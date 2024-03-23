Pocket Option обзор и отзывы

PocketOption – краткий обзор брокера бинарных опционов Платформа брокера Pocket Option, принадлежащая компании Infinite Trade LLC, относительно недавно вышла на рынок бинарных опционов, но уже успела завоевать внимание трейдеров. Брокер собрал немало положительных отзывов, и на то есть причины. Среди ключевых преимуществ – высокие коэффициенты выплат, которые по некоторым валютным парам могут достигать 92%. Также стоит отметить регулярные турниры, как бесплатные, так и с платным участием, а еще – встроенный маркет с разнообразными бонусами: от увеличенных коэффициентов до системы кэшбэка.

Содержание:

Основные характеристики брокера бинарных опционов Pocket Option

История и этапы развития брокера Покет Опшн

Регистрация у брокера Pocket Option

Демо счет Pocket Option

Минимальный депозит на платформе Pocket Option

Доступные бонусные программы и промокоды

Особенности торгового терминала брокера

Виды бинарных опционов на платформе Pocket Option

Работа с графиками

Особые функции брокера Pocket Option 2023-2026

Обучающие программы

Особенности вывода денег с сайта

Работа службы поддержки клиентов

Жалобы на брокера в 2026 году

Pocket Option отзывы пользователей

Плюсы и минусы брокера

Итоги. Стоит ли доверять?

Основные характеристики брокера бинарных опционов Pocket Option

Основные сайты pocketoption.com, po.cash Дата основания и место регистрации 2017, Republic of Costa Rica с номером 4062001303240 Поддерживаемые языки Английский, русский и еще 30 других Терминал для торговли Web-терминал Уровни аккаунтов Начинающий, Мастер, Гуру, VIP, VIP Elite Минимальная сумма пополнения счета 5 долларов (есть промокоды и бонусы) Минимальная сделка 1 доллар Максимальная выплата по опционам 92% Размер начисляемых бонусов До 150% Поддерживаемые активы Свыше 100 Виды опционов Классические с временем экспирации от 1 до 240 минут Классы активов Сырье, валюты, криптовалюты, акции, индексы Валюта счета EUR, USD, AED, AMD, AOA, ARS, AUD, AZN, BDT, BHD, BRL, BWP, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CZK, DKK, DZD, EGP, ETB, GBP, GEL, GHS, HUF, IDR, INR, IQD, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LBP, LYD, MAD, MXN, MYR, NAD, NGN, NOK, NZD, OMR, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, SYP, THB, TJS, TMT, TND, TRY, TZS, UAH, UZS, VES, VND, XAF, XOF, YER, ZAR Способы пополнения и вывода средств Банковские карты, электронные кошельки, в том числе криптовалютные Период вывода средств До 3-х дней Демо-счет Есть Социальный трейдинг Есть Турниры Платные и бесплатные Обучающие материалы Есть Аналитические материалы Есть Работа службы поддержки 24/7 в чате на сайте Мобильный трейдинг Есть

История и этапы развития брокера Покет Опшн

Брокер Покет Опцион активно развивается и каждый год создает новые сервисы для своих клиентов:

Год Событие 2017 Начало работы торговой платформы. Добавлен социальный трейдинг, турниры и Маркет. 2018 Появились мобильные терминалы. Добавлены отложенные сделки, лотерея кристаллов. Официальный сайт адаптирован под мобильные устройства. 2019 Появился майнинг кристаллов, обновлены индикаторы и инструменты. Появились платформа MT5 для рынка Форекс и мультиграфик. Для бинарных опционов была введена страйк-цена. Обновлен интерфейс платформы (цветовые темы). Улучшены торговые условия для VIP-клиентов. 2020 Появились новые цветовые темы интерфейса, быстрая торговля и раздел с отзывами клиентов. Реформирование службы технической поддержки. 2021 Обновлен программный код терминала, в результате чего увеличилась скорость его работы. 2022 Появились услуга «Сейф», награды за копирование сделок другими трейдерами благодаря социальной торговле. Котировки OTC стали доступны круглосуточно. Обновилась быстрая торговля. Она стала более Bma6f4nc функциональной. Увеличился раздел бесплатных сигналов, появились быстрые депозиты и увеличился ассортимент в маркете. Финансовая история стала более детальной. Теперь можно отследить любые переводы и депозиты. Появились новые награды за отзывы. 2023 Появились опционы с экспирацией 5 секунд, возможность открывать экспрессы и торговать на Форекс через МТ5. 2024 Внедрение функции торговли на основе ИИ – AI Trading. Расширены возможности социальной торговли – Copy Trading. 2026 Внедрение активной бонусной системы: PARIS, DUBAI, MALDIVES (до 100% к депозиту). Появилась система ”гемов” – начисление и обмен на риск-фри сделки, кэшбек и ускоренный прогресс в уровне аккаунта. Введены новые уровни аккаунтов пользователей: Начинающий, Мастер, Гуру, VIP, VIP Elite. Появилась возможность торговать без риска благодаря новой функции – Ultrade.

