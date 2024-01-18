Quotex – краткий обзор брокера бинарных опционов Несмотря на то, что брокер бинарных опционов Quotex является новым и молодым брокером, у него уже есть масса отзывов. На него уже успели обратить внимание многие трейдеры благодаря удобной и функциональной торговой платформе, моментальному совершению сделок и своевременному выводу прибыли.

Рынок опционов в 2026 году уже не нов, но очень динамичен, многие брокеры прекращают свою деятельность в России, но и возникают новые перспективные брокеры ведущие торговлю бинарными опционами, диджтал-опционами или fix contracts. Платформа брокера Quotex – новая современная площадка для трейдинга всеми видами опционов, ориентированная на трейдеров из разных стран, включая Россию.

Внимание! В данном обзоре брокера Quotex можно найти секретный промокод на отмену убыточной сделки в 10$, кешбэк и возврат средств от оборота. Промокод Quotex на максимальный бонус к депозиту при пополнении, можно получить здесь.

Платформа Квотекс ориентирована на работу с опционами, поэтому для начинающего трейдера на сайте quotex.io расположено очень много подготовительной теории о том, что такое деривативы, раскрывается смысл диджитал-опционов и вообще дается краткий курс молодого трейдера. Это позволяет сделать максимально широкий охват целевой аудитории.

Содержание:

Технические данные о брокере

Дата основания 2020 год Официальный сайт и зеркало quotex.com, qxbroker.com, quotex.io, quotex-broker.com, quotex.market Юридическое местонахождение штаб-квартиры Сейшелы Основная сфера деятельности digital опционы и все посреднические функции, с ними связанные. Учебный демонстрационный счет есть, до 10000 условных единиц Период экспирации (автоматического истечения) сделки по договоренности с брокером, в пределах от 1 минуты до 4 часов Тип программной торговой платформы браузерная и биржевой терминал собственной разработки Адаптивный дизайн платформа адаптирована под мобильные устройства, планшеты и компьютеры Срок вывода денежных средств 1-5 рабочих дней Предмет торгов валютные пары, сырье, различные криптовалюты и акции Лимит пополнения отсутствует, можно пополнить от 10 долларов США Локализации платформы английский, русский, испанский, португальский, польский, французский

САЙТ БРОКЕРА QUOTEX.COM

10 причин начать торговлю в Quotex

При выборе нового брокера для торговли бинарными опционами, очень важно сразу не ошибиться с выбором и выбрать надежного брокера уже с первым депозитом, при этом решающим фактором при выборе брокера не всегда является то, как быстро он выводит деньги, если конечно он выводит их вообще, ведь мы говорим о том как выбрать надежного брокера , а не о том, как не попасть на брокера-мошенника .

В нашем случае мы выбрали платформу брокера Quotex и вот почему:

Регистрация не нужна. Если вы новичок или ищете нового брокера для торговли бинарными опционами, то вам конечно не стоит оставлять свои данные на всех сайтах подряд, ведь некоторые сайты могут быть мошенническими и ваши регистрационные данные могут быть раскрыты. Проходить регистрацию и указывать свои реальные данные нужно только тогда, когда вы уже точно знаете, что брокер не мошенник! По этой причине на платформе брокера Quotex вы можете ознакомиться со всем функционалом без регистрации и только потом, если брокер вас заинтересует своим функционалом, уже пройти регистрацию указав свои реальные данные. Для начала торговли без регистрации достаточно нажать на кнопку «Открыть демо-счет» на главной странице сайта:

Удобный интерфейс. Очень важным моментом, особенно для начинающих трейдеров, является удобство платформы брокера, где важно, чтобы все элементы и нужные кнопки были под рукой и вам не пришлось тратить кучу времени на поиск нужных кнопок . На платформе брокера Quotex интерфейс реализован максимально удобно, а опытным трейдерам он может даже напомнить интерфейс других брокеров, только не много более усовершенствованный для еще более удобной торговли:

Бонус к депозиту не ограничивает вывод. Если вы только начинающий трейдер и не разобрались со всеми стратегиями и индикаторами для бинарных опционов, то вам конечно не стоит сразу вносить большие депозиты. Но что делать, если прибыль 10-20$ за 1 успешную сделку вас не устраивает? Вам предложат взять бонус к депозиту, что бы вы могли делать ставки на большую сумму, но проблема в том, что, зачастую взяв такой бонус к депозиту вы ограничиваете свой вывод средств, пока не отработаете бонус в 20-30 кратном объеме, что для начинающих трейдеров будет практически невозможным. На платформе Quotex все иначе, и если вы взяли бонус к депозиту, то вывести свои деньги вы сможете в любой момент, так как бонус не ограничивает вывод средств, и вы можете вывести все деньги в любой момент. Бонус к депозиту будет так же полезен и более опытным трейдерам, которые располагают крупными суммами и часто прибегают к мартингейлу . Такой бонус может помочь быстрее разогнать депозит и его можно получить при первом пополнении в личном кабинете, либо вы можете использовать специальные промокоды для Quotex для каждого пополнения, и каждый такой промокод увеличит ваш депозит на 40%:

Высокие коэффициенты по сделкам. Как известно, в бинарных опционах математическое ожидание не на вашей стороне и вам нужно совершать гораздо больше прибыльных сделок, чем на Forex. К примеру, если вы будете открывать сделки у брокера, процент выплат по которым равен 60%, то математическое ожидание на бинарных опционах не в вашу пользу, ведь в случае верного прогноза вы получите только 60% прибыли, а если ошибетесь потеряете всю сумму сделки. В таком случае, математическое ожидание будет таким, что ставка в $1 позволит заработать $0.6. Вероятность выигрыша 50% (если полагаться лишь на удачу). Математическое ожидание равно: E[X] = x1p1 + x2p2 + … + xkpk = 0.5 * 0.6 + (-0.5)* 1 = -0.2, плюс закон больших чисел, который говорит о том, что несколько раз удача может быть на вашей стороне, но в долгосрочном плане вы будете терять. Отсюда и делаем вывод, что полагаться на удачу в бинарных опционах нет смысла и что кроме стратегии, которая будет давать нам не меньше 70% прибыльных сделок, нам понадобятся и более высокие коэффициенты по сделкам, как например в Quotex, где они могут достигать 95% по сделке:

MetaTrader 4 не нужен. Как известно, все трейдеры обычно проводят анализ валютных пар на сторонних платформах, таких как TradingView или чаще MetaTrader 4. У брокера Quotex же, если вы используете стандартные индикаторы и методы анализа графиков, все эти инструменты встроены в платформу, и вы можете проводить анализ графиков прямо на сайте брокера:

Есть криптовалюты. В последние годы тема криптовалют становится все популярней и упускать возможность торговли криптовалютами на бинарных опционах конечно не стоит, и брокер Quotex предлагает торговлю основными криптовалютами у себя на платформе:

Аналитика и встроенный анализ каждой торговой пары. На платформе Quotex в 2026 году уже есть удобный инструмент «информация о паре», который показывает всю нужную информацию о торгуемом активе и даже показывает такой параметр как «настроение рынка». Этот параметр указывает на то, в какую сторону в данный момент открывается больше сделок трейдерами:

Досрочное закрытие сделки. Открыли случайно сделку или поняли, что ошиблись с прогнозом? Не беда, на платформе брокера Quotex вы можете самостоятельно отменить эту сделку еще до ее истечения, потеряв лишь часть суммы:

Маркет с бонусами. Маркет на платформе брокера Quotex – это своего рода дополнительные бонусы, которые помогут вам увеличить прибыльность своей торговли. Вы сможете получать кешбек, отменять убыточные сделки и даже получать деньги на свой баланс:

Быстрый вывод средств. Пожалуй, самым важным моментом при выборе надежного брокера является то, как быстро он выплачивает и выплачивает ли вовсе деньги. Брокер Quotex выплачивает даже крупные суммы в максимально короткие сроки и если вы не прибегали к мошенничеству, то получить выплату сможете уже через несколько минут:

А теперь обо всех ключевых моментах брокера QUOTEX подробней:

Лицензии брокера

Quotex подошел к вопросу лицензии очень ответственно. Торговая платформа существует недавно, с 2020 года, но в 2026 году имеет лицензию ЦРОФР (TSRF RU 0395 AA V0161), для полноценного юридического обоснования деятельности в России. Подобная лицензия является крайне важной в рамках российского правового поля, а отсутствие лицензии может говорить о том, что брокер мошенник и скорей всего не выведет ваши деньги. Лицензия ЦРОФР у брокера, свидетельство того, что Quotex хочет работать исключительно легально на территории РФ.

Официальный сайт брокера Quotex.com и сайты-клоны

Обратите внимание, что название официального сайта брокера бинарных опционов Quotex, это ­– quotex.com, но в 2026 году в сети можно встретить и другие компании с очень похожими названиями сайтов, такие как:

quotex.eu;

quotexltd.com;

qxbroker.com;

quotex.io;

quotex-broker.com;

quotex.market;

market-qtx.com.

