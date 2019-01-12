Индикатор Mak Binary для бинарных опционов

Стрелочный индикатор Mak Binary хорошо подходит для торговли так называемыми турбо-опционами, срок действия которых не превышает 5 минут. Индикатор имеет встроенный тестер, который явно помогает оценить WinRate по выбранной вами валютной паре. Это очень удобно. Индикатор Mak Binary никогда не перерисовывает и не изменяет свои показания. Индикатор выполнен в виде сигнальных стрелок, которые так любят новички. Ничего лишнего.

Характеристики Мак Бинар

Платформа: Метатрейдер4.

Актив: любая валютная пара, а так же золото.

Время торговли: круглосуточно.

Таймфрейм: M5.

Срок действия: 1 свеча (5 минут).

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Правила торговли Mak Binary

В индикатор встроен предварительный сигнал, который выдает предупреждение на текущей свече, после чего вам нужно дождаться закрытия свечи, для получения основного сигнала. Если после закрытия появляется стрелка, то мы покупаем опцион в указанном стрелкой направлении.

Ниже приведены несколько примеров сигналов индикатора на разных валютных парах:

Индикатор дает небольшое количества сигналов, поэтому рекомендуем установить его сразу на несколько валютных парах следующим образом:

Mak Binary довольно точный индикатор для бинарных опционов, но определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Кроме того, не забудьте предварительно протестировать этот индикатор на демо-счете или воспользоваться без рисковым днем.