На данный момент насчитывается более ста тысяч активных пользователей из более чем 95 стран мира. Торговый оборот брокерской компании составляет более полумиллиарда долларов США.

Регистрация у брокера Pocket Option

Чтобы зарегистрировать новый аккаунт на официальном сайте брокера Pocket Option, нажмите на кнопку «Регистрация» на его главной странице:

Для начала регистрации введите ваш e-mail и пароль. Перед регистрацией обязательно ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса – это поможет избежать недоразумений при выводе средств.

Перед регистрацией обязательно ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса – это поможет избежать недоразумений при выводе средств. Ссылка на раздел с условиями сотрудничества доступна на официальном сайте Покет Опшн.

Сразу после регистрации на вашу почту придет письмо с подтверждением. Перейдите по ссылке из этого письма, и вы попадете в торговый терминал.

Помимо описанного способа, можно зарегистрироваться и с помощью Google-аккаунта. А чтобы получить доступ ко всем функциям платформы, обязательно пройдите верификацию личности. Эта процедура не займет много времени: загрузите документы, подтверждающие вашу личность, в кабинете Pocket Option.

Демо счет Pocket Option

Демонстрационный счет, представленный на платформе брокера PocketOption, позволяет начинающим трейдерам научиться основам торговли бинарными опционами и особенности функционирования предоставляемого терминала. Также демо-счет применяют для отработки новых торговых стратегий, которые затем можно использовать на практике. Для того чтобы перейти в демонстрационный режим, нужно нажать на одноименную вкладку.

После этого трейдерам предоставляются 10 тысяч виртуальных долларов, которые можно использовать для торговли. Баланс на таком счете можно пополнить самостоятельно, что очень удобно если вы еще не уверены в своих силах и хотите продолжить тренироваться. Доступ к тренировочному счету открывается всем трейдерам, включая и тех, кто не прошел процедуру регистрации и верификации.

Минимальный депозит на платформе Pocket Option

Минимальный депозит на платформе Pocket Option составляет всего 5 долларов. Для новичков это особенно удобно, так как старт в трейдинге возможен без крупных вложений.

Дополнительно платформа предлагает разнообразные бонусы и промокоды. Один из популярных вариантов – возможность отмены убыточной сделки на сумму до 10 долларов.

После пополнения депозита вы сможете переключиться с демо-счета на торговлю реальными средствами. Если вас интересуют детали, рекомендуем ознакомиться со статьей "Минимальный депозит Pocket Option", где мы подробнее рассказываем про это.

Как пополнить счет у брокера

Для внесения депозита необходимо перейти в раздел «Финансы» и выбрать подходящий метод оплаты:

Платформа Pocket Option предлагает несколько вариантов пополнения счета. Вы можете использовать электронные кошельки, банковские карты и переводы. После внесения средств ваш аккаунт получит определенный статус, который зависит от суммы пополнения.

Например, если вы пополнили счет на 100 долларов, система присвоит вашему счету уровень «Начинающий». Самый высокий уровень – «VIP Elite», он доступен для депозитов свыше 100 тысяч долларов.

Перед тем как внести средства, советуем заглянуть в статью «ТОП-10 способов как пополнить счет у брокера».

