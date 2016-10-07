        Индикатор Японских свечей

        Метод японской свечи

        Анализ японских свечейВ начале восемнадцатого века, в Японии применяли «метод свечи» для прогнозирования цены на урожай риса. Система была разработана в семье торговцев рисом. Со временем, автор занял место советника императора, а потомкам оставил замечательную систему прибыльной торговли. Немного позже, понятие упразднили. Вспомнили о методе аналитики фондового и валютного рынков и нашли ему новое применение. Около сорока лет назад, метод «японской свечи» был причислен к методу технического анализа. Он схож с баровым графиком, но намного проще для восприятия. Наверное, это самый романтический метод технического прогнозирования, из всех существующих. Внешне, график напоминает свечи, выложенные в ряд на плоской поверхности. Они имеют разный размер и могут быть с фитилем или без него.

        Чтобы построить график, нужно иметь цены четырех видов: открытия, закрытия, показатели максимума и минимума. При ситуации, когда цена открытия находится на более высоком уровне, чем закрытия, тенденция будет нисходящая, а цвет свечи – черный или красный. Иногда ее называют медвежьей, потому, что верх остался за продавцами, т. е. медведями. При противоположной ситуации, свеча будет белого или зеленого цвета, так как верх остался за покупателями или быками. Тело свечи, ее широкая часть, называется «джиттай», показывает разницу в цене между открытием и закрытием торговой сессии. К телу свечи примыкают тонкие линии. Такую линию называют «тенью». Тени показывают максимальный и минимальный уровень цены в заданном временном периоде. Линия, находящаяся под телом – нижняя тень. Над телом располагается верхняя тень. Они отражают минимальную и максимальную цены соответственно.

        Существует три принципа анализа японских свечей.

        1. Сила тела. В основе лежит анализ длины тела свечи. Длина прямо пропорциональна желанию рынка двигаться при белой свече вверх, а при черной – вниз.
        2. Сила тени. Здесь главным критерием анализа так же служит длина. Чем больше показатель, тем сильнее желание рынка двигаться в этом направлении, однако, желание не подкреплено возможностями и является нежизнеспособным. Если большой длины достигает верхняя тень, это означает, что возможности играющих на повышение очень невелики и нет возможности закрепить победу быков над медведями. Длинная нижняя тень говорит об обратной ситуации.
        3. Сила отрицания. Если рынок не стал двигаться в направлении, прогнозируемом по первым двум пунктам, значит он обязательно двинется в обратном направлении. Это один из наиболее действенных способов прогноза.

        Используя комбинации принципов, описанных выше, можно увидеть закономерности движения рынка. Свечи – это психология рынка, они отражают желания, настроения и страхи трейдеров.

        Большим плюсом свечного анализа, есть возможность использования метода с другими набором аналитических инструментов. Он доступен к применению новичком и профессионалом. Эффективность метода доказана многими трейдерами на протяжении достаточного периода времени.

        Мы предлагаем вам на выбор три индикатора Японских свечей от разных авторов:

        Индикатор CPI "CandleStick Pattern Indicator" (Наследие Стива Нисона)

        Данный индикатор позволит вам распознать все основные патерны Японских свечей. При обнаружения патерна, индикатор выдает звуковое сообщение.

        Список комбинаций японских свечей, которые способен распознавать индикатор:

        • Молот (Hammer)
        • Повешенный (Hanging Man)
        • Модель Поглощения (Engulfing)
        • Утренняя звезда (Morning Star)
        • Вечерняя звезда (Evening Star)
        • Завеса из темных облаков (Dark Cloud cover)
        • Просвет в облаках (Piercing)
        • Падающая Звезда (Shooting Star)
        • Перевернутый Молот (Inverted Hammer)
        • Харами (Harami)
        • Вершины и Основания «Пинцет» (Tweezer Tops and Bottoms)
        • Захват за пояс (Belt Hold Line)
        • Две взлетевшие вороны (Upside gap two crows)
        • Три вороны (Three Crows)
        • Удержание на татами (Mat_Hold_Pattern)
        • Контратака (counterattack lines)
        • Разделение (separating lines)
        • Доджи-надгробие (gravestone doji)
        • Длинноногий доджи (long-legged doji)
        • Бычий и Медвежий Доджи (Bear and Bull doji)
        • Разрыв тасуки (tasuki gap)
        • Смежные белые свечи (side-by-side white)
        • Три метода (three methods)
        • Три реки, основание (three river bottom)
        • Окно (GAP)
        • Три белых солдата (three white soldiers)
        • Отбитое наступление (advance block)
        • Торможение (stalled pattern)
        • Верхний разрыв метода трех и нижний разрыв метода трех
          (Upside Gap Three Methods and Downside Gap Three Methods)
        • Тройной удар (Three-line strike)
        • У линии шеи (On Neck Line)

