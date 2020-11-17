        ТОП-7 лучших индикаторов тренда для бинарных опционов

        Лучшие индикаторы тренда бинарных опционов

        Торгуя финансовыми инструментами, включая бинарные опционы, важно уметь правильно и точно совершать сделки, что не всегда является возможным без правильного определения тренда, который можно определять как самостоятельно, так и при помощи индикаторов тренда бинарных опционов.

        Но прежде, чем использовать индикаторы, стоит понимать принцип торговли по тренду, так как даже самый точный индикатор не сможет приносить хорошую прибыль тем трейдерам, которые не понимают, какая на данный момент ситуация на рынке.

        Содержание:

        Что такое тренд на бинарных опционах

        Перед тем, как начинать использовать индикаторы тренда для бинарных опционов, стоит разобраться в способах анализа тренда, а также в том, какие бывают тренды и как они формируются. Поэтому вам будет полезно изучить такие темы на нашем сайте:

        1. Как правильно определять тренд на рынке;
        2. Определение и использование медвежьего и бычьего тренда;
        3. Как правильно определять фазы тренда;
        4. Как правильно определять флэт на рынке.

        После изучения данных тем, использование трендовых индикаторов будет в разы проще и прибыльнее, так как будет иметься базовое понимание работы самого тренда.

        Если кратко затронуть тему тренда на бинарных опционах, то тренд – это всегда однонаправленное ценовое движение с обновлением экстремумов вне зависимости от актива или таймфрейма.

        Также существует такое понятие, как сила тренда. Силу тренда можно определить уже по таймфрейму бинарных опционов, так как чем выше таймфрейм, тем сильнее тренд. Для примера можно взять график М1 и график Н1 одной и той же валютной пары и в один и тот же момент времени:

        тренд сравнение

        Как можно видеть на изображении выше, часовой график показывает сильный восходящий тренд, что видно по направлению цены и обновлению экстремумов (максимумов цены, так как тренд восходящий). На М1 же происходит все тоже самое, но наоборот, и можно наблюдать хороший сильный нисходящий тренд, но стоит понимать, что минутный график может колебаться в любых диапазонах и это никак не повлияет на крупные таймфреймы. Поэтому с большей долей вероятности рынок в будущем все равно пойдет выше, согласно тренду на более высоком таймфрейме.

        Советы по определению тренда на бинарных опционах

        Определять тренд можно для разных торговых стилей и подходов. Если торговля ведется долгосрочная (на дневных графиках и выше), то в данном случае большую роль будет играть фундаментальный анализ бинарных опционов, а трендовый анализ может выступить лишь в роли вспомогательного инструмента.

        Торговля внутри дня (графики от пяти минут и до одного часа) намного сильнее зависит именно от тренда, так как краткосрочные новости лишь увеличивают волатильность и активность на рынке, но довольно редко ломают текущий тренд. Поэтому если опционы покупаются на часовом графике, то тренд стоит определять как на Н1, так и на D1. Для торговли на пятиминутных графиках будет достаточно определить локальный тренд на М5 и более глобальный на Н1.

        Говоря о скальпинге на бинарных опционах и торговле турбо-опционами (чаще всего таймфреймы и экспирации от 30 секунд и до одной минуты), локальный и глобальный тренд будет почти не важен. В такой торговле большую роль играют именно сигналы и используемые индикаторы для бинарных опционов.

        Почему важно определять тренд на бинарных опционах

        Тренд на бинарных опционах является важным, потому что позволяет повысить вероятность положительного исхода во время торговли почти для любых торговых стилей и подходов.

        Скальпер может определять тенденцию на минутном графике, чтобы совершать точные сделки, а среднесрочный трейдер определяет глобальный тренд на часовом и дневном графиках, что дает возможность не обращать внимание на коррекции и не совершать лишних убыточных сделок.