Доступные бонусные программы и промокоды

При первом пополнении счета брокер Pocket Option предлагает бонусы, размер которых зависит от суммы внесенного депозита. Эти бонусы можно использовать для увеличения стартового капитала и более уверенного начала торговли. Чем больше сумма первого пополнения, тем значительнее будет ваш бонус.

Например, при пополнении счета на 100 долларов трейдер получает дополнительно 27 долларов США. При желании пользователь может отказаться от бонуса, просто сняв отметку в поле «Использовать бонус». Также есть возможность ввести собственный промокод, который можно найти на нашем сайте.

Мы собрали актуальные промокоды и бонусные предложения для пользователей Pocket Option. Бонусы при пополнении не ограничивают возможность вывода средств, поэтому могут стать хорошим подспорьем на старте.

Полный список актуальных промокодов для брокера Pocket Option. Бонус на первый депозит до 150% и до 100% на любое следующее пополнение.

GETALLBONUS100

Если вы планируете открыть новый счёт на платформе Pocket Option, не забудьте ввести промокод при регистрации – с ним активируются все доступные бонусы.

Промокод от Pocket Option – удобный способ не только увеличить депозит, но и активировать дополнительные бонусы. Среди них – безрисковая сделка на 10 долларов, кристаллы, участие в турнирах, бустеры и лицензия на майнинг. Также доступна система ежемесячных наград. Такой набор особенно пригодится, если вы только начинаете торговать и хотите получить больше возможностей на старте.

Ежедневный бонус

Платформа Pocket Option активно развивает программу лояльности и предлагает клиентам регулярные бонусы и подарки. Теперь пользователи могут получать кристаллы, очки опыта и бустеры ежедневно за торговую активность. Чем чаще вы пользуетесь платформой, тем больше наград получаете.

Pocket Friends

С платформой Pocket Option у вас есть возможность не только торговать, но и зарабатывать дополнительно – благодаря партнерской программе.

Каждый пользователь получает персональную реферальную ссылку, которой можно делиться с друзьями и подписчиками.

Если кто-то зарегистрируется по вашей ссылке, пополнит счет минимум на 10 долларов и достигнет торгового оборота в 150 долларов, вы оба получите бонус. Чем больше людей вы привлечете, тем выше будет ваш дополнительный доход от участия в партнерской программе.

Особенности торгового терминала брокера

Брокер поддерживает более 100 активов, включая:

14 криптовалютных пар (торговля этими активами ведется и в выходные дни)

десятки валютных пар

4 сырьевых товара

37 акций передовых компаний мира

14 самых популярных индекса

Торговля доступными активами осуществляется через терминал, предоставляемый компанией ITTrendex. Эта платформа предлагает обширный функционал с набором популярных индикаторов и инструментов для графического анализа. В выходные дни терминал продолжает работать на базе котировок OTC, что дает возможность торговать круглосуточно без выходных.

Добавлены новые OTC-активы:

VIX Index, Palantir Technologies, GameStop Corp., Advanced Micro Devices, Coinbase Global, Marathon Digital Holdings, NGN/USD, KES/USD, ZAR/USD, UAH/USD.

Настройка приватности аккаунта

Брокер бинарных опционов Pocket Option придает большое значение безопасности своих клиентов. Недавно компания обновила настройки конфиденциальности, расширив возможности управления учетной записью. Теперь каждый пользователь может ограничить получение личных сообщений от других участников платформы, а также настроить видимость своей активности в социальной торговле.

Для того, чтобы изменить настройки сделайте следующее:

Кликните по своему профилю в верхнем меню. Перейдите в раздел «Настройки». Выберите раздел “Приватность” Настройте необходимые параметры.

Исламские счета

Если вы исповедуете ислам и придерживаетесь принципов исламского финансирования, на платформе Pocket Option доступна возможность открыть исламский счет. Такой счет соответствует нормам шариата и позволяет вести торговлю без начисления свопов и других запрещенных комиссий.

Для этого сделайте следующее:

Кликните по своему профилю в верхнем меню. Перейдите в раздел «Настройки». Выберите раздел “Исламский аккаунт”. Активируйте исламский халяльный счет.

Виды бинарных опционов на платформе Pocket Option

В 2026 году платформа брокера Pocket Option предоставляет пользователям широкий выбор опционов для торговли. Также доступна возможность вести профессиональную торговлю на рынке Forex как напрямую через сайт брокера, так и через терминал MetaTrader 5.

