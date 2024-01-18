    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Quotex
        /
        Обзор брокера Quotex. Стоит ли доверять?

        Брокер бинарных опционов Quotex

        Брокер Quotex отзывы

        Quotex – краткий обзор брокера бинарных опционов

        Несмотря на то, что брокер бинарных опционов Quotex является новым и молодым брокером, у него уже есть масса отзывов. На него уже успели обратить внимание многие трейдеры благодаря удобной и функциональной торговой платформе, моментальному совершению сделок и своевременному выводу прибыли.

        ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ QUOTEX

        *Для перехода на сайт с территории России нужно включить VPN

        Quotex отзывы
         

        Рынок опционов в 2026 году уже не нов, но очень динамичен, многие брокеры прекращают свою деятельность в России, но и возникают новые перспективные брокеры ведущие торговлю бинарными опционами, диджтал-опционами или fix contracts. Платформа брокера Quotex – новая современная площадка для трейдинга всеми видами опционов, ориентированная на трейдеров из разных стран, включая Россию.

        Внимание! В данном обзоре брокера Quotex можно найти секретный промокод на отмену убыточной сделки в 10$, кешбэк и  возврат средств от оборота. Промокод Quotex на максимальный бонус к депозиту при пополнении, можно получить здесь.

         

        Платформа Квотекс ориентирована на работу с опционами, поэтому для начинающего трейдера на сайте quotex.io расположено очень много подготовительной теории о том, что такое деривативы, раскрывается смысл диджитал-опционов и вообще дается краткий курс молодого трейдера. Это позволяет сделать максимально широкий охват целевой аудитории.

        Содержание:

        Официальный сайт брокера Quotex

        Технические данные о брокере

        Дата основания

        2020 год

        Официальный сайт и зеркало

        quotex.com, qxbroker.com, quotex.io, quotex-broker.com, quotex.market

        Юридическое местонахождение штаб-квартиры

        Сейшелы

        Основная сфера деятельности

        digital опционы и все посреднические функции, с ними связанные.

        Учебный демонстрационный счет

        есть, до 10000 условных единиц

        Период экспирации (автоматического истечения) сделки

        по договоренности с брокером, в пределах от 1 минуты до 4 часов

        Тип программной торговой платформы

        браузерная и биржевой терминал собственной разработки

        Адаптивный дизайн

        платформа адаптирована под мобильные устройства, планшеты и компьютеры

        Срок вывода денежных средств

        1-5 рабочих дней

        Предмет торгов

        валютные пары, сырье, различные криптовалюты и акции

        Лимит пополнения

        отсутствует, можно пополнить от 10 долларов США

        Локализации платформы

        английский, русский, испанский, португальский, польский, французский
         

        САЙТ БРОКЕРА QUOTEX.COM

         

        10 причин начать торговлю в Quotex

        При выборе нового брокера для торговли бинарными опционами, очень важно сразу не ошибиться с выбором и выбрать надежного брокера уже с первым депозитом, при этом решающим фактором при выборе брокера не всегда является то, как быстро он выводит деньги, если конечно он выводит их вообще, ведь мы говорим о том как выбрать надежного брокера, а не о том, как не попасть на брокера-мошенника.

        В нашем случае мы выбрали платформу брокера Quotex и вот почему:

        1. Регистрация не нужна. Если вы новичок или ищете нового брокера для торговли бинарными опционами, то вам конечно не стоит оставлять свои данные на всех сайтах подряд, ведь некоторые сайты могут быть мошенническими и ваши регистрационные данные могут быть раскрыты. Проходить регистрацию и указывать свои реальные данные нужно только тогда, когда вы уже точно знаете, что брокер не мошенник! По этой причине на платформе брокера Quotex вы можете ознакомиться со всем функционалом без регистрации и только потом, если брокер вас заинтересует своим функционалом, уже пройти регистрацию указав свои реальные данные. Для начала торговли без регистрации достаточно нажать на кнопку «Открыть демо-счет» на главной странице сайта:

        демо счет без регистрации

        1. Удобный интерфейс. Очень важным моментом, особенно для начинающих трейдеров, является удобство платформы брокера, где важно, чтобы все элементы и нужные кнопки были под рукой и вам не пришлось тратить кучу времени на поиск нужных кнопок . На платформе брокера Quotex интерфейс реализован максимально удобно, а опытным трейдерам он может даже напомнить интерфейс других брокеров, только не много более усовершенствованный для еще более удобной торговли:

