Индикатор Pulse Detector для бинарных опционов

Pulse Detector изначально разрабатывался исключительно как индикатор для бинарных опционов. Однако со временем трейдеры стали использовать этот индикатор и для торговли валютными парами Forex. Благодаря универсальности Pulse Detector демонстрирует практически одинаковую эффективность на любых временных интервалах. Однако торговать рекомендуется именно на таймфрейме М5 со сроком экспирации 10 минут. Один из минусов индикатора, что он редко дает сигналы в течение дня. Поэтому трейдеры рекомендуют применять этот технический инструмент одновременно на нескольких валютных парах.

Устанвока и оптимальный таймфрейм для индикатора Pulse Detector

Pulse Detector устанавливается в терминал MetaTrader 4.

Что касается таймфрейма, то трейдеры рекомендуют применять индикатор в течение всей европейской и начале американской сессий. Как мы говорили ранее, оптимальный таймфрейм для индикатора М5, но он так же показывает довольно хорошие результаты на М15 и М30. Срок экспирации следует выставлять на 2 свечи, то есть 10 минут, если торгуете на М5.

Принцип торговли бинарными опционами по индикатором

Принцип торговли с Pulse Detector построен на очень простых правилах. Ордер на покупку (опцион Call) следует выставлять, если на ценовом графике появляется стрелка, указывающая вверх. Если она направлена вниз, то следует продавать актив (покупать опцион Put).

Pulse Detector и метод Мартингейла

В связи с тем, что индикатор для бинарных опционов Pulse Detector хоть и выдает сигналы очень редко, но почти все они являются прибыльными и в наших тестах индикатор показал только 3 убыточных сделки подряд. В связи с данным индикатором можно применять метод Мартингейла. Однако не следует забывать, что любая стратегия для бинарных опционов, в которой используется Мартингейл, считается высокорискованной и вам стоит учитывать возможные риски. Полезными в данном случае будут калькулятор Мартингейла и калькулятор АнтиМартингейла.

Заключение. Эффективность индикатора в бинарных опционах

Pulse Detector редко дает сигналы. При этом индикатор в большинстве случаев угадывает потенциально удачный момент для входа на рынок. Согласно результатам проведенного тестирования, из 103 открытых сделок в 71-й трейдеры извлекали прибыль. В результате рентабельность индикатора составила 69%. Этот показатель считается достаточно высоким, так как редкий торговый инструмент способен давать прибыльные сигналы для бинарных опционов в более чем 50% случаев.

Так же для успешной торговли бинарными опционами используя данный индикатор или любую другую стратегию, вам понадобиться надежный брокер бинарных опционов, который не станет занижать коэффициенты в случае вашей успешной торговли и без задержек выведет полученную вами прибыль. Рекомендуем выбрать одного из таких брокеров в нашем рейтинге "Лучших брокеров бинарных опционов 2025 года".

Скачать индикатор Pulse Detector