Платформа предлагает сделки со стандартными бинарными опционами, а также опционами со страйк-ценой. Пользователь может самостоятельно задать срок экспирации, выбрав любой интервал от 30 секунд до 4 часов. При этом временной интервал настраивается с точностью до секунды.

Для любителей краткосрочной торговли доступны турбо-опционы с экспирацией от 30 секунд до 1 минуты. Такая возможность есть только у пользователей этой платформы, поскольку у большинства других брокеров к турбо-опционам относят сделки от 1 до 5 минут.

Кроме классических опционов, Pocket Option предлагает своим клиентам уникальный формат торговли – экспресс-опционы. Такой тип сделки позволяет одновременно делать прогноз сразу по нескольким торговым активам. Благодаря этому итоговая доходность может достигать 700 процентов за одну сделку.

Если вы хотите подробнее узнать об экспресс-опционах и о том, как их использовать в торговле, рекомендуем ознакомиться со статьей «Как открыть экспресс-сделку в Pocket Option».

Торговля отложенными сделками на платформе брокера Pocket Option

Последняя версия платформы брокера Pocket Option предоставляет возможность заключать сделки на бинарных опционах с использованием отложенных ордеров. Теперь вы можете заранее задать параметры сделки, указать желаемую цену активации и срок экспирации. Как только рынок достигнет указанного вами уровня, ордер будет автоматически активирован и откроется сделка на заранее заданных условиях.

Платформой предусмотрена возможность совершать отложенные сделки двух типов:

по времени

по цене актива

Отложенные сделки по времени позволяют автоматически открывать позиции в заранее указанное время. Это особенно удобно в ситуациях, когда вы торгуете по экономическим новостям, используете бесплатные сигналы с сайта WinOptionSignals или применяете Грааль–индикатор для бинарных опционов SSS Option V2, признанный многими трейдерами эффективным инструментом. Благодаря отложенным сделкам можно значительно сократить время, затрачиваемое на торговлю, и упростить весь процесс заключения сделок.

Сделки по цене актива открываются автоматически при достижении определенного уровня на графике. Такой подход особенно эффективен при торговле от уровней поддержки и сопротивления, линий тренда или уровней Фибоначчи. Вы просто указываете желаемую цену входа, и платформа сама открывает сделку, как только цена актива достигнет заданного значения.

Социальный трейдинг

Социальный трейдинг представляет собой особую форму торговли на платформе, при которой все сделки совершаются автоматически. Этот подход основан на механизме копирования сделок других трейдеров. Платформа самостоятельно открывает позиции в том же направлении, в котором торгуют выбранные вами успешные участники. Подробнее о возможностях социальной торговли вы можете узнать в нашей статье "Социальная торговля Pocket Option".

Работа с графиками

Торговая платформа от Pocket Option выдает точные котировки и поддерживает четыре типа графического отображения движения цен:

Японские свечи

Бары

Линии

Heikin Ashi

На каждом из приведенных графиков можно устанавливать различные временные интервалы. Для оценки поведения рынка и составления прогнозов в торговой платформе предусматрены встроенные индикаторы:

Аллигатор

Линии Боллинджера

Скользящие средние

Фракталы и еще 28 индикаторов

Каждый индикатор можно вывести на график выбранного актива или воспользоваться инструментами графического анализа.

Особые функции брокера Pocket Option 2023-2026

На протяжении нескольких лет платформа брокера активно развивалась и дополнялась полезными функциями и возможностями, которые подробнее разберем в этом разделе.

AI-trading

Самым долгожданным обновлением платформы Покет Опшен в 2024 году стало появление функции AI-trading. Выбрав актив и сделав ставку, трейдер может просто нажать на соответствующую кнопку, и алгоритм искусственного интеллекта самостоятельно определит нужное направление для покупки опциона и его экспирацию. Очень подробно данный функционал а также эффективность торговли с использованием ИИ мы рассматриваем в статье "Сколько можно заработать на AI-Trading от Pocket Option?"