        интерфейс платформы квотекс

        1. Бонус к депозиту не ограничивает вывод. Если вы только начинающий трейдер и не разобрались со всеми стратегиями и индикаторами для бинарных опционов, то вам конечно не стоит сразу вносить большие депозиты. Но что делать, если прибыль 10-20$ за 1 успешную сделку вас не устраивает? Вам предложат взять бонус к депозиту, что бы вы могли делать ставки на большую сумму, но проблема в том, что, зачастую взяв такой бонус к депозиту вы ограничиваете свой вывод средств, пока не отработаете бонус  в 20-30 кратном объеме, что для начинающих трейдеров будет практически невозможным. На платформе Quotex все иначе, и если вы взяли бонус к депозиту, то вывести свои деньги вы сможете в любой момент, так как бонус не ограничивает вывод средств, и вы можете вывести все деньги в любой момент. Бонус к депозиту будет так же полезен и более опытным трейдерам, которые располагают крупными суммами и часто прибегают к мартингейлу. Такой бонус может помочь быстрее разогнать депозит и его можно получить при первом пополнении в личном кабинете, либо вы можете использовать специальные промокоды для Quotex для каждого пополнения, и каждый такой промокод увеличит ваш депозит на 40%:

        бонусы от quotex

        1. Высокие коэффициенты по сделкам. Как известно, в бинарных опционах математическое ожидание не на вашей стороне и вам нужно совершать гораздо больше прибыльных сделок, чем на Forex. К примеру, если вы будете открывать сделки у брокера, процент выплат по которым равен 60%, то математическое ожидание на бинарных опционах не в вашу пользу, ведь в случае верного прогноза вы получите только 60% прибыли, а если ошибетесь потеряете всю сумму сделки. В таком случае, математическое ожидание будет таким, что ставка в $1 позволит заработать $0.6. Вероятность выигрыша 50% (если полагаться лишь на удачу). Математическое ожидание равно: E[X] = x1p1 + x2p2 + … + xkpk = 0.5 * 0.6 + (-0.5)* 1 = -0.2, плюс закон больших чисел, который говорит о том, что несколько раз удача может быть на вашей стороне, но в долгосрочном плане вы будете терять. Отсюда и делаем вывод, что полагаться на удачу в бинарных опционах нет смысла и что кроме стратегии, которая будет давать нам не меньше 70% прибыльных сделок, нам понадобятся и более высокие коэффициенты по сделкам, как например в Quotex, где они могут достигать 95% по сделке:

        процент прибыльности в квотекс

        1. MetaTrader 4 не нужен. Как известно, все трейдеры обычно проводят анализ валютных пар на сторонних платформах, таких как TradingView или чаще MetaTrader 4. У брокера Quotex же, если вы используете стандартные индикаторы и методы анализа графиков, все эти инструменты встроены в платформу, и вы можете проводить анализ графиков прямо на сайте брокера:

        индикаторы, инструменты рисования у брокера квотекс

        1. Есть криптовалюты. В последние годы тема криптовалют становится все популярней и упускать возможность торговли криптовалютами на бинарных опционах конечно не стоит, и брокер Quotex предлагает торговлю основными криптовалютами у себя на платформе:

        криптовалюты в квотекс

        1. Аналитика и встроенный анализ каждой торговой пары. На платформе Quotex в 2026 году уже есть удобный инструмент «информация о паре», который показывает всю нужную информацию о торгуемом активе и даже показывает такой параметр как «настроение рынка». Этот параметр указывает на то, в какую сторону в данный момент открывается больше сделок трейдерами:

        аналитика торговых активов quotex

        1. Досрочное закрытие сделки. Открыли случайно сделку или поняли, что ошиблись с прогнозом? Не беда, на платформе брокера Quotex вы можете самостоятельно отменить эту сделку еще до ее истечения, потеряв лишь часть суммы:

        досрочное закрытие сделки

        1. Маркет с бонусами. Маркет на платформе брокера Quotex – это своего рода дополнительные бонусы, которые помогут вам увеличить прибыльность своей торговли. Вы сможете получать кешбек, отменять убыточные сделки и даже получать деньги на свой баланс:

        маркет с бонусами квотекс

        1. Быстрый вывод средств. Пожалуй, самым важным моментом при выборе надежного брокера является то, как быстро он выплачивает и выплачивает ли вовсе деньги. Брокер Quotex выплачивает даже крупные суммы в максимально короткие сроки и если вы не прибегали к мошенничеству, то получить выплату сможете уже через несколько минут:
        вывод прибыли от брокера quotex письмо про вывод средств
         

        А теперь обо всех ключевых моментах брокера QUOTEX подробней:

        Лицензии брокера

        Quotex подошел к вопросу лицензии очень ответственно. Торговая платформа существует недавно, с 2020 года, но в 2026 году имеет лицензию ЦРОФР (TSRF RU 0395 AA V0161), для полноценного юридического обоснования деятельности в России. Подобная лицензия является крайне важной в рамках российского правового поля, а отсутствие лицензии может говорить о том, что брокер мошенник и скорей всего не выведет ваши деньги. Лицензия ЦРОФР у брокера, свидетельство того, что Quotex хочет работать исключительно легально на территории РФ.

        Лицензия Quotex от ЦРОФР

        Официальный сайт брокера Quotex.com и сайты-клоны

        Обратите внимание, что название официального сайта брокера бинарных опционов Quotex, это ­– quotex.com, но в 2026 году в сети можно встретить и другие компании с очень похожими названиями сайтов, такие как:

        • quotex.eu;
        • quotexltd.com;
        • qxbroker.com;
        • quotex.io;
        • quotex-broker.com;
        • quotex.market;
        • market-qtx.com.

        Поэтому всегда проверяйте название сайта в адресной строке и наличие https соединения:

        адресная строка официального сайта квотекс

        Так же, сайт www.quotex.com в поисковых запросах часто путается с таким названием домена как quotes, с различными доменными зонами. Эти сайты не имеют никакого отношения к торговле бинарными опционами и содержат лишь набор цитат, как следует из перевода на русский (quotes=цитаты). Поэтому с такими сайтами вы вряд ли спутаете платформу брокера, чего не скажешь о сайтах подменках или клонах, которые берут схожее название в нужной им доменной зоне и делают схожий интерфейс, после чего через формы регистрации/авторизации могут получать ваши персональные данные и доступ к реальному счету.

        quotex-io.ru скам
         

        Как зарегистрироваться и начать торговлю на платформе брокера

        Регистрация на платформе Quotex очень простая. Необходимо ввести логин и пароль на официальном сайте, после чего вы СРАЗУ попадаете на торговую платформу, без дополнительных подтверждений и верификаций. Также есть возможность открыть демо-аккаунт и протестировать брокера Quotex вовсе без регистрации. Подтвердить емейл и пройти верификацию можно будет уже позже, если все устроит на платформе. Для открытия демо-счета без регистрации в Квотекс на 10 000 виртуальных долларов необходимо на главной странице официального сайта Quotex io нажать на кнопку «Открыть демо-счет»:

        демо без регистрации

        Помимо регистрации через электронную почту, здесь есть три других пути зарегистрироваться:

        • Через профиль Гугл;
        • Через Фейсбук;
        • Через Вконтакте.

        Регистрация в Quotex

        Такая интеграция намного проще, чем многоступенчатая верификация. При этом практика показывает, что Quotex очень ответственно относится к защите профилей трейдеров и мы не нашли негативных отзывов о Quotex, касающихся взлома аккаунтов на платформе.

        Quotex

        Торговая платформа брокера бинарных опционов Quotex io

        На платформе, трейдер получает доступ к основному графику и может начинать заключать сделки, торгуя на опционах. Дизайн графика платформы Quotex — собственной разработки, хотя в многом и схож с уже известными торговыми платформами брокеров бинарных опционов.

        График Quotex

        На платформе брокера используются следующие индикаторы:

        Индикаторы можно включать как по одному, так и группами. Доступна базовая палитра цветов для каждого индикатора, чтобы трейдер смог настроить отображение позиций под себя.

        Имеются также более дюжины осцилляторов и продвинутые инструменты рисования. Таким образом, на графике Quotex можно получить как минималистичное, так и максимально подробное положение котировок используемого вами актива для торговли.

        Индикаторы брокера Quotex

        Помимо этого, платформа брокера Quotex io в 2026 году позволяет использовать экспирации для торговли бинарными опционами от 60 секунд до 4-х часов, которые подойдут как для любителей турбо-опционов, так и для краткосрочных трейдеров, которые просто покупают опционы в течение дня:

        экспирации квотекс

        Приятным дополнением к торговле является наличие отложенных ордеров. Вы можете использовать ордера по времени или по цене. Отложенные ордера позволяют расширить возможности для торговли и совершать сделки тогда, когда вы не можете находится возле терминала.

