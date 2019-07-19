Если вы только делаете первые шаги в торговле бинарными опционами, вам наверняка хотелось бы знать, какие индикаторы помогут в принятии решений об открытии сделки. Ведь хороший индикатор не только подскажет оптимальный момент для совершения сделки, но и укажет её направление. В этом обзоре мы собрали для вас лучшие индикаторы бинарных опционов для новичков и описали основные правила работы с ними. Если вы внимательно дочитаете до конца, вы узнаете о тех из них, которые трейдеры давно прозвали «Граалем» за их невероятную точность и стабильность в работе.

Что делает индикаторы бинарных опционов эффективными?

Если вы новичок в торговле бинарными опционами, вам, наверняка, интересно узнать, что представляют собой инструменты технического анализа, в первую очередь – индикаторы. Ведь без них трудно представить современный трейдинг.

Современные технические индикаторы способны не только анализировать исторические данные о цене, объеме и других параметрах рынка по заданным формулам, но и помогают трейдерам прогнозировать будущее поведение цен анализируемого актива. Некоторые из них пошли еще дальше: они строят графики, линии и другие визуальные элементы, формируют торговые сигналы для открытия сделок прямо на графике, выявляют тренды и ключевые ценовые уровни, а также собирают статистику своих сигналов, информируя пользователя об их эффективности.

Однако далеко не все индикаторы бинарных опционов одинаково полезны и подходят для всех рынков и таймфреймов. Поэтому важно разобраться, как оценивать эффективность их работы. Это зависит от следующих факторов:

Правильного подбора технических индикаторов: Несмотря на универсальность, не все индикаторы подходят для вашей торговой стратегии. Например, для трендовой торговли лучше использовать скользящие средние, а для торговли в канале – полосы Боллинджера. Важно понимать свой стиль торговли и выбирать индикаторы, соответствующие ему.

Применения комбинации из нескольких индикаторов: Технических индикаторов много, но идеальных не существует. Чтобы компенсировать недостатки одного инструмента другим, можно использовать их комбинации. Например, наложив скользящую среднюю на индикатор волатильности StDev, можно создать эффективный фильтр для торговых сигналов. В таком случае трейдер будет открывать сделку только на росте волатильности, когда значения StDev превышают свою скользящую среднюю, а торговля в условиях слабого тренда или флэта, где StDev меньше своей средней, исключается. Такой простой подход поможет отфильтровать множество ложных торговых сигналов.

Учета прочих рыночных факторов: Индикаторы не являются истиной в последней инстанции. Их сигналы нужно проверять и сопоставлять с другими источниками рыночной информации: новостями, экономическим календарем, отчетами о прибыли компаний и важными макроэкономическими данными.

Практического опыта использования: Эффективность стратегии на основе индикаторов во многом зависит от опыта трейдера. Чем больше сделок вы заключаете, тем лучше понимаете сигналы индикаторов.

Рейтинг лучших индикаторов для бинарных опционов 2025

Индикаторы для бинарных опционов можно разделить на несколько категорий: для новичков, трендовые, зоны перекупленности и перепроданности, объемы, точные, а также так называемые "граали". Какие из них показали лучшие результаты по итогам 2024 года? Мы протестировали самые популярные индикаторы, оценили эффективность их торговых сигналов и изучили отзывы пользователей. На основе этой информации мы составили рейтинг лучших индикаторов для бинарных опционов 2025 года.

7 место: Индикатор для начинающих Binary Trend Scanner

На первый взгляд, Binary Trend Scanner кажется обычным трендовым индикатором, раскрашивающим свечной график в соответствии с направлением тренда: зеленые свечи указывают на восходящее движение, а красные – на нисходящее. Однако его уникальность заключается в системе определения тренда. Яркие оттенки сигнализируют о сильной тенденции, тогда как темные цвета предупреждают трейдера об ослаблении тренда и возможном переходе во флэт.

Торговать с этим индикатором очень просто. Он показывает не только направление тренда на старших таймфреймах, но и его силу. Благодаря отсутствию сложных настроек, мы смело рекомендуем его новичкам. Сделки открываются на смене цвета свечей. Следуя этим простым правилам, за три дня на таймфрейме M15 по четырем инструментам мы достигли 56% прибыльных сделок.

