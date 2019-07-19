Живой график для бинарных опционов бесплатно онлайн

Часто трейдеры ищут живой график для бинарных опционов и полная версия такого живого графика от TradingView доступна бесплатно на нашем сайте. Вы можете подробно узнать, про весь функционал полной версии живого графика для бинарных опционов от TradingView, где можно использовать не только индикаторы, а и стратегии, сигналы, чат трейдеров, торговые идеи, а также полноценно настроить все на свой вкус:

Что такое живой график для бинарных опционов

Для торговли бинарными опционами можно пользоваться платформой MetaTrader 4, но есть и не менее удобный вариант – живой график (live chart, chart online) бинарных опционов онлайн от TradingView. Его можно открыть прямо в браузере, а живым графиком он называется потому, что котировки обновляются мгновенно и все цены транслируются в реальном времени. У некоторых брокеров из-за поставщиков сигналов бывают задержки в отображении цены, пусть и едва уловимые, живой график бинарных опционов подобного не допускает, все данные отображаются максимально быстро.

Полезными живые графики бинарных опционов будут не только для новичков, но и для профессионалов, так как использоваться могут абсолютно в разных случаях, и это может быть как анализ текущей ситуации, так и просто наблюдение за другими торговыми активами, которых найти в живом графике можно огромное множество. Также при использовании живого графика онлайн можно просматривать любые таймфреймы, использовать индикаторы и изучать историю котировок:

Как пользоваться живым графиком: руководство и советы

Скорее всего многие трейдеры знакомы с платформой TradingView. Именно благодаря данной торговой платформе и появляется возможность использовать бинарные опционы графики онлайн и вести трейдинг с живого графика TradingView.

За долгое время работы данной компании платформа только улучшалась и поэтому живые графики бинарных опционов работают без задержек и запаздываний, и именно поэтому многие авторитетные ресурсы, включая саму Чикагскую товарную биржу (CME), используют на своих сайтах и сервисах эти графики.

Что можно использовать, изучая живые графики онлайн:

Все торговые активы, которые торгуются на мировых биржах;

Большое количество типов графиков;

Таймфреймы;

Индикаторы;

Корреляции активов;

Графические инструменты, которые дают фору многим профессиональным терминалам.

Далее рассмотрим каждую из функций более подробно.

Торговые активы на живом графике

Трейдеры могут быть спокойны, перечень доступных активов, имеющихся в живых графиках опционов в реальном времени – довольно внушительный. У многих брокеров торговать можно не только стандартными валютными парами вроде USD/RUB, но и разными «экзотическими» инструментами. Разработчики живого графика бинарных опционов онлайн стремятся удовлетворить запросы всех трейдеров, поэтому вы без труда обнаружите в нем даже менее востребованные валютные пары вроде USD/ZAR, USD/SGD и конечно криптовалюты.

Для того, чтобы найти нужный актив, в верхнем окошке удаляем надпись USD/RUB и прописываем нужное нам название. Для примера, можно найти и посмотреть живой график онлайн для валютной вары AUD/USD. Для этого «вбиваем» название данной пары в окошке и получаем список разных активов, включая саму пару AUD/USD и другие валютные пары (кросс-курсы):

Также удобным при использовании поиска являются подсказки, которые предлагают различные варианты. Для получения подсказок достаточно начать вводить первые буквы.

Тип живого графика

График бинарных опционов в реальном времени позволяет выбрать любой тип графика, нажав на «стрелочку» на панели рядом с названием актива, после чего откроется весь список:

Всего предлагается двенадцать типов графиков:

Bars (Бары или Столбики). Этот вид отображения графиков менее распространен, чем свечи, но некоторые трейдеры предпочитают его благодаря информативности и краткости отображения цены; Candles (Японские свечи). Является самым популярным видом отображения котировок и используется трейдерами по всему миру. Особенностью свечей является то, что это не только вид отображения цен, а и уже готовая торговая стратегия, которая имеет два ответвления: Price Action и свечной анализ бинарных опционов; Hollow Candles (Пустые свечи). Единственное их отличие от классических свечей – «бычья» свеча имеет зеленый контур, но окрашена в белый для большей наглядности, а «медвежья» свеча полностью красная; Heiken Ashi (Хейкен Аши). График со свечами Heiken Ashi похож на обычные японские свечи, однако расчеты для их построения совершенно иные и алгоритм основан на информация из предыдущей свечи. Такой тип графика можно использовать для разных типов торговли, включая краткосрочный; Line (Линейный график). Линейный график отлично показывает основной тренд, но работать с ним при заключении сделок неудобно, так как он работает по ценам закрытия и не показывает тени свечей или баров; Area (Область). Модификация линейного графика с окрашенной нижней частью для наглядной демонстрации тренда; Baseline (Базовая линия). Смесь линейного графика и области, которая делит график на две равные части и верхняя часть окрашивается в зеленый цвет («бычий»), а нижняя часть окашивается в красный цвет («медвежий»); Renko (Ренко). Этот тип график еще называют «кирпичным», так как его свечи всегда прямоугольной формы. Подходит для профессионалов с хорошей подготовкой. График такого типа отчетливо отображает основную тенденцию и коррекции на рынке, но использовать его в отдельности от других подходов не стоит. Важно отметить, что этот тип график не привязан ко времени; Line Break (Линейный прорыв). Данный тип графика также не привязан ко времени выглядит как свечи без теней. Построение основывается на сравнении цен закрытия текущего и предыдущего баров. Kagi (Каги). Такой график строится по изначально определенному времени и использоваться могут любые промежутки (минута, час, день, неделя), а расчет величины роста или падения устанавливается в пунктах или процентах; Point and Figure (Крестики-нолики). Этот тип график не привязан ко времени и зависит от количества пунктов, которые также необходимо задать изначально. Range (Диапазон). Графики диапазона строятся по принципу заданного количества пунктов, как и в предыдущих случаях, но тут нет никаких сложных алгоритмов. К примеру, можно выставить график 5R (Range) и бары будут формироваться только тогда, когда цена пройдет в любую из сторон 5 пунктов.

Стоит отметить, что типы графиков с 8 по 12 не стоит использовать новичкам, так как понять и проанализировать их чаще всего бывает намного сложнее, чем классические графики и подойдут они лишь под конкретные (а не под любые) стратегии или методы анализа.

Таймфреймы на графике

Выбирая конкретный временной промежуток живого графика бинарных опционов, мы определяем интервал, в течение которого будет формироваться одна свеча или бар. Чтобы указать необходимый таймфрейм, нужно нажать на «стрелочку» панели таймфреймов и выбрать нужный из открывшегося списка:

Большим преимуществом реальный график бинарных опционов является перечень временных промежутков, который оптимален для анализа графиков бинарных опционов. Ведя трейдинг с живого графика, можно использовать отсутствующие в МT4 таймфреймы в 3 или 45 минут, а также 2 или 3 часа. Особенно удобно это будет в случаях, когда правила стратегии подразумевают использование не конкретного времени экспирации, а количества свечей.

Также обратите внимание, что добавив временной период в «избранное» (нажав на «звездочку»), он появляется на самой панели и его можно будет быстро выбирать прямо оттуда без необходимости открывать весь список.

Набор индикаторов

Живой график бинарных опционов имеет большое количество индикаторов, которые пригодятся трейдеру для ведения торговли. Главное помнить, что ни один из них не является «Граалем» для бинарных опционов, который со стопроцентной точностью предсказывает будущие цены.

Некоторые индикаторы хорошо отображают главные тенденции, которые могут продлиться и в дальнейшем. Неплохо демонстрируют и позволяют торговать по тренду, например, линии Боллинджера и Скользящие Средние, а также разнообразные осцилляторы:

Добавить индикаторы на живой график можно путем нажатия на иконку с символом «формулы»:

После чего в открывшемся списке выбрать необходимый индикатор или воспользоваться строкой поиска.

Обратите внимание, что бинарные опционы графики онлайн содержат намного больше индикаторов, чем любые из стандартных терминалов. Для примера, на живой график онлайн можно добавить такой осциллятор, как Vortex:

По итогу на графике появится индикатор, правила торговли по которому сводятся к пересечению линий, и если голубая линия пересекает пурпурную сверху вниз, то покупается опцион Call, а когда голубая линия пересекает пурпурную снизу вверх, то покупается опцион Put:

Также при желании на живом графике бинарных опционов онлайн можно попробовать и другие индикаторы, а в особенности можно обратить внимание на модифицированные стандартные индикаторы:

Одна из видов Скользящих Средних – Скользящая Хала (HMA). Торговать опционами по данному индикатору можно, как и по обычным «мувингам» (например, пересечение ценой линии индикатора), но этот индикатор является более «мягким» и поэтому более точно показывает коррекции и развороты;

Другие виды полос Болинджера (Bollinger Bands %B, Bollinger Bands Width). Правила торговли также не меняются и покупать опционы можно от границ или при пробое средней линии, но на модифицированных индикаторах Боллинджера показания являются более точными благодаря новым алгоритмам;

Stochastic RSI. Смесь двух популярных осцилляторов, торговля по котором ведется от зон перекупленности и перепроданности или по дивергенциям.