        Для их использования нужно нажать на переключатель «Отложенная сделка»:

        отложенная сделка

        На открывшейся панели нужно:

        1. выбрать тип ордера (по цене или по времени);
        2. ввести сумму сделки;
        3. нажать на Выше или Ниже.
        Отложенный ордер по цене Отложенный ордер по времени
        отложенная сделка по цене отложенная сделка по времени
         

        Также внушительным является список торговых активов на платформе Quotex.io, и для торговли можно использовать валютные пары, криптовалюты, сырьевые товары, металлы и индексы различных стран и государств:

        торговые активы в квотекс

        Статистику по всем сделкам можно наблюдать сразу же на платформе на правой панели. Там появляется информация о всех совершенных сделках как в сокращенном виде, так и в расширенном:

        торговая история quotex io

        Бесплатные сигналы для бинарных опционов от брокера Quotex

        Трейдеры, которые только начинают свой путь в торговле бинарными опционами, могут воспользоваться бесплатными сигналами брокера Quotex io:

        бесплатные сигналы онлайн quotex io

        Сигналы брокера Квотекс  являются абсолютно бесплатными, и в отличие от многих брокеров, результаты предыдущих сигналов сохраняются, и поэтому вы можете изучить статистику на истории, не тратя своих денег на торговлю на реальном счете и не тратя время на торговлю по сигналам на демо-счету, чтобы проверить их.

        Минусом этих сигналов можно назвать то, что они публикуются для разных торговых активов и если вы планируете торговать, к примеру, только валютной парой EUR/USD, то вам придется долго ждать нового сигнала. Но если вам не важно, какими активами вести торговлю, то сигналы будут появляться довольно часто, и при нажатии на сигнал вы сразу будете перенаправлены на график нужного актива.

        Так же, для торговли на платформе брокера Quotex, вы можете использовать и наши бесплатные онлайн сигналы.

        Турниры брокера бинарных опционов Quotex

        Брокер Quotex предоставляет всем своим трейдерам возможность поулчить дополнительную прибыль от бинарных опционов, приняв участие в турнирах по трейдингу. На платформе брокера на данный момент проводится три вида турниров ­– дневной и два недельных:

        Турниры в Квотекс

        Дневной турнир длится ровно сутки и имеет призовой фонд в $1500. Чтобы принять в нем участие, необходимо внести стартовый взнос в размере $1, после чего вы получаете $100 в виде турнирных средств. Все трейдеры начинают торговлю в турнире с одинаковыми условиями. В течение суток можно будет совершать неограниченное количество сделок, а победителями станут 5 трейдеров с наибольшим турнирным балансом. Если же вы сольете весь депозит, то за $1 у вас будет возможность сделать ребай, то есть докупить еще турнирных средств и продолжать участие в турнире.

        Дневной турнир в Квотекс

        Недельных турниров есть два вида, но отличаются они друг от друга только призовыми фондами – это $5 000 и $10 000.

        Основные отличия недельных турниров от дневного:

        1. Призовой фонд составляет $5000 и $10000.
        2. Продолжительность турнира – 1 рабочая неделя.
        3. Стартовый взнос – $10.
        4. Цена ребая – $10.

        В остальном недельный турнир проходит точно также, как и дневной.

        Недельный турнир в Квотекс

        Выигрыши за призовые места разделяются таким образом:

        Призовые места Дневной Недельный ($5000) Недельный ($10000)
        1 $1500 $1500 $3000
        2 $1200 $1200 $2400
        3 $1000 $1000 $2000
        4 $800 $800 $1600
        5 $500 $500 $1000
         

        Бонусы брокера бинарных опционов Quotex

        У брокера Quotex в 2026 году доступны различные бонусы, которые можно получить как новым клиентам компании, так и тем, кто уже имеет торговый счет. Новым трейдерам брокер Квотекс предоставляет возможность получить welcome-бонус в размере до 30% к депозиту, так же можно использовать промокод  (если не работает можно запросить новый на нашем сайте), что бы отменить первую проигрышную сделку в 10$. Для получения welcome-бонуса 30%, необходимо кликнуть на баннер, который находится сверху торговой платформы:

        welcome бонус quotex

        Трейдерам, которые уже использовали такой бонус, можно воспользоваться промокодами для брокера Quotex, которые дают как обычный бонус к депозиту до 100%, так и отмену убыточных сделок в Quotex.

