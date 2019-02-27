        Pulse Detector

        Индикатор Pulse Detector для бинарных опционов

        Pulse Detector изначально разрабатывался исключительно как индикатор для бинарных опционов. Однако со временем трейдеры стали использовать этот индикатор и для торговли валютными парами Forex. Благодаря универсальности Pulse Detector демонстрирует практически одинаковую эффективность на любых временных интервалах. Однако торговать рекомендуется именно на таймфрейме М5 со сроком экспирации 10 минут. Один из минусов индикатора, что он редко дает сигналы в течение дня. Поэтому трейдеры рекомендуют применять этот технический инструмент одновременно на нескольких валютных парах.

        Устанвока и оптимальный таймфрейм для индикатора Pulse Detector

        Pulse Detector устанавливается в терминал MetaTrader 4. Как установить индикатор в терминал MT4 вы можете узнать из нашего обучающего видео:

        Что касается таймфрейма, то трейдеры рекомендуют применять индикатор в течение всей европейской и начале американской сессий. Как мы говорили ранее, оптимальный таймфрейм для индикатора М5, но он так же показывает довольно хорошие результаты на М15 и М30. Срок экспирации следует выставлять на 2 свечи, то есть 10 минут, если торгуете на М5.

        Принцип торговли бинарными опционами по индикатором

        Принцип торговли с Pulse Detector построен на очень простых правилах. Ордер на покупку (опцион Call) следует выставлять, если на ценовом графике появляется стрелка, указывающая вверх. Если она направлена вниз, то следует продавать актив (покупать опцион Put).

        Pulse Detector и метод Мартингейла

        В связи с тем, что индикатор для бинарных опционов Pulse Detector хоть и выдает сигналы очень редко, но почти все они являются прибыльными и в наших тестах индикатор показал только 3 убыточных сделки подряд. В связи с данным индикатором можно применять метод Мартингейла. Однако не следует забывать, что любая стратегия для бинарных опционов, в которой используется Мартингейл, считается высокорискованной и вам стоит учитывать возможные риски. Полезными в данном случае будут калькулятор Мартингейла и калькулятор АнтиМартингейла.

        Заключение. Эффективность индикатора в бинарных опционах

        Pulse Detector редко дает сигналы. При этом индикатор в большинстве случаев угадывает потенциально удачный момент для входа на рынок. Согласно результатам проведенного тестирования, из 103 открытых сделок в 71-й трейдеры извлекали прибыль. В результате рентабельность индикатора составила 69%. Этот показатель считается достаточно высоким, так как редкий торговый инструмент способен давать прибыльные сигналы для бинарных опционов в более чем 50% случаев.

        Так же для успешной торговли бинарными опционами используя данный индикатор или любую другую стратегию, вам понадобиться надежный брокер бинарных опционов, который не станет занижать коэффициенты в случае вашей успешной торговли и без задержек выведет полученную вами прибыль. Рекомендуем выбрать одного из таких брокеров в нашем рейтинге "Лучших брокеров бинарных опционов 2025 года".

        Станислав
        Не знаю как этот индикатор, но вообще стрелочные это в большинстве случаев слив депозита, а если еще и по Мартингейлу то тем более, хотя если включить в торговую систему то может что-то с этого и получится.
        14 марта 2021
        Robot
        сколько их уже было тут, этих стрелочных индюков...
        а сколько еще будет)))
        20 марта 2020
        Гуманоид
        сколько их уже было тут, этих стрелочных индюков...
        12 февраля 2020
        Лапин_С
        Косяки у него есть, но в целом норм
        18 апреля 2019
        Марик
        Я тестировал индикатор. Результат мне не нравится – всего 55% выигрышных сделок.
        15 марта 2019
        Kashion
        Огромное спасибо за индикатор, но на самом деле он не рисует стрелки CALL. У меня он работает на 10 валютных парах и за последние 2 недели в режиме реального времени ни одной стрелки CALL.
        08 марта 2019