Сравнение графиков

Используя реальный график бинарных опционов, можно также посмотреть корреляцию между любыми активами. Для этого необходимо нажать на иконку «+», после чего найти нужный актив в поиске:

Для примера можно сравнить EUR/USD, золото и нефть:

Таким образом можно найти активы, которые коррелируют или не коррелируют между собой.

Индикаторы корреляции могут использоваться по-разному, но чаще на этом основаны стратегии инвестирования или поиска «поводырей» для торговли, так как не редко бывает основной актив, который ведет рынок, и второстепенные активы, которые часто могут следовать за основным. Примером таких активов могут служить Bitcoin, как главная криптовалюта и альткоины, которые часто следуют за ним.

Графические инструменты

На панели слева есть множество полезных инструментов, с помощью которых трейдер может адаптировать живые графики опционов в реальном времени под свои потребности:

Панель инструментов живого графика включает в себя:

Трендовые линии (любые их виды). Помогают визуально видеть направление тренда, а также разметить уровни поддержки и сопротивления;

Графические фигуры ­– квадраты, прямоугольники, круги. При помощи этих фигур можно выделять отдельные ценовые зоны или же размечать графические паттерны;

Множество значков для пометок (буквы, стрелки, смайлики). Набор символов позволяет пометить важные участки цены или подписать их, чтобы этот момент все время был на виду;

Инструменты Ганна (веер, сетка). Экзотические инструменты, которые будут интересны любителям теории Ганна;

Инструменты Фибоначчи (сетки, окружности, спирали, периоды). Любителям инструментов Фибоначчи данные фигуры будут крайней полезны, так как позволяют находить новые ценовые уровни помимо стандартных;

Инструменты для подсчета пунктов и времени. Инструменты, которые идеально подойдут для подсчета количества баров или времени. Также там присутствует инструмент для расчета риска, а любителям торговли на Форекс можно будет рассчитать оптимальный stop-loss и take-profit.

Удалить все лишние детали, наложенные вами на живой график бинарных опционов, просто: перезагрузите страницу, воспользуйтесь ластиком или кнопкой с изображенным на ней гаечным ключом и кисточкой.

Стоит помнить, что слишком много дополнительных элементов зрительно перегружают живой график для бинарных опционов и в них будет легко запутаться. Пользуйтесь только самым основным и тем, что действительно помогает анализировать рынок.

Живой график: полезные советы и рекомендации

Живой график бинарных опционов обладает и некоторыми полезными функциями, которые могут быть полезны далеко не всем, но о них все равно стоит знать. К таким функциям относятся:

Изображения графика. Если вам необходимо сделать скриншот, то необязательно делать это отдельной программой, и можно использовать стандартный функционал живого графика;

Шкала цен в процентах. Шкалу цен можно отображать не только в цифрах, а и в процентах;

История графика. Увидеть на графике всю историю актива можно благодаря кнопкам на специальной панели внизу графика.

Если вы по какой-то причине не может сбросить график, то сделать это можно специальной кнопкой, которая появляется, когда курсор находится на графике. Также там можно настроить масштаб и передвигать график вперед-назад.

Помимо этого, есть дополнительные настройки, которые появляются, если нажать на «шестеренку» в правом нижнем углу. Там также можно:

Сбросить масштаб; Настроить соотношение масштаба; Включить другое отображение цен; Добавить метки и линии; Включить или выключить границы сессий.

Также чтобы удобно расположить окна с торговым терминалом брокера и живым графиком TradingView, воспользуйтесь сочетанием клавиш «Win» + стрелка вправо (или влево) (для Windows 8 и 10). Окно с живым графиком для бинарных опционов онлайн займет половину экрана, на освободившееся место вы без труда передвинете торговую площадку. Не нужно будет нервничать, постоянно отвлекаясь на сворачивание и разворачивание вкладок веб-терминала.

Вывод: зачем стоит использовать живой график бинарных опционов онлайн?

Живой график для бинарных опционов очень удобен и по функциональности он может сравниться разве что со специализированными платформами ThinkOrSwim или MetaTrader 4/5, на которых установлены дополнительные модули. Но огромным преимуществом живого графика является то, что он не требует установки терминалов и открытия торговых счетов у брокера, и его можно использовать в любом месте и на любом устройстве, на котором есть интернет и браузер.

Благодаря живому графику онлайн можно проводить быстрый анализ любого торгового актива без наличия терминала, при этом используя как индикаторы, так и графические инструменты. Также можно анализировать корреляции между активами, делать скриншоты и проводить анализ на истории.

Изучив весь функционал такого графика, можно сделать вывод, что живой график TradingView – лучший выбор для успешного трейдинга.