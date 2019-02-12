    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        FX Scalper

        Индикатор FX Scalper для бинарных опционов

        FX Scalper – это точный индикатор для бинарных опционов, с низким процентом ложных сигналов, без перерисовки, основанный на индикаторе Premium FX Scalper, который применяется для рынка Форекс. Этот технический индикатор, предназначенный для торговли бинарными опционами, он очень прост в использовании и что очень важно для бинарных опционов, не перерисовывает свои сигналы.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Индикатор не выводит на графике стрелки, указывающие направление движения котировок, вместо этого инструмент изменяет цвет гистограммы и выдает данные о силе тренда в информационном окне.

        Пример графика FX Scalper

        Как пользоваться индикатором при торговле бинарными опционами

        FX Scalper применяется в торговле на таймфреймах М1 и М5. Инструмент поддерживает только 4 валютные пары: USD/JPY, GBP/JPY, EUR/USD и GBP/USD. Время экспирации бинарных опционов при этом составляет 30 минут.

        Торговля с использованием FX Scalper сводится к следующим правилам:

        1. Выставлять ордера на покупку (опцион Call), когда цвет графика меняется с красного на зеленый. Показатель Trend Power должен превышать 65%.
        2. Открывать сделку на продажу (опцион Put), если цвет графика меняется с зеленого на красный. Показатель Trend Power также должен превышать 65%.

        Изменение цвета графика FX Scalper

        Для удобства трейдера, FX Scalper подает звуковой сигнал в момент, когда перекрашиваются гистограммы. Пользователи могут настраивать индикатор и отключить данную настройку при необходимости. В частности, FX Scalper способен отправлять уведомления о наличии удачной для входа ситуации на рынке даже на электронную почту.

         Скачать индикатор FX Scalper

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Судя по отзывам индюк стоящий. А вот то что ограничено число валютных пар - это не очень хорошо.
        30 июня 2023
        Ответить
        Дмитрий Маркин
        Норм, можно сказать тот же стрелочник только теперь гистограмма как сигнал, еще и звуковое сопровождение, да еще и на почту письмо приходит. Я вот забыл отключить эту функцию в индикаторе, зашел на почту а у меня там завал) Ну а так в принципе могу сказать что торговать с ним можно, одобряю.
        13 марта 2021
        Ответить
        Тренд
        удобно что показывает силу тренда, а так dsuklzbn как макд какой-то переделанный))
        12 апреля 2020
        Ответить
        Серж
        лабуда не лабуда, а этот работает более мене в отличие от тех)
        27 марта 2020
        Ответить
        Maxtrade
        AO AW AG и вся лабуда вильямса, только переделанная?)))
        12 января 2020
        Ответить
        кен
        это прям как осом осцилятор вильямса, похож)) у меня получилось 50% прибыльных сделок всего правда, надо фильтровать видимо
        03 апреля 2019
        Ответить
        ваня
        как и многие другие индикаторы, лучше по тренду использовать. будет меньше лосей
        28 марта 2019
        Ответить
        OLEG_G
        индикатор хороший, но его все же лучше использовать с другими индикаторами, чтобы минимизировать количество ложных сигналов
        22 марта 2019
        Ответить
        Игорь
        Хороший индикатор, пробуйте, у меня выше 70% сделок в плюс!
        19 марта 2019
        Ответить
        Фасик
        Кто пробовал? Как работает с М5? Надоело уже со своим старымь работать(((
        15 марта 2019
        Ответить
        Wlad_Ok
        Пользуюсь пару дней. Вроде нормально все, оповещение шустрое. Ничего сложного нет. Пробуйте)
        13 марта 2019
        Ответить
        Normann
        Очень неплохой индикатор, пробовал его, винрейт в среднем 80-85%
        01 марта 2019
        Ответить
        СенЯ
        Отличный индюк!!
        27 февраля 2019
        Ответить
        Знающий1
        Нормальный индюк, тестил его на таймфреймах М1 и М5 с разными валютными парами
        24 февраля 2019
        Ответить
        Ярослав Кузнецов
        Мое мнение таково, что, как бы хорош индикатор не был, его нужно все-таки использовать с другими индикаторами, уже проверенными временем. Как, собственно, я и делаю. Тогда число ложных сигналов сводится почти к нулю.
        18 февраля 2019
        Ответить
        bambino777
        Этот индикатор очень мне понравился при тестировании. У меня вышло, по меньшей мере, 80% выигрышных сигналов при торговле на более чем 5 активах.
        17 февраля 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!