Рейтинг криптовалют 2025. Лидеры рынка

Рейтинг криптовалют

Популярность криптовалют во всем мире с каждым годом растет. На рынок выходят новые проекты, привлекая огромные капиталы инвесторов. Однако далеко не все из них заслуживают внимания. Часть создается лишь с одной целью – завладеть средствами доверчивых инвесторов. Чтобы не попасть в ловушку недобросовестных стартапов, важно уметь отличать перспективные компании от однодневок. В этом вам поможет рейтинг топ-10 самых популярных криптовалют, составленный нашими аналитиками.

10: TRON (TRX)

Открывает наш рейтинг монета TRX из проекта TRON, созданного в 2017 году Джастином Саном для взаимодействия создателей контента с аудиторией. Цель TRON – исключить посредников, таких как магазины приложений, стриминговые сервисы и музыкальные платформы, что позволит авторам получать больше прибыли, не выплачивая комиссионные за размещение своих произведений. По заявлениям разработчиков, сеть TRON способна обрабатывать до 2000 транзакций в секунду. Для сравнения: у биткоина этот показатель составляет около 6, а у эфириума – 25.

Высокий спрос на эту валюту подтверждается ее ростом в цене. Всего за один месяц – с ноября по декабрь 2024 года – стоимость TRON увеличилась в четыре раза, что соответствует росту на 300%.

9: Cardano (ADA)

Следующее место в нашем рейтинге заняла инновационная децентрализованная платформа, созданная в 2015 году Чарльзом Хоскинсоном. Она получила название Cardano в честь выдающегося математика XVI века Джероламо Кардано. Тем самым создатели этой монеты хотели подчернкуть научный и математический подход к разработке уникальной блокчйен-платформы, способной обрабатывать миллионы транзакций в секунду. Cardano готова предоставить финансовые услуги всем желающим, даже тем, у кого нет доступа к традиционным банковским сервисам.

8: Dogecoin (DOGE)

Монета, изначально созданная как шутка Билли Маркусом в 2013 году, неожиданно для многих получила широкое признание. Ее разработчики стремились создать веселую альтернативу «серьезному» биткоину. И надо признать, у них это неплохо получилось. Пес породы сиба-ину стал визитной карточкой этой криптовалюты. Пользователи этой монеты с ее помощью раздают «чаевые» на таких популярных площадках, как Reddit и X.

7:USD Coin (USDC)

Волатильность биткоина и других популярных цифровых активов не устраивает многих пользователей криптовалют. Индустрия остро нуждалась в монетах, которые были бы привязаны к стоимости доллара США и были бы привлекательными с точки зрения сбережения и накопления капитала. Так появились стейблкоины, и USDC – один из них. Монета USDC была запущена в сентябре 2018 года, чтобы пользователи могли принимать цифровые платежи, не боясь курсовых колебаний.

6:Solana (SOL)

На шестое место нашего рейтинга выходит проект Solana, увидевший свет в 2020 году. Его отличительная особенность – невероятно короткое время обработки транзакций благодаря особенному протоколу. Он позволяет существенно повысить не только скорость обработки обычных платежей, но и исполнения смарт-контрактов, благодаря чему Solana привлекла внимание институциональных инвесторов, что впоследствии очень положительно сказалось на цене её монеты SOL.

5:Binance Coin (BNB)

Проект BNB был запущен благодаря ICO в 2017 году. Его можно использовать как платежное средство и токен для оплаты комиссий на криптовалютной бирже Binance. Эту моенту невозможно майнить. Вместо майнеров сеть Binance Chain использует валидаторов, котореы следять за безопасностью функционирования блокчейна, проверяя новые блоки.

4:Ripple (XRP)

Старт проекта пришёлся на 2012 год. Цель новой платежной системы на основе криптовалюты XRP заключалась в обеспечении максимально защищённого режима проведения транзакций. На данный момент выбранное направление остаётся приоритетным.

К этой криптовалюте проявили интерес ведущие мировые банки: Western Union, UniCredit и другие. Перспективы Ripple выглядят многообещающе. С её помощью реализуются передовые технологии, способствующие эффективному развитию криптоиндустрии.

3:Tether (USDT)

Стейблкоин Tether, стоимость которого привязана к доллару США, появился в 2014 году. Его основное предназначение – выполнять роль цифрового доллара. Однако учтите, что, по информации юристов компании Tether Limited, управляющей этим проектом, монета обеспечена долларами лишь на 74%. Тем не менее это не мешает ей быть эффективным инструментом хеджирования от рыночной волатильности. По этой причине большая часть торговых операций с биткоином осуществляется через Tether, что обеспечивает удобный ввод и вывод средств в фиатные валюты.

2:Ethereum (ETH)

С появлением Ethereum в июле 2015 года криптовалютный рынок заметно изменился. Новый проект открыл разработчикам по всему миру возможность создавать собственные приложения и смарт-контракты на базе глобального суперкомпьютера, которым фактически является платформа Ethereum. Теперь любой желающий может запустить цифровой сервис, работающий без простоев, цензуры или внешнего вмешательства. Для оплаты услуг платформы используется собственная монета – эфириум (ETH).

Новая технология быстро стала популярной и привлекла внимание лидеров финансовой и IT-индустрии, таких как BlackRock, Deutsche Bank, PayPal, Visa, Mastercard, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), IBM, Stripe и других. Эти компании активно инвестируют в Ethereum, что способствует росту его популярности.

1:Bitcoin (BTC)

Вершину топ-10 по праву занимает Bitcoin. Это первая в мире криптовалюта, доказавшая, что могут существовать альтернативные деньги в полном смысле этого слова. Цифровой формат соответствует духу времени, поэтому появление таких монет неудивительно.

Биткоин стал той искрой, которая разожгла ажиотажный спрос на криптовалюты. Особенно это проявилось в 2017 году, когда не только в Интернете, но даже в региональных новостях стали активно обсуждать майнинг. У людей проснулся интерес: одни занялись добычей криптовалют с помощью специализированного оборудования, а другие попробовали свои силы в трейдинге.

Со временем Bitcoin стал использоваться в качестве средства платежа во многих финансовых учреждениях и банках. С его помощью можно оплатить покупку товаров в Интернете, а также заработать на курсовой разнице на криптовалютных биржах. У этой монеты открытый исходный код, что привело к появлению новых криптовалют на ее основе.

Если вы решили освоить профессию трейдера, обратите внимание на биткоин. Он остается перспективным инструментом для долгосрочного инвестирования. Конечно, рассчитывать на рост в тысячи процентов уже не приходится, но шанс хорошо заработать по-прежнему остается.