Поэтому всегда проверяйте название сайта в адресной строке и наличие https соединения:

Так же, сайт www.quotex.com в поисковых запросах часто путается с таким названием домена как quotes, с различными доменными зонами. Эти сайты не имеют никакого отношения к торговле бинарными опционами и содержат лишь набор цитат, как следует из перевода на русский (quotes=цитаты). Поэтому с такими сайтами вы вряд ли спутаете платформу брокера, чего не скажешь о сайтах подменках или клонах, которые берут схожее название в нужной им доменной зоне и делают схожий интерфейс, после чего через формы регистрации/авторизации могут получать ваши персональные данные и доступ к реальному счету.

Как зарегистрироваться и начать торговлю на платформе брокера

Регистрация на платформе Quotex очень простая. Необходимо ввести логин и пароль на официальном сайте, после чего вы СРАЗУ попадаете на торговую платформу, без дополнительных подтверждений и верификаций. Также есть возможность открыть демо-аккаунт и протестировать брокера Quotex вовсе без регистрации. Подтвердить емейл и пройти верификацию можно будет уже позже, если все устроит на платформе. Для открытия демо-счета без регистрации в Квотекс на 10 000 виртуальных долларов необходимо на главной странице официального сайта Quotex io нажать на кнопку «Открыть демо-счет»:

Помимо регистрации через электронную почту, здесь есть три других пути зарегистрироваться:

Через профиль Гугл;

Через Фейсбук;

Через Вконтакте.

Такая интеграция намного проще, чем многоступенчатая верификация. При этом практика показывает, что Quotex очень ответственно относится к защите профилей трейдеров и мы не нашли негативных отзывов о Quotex, касающихся взлома аккаунтов на платформе.

Торговая платформа брокера бинарных опционов Quotex io

На платформе, трейдер получает доступ к основному графику и может начинать заключать сделки, торгуя на опционах. Дизайн графика платформы Quotex — собственной разработки, хотя в многом и схож с уже известными торговыми платформами брокеров бинарных опционов.

На платформе брокера используются следующие индикаторы:

Индикаторы можно включать как по одному, так и группами. Доступна базовая палитра цветов для каждого индикатора, чтобы трейдер смог настроить отображение позиций под себя.

Имеются также более дюжины осцилляторов и продвинутые инструменты рисования. Таким образом, на графике Quotex можно получить как минималистичное, так и максимально подробное положение котировок используемого вами актива для торговли.

Помимо этого, платформа брокера Quotex io в 2026 году позволяет использовать экспирации для торговли бинарными опционами от 60 секунд до 4-х часов, которые подойдут как для любителей турбо-опционов, так и для краткосрочных трейдеров, которые просто покупают опционы в течение дня:

Приятным дополнением к торговле является наличие отложенных ордеров. Вы можете использовать ордера по времени или по цене. Отложенные ордера позволяют расширить возможности для торговли и совершать сделки тогда, когда вы не можете находится возле терминала.

Для их использования нужно нажать на переключатель «Отложенная сделка»:

На открывшейся панели нужно:

выбрать тип ордера (по цене или по времени); ввести сумму сделки; нажать на Выше или Ниже.

Отложенный ордер по цене Отложенный ордер по времени

Также внушительным является список торговых активов на платформе Quotex.io, и для торговли можно использовать валютные пары, криптовалюты, сырьевые товары, металлы и индексы различных стран и государств:

Статистику по всем сделкам можно наблюдать сразу же на платформе на правой панели. Там появляется информация о всех совершенных сделках как в сокращенном виде, так и в расширенном:

Бесплатные сигналы для бинарных опционов от брокера Quotex

Трейдеры, которые только начинают свой путь в торговле бинарными опционами, могут воспользоваться бесплатными сигналами брокера Quotex io:

Сигналы брокера Квотекс являются абсолютно бесплатными, и в отличие от многих брокеров, результаты предыдущих сигналов сохраняются, и поэтому вы можете изучить статистику на истории, не тратя своих денег на торговлю на реальном счете и не тратя время на торговлю по сигналам на демо-счету, чтобы проверить их.

Минусом этих сигналов можно назвать то, что они публикуются для разных торговых активов и если вы планируете торговать, к примеру, только валютной парой EUR/USD, то вам придется долго ждать нового сигнала. Но если вам не важно, какими активами вести торговлю, то сигналы будут появляться довольно часто, и при нажатии на сигнал вы сразу будете перенаправлены на график нужного актива.