        Маркет покупок у брокера Quotex io

        Появившейся в начале 2021 года, МАРКЕТ брокера Quotex io можно найти в своем личном кабинете или перейти в него из торговой платформы:

        маркет брокера бинарных опционов квотекс

        На данный момент в маркете есть шесть позиций:

        1. Отмена убыточной сделки. При помощи данного промокода можно отменить любую убыточную сделку в Quotex на сумму, не превышающую лимит промокода (промокоды могут быть на разные суммы);
        2. Кешбэк. Данный промокод позволяет получать кешбэк за каждую убыточную сделку (процент возврата также зависит от промокода);
        3. Бонус на депозит. Стандартный промокод на получение бонуса к пополнению счета в Quotex;
        4. Процент от оборота. Такой промокод позволит также получать кешбэк, но уже не за убыточные сделки, а за все сделки;
        5. Бонус в баланс. Очень ценный промокод, так как он позволяет превратить бонусные средства (которые необходимо отрабатывать) сразу в реальные деньги, после чего их можно вывести;
        6. Отмена в «Х» пунктов. Позволяет отменить убыточную сделку с разницей в количество пунктов («Х»), которые дает промокод.

        покупки в маркете

        О том, где можно брать некоторые из промокодов для маркета, можно узнать из нашего видео:

         

        Виды и уровни счетов у брокера бинарных опционов Quotex io

        Каждый трейдер может открыть у брокера Quotex io счет в таких валютах, как:

        1. Евро;
        2. Британский фунт;
        3. Bitcoin;
        4. Бразильский реал;
        5. Индонезийская рупия;
        6. Индийская рупия;
        7. Казахстанский тенге;
        8. Российский рубль;
        9. Украинская гривна.

        Отличительной особенность брокера, является то, что нет необходимости выбирать валюту счета сразу. Сделать это можно прямо на платформе в любой момент, и если у вас на счет были, к примеру, доллары, то вы можете поменять их моментально по курсу брокера без какой-либо дополнительной комиссии. Для этого необходимо открыть меню, которое находится в правом верхнем углу, после чего нажать на синюю кнопку – «Поменять»:

        смена счета quotex io

        После этого в меню обмена можно выбрать валюту и подтвердить обмен:

        обмен валют

        Также у брокера Quotex io есть уровни счета, которые дают различные преимущества. Уровней на данный момент существует три:

        1. Стандарт;
        2. PRO;
        3. VIP.

        уровни счета квотекс

        Первый уровень получают все новые клиенты компании, а вот второй и третий уровни можно получить уже при пополнении счета на определенную сумму, и для уровня PRO это пополнение от 1 000 долларов, для уровня VIP это пополнение счета от 5 000 долларов. Из преимуществ:

        1. Счет PRO увеличивает базовый процент доходности на 2% и позволяет получать в рассылках промокоды для маркета;
        2. Счет VIP увеличивает доходность на 4% и также дает возможность получать промокоды от брокера в будущем.

        Пополнение счета, демо-счет, вывод денег

        Пополнение и вывод средств в Quotex

        Брокер заинтересован что бы на его платформе было как можно больше трейдеров, и эти трейдеры торговали как можно больше, при этом конечно получали прибыль, совершая как можно больше сделок на платформе. За счет чего брокер и планирует получать прибыль. Ведь коэффициенты у брокера не превышают 90%, а значит он будет зарабатывать минимум 10% на разнице сделок разных клиентов.

        Пополнить счет в 2026 году можно непосредственно на сайте, по одному клику на соответствующей кнопке. Появится форма с реквизитами, нужно будет выбрать свой кошелек, а также выбрать валюту. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

        Также, при первом пополнении счета можно получить Welcome-бонус от брокера Quotex, который составит до 100% от депозита. Активировав промокод, вы не ограничиваете вывод основных средств, ограничение и отработка будут только для суммы бонуса.

        Демо-счет работает и без регистрации и по многочисленным отзывам о брокере, это очень удобно, так как вы можете все проверить сами, не предоставляя своих персональных данных. Для торгов используется настоящий текущий график с показателями в реальном времени. Трейдер может попробовать заключать сделки в реальном времени и оценить свои возможности в торговле. На счет дается десять тысяч условных единиц, чего с головой хватает для того, чтобы попрактиковаться перед реальным трейдингом.

