Калькулятор АнтиМартингейл для бинарных опционов

Перед применением нашего онлайн-калькулятора обратите внимание, что под Антимартингейлом понимается не набор конкретных правил, а концепция расчета размера сделки, при которой ее объем увеличивается после получения прибыли, а после убытка – уменьшается. Насколько увеличивать ставку в прибыльной серии сделок, а также как и насколько снижать её в убыточной серии – зависит от толерантности к риску и предпочтений конкретного трейдера.

Алгоритм расчета сделок по стратегии Антимартингейл

Теперь поговорим об алгоритме, заложенном в калькулятор антимартингейла, представленном на этой странице. В первую очередь необходимо определиться с размером первой сделки. Если ваш депозит у брокера бинарных опционов составляет всего $100, его размер не должен превышать $2. Мы настоятельно не рекомендуем использовать более 2% от начального депозита на одну сделку, так как это слишком рискованно и может привести к значительным убыткам в долгосрочной перспективе.

Шаг 1

Итак, в первой сделке наш риск составит всего $2. Если она завершится убытком, ничего страшного – мы много не потеряли. У нас в запасе еще достаточно капитала, чтобы продолжить торговлю. Ждем следующего торгового сигнала и открываем новую сделку тем же объемом в $2. Но куда интереснее становится, когда мы получаем прибыль. Это ведь всегда приятнее, не так ли?

Шаг 2

Получив прибыль в первой сделке, объем для второй составит сумму первоначальной ставки и 80% от ее прибыли. Представим, что процент выплат по опционам фиксированный и составляет 70%. Тогда во вторую сделку следует входить объемом: 2 + 2 * 0.7 * 0.8 = 3.12 ($).

Обратите внимание, что во вторую сделку мы вкладываем не всю прибыль от первой, а только 80% от нее. Это сделано для того, чтобы в случае неудачи хотя бы малая часть (20%) от первоначальной прибыли осталась на нашем счете.

Если вторая сделка завершается убытком, возвращаемся к шагу 1 и начинаем всё заново.

Шаг 3

Получив прибыль во второй сделке, объем для третьей составит половину прибыли от первых двух: (2 * 0.7 + (2 + 2 * 0.7 * 0.8) * 0.7) * 0.5 = 1.79 ($).

Объяснение формулы:

В первой сделке получена прибыль: 2 * 0.7 = 1.4 ($), во второй прибыль: (2 + 2 * 0.7 * 0.8) * 0.7 = 2.18 ($). Остается сложить и разделить пополам: (1.4 + 2.18) / 2 = 1.79 ($).

Таким образом, в третью сделку следует вложить 1.79 ($), что значительно меньше предыдущего шага. Это сделано для того, чтобы в случае убытка на счете трейдера осталось как минимум половина от заработанного в предыдущих операциях. При любом исходе третьей сделки (прибыль или убыток) возвращаемся к шагу 1 и начинаем всё заново. Описанный выше алгоритм реализован в нашем калькуляторе антимартингейла.

Онлайн калькулятор расчета АнтиМартингейла

Как пользоваться АнтиМартингейл калькулятором

Перед использованием онлайн-калькулятора необходимо установить:

Начальный депозит Процент выплат Риск на сделку

Начальный депозит – это капитал, доступный у вашего брокера бинарных опционов для торговли. Процент выплат – это доходность по опционам. Риск на сделку определяет размер первоначальной ставки по стратегии антимартингейл и общее количество возможных убыточных сделок подряд при торговле фиксированным объемом.

Как уже было сказано, рекомендуем устанавливать риск на сделку в пределах 1–2%. При установке этого параметра обязательно учитывайте количество убыточных сделок подряд по вашей стратегии. Однако имейте в виду, что эта величина не является догмой и может изменяться в зависимости от текущей ситуации на рынке выбранного актива. Всегда выбирайте количество убыточных сделок подряд с запасом.

