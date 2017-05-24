        Лучшие индикаторы корреляции для бинарных опционов

        Корреляция. ТОП-3 индикатора для бинарных опционов

        Существует много методов применения корреляционных зависимостей при торговле бинарными опционами на валютные пары, и столько же индикаторов, с помощью которых можно отслеживать корреляции.

        Чтобы не рассчитывать корреляции каждого актива отдельно, можно применять индикаторы, которые в разы урощают работу. Таких индикаторов сущесвтует много, но мы рассмотрим самые удобные и полезные из них.

        Содержание:

        1. Что такое корреляция?
        2. Индикаторы для измерения корреляции валютных пар.
        3. Индикатор корреляции Overlay Chart.
        4. Индикатор корреляции Correl 8B.
        5. Индикатор корреляции iCorrelation Table.
        6. Как торговать бинарными опционами при помощи корреляции валютных пар?
        7. Заключение.

        Что такое корреляция?

        Сама по себе корреляция подразумевает наличие взаимосвязи между двумя финансовыми инструментами. Это означает, что изменение цены в одной из коррелирующих валютных пар повлечет за собой перемены в ценах у второй. Характер таких изменений зависит от степени и типа корреляции.

        В качестве примера подойдут пары USD/JPY (белые и оранжевые свечи) и EUR/JPY (оранжевая линия): 

        корреляция USD/JPY и EUR/JPY

        Как видно, оба инструмента объединяет наличие японской йены. Так как она находится в знаменателе, то между этими парами будет наблюдаться прямая корреляция. В случае роста йены обе пары начнут падение. Но степень корреляции этих инструментов не будет абсолютной, ведь и доллар, и евро подвержены разным ценообразующим факторам. Значит и полного совпадения графиков мы наблюдать не будем.

        Если же рассматривать такие пары как EUR/USD (оранжевая линия) и USD/CHF (белые и оранжевые свечи), то мы обнаружим наличие обратной корреляции, то есть при развитии восходящего тренда в долларе, первая пара будет падать, а вторая – расти:

        корреляция EUR/USD и USD/CHF

        Это объясняется тем, что в одном случае доллар находится в знаменателе, а в другом – в числителе.

        Как видно, поведение цен EUR/JPY и USD/JPY является довольно схожим, в то время как EUR/USD и USD/CHF движутся в противоположных направлениях.

        Такую информацию можно использовать для получения более объективных данных по движению конкретной валюты. Если мы будем рассматривать одну лишь пару EUR/USD, то не сможем точно определить, дорожает ли в ней USD или дешевеет EUR. Но дополнив ее иными связанными парами, такими как — EUR/JPY и USD/JPY, можно будет, путем сравнения евро и доллара с йеной, определить реальное направление движений валют. То есть в приведенном на скриншоте примере мы увидим, что:

        • USD растет по отношению к EUR и JPY.
        • EUR растет по отношению к JPY и падает относительно USD.
        • JPY падает относительно обеих валют и выглядит слабее против USD, чем против EUR.

        Индикаторы для измерения корреляции валютных пар

        Индикаторы корреляции делают такой вид анализа более доступным для каждого трейдера, но отличаются друг от друга внешним видом и набором функций. Поэтому рассмотрим каждый индикатор отдельно, чтобы стало понятнее, как правильно их использовать.

        Индикатор корреляции Overlay Chart

        Самым удобным является индикатор Overlay Chart, так как он содержит минимум параметров: 

        Индикатор корреляции Overlay Chart

        Индикатор имеет только необходимые настройки:

        настройки Overlay Chart

        В итоге можно выбрать сам актив (валютную пару или любой другой инструмент), настроить цвета свечей, цвет ценовой сетки и по необходимости установить параметр "Mirroring" (зеркальный режим).

        В одном графике можно вместить любое количество валютных пар, но более трех активов становится неудобно отслеживать, так как они наслаиваются друг на друга. 