Правила покупки Call Правила покупки Put Дождитесь смены цвета свечи с красного или темно-красного на зеленый. На открытии следующей свечи покупаем опцион Call. Дождитесь смены цвета свечи с зеленого или темно-зеленого на красный. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put. Рекомендуемое время экспирации– 4 свечи, но она может быть изменена в зависимости от выбранного актива для торговли.

Дополнительный вариант использования: сигналы индикатора Binary Trend Scanner можно применять не как основную торговую систему, а как дополнительный фильтр к вашей стратегии. В такой роли этот индикатор показывает наилучшие результаты.

6 место: Трендовый индикатор Breakout Zones

Следующий интересный инструмент, который мы включили в наш рейтинг, – трендовый индикатор бинарных опционов Breakout Zones. Он отличается простотой и помогает трейдерам находить максимумы и минимумы цены за определенный период времени, отмечая их на графике в виде уровней поддержки и сопротивления. Дополнительно можно немного сместить эти уровни на несколько пипсов вверх или вниз, что позволяет отфильтровать ложные касания цен и сосредоточиться на реальных пробоях.

Эта особенность индикатора бинарных опционов Breakout Zones открывает трейдерам массу возможностей. Например, в наших тестах мы использовали линии Breakout Zones, сформированные за самые активные часы европейской сессии с 9:00 до 13:00 по Лондону, в качестве ключевых уровней. В случае пробоя верхней границы диапазона мы покупали бинарные опционы Call, а при пробое нижней – Put с экспирацией на две свечи.

Однако не обязательно действовать именно так. Например, вы можете поэкспериментировать с линиями индикатора Breakout Zones, установив их отрисовку на азиатскую сессию, или искать сделки не на пробой, а на отскок от этих уровней. Каждый трейдер может настроить этот инструмент под свои предпочтения и работать с ценовыми уровнями так, как ему удобнее.

Правила покупки Call Правила покупки Put Свеча закрылась за верхней границей ценового коридора - начался бычий тренд. На открытии новой свечи покупаем опцион Call. Свеча закрылась за нижней границей ценового коридора - начался медвежий тренд. На открытии новой свечи покупаем опцион Put. Рекомендуемое время экспирации – 2 свечи

Результаты торговли по этому индикатору впечатляют: 63% прибыльных сделок из 100, которые нам удалось совершить на таймфрейме M15 за четыре дня по четырем активам. И это в базовой комплектации. По нашему мнению, этот индикатор мог бы занять более высокое место в нашем рейтинге, если бы была возможность гибко настраивать определение максимумов и минимумов за заданный период.

5 место: Индикатор London Bridge для зон перекупленности и перепроданности

Индикатор бинарных опционов London Bridge – осцилляторного типа и предназначен для определения зон перекупленности и перепроданности. Поначалу новички могут растеряться, не увидев привычных стрелочных сигналов. Но все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Осциллятор London Bridge расположен в так называемой «подвальной» части графика и состоит из четырёх линий: двух сигнальных и двух полос, очень похожих на популярный индикатор Боллинджера.

Несмотря на множество настроек, торговать с индикатором бинарных опционов London Bridge легко и приятно. Его главный плюс в том, что он прекрасно определяет зоны перекупленности и перепроданности рынка. В наших тестах мы использовали его в сочетании с простой скользящей средней с периодом 100 для определения тренда. И вот что у нас получилось.

Когда цены находились выше средней, мы ждали, когда осциллятор London Bridge просигналит о перепроданности, и покупали бинарный опцион Call. Когда же цены находились ниже средней, мы дожидались перехода значений осциллятора London Bridge в зону перекупленности и покупали бинарный опцион Put.

Такая нехитрая стратегия позволила нам получить 68% прибыльных сделок из 100 на M15. Но особенно приятно, что этот индикатор – универсальный инструмент, который можно легко объединить с любой торговой стратегией или использовать в качестве фильтра.

