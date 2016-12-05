Индикатор Forex Speedometer для турбо-опционов

Ни для кого не секрет, что наиболее эффективными индикаторами для торговли бинарными опционами, являются скальперские индикаторы. И всем любителям скальпинга, тестировавшим разные стратегии, знакомы и постоянно запаздывающие сигналы, и ожидание часами уведомления о подходящей точке для входа.

Если вы разочаровались в других инструментах и хотите найти более эффективную систему, попробуйте “Forex Speedometer”, главный посыл которого, что "цена должна остановиться, перед тем как развернуться". Этот индикатор отлично подойдет для торговли на турбо-опционах.

Подготовка к торговле с индикатором Speedometer:

Установка индикатора имеет некоторые особенности. Распаковывая архив с “Forex Speedometer”, содержимое папок experts и templates мы, как обычно при установке пользовательских индикаторов, копируем в соответствующие каталоги Metatrader4.

Файл шрифтов «speedOmeter» для корректного отображения данных необходимо поместить в папку Windows. Это несложно сделать, зайдя в «Панель управления» → «Управление и персонализация» → «Шрифты».

Индикатор состоит из :

тикового графика;

спидометра, стрелкой показывающего среднее количество тиков за секунду;

информационного окна, отображающего статистику;

тикового графика, демонстрирующий историю изменений цены.

В настройках вы можете выбрать число тиков на графике истории, количество тиков, которые берутся для вычисления среднего значения, цветовые обозначения, способ отображения спидометра — на основном графике справа или ниже, рядом с тиковым.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

«Механизм» работы индикатора Forex Speedometer

Главные отличительные черты стратегии — простота и отсутствие индикаторов.

Название наиболее точно определяет способы генерирования сигнала для бинарных опционов: для этого анализируется скорость движения цены на тиковом графике. Нас не интересуют продолжительные тренды, торговля производится на краткосрочных колебаниях. При помощи данного индикатора можно «ловить» импульсы внутри свечи, а не дожидаться ее закрытия.

Рекомендации к применению:

таймфреймы — М15 и меньше;

валютные пары — любые, но желательно — волатильные;

брокеры, у которых котировки — 5 знаков после запятой;

время торговли — европейская сессия и начало американской.

Как заключать сделки по индикатору Forex Speedometer

Совершаем покупку (call опцион) , если:

тиковый график показывает нахождение цены в зоне перепроданности, она подает признаки начала роста;

на спидометре - 2,3 тика или выше;

закрываем сделку, если котировки достигли зоны перекупленности и начали снижаться, спидометр фиксирует 1,5 тика или меньше.

Совершаем продажу (put опцион) при совпадении таких условий:

на графике тиков цена находится в зоне перекупленности и собирается снижаться,

показания спидометра — 2,3 тика или больше;

уходим с рынка, когда котировки снизились до уровня зоны перепроданности и начали постепенно расти. Спидометр показывает 1,5 тика в секунду и меньше.

Ни один индикатор не гарантирует стопроцентную прибыль, часть сделок придется закрыть с «минусом».

Форекс спидометр — эффективный инструмент для скальпинга и турбо-опционов, но к нему нужно привыкнуть, как и к поведению той валютной пары, которую вы предпочитаете для трейдинга. Демо-счет — лучший способ попрактиковаться и понять, подходит ли вам данный индикатор.