        Скачать индикатор Overlay Chart

        Скачать

        Индикатор корреляции Correl 8B

        Если необходимо следить за большим количеством валютных пар, то более подходящим вариантом будет индикатор корреляции Correl 8B:

        Индикатор корреляции Correl 8B

        Отличием индикатора является то, что корреляция рассчитывается по базовому активу, а не по валютной паре, но по сути это ничего не меняет. А вот к минусам можно отнести то, что анализировать корреляцию с этим индикатором можно только с теми инструментами, которые есть в настройках. К ним относятся все основные валюты и золото:

        настройки Correl 8B

        В настройках можно также установить период времени для подсчета корреляции, выбрать тип цен и тайм фрейм. Также не обязательно, чтобы все валюты были показаны на графике, выбрать можно только те, которые нужны для анализа:

        отображение корреляции в Correl 8B

        Скачать индикатор Correl 8B

        Скачать

        Индикатор корреляции iCorrelation Table

        Индикатор iCorrelation Table является самым информативным из всех индикаторов корреляции, так как содержит в себе таблицу валютных пар и мини график, которые позволяют использовать все торговые активы брокера:

        Индикатор корреляции iCorrelation Table

        Настройки индикатора дают возможность поменять визуальную составляющую и скорректировать некоторые параметры, но основной плюс индикатора в том, что добавлять новые валютные пары для статистики можно на панели индикатора путем выделения и перетаскивания нужного символа влево. Убрать лишний символ можно, выделив его и перетащив вправо. Точно также можно менять тайм фрейм. 

        Если говорить о самих показателях, то определить корреляцию между активами очень просто. Диапазон варьируется в значениях от "-1" до "1". Соответственно, чем выше значения у пересекающихся активов, тем сильнее они коррелируют между собой.

        На картинке ниже можно увидеть пересекающиеся активы, и пара AUD/USD и EUR/JPY имеют почти максимальный уровень корреляции, который равен 0.95. А пары USD/CHF и NZD/CAD наоборот слабо коррелируют между собой и имеют уровень корреляции, равный -0.49:

        панель индикатора iCorrelation Table

        Таким же образом можно анализировать и другие валютные пары или активы, которые доступны у используемого брокера.

        Скачать индикатор iCorrelation Table

        Скачать

        Как торговать бинарными опционами при помощи корреляции валютных пар?

        Идеальной точности торговля по корреляции не гарантирует, и поэтому такой вид торговли стоит использовать с долгими экспирациями, начинающимися от 5 свечей и выше. Самое главное, что необходимо будет увидеть при анализе валютных пар, это их максимальную корреляцию. И когда будет найден такой участок, то можно пробовать покупать опцион Call или Put в зависимости от валютной пары и движения.

        Для примера можно рассмотреть участок с валютными парами EUR/USD и USD/JPY, которые довольно редко коррелируют между собой, но участки с корреляцией бывают и у них:

        пример торговли по корреляции

        Как только был найден такой участок, можно пробовать покупать опционы. Как видно, экспирация в 5 свечей могла бы принести потенциальную прибыль. Обратите внимание, что корреляция в данном случае была почти 100%, что является важным фактором в совершении сделок.

        Заключение

        Степень корреляции финансовых инструментов может быть разной. Где-то будет присутствовать очень выраженная взаимосвязь, а где-то ее вообще не будет. Более того, эта степень может изменяться со временем, что обуславливается изменением экономических и политических факторов. Для более наглядной и оперативной оценки таких взаимосвязей существуют таблицы корреляции. Значения в них располагаются в диапазоне от "1" до "-1", где "1" обозначает наличие абсолютной прямой корреляции, а "-1" обратной.

        Подобными связями обладают многие валюты, акции, фьючерсы и индексы. Например, цены на нефть измеряются в долларах, а потому его рост приведет к снижению нефтяных котировок. Это падение, в свою очередь, повлечет за собой понижение канадского доллара, так как экспорт нефти занимают большую долю в экономике Канады.

        По этой причине, прежде чем приступать к открытию позиций, следует не только изучить показатели индикаторов на разных таймфреймах, но и наличие корреляций с другими активами, а также характер этих связей. Такой подход позволяет получить более полную картину происходящего в выбранном для торговли опционами инструменте, а также защитит от многих ошибочных сделок.

         