Правила покупки Call Правила покупки Put На предыдущей свече красная линия Bridge опустилась ниже уровня levelOs (-6). На текущей свече эта же линия пересекла нижнюю границу Боллинджера, отмеченную белой пунктирной линией, в обратную сторону – снизу вверх. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Call. На предыдущей свече красная линия Bridge поднялась выше уровня levelOb (+6). На текущей свече эта же линия пересекла верхнюю границу Боллинджера, отмеченную белой пунктирной линией, в обратную сторону – сверху вниз. На открытии нового временного интервала покупаем опцион Put. Рекомендуемое время экспирации – 3 свечи

Лайфхак от опытных трейдеров: направление торговли можно определять не только с помощью скользящей средней, но и анализируя старшие таймфреймы или используя различные индикаторы тренда. Главное – дождаться экстремальных отклонений индикатора бинарных опционов London Bridge и открывать сделки в направлении основного движения цен.

4 место: Торговля по методам Ганна с индикатором Gann Made Easy

Четвертое место занял действительно интригующий индикатор бинарных опционов Gann Made Easy. Этот, почти магический, инструмент технического анализа, основанный на методах легендарного трейдера Уолл-cтрит Уильяма Ганна, способен удивительным образом предсказывать развороты рынка.

Хотя мы не беремся утверждать, что сигналы индикатора всегда на 100% точны, наши тесты убедительно показали значительный потенциал Gann Made Easy. В основе метода Ганна лежат сложнейшие расчёты, использующие астрологические циклы и геометрические построения. Теперь вам не придётся самостоятельно погружаться во все эти вычисления – индикатор автоматически преобразует их в чёткие торговые сигналы, которые вы увидите на графике в виде стрелок.

Однако нам до конца не удалось расшифровать алгоритм работы этого индикатора, так как его разработчики скрыли от нас принцип его работы. Возможно, в этом и состоит часть его "магии".

Теперь о недостатках индикатора. Его сигналы появляются довольно редко: для получения 100 сделок по 4 инструментам на таймфрейме H1 нам понадобилось исследовать около трёх месяцев исторических данных. Однако такой щепетильный подход к отбору сигналов полностью оправдан – их точность вас точно не оставит равнодушными.

Правила покупки Call Правила покупки Put Цена находится выше EMA (100) - тренд бычий. Появилась голубая стрелка вверх. Сразу после появления стрелки, не дожидаясь закрытия свечи, покупаем Call. Цена находится ниже EMA (100) - тренд медвежий. Появилась оранжевая стрелка вверх. Сразу после появления стрелки, не дожидаясь закрытия свечи, покупаем Put. Рекомендуемое время экспирации – 3 свечи

Использование простого фильтра тренда в виде экспоненциальной скользящей средней в сочетании с торговыми сигналами индикатора Gann Made Easy для бинарных опционов дало нам 69% прибыльных сделок. Такой результат был получен при тестировании на 4 активах на таймфрейме H1 за период в 100 сделок.

Похоже, методы Ганна работают и по сей день. И хотя мы не можем заглянуть в код этого индикатора, его результаты говорят сами за себя.

3 место: Индикатор горизонтальных объемов Magnus Pro

На третьем месте – неподражаемый индикатор бинарных опционов Magnus Pro. Представьте, что у вас есть возможность просвечивать свечи насквозь, как рентгеном, и видеть все процессы борьбы между спросом и предложением, которые происходят внутри свечи и скрыты от глаз обычного трейдера. Magnus Pro показывает уровни максимальной активности крупных игроков в режиме реального времени.

В чем его необыкновенная сила? Индикатор отображает на графике вертикальную гистограмму объемов рядом со свечой, выделяя желтой точкой ценовой уровень с максимальным скоплением сделок. Эти уровни становятся мощными точками притяжения цены, и при возврате рынка к ним возникают отличные возможности для открытия сделок на отскок.

Работая с индикатором Magnus Pro, вам не придется ждать закрытия текущей свечи для подтверждения сигнала, как это требуется в большинстве других инструментов технического анализа. Покупка бинарных опционов осуществляется сразу при касании ценой ключевого уровня. В наших тестах такой подход показал отличный результат: 79% прибыльных сделок. При этом 100 сделок, необходимых для объективной оценки работы индикатора по четырем активам на M5, были совершены всего за один день торговли.