Ultrade

В 2026 году платформа Покет Опшен дополнила свой арсенал инструментов еще одним решением – возможностью торговать без риска, а значит – без стресса. Теперь, если на вашем балансе есть Ultrade, вы можете заключать сделки без риска для собственных средств. При удачном прогнозе прибыль поступит на ваш счет – за вычетом номинала Ultrade. Чтобы проверить, как работает эта функция, нажмите на иконку Ultrade на главном экране торгового терминала.

Торговые сигналы

В 2026 году, как и ранее, клиенты брокера Pocket Option могут использовать торговые сигналы, указывающие на оптимальные моменты открытия сделок.

Помимо этого на сайте брокера доступен специальный индикатор, отображающий текущее настроение трейдеров. Он показывает, в каком направлении совершают сделки большинство пользователей платформы. Подробнее о том, как работать с торговыми сигналами, читайте в статье «Как пользоваться сигналами от Pocket Option».

Дополнительно на платформе регулярно проводятся турниры по бинарным опционам среди клиентов. В таких соревнованиях можно выиграть крупные денежные призы. Участие в турнирах стоит недорого, а некоторые из них и вовсе бесплатны. Инструкции по участию и советы как победить вы найдете в статье «Как участвовать в турнирах Pocket Option бесплатно».

Персональная скидка

Еще одна уникальная функция брокера Pocket Option – «Персональная скидка». Каждый пользователь платформы может получить дополнительные бонусы для своего счета и тем самым увеличить общую прибыль от торговли. Среди достижений доступны бонусы на пополнение счета, безрисковые сделки с возможностью отменить убыточную позицию на сумму до 1 000 долларов, бустеры, кэшбэк и даже бездепозитное пополнение.

Вы можете активировать бонусы как за реальные средства, так и за накопленные кристаллы, которые начисляются за торговую активность. В этом же разделе можно применить один из промокодов, опубликованных на нашем сайте.

Например, с промокодом можно отменить убыточную сделку на 10 долларов, и эта сумма автоматически вернется на ваш счет.

Сейф 2.0

Этот сервис появился в начале 2024 года и сразу завоевал доверие пользователей платформы. Однако в 2026 году он стал еще лучше: потенциальная доходность по вкладам выросла с 10% до 19% годовых, а также появилась возможность получать ежедневные выплаты вместо ожидания конца месяца.

Найти его можно в разделе «Финансы» во вкладке «Мой сейф».

Сервис «Сейф» от Pocket Option предоставляет возможность получать пассивный доход до 19 процентов годовых от средств, не задействованных в торговле. Вы можете пополнять депозит или выводить их в качестве прибыли, как и основной капитал в любое время без уплаты комиссии.

По информации брокера, эта функция стала доступной благодаря партнерству с ведущими банками Европы и Азии. Инвестирование происходит в облигации и инвестиционные фонды с фиксированной доходностью. Кроме долларов США, вы также можете открыть сейф в криптовалютах, таких как Bitcoin и Ethereum.

Принимаются вклады в USD от 100 до 100 000 долларов, в BTC – от 0,001 до 0,89 биткоина, в ETH – от 0,2 до 24 эфиров на срок от 1 дня до 12 месяцев. При этом общая доходность по каждой валюте зависит от следующих факторов:

базовой ставки – 3 % годовых;

торгового оборота – от 0 до 8 % годовых;

уровня программы лояльности – от 0 до 3 % годовых;

специальной повышенной ставки – предоставляется платформой на 7 дней и составляет до 5 %.

Итого: общая доходность может достигать 19 % годовых при выполнении всех требований по торговому обороту, уровню программы лояльности, а также с учетом базовой и специальной ставок.

Для удобства пользователей доступен калькулятор, позволяющий рассчитать доходность. В нем можно выбрать процент, сумму депозита и срок вклада, а также указать базовую ставку, торговый оборот, уровень программы лояльности и размер специальной повышенной ставки. После ввода данных обновленный сервис рассчитает прибыль, показав общий доход и итоговый баланс сейфа.

Ниже под графиком находится таблица доходности.

Обучающие программы

На сайте Pocket Option представлен обширный набор обучающих материалов, включая инструкции по работе с терминалом и проверенные торговые стратегии. Часть этой информации оформлена в виде видеороликов, что делает обучение еще более доступным. Этого будет вполне достаточно, чтобы сразу приступить к торговле бинарными опционами.