        Основные возможности по торговле на демо-счете можно протестировать на валютных парах. Здесь их несколько дюжин. При выборе каждой валютной пары для демо-счета в селекторе справа пишется и ее текущий тренд, что очень удобно.

        Вывод денег тоже крайне прост и не смотря на некоторые отзывы о задержки выплат с платформы, процесс занимает совсем не много времени и доступен в различных вариантах: банковские карты, множество вариантов электронных кошельков как для фиатной валюты, так и для криптовалюты, а также другие платежные системы. 

        При выводе средств в целях безопасности и защиты средств на счете, Quotex может запросить верификацию владельца, что сделано в рамках борьбы с мошенничеством и защитой от него самих клиентов. Квотекс участвует в общей для брокерских площадок программе по борьбе с биржевым мошенничеством.

        Верификация на платформе Quotex, довольно стандартная для всех брокеров бинарных опционов и заключается в предоставлении своих паспортных данных, подтверждения места проживания (обычно в виде счета за коммунальные услуги, реже просто фото прописки) и верификации платежного метода ( если вы пополнили счет у брокера используя банковскую карту, вам потребуется прислать ее фото, а если через электронный кошелек, то сделать скриншот перевода).

        Обратите внимание, что первый вывод денег с сайта Quotex.io возможен только на туже платежную систему, с которой было первое пополнение счета. То есть, если вы пополните свой счет Quotex к примеру с кошелька ADVcash, вывести первую прибыль вы сможете только на тот же кошелек ADVcash, вывести первые деньги с платформы брокера на карту вам не удастся. Но это ограничение касается только первого вывода денег с платформы, последующие возможны на любую платежную систему.

        Поддержка различных финансовых платформ

        Типов кошельков тут хватает, для резидента стран СНГ способов вывести свои заработанные средства предостаточно:

        • банковские карты Visa и Mastercard;
        • Skrill;
        • Qiwi;
        • Neteller;
        • Webmoney;
        • BTC;
        • Etherium и др.

        А также другие платежные системы.

        Способы пополнения счета в Quotex

        В каждой из представленных систем помимо верификации от Quotex есть и внутренние системы проверки. Вывод средств Quotex производится всеми теми же способами, которыми можно было пополнить кошелек.

        Техническая поддержка

        Российский трейдер может не волноваться — техподдержка отвечает на русском языке. Причем работает она как раз по московскому часовому поясу. Это удобно для работы и для трейдеров из Европы. Узнать ответ на интересующий вопрос, оставить отзыв о деятельности брокера или получить быструю информационную помощь можно в онлайн чате, по почте. Связаться с консультантом можно также через внутреннюю систему тикетов на сайте, доступен подробный и развернутый FAQ, с ответами на распространенные вопросы.

        Техподдержка оперативна, и полностью соответствует общему уровню менеджмента. В Quotex работает много людей с десятилетним стажем, которые видимо ранее работали у других брокеров бинарных опционов, что крайне много по меркам брокерского рынка. Поэтому даже новичок может ожидать быстрое и профессиональное разрешение наиболее насущных проблем. 

        Кому-то может быть удобней получать поддержку в соц. сетях, так например, можно запросить промокод или просто задать вопрос о работе платформы Quotex в их группе ВКонтакте.

        Мобильное приложение брокера Quotex

        Благодаря мобильному приложению брокера бинарных опционов Quotex для Андроид можно вести торговлю где угодно. Основным его преимуществом является полная схожесть с веб-терминалом, из-за чего любой трейдер, который торгует у брокера Квотекс, сможет легко разобраться с тем, как совершать сделки через мобильное приложение для Квотекс.

        мобильное приложение quotex android

        В мобильном приложении можно найти все те же инструменты и торговые активы, поэтому даже с телефона или планшета можно будет провести достаточный для совершения прибыльных сделок анализ. Также в приложении есть:

        • Графические инструменты;
        • Индикаторы;
        • Торговая панель;
        • Любые таймфреймы и типы графиков;
        • Сигналы для бинарных опционов;
        • Личный кабинет со статистикой;
        • Маркет.

        Помимо этого в приложении можно зарегистрировать новый аккаунт при необходимости, пройти верификацию, пополнить и вывести средства и задать вопросы технической поддержке.

        СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ QUOTEX

        Отзывы клиентов о брокере

        Трейдеры в отзывах преимущественно хвалят Quotex, как надежную площадку, где можно быстро и легко заработать со старта с минимальными усилиями. Удобный интерфейс, хорошая поддержка и возможность быстро вывести заработанные деньги, - все это отмечено в комментариях  и отзывах трейдеров, уже попробовавших торговать на Quotex.

        Негативных отзывов на платформу пока, конечно, нет, брокер набивает себе репутацию, что дает повод не переживать за выплаты по крайней мере в ближайшей перспективе. По отзывам, многим трейдерам очень заходит быстрая регистрация без дополнительных подтверждений. Мы настоятельно советуем вам следить за новыми отзывами о брокере и не лениться оставлять свой прямо в комментариях к этой статье.

        Партнерская программа Quotex (affiliate program)

        Партнерство Брокер Квотекс также имеет и свою партнерскую программу, которая позволяет зарабатывать при приглашении новых клиентов в компанию, без вложения личных средств в торговлю.

        Зарабатывать по партнерской программе от Quotex можно тремя способами:

        1. Система Rev Share;
        2. Торговый оборот клиентов;
        3. Заработок от приглашенных партнеров;

        Первый вариант позволяет получать от 50% до 80% от заработка брокера, а второй вариант позволяет получать прибыль со сделок приглашенного клиента в размере от 2% до 5% от суммы сделки вне зависимости от исхода сделки. Третий вариант позволяет получать пассивный доход, который будет зависеть только от партнеров, которые находят новых клиентов для брокера.

        Для улучшения привлечения клиентов предоставляют множество промо-материалов, а прибыль начисляется раз в неделю и ее можно выводить на карту, электронные кошельки или криптовалюты. Пройдя регистрацию в партнерской программе Quotex по нашей ссылке, вы со старта получите более высокий уровень партнерства, в зависимости от вашего affiliate опыта. Подробнее о партнерской программе брокера можно узнать здесь.

        Итог. Стоит ли доверять брокеру Quotex

        Брокер Квотекс уже не очень молодой, а значит активно набивает себе реальные отзывы и клиентов для активной торговли в 2026 году. Исходя из этого можно сказать, что в ближайшей перспективе брокера однозначно стоит добавить в свой список надежных брокеров для торговли бинарными опционами. Платформа ничем не хуже платформ уже известных брокеров бинарных опционов, а котировки довольно точные.

        Так же, вы можете задать свои вопросы о брокере прямо в этой статье, а так же оставить свой реальный отзыв или пожелание о брокере.

        Промокод Quotex на максимальный бонус к депозиту и отмену убыточной сделки можно получить здесь.

         