        Также стоит отметить и прибыльность большинства стратегий для бинарных опционов, которые часто считаются убыточными, но весь секрет данных стратегий почти всегда скрыт в торговле по тренду.

        Для примера можно использовать стратегию для бинарных опционов Binary Option System, которая имеет разные правила для торговли, но одним из вариантов является совершение сделок по тренду, и на изображении ниже можно видеть четкий восходящий тренд, на котором большая часть сделок по тренду принесла бы прибыль, тогда как почти все сделки против тренда принесли бы убыток:

        пример торговли по тренду

        Есть еще очень много стратегий и индикаторов, которые против тренда приносят одни лишь убытки, но по тренду большая часть сделок (примерно 70-80%) будут приносить прибыль, а значит все что необходимо сделать, это исключить торговлю против тренда.

        Чтобы тренд и его направление можно было определять максимально точно, используют вспомогательные инструменты, такие как трендовые линии или другие графические инструменты, но самым популярным способом среди новичков является использование трендовых индикаторов для бинарных опционов, так как они намного проще в использовании и визуально отображают все ценовые изменения.

        Сразу стоит отметить, что существуют довольно эффективные стандартные индикаторы тренда, которые присутствуют в терминале MetaTrader 4. Самыми популярными являются полосы Болинджера, Parabolic SAR и Скользящие Средние. Но есть и авторские трендовые индикаторы, которые были созданы специально для определения тренда бинарных опционов и торговли по нему. Далее рассмотрим ТОП 7 лучших трендовых индикаторов для бинарных опционов.

        Индикатор True Trendline

        Индикатор True Trendline является простым индикатором трендовых линий, которые строятся автоматически вне зависимости от временного диапазона, поэтому при переключении таймфрейма линии не будут меняться и можно будет видеть истинный тренд:

        Индикатор True Trendline

        Также в индикаторе присутствуют различные настройки, которые позволяют:

        • Включить или выключить авто построение;
        • Включить или выключить быстрый анализ на М1 и М5;
        • Настроить цвета и толщину линий.

        И помимо этого в архиве будет находится две версии индикатора, одна из которых имеет встроенные алерты, позволяющие отслеживать касание цены трендовой линии, что и является сигналом для покупки опциона на отбой от нее.

        Индикатор True Trendline будет очень полезен новичкам, которые хотят научится строить трендовые линии правильно, так как очень часто появляется соблазн добавить очень много разных линий, которые только запутают и приведут к убыточным сделкам.

        Индикатор FIJI Trend

        Еще один трендовый индикатор из ТОП7, со встроенными сигналами в виде стрелочек, которые подсказывают, когда сменяется направление движения.

        Использовать индикатор можно как для краткосрочных тенденций, так и для глобальных трендов, так как основан он на алгоритме Скользящих Средних. Поэтому меняя настройки можно достичь разных показаний, но для максимально эффективной работы будет необходимо потратить время на подбор настроек. Если же будут использоваться стандартные настройки, то можно будет видеть все краткосрочные изменения:

        Индикатор FIJI Trend

        В дополнение ко всему индикатор имеет встроенные алерты, которые оповещают трейдера о смене направления и появлении стрелочек.

        Примечание: не стоит сильно полагаться на только данный трендовый индикатор, так как лучшие результаты он показывает только вместе с другими индикаторами.

        Индикатор Silver Trend

        Индикатор есть смысл использовать на чистом графике с бесцветными свечами или с линейным графиком, так как он помечает цветами бараы, на трендовых участках цены.

        Плюс индикатора в том, что он точно показывает как сам тренд, так и коррекции, которые всегда могут возникать во время сильного движения:

        Индикатор Silver Trend

        Настроек индикатор имеет немного, но если потратить время на их подбор, то можно будет добиться очень точного отображения тренда на любом рынке и таймфрейме.

