        Forex Speedometer

        Индикатор Forex Speedometer для турбо-опционов

        Ни для кого не секрет, что наиболее эффективными индикаторами для торговли бинарными опционами, являются скальперские индикаторы. И всем любителям скальпинга, тестировавшим разные стратегии, знакомы и постоянно запаздывающие сигналы, и ожидание часами уведомления о подходящей точке для входа.

        Если вы разочаровались в других инструментах и хотите найти более эффективную систему, попробуйте “Forex Speedometer”, главный посыл которого, что "цена должна остановиться, перед тем как развернуться". Этот индикатор отлично подойдет для торговли на турбо-опционах.

        Подготовка к торговле с индикатором Speedometer:

        Установка индикатора имеет некоторые особенности. Распаковывая архив с “Forex Speedometer”, содержимое папок experts и templates мы, как обычно при установке пользовательских индикаторов, копируем в соответствующие каталоги Metatrader4.

        Файл шрифтов «speedOmeter» для корректного отображения данных необходимо поместить в папку Windows. Это несложно сделать, зайдя в «Панель управления» → «Управление и персонализация» → «Шрифты».

        Индикатор состоит из :

        • тикового графика;
        • спидометра, стрелкой показывающего среднее количество тиков за секунду;
        • информационного окна, отображающего статистику;
        • тикового графика, демонстрирующий историю изменений цены.

        В настройках вы можете выбрать число тиков на графике истории, количество тиков, которые берутся для вычисления среднего значения, цветовые обозначения, способ отображения спидометра — на основном графике справа или ниже, рядом с тиковым.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        «Механизм» работы индикатора Forex Speedometer 

        Главные отличительные черты стратегии — простота и отсутствие индикаторов.

        Название наиболее точно определяет способы генерирования сигнала для бинарных опционов: для этого анализируется скорость движения цены на тиковом графике. Нас не интересуют  продолжительные тренды, торговля производится на краткосрочных колебаниях. При помощи данного индикатора можно «ловить» импульсы внутри свечи, а не дожидаться ее закрытия.

        Рекомендации к применению:

        • таймфреймы — М15 и меньше;
        • валютные пары — любые, но желательно — волатильные;
        • брокеры, у которых котировки — 5 знаков после запятой;
        • время торговли — европейская сессия и начало американской.

        Как заключать сделки по индикатору Forex Speedometer

        Совершаем покупку (call опцион) , если:

        • тиковый график показывает нахождение цены в зоне перепроданности, она подает признаки начала роста;
        • на спидометре - 2,3 тика или выше;
        • закрываем сделку, если котировки достигли зоны перекупленности и начали снижаться, спидометр фиксирует 1,5 тика или меньше.

        Совершаем продажу (put опцион) при совпадении таких условий:

        • на графике тиков цена находится в зоне перекупленности и собирается снижаться,
        • показания спидометра — 2,3 тика или больше;
        • уходим с рынка, когда котировки снизились до уровня зоны перепроданности и начали постепенно расти. Спидометр показывает 1,5 тика в секунду и меньше.

        Ни один индикатор не гарантирует стопроцентную прибыль, часть сделок придется закрыть с «минусом».

        Форекс спидометр — эффективный инструмент для скальпинга и турбо-опционов, но к нему нужно привыкнуть, как и к поведению той валютной пары, которую вы предпочитаете для трейдинга. Демо-счет — лучший способ попрактиковаться и понять, подходит ли вам данный индикатор.

        Скачать индикатор Forex Speedometer

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

        PO

        Смотрите также:

        Рейтинг брокеров бинарных опционов

        Индикатор Stochastic

        Индикатор RSI

        Стратегии для бинарных опционов

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Sendok
        Saya coba dulu bos bagaimana caranya di pake...
        12 июня 2020
        Гуманоид
        я так понял индикатор просто считает тики, тогда можно смотреть просто объемы и будет тоже самое
        ну не совсем так, он считает не все тики, а за конкретный момент, так что показания будут другими все равно
        28 февраля 2020
        Максим
        я так понял индикатор просто считает тики, тогда можно смотреть просто объемы и будет тоже самое
        05 января 2020
        Рудик Аванесян
        Отличный индикатор, давно хотел попробовать но как настроить нормально только тут написано
        29 декабря 2017
        Василиса
        довольно интересно, попробую чуть позже
        14 декабря 2017
        Антон
        выглядит в полне достойно,думаю стоит опробовать
        30 октября 2017
        Владислав
        Забавно, но для "без-индикаторной" в стратегии используется слишком много индикаторов :D
        Забавно, но это не индикаторы. Индикатор,есть функция цены выраженная графически. Здесь тиковый график и скорость его изменения. И больше ничего.
        Точнее, функция цены и объема, который в Метатрейдере тиковый, т.е. представляет собой количество тиков (изменений цены) на единицу времени, а это и есть ваша скорость. Так что все-таки индикатор даже в таком узком смысле слова :)
        14 октября 2017
        Карина
        Забавно, но для "без-индикаторной" в стратегии используется слишком много индикаторов :D
        Забавно, но это не индикаторы. Индикатор,есть функция цены выраженная графически. Здесь тиковый график и скорость его изменения. И больше ничего.
        14 октября 2017
        Константин
        Забавно, но для "без-индикаторной" в стратегии используется слишком много индикаторов :D
        14 октября 2017
        Ярик
        Индикатор -"speedоmeter_tick_chart" отображает график зубьями, что не очень удобно.
        11 февраля 2017
        Азамат
        Гоняю этот speedоmeter уже давно. И на демо и на реале. В некоторые дни бывало по 30 сделок и все в + . Главное приноровиться. Шикарно работает!
        07 февраля 2017
        Артем
        Спасибо, торгую на турбо-опционах, и что-то не один индикатор не подходил для меня. Нужно этот протестировать
        13 декабря 2016
        Алан
        Интересный индикатор, не знал что его можно применять на БО
        11 декабря 2016