Отдельно стоит отметить, что на платформе собраны стратегии S6lg1tsA, подходящие большинству трейдеров. Узнать какие из них лучше всего подходят для брокера Pocket Option можно в статье «Стратегии для Pocket Option».

Особенности вывода денег с сайта

Чтобы вывести заработанные средства с депозита брокера, необходимо перейти в раздел «Финансы» и выбрать способ перевода — банковскую карту или электронный кошелек. Важно помнить: первый вывод средств возможен только на тот платежный инструмент, с которого ранее производилось пополнение. Например, если вы пополнили счет с банковской карты, первый вывод будет доступен только на неё. В дальнейшем вы сможете использовать любой удобный способ.

Для успешного вывода средств с Pocket Option необходимо пройти процедуру верификации счета и, при необходимости, подтвердить используемую карту.

В интернете нередко встречаются отзывы о том, что брокер не выводит деньги или блокирует счета. Однако на практике подобные проблемы чаще всего связаны с ошибками при прохождении верификации. Поэтому важно указывать только свои реальные данные при регистрации и внимательно следовать всем требованиям по подтверждению личности.

Каждая заявка на вывод обрабатывается вручную — в среднем процесс занимает около трёх рабочих дней. Минимальная сумма для вывода составляет 15 долларов.

Работа службы поддержки клиентов

Связаться с сотрудниками службы поддержки можно через общий чат на сайте брокера, создав тикет в разделе «Помощь» или написав на электронную почту support@pocketoption.com.

Жалобы на брокера в 2026 году

Среди недостатков брокера в 2026 году трейдеры отмечают приостановку прямого вывода средств на банковские карты. Вместо этого используется платежная система ADVcash, которая взимает комиссию в размере 2,5% от суммы вывода. Этот недостаток действительно имеет место, однако касается он в основном пользователей из Грузии и Армении. В то время как в России и большинстве стран СНГ подобных ограничений нет.

Еще один недостаток – котировки некоторых активов отображаются с точностью до шести знаков после запятой. Кроме того, на сайте брокера они могут изменяться с высокой скоростью, что затрудняет анализ и принятие решений.

Pocket Option отзывы пользователей

Отзывы пользователей о брокере Pocket Option разнообразны и не всегда положительные. При этом некоторые из них явно выглядят заказными. Независимо от содержания – положительного или отрицательного – подобные отзывы могли быть размещены как самой компанией, так и ее конкурентами с целью очернить репутацию брокера и переманить к себе новых клиентов. Обычно такие сообщения написаны по шаблону и не содержат конкретики.

Более объективные и правдивые отзывы о Pocket Option вы можете найти в конце нашей статьи. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и не стесняться задавать вопросы в комментариях перед тем, как начинать торговлю на реальные деньги.

Плюсы и минусы брокера

Плюсы брокера Покет Опшен:

Доступный минимальный депозит

Обучение торговле

Качественное программное обеспечение

Бесплатные турниры

Бонусы и подарки

Функциональный маркет

Торговля с помощью ИИ

Безрисковые сделки Ultrade

Исламские счета

Минусы:

Небольшое количество криптовалют и акций

Обязательная верификация

Максимальная экспирация всего 4 часа

Итоги. Стоит ли доверять?

Брокер Pocket Option предлагает привлекательные условия для торговли в 2026 году. Доходность по одному опциону может достигать 92%, а для пополнения счета достаточно внести всего 50 долларов. Минимальная сумма сделки при этом составляет всего 1 доллар.

Платформа поддерживает более 100 торговых инструментов, включая популярные криптовалютные пары, выплаты по которым достигают 80% – что значительно выше, чем у многих конкурентов (25–50%).

Также стоит отметить удобство финансовых операций: для пополнения и вывода средств доступно более 50 платежных систем. Средства обычно выводятся в течение двух рабочих дней.

Наличие лицензии и большое количество положительных отзывов подтверждают надежность платформы. Pocket Option можно уверенно рекомендовать для торговли в 2026 году.

Некоторые промокоды активируются только в том случае, если вы зарегистрировали счет на платформе Pocket Option по партнерским ссылкам.