Правила покупки Call Правила покупки Put Убеждаемся в наличии восходящего тренда. Цена выше EMA (14). После движения вверх цена откатила к объемному уровню, отмеченному желтой точкой. В момент касания ценой уровня с желтой точкой открываем опцион Call. Убеждаемся в наличии нисходящего тренда. Цена ниже EMA (14). После движения вниз цена откатила к объемному уровню, отмеченному желтой точкой. В момент касания ценой уровня с желтой точкой открываем опцион Put. Рекомендуемое время экспирации составляет от 3 до 5 минут до закрытия текущего бара. Оптимальный период удержания позиций следует подбирать на основе результатов тестирования индикатора на исторических данных.

Индикатор бинарных опционов Magnus Pro – идеальный инструмент для динамичной торговли, особенно для тех, кто предпочитает краткосрочные сделки с минимальным временем экспирации.

2 место: Точный индикатор WinProfit80

Индикаторы, о которых мы рассказали выше, действительно хороши и заслуживают вашего внимания. Но что, если мы покажем вам инструмент с самым высоким процентом прибыльных сделок среди всех конкурсантов? Индикатор для бинарных опционов WinProfit80 не только отличается высокой точностью, но и способен генерировать множество торговых сигналов! В результате он стал победителем еще и в номинации «Лучший индикатор для бинарных опционов 2025 года по частоте сигналов».

Тщательная проверка на исторических данных подтвердила его феноменальную точность! Именно поэтому WinProfit80 продолжает оставаться бесспорным лидером среди платных торговых индикаторов. Индикатор для бинарных опционов WinProfit80 претерпел несколько обновлений. Его последняя версия V3 x2 mod, доступная для приобретения на нашем сайте, стала еще точнее благодаря продвинутому алгоритму, генерирующему торговые сигналы. Обновленная версия способна предоставлять больше сигналов, которые теперь отображаются на специальной красно-зеленой боковой панели в правой части экрана.

Благодаря алгоритму x2 mod увеличилось количество торговых сигналов на старших таймфреймах (M30, H1). Однако мы не рекомендуем использовать его на младших таймфреймах – M1 и M5.

Правила покупки Call Правила покупки Put Появляется сигнальная стрелка зеленого цвета. Покупаем опцион Call. Появляется сигнальная стрелка красного цвета. Покупаем опцион Call. Время экспирации указано в сигналах индикатора.

Чтобы выжать максимум из индикатора для бинарных опционов WinProfit80, рекомендуем использовать все встроенные фильтры в настройках. В таком случае процент прибыльных сделок может достигать 80%. Торгуйте во время Европейской и Нью-Йоркской сессий. Не отключайте параметр MainSignals в настройках индикатора. На младших таймфреймах используйте хотя бы один фильтр, входите в сделки строго от указанного уровня и избегайте торговли на активах брокера с коэффициентом выплат ниже 70%.

1 место: Индикатор SSS-Option

Абсолютным лидером нашего рейтинга лучших индикаторов для бинарных опционов 2025 года становится индикатор SSS-Option. Что же делает его таким особенным? С этим инструментом вам не нужен ни технический, ни фундаментальный анализ. За большое количество точных сигналов трейдеры прозвали его «Граалем для бинарных опционов».

Как же он работает? Все просто – алгоритм индикатора бинарных опционов SSS-Option основан на анализе закономерностей и поиске циклических повторений в поведении цен. Если провести аналогию, его работа чем-то напоминает прогнозные индикаторы Fourier Extrapolator, Time Freezer и FuturoFX. Но в отличие от них его торговые сигналы точнее.

Индикатор SSS-Option строит распределение бычьих и медвежьих свечей по истории каждого актива, записывая в соответствующий временной интервал в течение дня количество свечей подряд одного цвета.

