймфрейма точность индикатора будет падать, оптимальным будет применение данного индикатора на пятнадцатиминутном графике (m15).

Как показывают тесты данного индикатора на валютной паре EURUSD и графике m15, из 234 сделок, индикатор BonusUp выдал 138 прибыльных сигналов и 96 убыточных, при этом сигналы по которым ставка закрывалась по цене открытия, считались минусовыми (некоторые брокеры бинарных опционов считают сделки открытые и закрытые по одной цене – убыточными, обязательно уточните этот момент у вашего брокера).

Заключение

Как видите стрелочный индикатор для бинарных опционов BonusUp, показывает среднюю прибыльность порядка 60% прибыльных сделок и выдает довольно много сигналов на любом таймфреме. Таким образом, если коэффициент выплат у вашего брокера не меньше 80%, вы сможете быстро и безопасно отыграть полученный вами бонус к депозиту или даже получить прибыль.

Скачать индикатор для бонусов

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