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Трейдер БО
        Относительно того, есть кореляция между некоторыми активами или нет можно долго спорить. А здесь индюки. Очень полезная вещь
        Артур, Бывает постоянная, бывает временная. Всё зависит от рынка.
        tirant, Сгласен, уж сколько палок было сломано о том что евро/доллар ходит как золото. Действительно полезные вещи.
        26 января 2024
        Ответить
        Тимофей
        Хочется получить ответ от модераторов сайта, они же в курсе всех всех трендов и новинок по индикаторам для трейдинга.
        Сергей, И я поддерживаю, тоже хочется узнать
        26 января 2024
        Ответить
        Сергей
        Думаю и уверен что будут корректироваки в активах и можно будет учитывать влияние цены сырья, ценных бумаг и других активов на валюту.
        Владимир, Интересная мысль! очень интересная. Сырьевые активы напрямую имеют влияние на стоимость валюты и соотношения валютных пар. А может есть уже такой индикатор по корреляции? Хочется получить ответ от модераторов сайта, они же в курсе всех всех трендов и новинок по индикаторам для трейдинга.
        26 января 2024
        Ответить
        Владимир
        Посмотрел видео на канале Ютьюб и восторге!
        Тимофей, приятно встретить коллегу)) тоже в такой же ситуации после просмотра видео на юттубе. Согласен хороший видео обзор и сама тема интересная. Взаимовлияние валют друг на друга трейдеры-ученые биржевых рынков изучают давно и эти взаимосвязи учитываются на рынке Форекс очень давно, НО чтобы в торговле бинарными опционами использовали эти методы для меня открытиею И ещё такие индикаторы... Думаю и уверен что будут корректироваки в активах и можно будет учитывать влияние цены сырья, ценных бумаг и других активов на валюту. Спасибо за обзор и отличный материал на сайте!
        26 января 2024
        Ответить
        Тимофей
        Оппа! Посмотрел видео на канале Ютьюб и восторге! 2 с половиной года торгую БО а не знал про такие инструменты... Компании РЕСПЕКТ за такие обзоры! Очень интересно и статья кстати дополняет болеее подробно... КРУТО!!!
        26 января 2024
        Ответить
        Руслан
        Класс, для торговли разными активами то что нужно, я вообще любитель торговать все и сразу но то что USD/JPY может повлиять на EUR/JPY не знал, так же и все другие как я понимаю. Сейчас начну подробно изучать корреляцию и как вообще разные валютные пары взаимодействуют, это очень интересно. Думаю таким методом можно не плохо зарабатывать
        Виталий, я так понимаю там можно отслеживать корреляции не только по валютным парам, а еще и как миниму по криптовалютам например. По крайней мере в iCorrelation Table. В любом случае это нужно проверять на демке.
        Option Bull, круто, но лично для меня рынок крипты это темный лес, по крайней мере пока))) Валютные пары в этом смысле самый понятный актив даже для новичков в бо) Другие индикаторы тоже по-своему интересные.
        26 января 2024
        Ответить
        Вроде бы все просто, но что-то торговать на основе корреляции не выходит
        Герман, а что сложного то?! Все очень просто: подбираете 2-3 валютные пары, чья цена движется максимально схоже по графикам, а дальше уже делаете прогноз одновременно для нескольких пар и у случае успеха - получаете удвоенный-утроенный выигрыш)))
        26 января 2024
        Ответить
        Костя
        Удивительные возможности дают для трейдеров такие инструменты, можно зафиксировать устойчивую тенденцию в росте валюты или падении. Очень интересно. Только это уже для продвинутых трейдеров. Спасибо! Интересен был бы видеообзор, так как вы делаете на своем канале.
        19 июня 2023
        Ответить
        Виталий
        Класс, для торговли разными активами то что нужно, я вообще любитель торговать все и сразу но то что USD/JPY может повлиять на EUR/JPY не знал, так же и все другие как я понимаю. Сейчас начну подробно изучать корреляцию и как вообще разные валютные пары взаимодействуют, это очень интересно. Думаю таким методом можно не плохо зарабатывать
        05 марта 2021
        Ответить
        Классная подборка для тех, кто торгует по корреляциям, и я один из таких))
        06 марта 2020
        Ответить
        Максим Максимович
        пользуюсь иногда индикатором для подтверждения входов в долгосрочную позицию. в принципе норм выходит, хоть и не грааль
        20 февраля 2020
        Ответить
        Leonid
        Серьезная стратегия кстати, но ее надо изучить прежде чем использовать. еще есть удобные индикаторы для такой работы. так что все в ваших руках!
        10 января 2020
        Ответить
        стратегия необычная, точнее непохожая на обычные стратегии
        13 июня 2018
        Ответить
        корреляция достаточно интересная вещь если разобраться, основанная на ней стратегия мне понравилась
        13 июня 2018
        Ответить
        для новичка тяжеловато, но если у вас очень развита наблюдательность, то использование стратегии корреляции даст возможность получать хорошую прибыль.
        29 ноября 2017
        Ответить
        Годная стратегия,,мне нравится,буду использовать,спасибо
        09 ноября 2017
        Ответить
        Стратегия простая,но нужно пробовать,пока что отложу в заметки,а там посмотрим
        06 октября 2017
        Ответить