По сути, индикатор для бинарных опционов SSS-Option V2 представляет собой полноценную информационную панель с активами, доступными у брокера, чей торговый терминал MetaTrader 4 вы используете в качестве платформы для анализа рынка. Но имейте в виду, что активы у вашего брокера бинарных опционов могут отличаться от тех, что вы используете в качестве поставщика котировок для терминала МТ4. Поэтому советуем настроить панель индикатора в соответствии с доступным перечнем активов у вашего бинарного брокера.

Так же, как и предыдущий, индикатор SSS-Option претерпел несколько обновлений: добавлена прокрутка графика, и теперь можно спокойно просматривать данные, которые раньше не помещались на монитор. Последнюю версию этого индикатора вы можете скачать с нашего сайта.

Правила покупки Call Правила покупки Put Появилась большая серия красных свечей в интервале с 8:00 до 9:00. Это указывает на высокую вероятность смены тренда с медвежьего на бычий. На следующий день в начале этого временного интервала (8:00) покупаем опцион Call с экспирацией 1 час. Появилась большая серия зеленых свечей в интервале с 9:00 до 9:30. Это указывает на высокую вероятность смены тренда с бычьего на медвежий. На следующий день в начале этого временного интервала (9:00) покупаем опцион Put с экспирацией 30 мин. Рекомендуемая экспирация: закрытие свечи выбранного таймфрейма

Как видим, индикатор для бинарных опционов SSS-Option – простая, но в то же время очень эффективная информационная панель для торговли без технического анализа. С его помощью можно получить качественные сигналы, процент успешности которых можно поднять еще выше за счет применения метода Мартингейла. Для правильного расчета размера сделок рекомендуем использовать калькулятор Мартингейла.

Если у вас остались вопросы по работе этого индикатора, переходите на страницу с его подробным описанием и задавайте их в комментариях под статьей.

Как найти прибыльный индикатор бинарных опционов

Довольно часто от начинающих трейдеров можно услышать, что они ищут индикатор или торговую стратегию, способные обеспечить гарантированную прибыль. Как известно, "волшебной палочки" не существует. Нет такого индикатора, который мог бы безошибочно предсказывать поведение цен на финансовых рынках.

Любой трейдер бинарных опционов подтвердит аксиому: рынок бесконечно меняется под влиянием множества противоречивых факторов, включая экономические и политические новости. Эмоции, такие как страх и жадность, продолжают управлять рынком, оказывая психологическое давление на трейдеров и отрицательно влияя на их решения.

Технические индикаторы не предсказывают будущее, а лишь интерпретируют прошлое на основе заложенных в них формул. Поэтому то, что еще недавно работало и приносило прибыль, сегодня может оказаться неэффективным. Кроме того, у каждого индикатора есть свои плюсы и минусы, а его результативность зависит от конкретных рыночных условий и выбранного таймфрейма.

Что же делать? Вместо бесконечных поисков мы рекомендуем изучить основы трейдинга и разобраться, как работают различные индикаторы и как их можно комбинировать, подстраивая сигналы под свой стиль торговли.

При тестировании новых индикаторов обязательно используйте демо-счет. Торговля на виртуальных деньгах поможет избежать глупых ошибок и болезненных финансовых потерь на начальном этапе становления трейдером. Научитесь управлять рисками и капиталом, постоянно учитесь и не гонитесь за быстрой прибылью.

Не тратьте свое время на поиск идеального индикатора. Независимо от того, какой индикатор вы в конечном счете будете использовать, для успеха в торговле бинарными опционами вам понадобится комплексный подход к трейдингу, понимание рынка, собственная торговая стратегия и постоянное обучение.

Основные правила торговли по индикаторам бинарных опционов

На торговле бинарными опционами можно неплохо заработать, только соблюдая определенные правила. Простой случайный подход не даст результатов. Поэтому давайте разберемся, что конкретно нужно делать, торгуя на основе индикаторов бинарных опционов.

Сигналы

В первую очередь вам необходимо определиться с сигналами выбранного индикатора. Торговые сигналы – это определённый признак, по которому трейдер понимает, что рынок меняет направление или, наоборот, продолжит двигаться в прежнем направлении. Они используются трейдерами для определения оптимального момента для покупки бинарных опционов Call и Put.

