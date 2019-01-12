        Индикатор Mak Binary для бинарных опционов

        Стрелочный индикатор Mak Binary хорошо подходит для торговли так называемыми турбо-опционами, срок действия которых не превышает 5 минут. Индикатор имеет встроенный тестер, который явно помогает оценить WinRate по выбранной вами валютной паре. Это очень удобно. Индикатор Mak Binary никогда не перерисовывает и не изменяет свои показания. Индикатор выполнен в виде сигнальных стрелок, которые так любят новички. Ничего лишнего.

        Характеристики Мак Бинар

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: любая валютная пара, а так же золото.

        Время торговли: круглосуточно.

        Таймфрейм: M5.

        Срок действия: 1 свеча (5 минут).

        Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли Mak Binary

        В индикатор встроен предварительный сигнал, который выдает предупреждение на текущей свече, после чего вам нужно дождаться закрытия свечи, для получения основного сигнала. Если после закрытия появляется стрелка, то мы покупаем опцион в указанном стрелкой направлении.

        Ниже приведены несколько примеров сигналов индикатора на разных валютных парах:

        Mak Binary довольно точный индикатор для бинарных опционов, но определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Кроме того, не забудьте предварительно протестировать этот индикатор на демо-счете или воспользоваться без рисковым днем.

        Смотрите так же:

         

        Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов

        Рейтинг брокеров бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Книги по трейдингу

        Комментарии

        Кабанчик
        уровни и норм
        да. так и сделал, получилось нормально, но надо тестировать
        21 апреля 2020
        Иннокентий Смоктуновский
        уровни и норм
        01 марта 2020
        Kristina
        как и все сигнальные индикаторы, необходимо тут отсеивать ложные сигналы чем-то
        15 февраля 2020
        Сенегог
        Спасибо за индикатор, вин рейт выше 70. Это по М5.
        15 февраля 2019
        user02
        У меня получилось сделать на м1 и м5 вин даже выше 60. Помогает болик как фильтр.
        31 января 2019
        Treider_Pro86
        Попробовал индикатор на тайффрейме М1. Нареканий нет. Процент прибыльных позиций где-то 70%. Есть и ложные сигналы, поэтому внимательнее.
        16 января 2019
        Mark999
        Среднестатистический индикатор. Если использовать с другими уже проверенными индикаторами, можно поднять хорошо денег.
        09 января 2019