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

        *Для перехода на сайт с территории России нужно включить VPN

        Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

        Quotex

        Оценить:
        (4.50 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Руслан
        В целом обзор полезный, но я всегда смотрю глубже — как ведёт себя платформа в моменте, нет ли задержек и как исполняются сделки. Это важно потому, что даже мелкие нюансы могут сильно влиять на результат. Лучше потратить время на тестирование площадки, чем потом жалеть о депозите.
        20 марта 2026
        Ответить
        Богдан
        Они один в один идут покетом. Здесь хеджирую риски от покета. Работаем.
        Артур, а тут не один хозяин? А то что-то уж все пожоже. С покетом я имею в виду.)))
        Трейдер БО, нет конечно. Это как пепси и кока колы. В принципе одно и тоже, но вот подход, внешность и маркетинг разные. а услуги одинаковы.
        Артур, закрались у меня такие мысли интересные.)))
        Трейдер БО, Я не думаю что это так. А может бывшие работники Покета открыли Квотекс? Почему нет? Все может быть. Я бы не удивился.
        Артур, Вот честно: мне все равно. Главное что бы работали без перебоев. А все остальное меня не интересует.
        13 марта 2026
        Ответить
        shyngys Bektursynov
        Quotex лучшая платформа для тех кто хочет быстро стать миллионером, удобные программа на андройде пополнеия и снятия. Ставл из 10/10
        11 марта 2026
        Ответить
        Almutaolil
        Хороший платформа для трейд
        03 марта 2026
        Ответить
        Chris Rocket
        The payouts up to 90%+ are pretty competitive compared to other binary brokers I’ve tried. On Quotex, I’ve seen some pairs offering 92–93%, which is actually solid for short-term trades. But I’d love to know how consistent those payouts are during high volatility sessions. Do they drop significantly during major news releases? If anyone here has traded during NFP or CPI announcements, I’d be curious to hear your experience.
        27 февраля 2026
        Ответить
        Исмоил
        Идеальная платформа для новичков в мире трейдинга «Я перепробовал несколько платформ, прежде чем остановился на Quotex, и могу сказать, что для новичка это, пожалуй, лучший вариант. Главное, что меня подкупило — это бесплатный демо-счет с балансом 10 000 долларов . Это реально работает: можно спокойно изучить интерфейс, протестировать стратегии и понять механику торговли без риска потерять свои кровные.
        27 февраля 2026
        Ответить
        Option Bull
        Quotex производит впечатление современной и быстрой платформы. Интерфейс интуитивно понятный, а исполнение сделок оперативное. Если дополнительно учитывать регуляторные моменты и условия вывода, брокер более чем вполне подходит для системной торговли.
        22 февраля 2026
        Ответить
        tirant
        И пополняет и выводит быстро. Чего еще надо? Работаем и зарабатываем на яхту и тачку...)))
        13 февраля 2026
        Ответить
        Chris Rocket
        I trade after work, usually late evenings. What I noticed — even during busy hours execution feels okay. I use simple strategy with support/resistance and moving averages. Nothing fancy. Sometimes I win, sometimes I lose, but that’s trading, not broker’s fault.
        03 февраля 2026
        Ответить
        Руслан
        Quotex впечатляет быстрым интерфейсом и простотой входа в сделки. Но я всегда смотрю на условия ввода/вывода и регуляцию более внимательно: чем прозрачнее эти моменты, тем спокойнее спишь. В целом, платформу можно рассматривать для тестов и роста, если понимать риски и ограничения.
        30 января 2026
        Ответить
        Артур
        Ответить
        Chris Rocket
        I appreciate that Quotex supports different types of assets. I trade a mix of currencies and a couple of crypto pairs, and switching between them is quick. Not all brokers handle fast switching well, especially during active market hours.
        29 декабря 2025
        Ответить
        Option Bull
        Квотекс оставляет впечатление продуманной платформы с четкой визуализацией и быстрыми сделками. Она удобна для новичков и тех, кто активно торгует. Мой совет: всегда нужно начинать с демо-счета и убедиться, что вы понимаете все условия внесения и вывода, прежде чем переходить на реальные суммы.
        26 декабря 2025
        Ответить
        tirant
        Пока все нормально, работаем. Брокер как брокер.
        19 декабря 2025
        Ответить
        Mister X
        The article mentions signals and tournaments, and I actually use them from time to time. I don’t rely on them completely, but they’re useful additions if you already have a strategy. I like that the platform gives several ways to diversify activity.
        12 декабря 2025
        Ответить
        Руслан
        Обзор очень полезный и информативный. Я относительно недавно перешёл на Квотекс. Платформа действительно быстрая и это чувствуется. Хорошо, что отметили и плюсы и слабые места, благодаря таким статьям проще принять решение перед регистрацией.
        01 декабря 2025
        Ответить
        Богдан
        Они один в один идут покетом. Здесь хеджирую риски от покета. Работаем.
        Артур, а тут не один хозяин? А то что-то уж все пожоже. С покетом я имею в виду.)))
        Трейдер БО, нет конечно. Это как пепси и кока колы. В принципе одно и тоже, но вот подход, внешность и маркетинг разные. а услуги одинаковы.
        Артур, закрались у меня такие мысли интересные.)))
        Трейдер БО, Где-то читал что при слепой дегустации настоящий американец отличит кока колу от пепси. Как??? Оно же одинаковое...)))
        24 ноября 2025
        Ответить
        Mister X
        What I like the most is the ability to test strategies without immediately registering or sharing personal information. For someone who prefers to check everything first, that’s very convenient. Later, when I switched to real trading, the transition was easy.
        17 ноября 2025
        Ответить
        Ibrohim
        Quotex лучшая платформа для тех кто хочет быстро стать миллионером но медленно
        13 ноября 2025
        Ответить
        Option Bull
        Quotex оставляет позитивное впечатление: аккуратный интерфейс, удобная панель сделок, активы загружаются без лагов. Для многих это удачный вариант для старта или диверсификации. Как и в любом брокере, проверяйте процесс вывода — но в целом платформа выглядит надёжно и современно.
        10 ноября 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!