        Индикатор Trend Direction Force Index

        Данный трендовый индикатор отлично подойдет для среднесрочного прогнозирования, так как даже при изменении настроек он не становится намного чувствительнее к ценовым колебаниям. Поэтому те трейдеры, которые торгуют на часовых графиках, могут эффективно использовать этот индикатор в торговле бинарными опционами.

        Поэтому если индикатор и показывает изменения в тренде, то только тогда, когда они были значительными, а во все остальные моменты линия индикатора будет находится рядом с нулевым уровнем:

        Индикатор Trend Direction Force Index

        Индикатор Trend Strength Trio

        Индикатор, состоящий из трех линий, которые почти никогда не пересекаются между собой (а значит вряд ли основаны на «мувингах») и показывают локальное изменение тренда:

        Индикатор Trend Strength Trio

        Удобно в данном индикаторе то, что по нему помимо всего прочего можно отслеживать дивергенции, которые также могут указывать на изменения в тренде. Это делает индикатор универсальным для торговли бинарными опционами, так как по нему можно будет не только определять тренд, а и видеть, когда можно войти в сделку.

        Индикатор Ozymandias

        Индикатор для бинарных опционов Ozymandias является ярким представителем трендовых индикаторов, так как позволяет видеть как локальные тренды (если используются параметры индикатора по умолчанию), так и глобальные (если  увеличить переменную в настройках):

        Индикатор Ozymandias

        Также индикатор крайне прост в использовании и особенно будет понятен новичкам, так как в настройках присутствует всего один параметр, который можно изменять, что по итогу дает не только направление цены, а и точки для покупки опционов.

        Индикатор Trend Focus

        Замыкает рейтинг ТОП 7 индикатор для бинарных опционов, индикатор Trend Focus. Индикатор визуально напоминает Скользящую Среднюю, но работает по другому алгоритму, так как в дополнение имеет сигналы, которые говорят о развороте тренда:

        Индикатор Trend Focus

        В настройках индикатора Trend Focus можно поменять как сам период для построения линии, так и настроить алерты, которые также присутствуют в данном индикаторе. Чем ниже установленный период в настройках, тем чувствительнее будет индикатор к ценовым движениям и тем больше будет появляться сигналов.

        Заключение

        Как можно видеть, существуют как стандартные индикаторы тренда бинарных опционов, так ТОП авторские. Конечно же стандартные трендовые индикаторы являются не менее эффективными в торговле бинарными опционами, но если совместить их с новыми авторскими индикаторами, то можно получить мощный инструмент для определения тренда на любом рынке. А дополнив все общими знаниями, полученными из статей о тренде, можно будет в 90% случаев безошибочно определять будущее направление цены.

        Новичкам также стоит помнить о том, что любые индикаторы тренда бинарных опционов стоит протестировать на демо-счету, чтобы понять все детали их работы и подобрать для себя тот, который будет максимально соответствовать торговому подходу.

