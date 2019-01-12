Индикатор Mak Binary для бинарных опционов

Стрелочный индикатор Mak Binary хорошо подходит для торговли так называемыми турбо-опционами, срок действия которых не превышает 5 минут. Индикатор имеет встроенный тестер, который явно помогает оценить WinRate по выбранной вами валютной паре. Это очень удобно. Индикатор Mak Binary никогда не перерисовывает и не изменяет свои показания. Индикатор выполнен в виде сигнальных стрелок, которые так любят новички. Ничего лишнего.
Характеристики Мак Бинар
Платформа: Метатрейдер4.
Актив: любая валютная пара, а так же золото.
Время торговли: круглосуточно.
Таймфрейм: M5.
Срок действия: 1 свеча (5 минут).
Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли Mak Binary
В индикатор встроен предварительный сигнал, который выдает предупреждение на текущей свече, после чего вам нужно дождаться закрытия свечи, для получения основного сигнала. Если после закрытия появляется стрелка, то мы покупаем опцион в указанном стрелкой направлении.
Ниже приведены несколько примеров сигналов индикатора на разных валютных парах:
Индикатор дает небольшое количества сигналов, поэтому рекомендуем установить его сразу на несколько валютных парах следующим образом:
Mak Binary довольно точный индикатор для бинарных опционов, но определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Кроме того, не забудьте предварительно протестировать этот индикатор на демо-счете или воспользоваться без рисковым днем.
Скачать индикатор Mak Binary