Так же, для торговли на платформе брокера Quotex, вы можете использовать и наши бесплатные онлайн сигналы.

Турниры брокера бинарных опционов Quotex

Брокер Quotex предоставляет всем своим трейдерам возможность поулчить дополнительную прибыль от бинарных опционов, приняв участие в турнирах по трейдингу. На платформе брокера на данный момент проводится три вида турниров ­– дневной и два недельных:

Дневной турнир длится ровно сутки и имеет призовой фонд в $1500. Чтобы принять в нем участие, необходимо внести стартовый взнос в размере $1, после чего вы получаете $100 в виде турнирных средств. Все трейдеры начинают торговлю в турнире с одинаковыми условиями. В течение суток можно будет совершать неограниченное количество сделок, а победителями станут 5 трейдеров с наибольшим турнирным балансом. Если же вы сольете весь депозит, то за $1 у вас будет возможность сделать ребай, то есть докупить еще турнирных средств и продолжать участие в турнире.

Недельных турниров есть два вида, но отличаются они друг от друга только призовыми фондами – это $5 000 и $10 000.

Основные отличия недельных турниров от дневного:

Призовой фонд составляет $5000 и $10000. Продолжительность турнира – 1 рабочая неделя. Стартовый взнос – $10. Цена ребая – $10.

В остальном недельный турнир проходит точно также, как и дневной.

Выигрыши за призовые места разделяются таким образом:

Призовые места Дневной Недельный ($5000) Недельный ($10000) 1 $1500 $1500 $3000 2 $1200 $1200 $2400 3 $1000 $1000 $2000 4 $800 $800 $1600 5 $500 $500 $1000

Бонусы брокера бинарных опционов Quotex

У брокера Quotex в 2026 году доступны различные бонусы, которые можно получить как новым клиентам компании, так и тем, кто уже имеет торговый счет. Новым трейдерам брокер Квотекс предоставляет возможность получить welcome-бонус в размере до 30% к депозиту, так же можно использовать промокод (если не работает можно запросить новый на нашем сайте), что бы отменить первую проигрышную сделку в 10$. Для получения welcome-бонуса 30%, необходимо кликнуть на баннер, который находится сверху торговой платформы:

Трейдерам, которые уже использовали такой бонус, можно воспользоваться промокодами для брокера Quotex, которые дают как обычный бонус к депозиту до 100%, так и отмену убыточных сделок в Quotex.

Маркет покупок у брокера Quotex io

Появившейся в начале 2021 года, МАРКЕТ брокера Quotex io можно найти в своем личном кабинете или перейти в него из торговой платформы:

На данный момент в маркете есть шесть позиций:

Отмена убыточной сделки. При помощи данного промокода можно отменить любую убыточную сделку в Quotex на сумму, не превышающую лимит промокода (промокоды могут быть на разные суммы); Кешбэк. Данный промокод позволяет получать кешбэк за каждую убыточную сделку (процент возврата также зависит от промокода); Бонус на депозит. Стандартный промокод на получение бонуса к пополнению счета в Quotex; Процент от оборота. Такой промокод позволит также получать кешбэк, но уже не за убыточные сделки, а за все сделки; Бонус в баланс. Очень ценный промокод, так как он позволяет превратить бонусные средства (которые необходимо отрабатывать) сразу в реальные деньги, после чего их можно вывести; Отмена в «Х» пунктов. Позволяет отменить убыточную сделку с разницей в количество пунктов («Х»), которые дает промокод.

О том, где можно брать некоторые из промокодов для маркета, можно узнать из нашего видео:

Виды и уровни счетов у брокера бинарных опционов Quotex io

Каждый трейдер может открыть у брокера Quotex io счет в таких валютах, как:

Евро; Британский фунт; Bitcoin; Бразильский реал; Индонезийская рупия; Индийская рупия; Казахстанский тенге; Российский рубль; Украинская гривна.

Отличительной особенность брокера, является то, что нет необходимости выбирать валюту счета сразу. Сделать это можно прямо на платформе в любой момент, и если у вас на счет были, к примеру, доллары, то вы можете поменять их моментально по курсу брокера без какой-либо дополнительной комиссии. Для этого необходимо открыть меню, которое находится в правом верхнем углу, после чего нажать на синюю кнопку – «Поменять»:

После этого в меню обмена можно выбрать валюту и подтвердить обмен:

Также у брокера Quotex io есть уровни счета, которые дают различные преимущества. Уровней на данный момент существует три:

Стандарт; PRO; VIP.