        Независимо от того, насколько опытным является трейдер, при торговле бинарными опционами всегда стоит придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а торговлю вести только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Руслан
        Не уверен что данные индикаторы подойдут для новичков. Скорей уж для продолжающих.
        Трейдер БО, почему же?! Индикаторы True Trendline, Ozymandias очень простые в использовании и точно подойдут новичкам. Но на мой взгляд они все достаточно простые и могут быть использованы начинающими трейдерами, так как в них кучи показателей, инфо-панелей и визуально не перегружены в отличии от других индюков.
        14 января 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        22 ноября 2023
        Ответить
        Артур
        У каждого свои любимые индикаторы. И всякие топы, ну это такое...
        Богдан, Эти топы могут помочь начинающим выбрать индюки для работы.
        22 ноября 2023
        Ответить
        Богдан
        22 ноября 2023
        Ответить
        Руслан
        Какие стратегия из представленных самые эффективные? Кто-то уже проверял?
        Option Bull, глупый какой-то вопрос, особенно под статьей о ЛУЧШИХ трендовых стратегиях) Можешь установить на MT4 и лично проверить процент выигрышных сделок. А по-хорошему любой индикатор может быть по-своему хорош, если строго соблюдать все правила торговли по нему, ведь если торговать на флэте, то не поможет и самый лучший график на свете))
        16 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        16 февраля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Соблюдение торговли по трендовым стратегиям способно обеспечить успех и максимальный процент выигрышных сделок.
        16 февраля 2023
        Ответить
        Владимир
        Лично я не встречал в своей среде друзей трейдеров тех, кто торгует на длинных часовых таймфреймах, хоть и по тренду. Я имею ввиду торговлю БО. я так понимаю, что на малых таймфреймах торговать по тренду это для турбоопционов и бо? А часовые таймфреймы это для затяжной торговли и больше подходит для рынка форекс?
        Костя, ну почему же) есть трейдеры, которые не сидят и не ловят сделки на малых таймфреймах, а отслеживают тенденции рынка с помощью фундаментального анализа и торгуют на Н1 с экспирацией 2-4 часа.
        16 февраля 2023
        Ответить
        Алексей
        Интересный топ. Но очень кратко. Хотелось бы подробный анализ и разбор каждого такого индикатора, как вы делаете на своем канале ютуба. Очень наглядно и полезно... Планируется такой разбор по каждому индикатору?
        16 февраля 2023
        Ответить
        Костя
        Лично я не встречал в своей среде друзей трейдеров тех, кто торгует на длинных часовых таймфреймах, хоть и по тренду. Я имею ввиду торговлю БО. я так понимаю, что на малых таймфреймах торговать по тренду это для турбоопционов и бо? А часовые таймфреймы это для затяжной торговли и больше подходит для рынка форекс?
        16 февраля 2023
        Ответить
        Александр
        Здравствуйте, добавте пожалуйста на все свои обзоры функцию увеличения картинок, иногда очень трудно разглядеть детали на картинках (скринах).
        23 декабря 2021
        Ответить
        Влад
        В любом случае каждый из индикаторов нужно и самому проверять потому что каждый торгует по своему и результаты могут быть у всех разными, а так че, спасибо за статью, довольно таки познавательно.
        Anoir Ben, Полностью с вами согласен. Если торгуешь сам, тои ответственность за полученный результат несешь сам. У каждого трейдера, постепенно формируеться свой стиль торговли. Одни чаще используют индикаторы тренда, другие - индикаторы уровней поддержки и сопротивления. Делать свой выбор вполне естественно.
        15 июня 2021
        Ответить
        Anoir Ben
        03 февраля 2021
        Ответить
        Серж
        ....для "фильтрации", как "подвальные индюки" они вполне ПРИЕМЛЕМЫ....Но не для ПАНАЦЕИ в торгах ! Для каждого трейдера, преимущественно, ДОЛЖЕН БЫТЬ "холодный расчёт" сделки + "зажатые временные рамки".
        любой человек, который имеет опыт в трейдинге понимает что использовать индикаторы тупо без анализа и своих мыслей не имеет смысла, потому что будет слив. и поэтому все новички и теряют, потому что думают что надо просто по стрелочкам входить, и еще доказывают потом что торговля это лохотрон)
        18 декабря 2020
        Ответить
        Konstantin Ogarkov
        18 декабря 2020
        Ответить
        Нурлан
        полностью согласен с автором на счет того, что многие системы льют просто потому что торговать надо не все подряд, а отсеивать сигналы первым делом по тренду, а потом уже другими фильтрами!
        17 ноября 2020
        Ответить
        Maxtrade
        индикаторы тренда бинарных опционов это конечно удобно, но все из них. 3 и 4 неплохие довольно таки, остальные так себе
        17 ноября 2020
        Ответить
        Максим
        тоже взял для себя 4 индюк, не плохое он сделан в плане укзаания тренда и главное что не показывает все подряд изменения.
        17 ноября 2020
        Ответить