Существует несколько типов сигналов:

На покупку опциона Call: Индикатор указывает на высокую вероятность роста цены актива. На покупку опциона Put: Индикатор сигнализирует о возможном снижении цены в ближайшее время. На разворот тренда: Индикатор показывает, что текущий тренд может смениться на противоположный.

Управление рисками

Рынок подвержен постоянным ценовым колебаниям, поэтому важность управления рисками трудно переоценить. По сути, риск-менеджмент – неотъемлемая часть успешной торговли бинарными опционами с использованием индикаторов.

Невзирая на ценную информацию, которую дают индикаторы о состоянии рынка, они не гарантируют вам прибыль и часто могут давать ложные сигналы. Поэтому от того, как вы будете управлять рисками в сделках, будет зависеть финансовый результат вашей торговли.

Психология

Еще один важный аспект торговли по индикаторам для бинарных опционов – психология трейдинга. Эмоциональное состояние трейдера напрямую влияет на принятые им решения и может как улучшить результаты, так и наоборот – значительно ухудшить их. И это не зависит от технического индикатора, на основе сигналов которого вы открываете сделки.

Чтобы лучше разобраться с психологией торговли, советуем ознакомиться со статьей «Психология бинарных опционов», в которой мы делимся своим опытом и секретами управления эмоциями для улучшения результатов в трейдинге.

Управление капиталом

Кроме психологии в торговле бинарными опционами важно научиться грамотно управлять собственным капиталом. От того, насколько успешно вы будете это делать, и будет зависеть конечный результат вашей торговли.

Если вы хотите глубже разобраться в этой теме, советуем изучить подборку статей по этой непростой, но очень важной теме:

Как мы отбирали индикаторы бинарных опционов для рейтинга?

Индикаторы, о которых мы рассказали вам в этом обзоре охватывают самые популярные индикаторы для торговли бинарными опционами в 2025 году. При составлении нашего рейтинга мы ориентировались на индикаторы, которые в течение года показали действительно впечатляющие результаты. Весь год мы тестировали самые нашумевшие индикаторы, проверяли их сигналы и читали отзывы пользователей в комментариях. На основе собранной информации мы расположили индикаторы в порядке увеличения эффективности, начиная с самых простых для новичков и заканчивая такими продвинутыми индикаторами бинарных опционов как WinProfit80 и победителем нашего рейтинга – непревзойденным индикатором SSS-Option.

Заключение

Завершая этот обзор, хотим еще раз подчеркнуть: не существует идеального индикатора для бинарных опционов, сигналы которого всегда приносили бы только прибыль. Любой, даже самый лучший индикатор из нашего рейтинга, может иногда ошибаться и давать ложные сигналы, особенно в периоды флэта. Поэтому для повышения процента прибыльных сделок рекомендуем использовать комбинации торговых сигналов от разных индикаторов для бинарных опционов. При этом уделите особое внимание выбору надежного брокера и управлению капиталом. Перед началом реальной торговли обязательно протестируйте любой индикатор на демо-счете.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Действительно ли эти индикаторы работают в реальной торговле?

Да, безусловно. Все индикаторы из этого обзора не только эффективно работают в реальной торговле, но и демонстрируют отличные результаты, что подтверждают данные тестирования их сигналов на демо-счете. О том, каких показателей нам удалось достичь, читайте в нашем обзоре.

Сколько потребуется времени, чтобы освоить эти индикаторы?

Все зависит от того, с каким багажом знаний вы подошли к моменту начала использования индикаторов из нашего рейтинга. Если вы абсолютный новичок, то, скорее всего, вам потребуется продолжительный период обучения и практики торговли бинарными опционами на демо-счете. Опытные трейдеры освоят эти индикаторы гораздо быстрее.

Существуют ли определенные брокеры или торговые платформы, которые лучше всего подходят для этих индикаторов?

Мы рекомендуем начать с торговой платформы Pocket Option, так как многие трейдеры считают ее самой удобной в использовании и оснащенной всем необходимым для успешного трейдинга. Однако если вы все еще не уверены, какую торговую платформу выбрать, или вам нужна дополнительная информация, ознакомьтесь со статьей «Самые эффективные торговые платформы для бинарных опционов».