Первый уровень получают все новые клиенты компании, а вот второй и третий уровни можно получить уже при пополнении счета на определенную сумму, и для уровня PRO это пополнение от 1 000 долларов, для уровня VIP это пополнение счета от 5 000 долларов. Из преимуществ:

Счет PRO увеличивает базовый процент доходности на 2% и позволяет получать в рассылках промокоды для маркета; Счет VIP увеличивает доходность на 4% и также дает возможность получать промокоды от брокера в будущем.

Пополнение счета, демо-счет, вывод денег

Брокер заинтересован что бы на его платформе было как можно больше трейдеров, и эти трейдеры торговали как можно больше, при этом конечно получали прибыль, совершая как можно больше сделок на платформе. За счет чего брокер и планирует получать прибыль. Ведь коэффициенты у брокера не превышают 90%, а значит он будет зарабатывать минимум 10% на разнице сделок разных клиентов.

Пополнить счет в 2026 году можно непосредственно на сайте, по одному клику на соответствующей кнопке. Появится форма с реквизитами, нужно будет выбрать свой кошелек, а также выбрать валюту. Перед пополнением счета рекомендуем ознакомиться с нашей статьей «ТОП-10 способов «Как пополнить счет у брокера»».

Также, при первом пополнении счета можно получить Welcome-бонус от брокера Quotex, который составит до 100% от депозита. Активировав промокод, вы не ограничиваете вывод основных средств, ограничение и отработка будут только для суммы бонуса.

Демо-счет работает и без регистрации и по многочисленным отзывам о брокере, это очень удобно, так как вы можете все проверить сами, не предоставляя своих персональных данных. Для торгов используется настоящий текущий график с показателями в реальном времени. Трейдер может попробовать заключать сделки в реальном времени и оценить свои возможности в торговле. На счет дается десять тысяч условных единиц, чего с головой хватает для того, чтобы попрактиковаться перед реальным трейдингом.

Основные возможности по торговле на демо-счете можно протестировать на валютных парах. Здесь их несколько дюжин. При выборе каждой валютной пары для демо-счета в селекторе справа пишется и ее текущий тренд, что очень удобно.

Вывод денег тоже крайне прост и не смотря на некоторые отзывы о задержки выплат с платформы, процесс занимает совсем не много времени и доступен в различных вариантах: банковские карты, множество вариантов электронных кошельков как для фиатной валюты, так и для криптовалюты, а также другие платежные системы.

При выводе средств в целях безопасности и защиты средств на счете, Quotex может запросить верификацию владельца, что сделано в рамках борьбы с мошенничеством и защитой от него самих клиентов. Квотекс участвует в общей для брокерских площадок программе по борьбе с биржевым мошенничеством.

Верификация на платформе Quotex, довольно стандартная для всех брокеров бинарных опционов и заключается в предоставлении своих паспортных данных, подтверждения места проживания (обычно в виде счета за коммунальные услуги, реже просто фото прописки) и верификации платежного метода ( если вы пополнили счет у брокера используя банковскую карту, вам потребуется прислать ее фото, а если через электронный кошелек, то сделать скриншот перевода).

Обратите внимание, что первый вывод денег с сайта Quotex.io возможен только на туже платежную систему, с которой было первое пополнение счета. То есть, если вы пополните свой счет Quotex к примеру с кошелька ADVcash, вывести первую прибыль вы сможете только на тот же кошелек ADVcash, вывести первые деньги с платформы брокера на карту вам не удастся. Но это ограничение касается только первого вывода денег с платформы, последующие возможны на любую платежную систему.

Поддержка различных финансовых платформ

Типов кошельков тут хватает, для резидента стран СНГ способов вывести свои заработанные средства предостаточно:

банковские карты Visa и Mastercard;

Skrill;

Qiwi;

Neteller;

Webmoney;

BTC;

Etherium и др.

А также другие платежные системы.

В каждой из представленных систем помимо верификации от Quotex есть и внутренние системы проверки. Вывод средств Quotex производится всеми теми же способами, которыми можно было пополнить кошелек.

Техническая поддержка

Российский трейдер может не волноваться — техподдержка отвечает на русском языке. Причем работает она как раз по московскому часовому поясу. Это удобно для работы и для трейдеров из Европы. Узнать ответ на интересующий вопрос, оставить отзыв о деятельности брокера или получить быструю информационную помощь можно в онлайн чате, по почте. Связаться с консультантом можно также через внутреннюю систему тикетов на сайте, доступен подробный и развернутый FAQ, с ответами на распространенные вопросы.