         

        Описание этих моделей есть в PDF-мануале, который идет в архиве с индикатором. CPI способен работать на любой валютной паре, металлах и акциях. Поддерживаются все таймфреймы.

        Описание настроек индикатора CPI (CandleStick Pattern Indicator):

        • Show strong reversal patterns — вкл/выкл показ сильных моделей разворота
        • Show weak reversal patterns — вкл/выкл показ слабых моделей разворота
        • Show continuation patterns — вкл/выкл показ моделей продолжения тренда
        • Show Unclassified — вкл/выкл показ дополнительных паттернов
        • View Bars — сколько последних свечей учитывать
        • Sound Alert — вкл/выкл звуковой сигнал при появлении свечной модели
        • Sell Color — цвет стрелочки вниз для медвежих сигналов
        • Buy Color — цвет стрелочки вверх для бычьих сигналов
        • Text Color — цвет текста на графике

         

        Скачать индикатор CPI "CandleStick Pattern Indicator" (Наследие Стива Нисона) можно здесь.

         

        Индикатор Японские свечи

        Данный индикатор показывает значительно меньше комбинаций и лучше виден на белой цветовой схеме терминала MT4.

        Скачать индикатор Японские свечи можно здесь

         

        Индикатор Japan

        Данный индикатор показывает так же небольшое число комбинаций японских свечей, и отображает названия только при наведении на указатель, однако пользуется большой популярностью и весьма надежен в использовании.

        Скачать индикатор Japan

        Скачать

        При использовании любого из этих индикаторов стоит учесть, что он не является готовой стратегий для торговли и каждый сигнал должен сопровождается как минимум еще одним индикатором или уровнем.

         

         

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Артур Беглый
        некоторые сетапы реально стоящие
        21 апреля 2020
        Максик
        спасибо, индюк помог выучить несколько паттернов, которые теперь использую часто в трейдинге)
        06 марта 2020
        Leonid
        после того как глаз уже будет натренирован, индикатор не особо нужен, но вот по началу вообще незаменимая вещь
        24 февраля 2020
        Денис
        хорошая платформа МТ4, рабочая главное
        18 мая 2018
        Инна
        индикатор работает исправно, тема довольна актуальна. спасибо
        19 ноября 2017
        Роман
        Для меня немного сложноват индикатор,не смог немного с ним разобратся
        15 ноября 2017
        Алексей
        Хороший индикатор. Не следует полностью принимать на веру показания этого индикатора, но откровенные шаблоны рисует правильно. Для новичков будет, разумеется, очень полезен.
        23 сентября 2017
        Руслан
        Тема оч. актуальна как раз разбирать начинаю.. Если можно подробнее о паттернах.
        11 февраля 2017
        Александр Телегин
        Тема оч. актуальна как раз разбирать начинаю.. Если можно подробнее о паттернах. Спасибо!
        01 ноября 2016
        Андрей Ковальчук
        Индикатор работает на всех Таймфремах, правда не показывает силу фигур.
        29 октября 2016
        Калим
        Добавить можно только опыт. Нет таких стратегий где увидел стрелочку купил или продал и все будет в шоколаде )))
        09 октября 2016
        Анар
        Спасибо, хороший индюк! Индикатор следует грамотно применять, и не путать Божий дар с яичницей. В книге Стива Нисона, достаточно ясно говориться, в каких случаях следует верить, той или иной модели.
        08 октября 2016
        Дима
        Спасибо, давно искал подобный
        07 октября 2016