Техподдержка оперативна, и полностью соответствует общему уровню менеджмента. В Quotex работает много людей с десятилетним стажем, которые видимо ранее работали у других брокеров бинарных опционов, что крайне много по меркам брокерского рынка. Поэтому даже новичок может ожидать быстрое и профессиональное разрешение наиболее насущных проблем.

Кому-то может быть удобней получать поддержку в соц. сетях, так например, можно запросить промокод или просто задать вопрос о работе платформы Quotex в их группе ВКонтакте.

Мобильное приложение брокера Quotex

Благодаря мобильному приложению брокера бинарных опционов Quotex для Андроид можно вести торговлю где угодно. Основным его преимуществом является полная схожесть с веб-терминалом, из-за чего любой трейдер, который торгует у брокера Квотекс, сможет легко разобраться с тем, как совершать сделки через мобильное приложение для Квотекс.

В мобильном приложении можно найти все те же инструменты и торговые активы, поэтому даже с телефона или планшета можно будет провести достаточный для совершения прибыльных сделок анализ. Также в приложении есть:

Графические инструменты;

Индикаторы;

Торговая панель;

Любые таймфреймы и типы графиков;

Сигналы для бинарных опционов;

Личный кабинет со статистикой;

Маркет.

Помимо этого в приложении можно зарегистрировать новый аккаунт при необходимости, пройти верификацию, пополнить и вывести средства и задать вопросы технической поддержке.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ QUOTEX

Отзывы клиентов о брокере

Трейдеры в отзывах преимущественно хвалят Quotex, как надежную площадку, где можно быстро и легко заработать со старта с минимальными усилиями. Удобный интерфейс, хорошая поддержка и возможность быстро вывести заработанные деньги, - все это отмечено в комментариях и отзывах трейдеров, уже попробовавших торговать на Quotex.

Негативных отзывов на платформу пока, конечно, нет, брокер набивает себе репутацию, что дает повод не переживать за выплаты по крайней мере в ближайшей перспективе. По отзывам, многим трейдерам очень заходит быстрая регистрация без дополнительных подтверждений. Мы настоятельно советуем вам следить за новыми отзывами о брокере и не лениться оставлять свой прямо в комментариях к этой статье.

Партнерская программа Quotex (affiliate program)

Брокер Квотекс также имеет и свою партнерскую программу, которая позволяет зарабатывать при приглашении новых клиентов в компанию, без вложения личных средств в торговлю.

Зарабатывать по партнерской программе от Quotex можно тремя способами:

Система Rev Share; Торговый оборот клиентов; Заработок от приглашенных партнеров;

Первый вариант позволяет получать от 50% до 80% от заработка брокера, а второй вариант позволяет получать прибыль со сделок приглашенного клиента в размере от 2% до 5% от суммы сделки вне зависимости от исхода сделки. Третий вариант позволяет получать пассивный доход, который будет зависеть только от партнеров, которые находят новых клиентов для брокера.

Для улучшения привлечения клиентов предоставляют множество промо-материалов, а прибыль начисляется раз в неделю и ее можно выводить на карту, электронные кошельки или криптовалюты. Пройдя регистрацию в партнерской программе Quotex по нашей ссылке, вы со старта получите более высокий уровень партнерства, в зависимости от вашего affiliate опыта. Подробнее о партнерской программе брокера можно узнать здесь.

Итог. Стоит ли доверять брокеру Quotex

Брокер Квотекс уже не очень молодой, а значит активно набивает себе реальные отзывы и клиентов для активной торговли в 2026 году. Исходя из этого можно сказать, что в ближайшей перспективе брокера однозначно стоит добавить в свой список надежных брокеров для торговли бинарными опционами. Платформа ничем не хуже платформ уже известных брокеров бинарных опционов, а котировки довольно точные.

Так же, вы можете задать свои вопросы о брокере прямо в этой статье, а так же оставить свой реальный отзыв или пожелание о брокере.

Промокод Quotex на максимальный бонус к депозиту и отмену убыточной сделки можно получить здесь.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

*Для перехода на сайт с территории России нужно включить VPN

Лучшие бонусы, промокоды, а также конкурсы для брокера Quotex ищите в наших соц. сетях: Группа в Telegram | Группа в Facebook.

