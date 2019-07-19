        Guru V5

        Индикатор для бинарных опционов Guru V5

        Индикатор для бинарных опционов Guru V5 – ещё один интересный инструмент для формирования торговых сигналов. Несмотря на то что разработчик скрыл большую часть параметров настройки, точность сигналов этого индикатора не оставит равнодушными ни новичков, ни тем более опытных трейдеров.

        Помимо стандартного применения и торговли по сигналам заложенного в него алгоритма, пользователи могут использовать Guru V5 как платформу для тестирования собственных индикаторов. О том, как это сделать, читайте в нашем обзоре.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Guru V5

        Установка индикатора для бинарных опционов Guru V5

        Индикатор Guru V5 устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MetaTrader 4 пункт “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "MQL4", затем в “Indicators” и переместить туда все файлы. Шаблоны устанавливаются аналогичным образом, но помещаются в папку “templates”. Более подробно ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Guru V5

        Guru V5 действительно оправдывает своё название. В отличие от большинства сигнальных индикаторов, которыми переполнены трейдерские форумы, этот инструмент не просто подает сигнал на покупку опциона Call или Put, а заранее предупреждает о его возможном появлении. Это особенно удобно, когда важна каждая секунда.

        Это даёт трейдеру время на подготовку. Заранее можно определить размер ставки и выбрать подходящее время экспирации.

        Если предварительный сигнал подтверждается, на следующей свече появляется стрелка, обозначающая момент входа в сделку по алгоритму Guru V5.

        Итак, торговля с Guru V5 состоит из двух этапов.

        1. Сначала – подготовка: мы ждём предварительного сигнала, который подсказывает, в каком направлении может появиться сделка.
        2. Затем – вход. Если сигнал подтверждается, открываем соответствующий опцион.

        Теперь немного о настройках.

        Все параметры базового алгоритма скрыты, но доступны настройки сигнальных индикаторов, которые можно подключить вместо основного. Это означает, что пользователь может задать собственные индикаторы и указать буферы, откуда будут считываться сигналы на покупку Call и Put. Guru V5 подхватит их автоматически.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Guru V5

        Guru V5 – полностью самодостаточный индикатор. Его сигналы не требуют дополнительных фильтров или подтверждений. В ходе тестирования он показал стабильные результаты на различных валютных парах, но особенно хорошо зарекомендовал себя на AUD/USD. Именно с этой пары мы и начнём разбор примеров.

        Как видно на скриншоте, Guru V5 демонстрирует высокую точность.

        Информационная панель справа говорит сама за себя: из 12 сделок лишь 2 завершились с убытком – это 83% успешных входов. Особенно стоит отметить две серии по пять прибыльных сделок подряд – впечатляющий результат для пятиминутного таймфрейма.

        Если вам интересно, какие бывают виды торговых сигналов и стоит ли вообще рассматривать платные подписки, рекомендуем заглянуть в нашу подборку статей на эту тему:

        Какие бы вы не использовали сигналы, помните о рисках. Не рекомендуется использовать более 2% капитала на одну сделку.

        Открытие опциона Call

        1. Дожидаемся появления предварительного сигнала - зеленая звезда
        2. Дожидаемся появления основного сигнала - зеленой стрелки вверх
        3. На открытии свечи со стрелкой покупаем опцион Call
        Открытие опциона Put

        1. Дожидаемся появления предварительного сигнала - красная звезда
        2. Дожидаемся появления основного сигнала - красной стрелки вниз
        3. На открытии свечи со стрелкой покупаем опцион Put
        Рекомендуется выбрать время экспирации 1 свеча. Советуем подбирать период удержания позиций на основе результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения индикатора для бинарных опционов Guru V5

        Публикации макроэкономических данных могут серьезно повлиять на рынок. Опытные трейдеры это знают и всегда следят за экономическим календарем. В такие моменты даже самые точные индикаторы теряют силу: цена реагирует исключительно на новости, полностью игнорируя технические сигналы.

        Один из ярких примеров – публикация базового индекса потребительских цен (Core CPI) в США. Этот показатель считается ключевым при оценке уровня инфляции и часто вызывает резкие колебания на рынке.

        Фактическое значение оказалось заметно ниже ожиданий – 0,1% вместо прогнозируемых 0,3%. Это вызвало резкую реакцию рынка: сразу после публикации котировки AUD/USD стремительно пошли вверх. На этом движении сработал сигнал от Guru V5, и на графике появилась красная стрелка, указывающая на покупку опциона Put – сразу после крупной зеленой свечи, спровоцированной новостями.

        Трейдеры, которые учитывают новости, такую сделку просто пропустили – и тем самым избежали убытка на ложном сигнале. Именно поэтому стоит регулярно заглядывать в экономический календарь и следить за новостным фоном.

        Плюсы индикатора Guru V5

        У этого индикатора много преимуществ. В первую очередь – точные торговые сигналы, возможность увидеть не только процент прибыльных сделок, но и серийность, а также предварительные сигналы, помогающие подготовиться к открытию сделок. С помощью удобной информационной панели каждый трейдер сможет подобрать подходящие валютные пары, учитывая статистику последних сделок. Всё это делает Guru V5 отличным выбором для новичков.

        Минусы индикатора Guru V5

        Из минусов стоит отметить, что некоторые предварительные сигналы могут быть отменены. Иногда значок в виде солнца исчезает, если условия для входа становятся неактуальными. Это не перерисовка в привычном понимании: стрелки, по которым происходит вход в рынок, остаются на графике и не исчезают.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Guru V5 по праву можно назвать одним из самых удобных сигнальных индикаторов. Его ключевая особенность – предварительные сигналы, которые дают время проверить все детали: валютную пару, сумму сделки и время экспирации. Это может показаться очевидным, но новички часто путаются в спешке и открывают сделки не по тем инструментам. Перепутать CHFJPY и CADCHF проще, чем кажется.

        Разработчики это учли и добавили возможность заранее подготовиться к входу. Тем не менее, перед использованием сигналов Guru V5 в реальной торговле бинарными опционами обязательно протестируйте индикатор на демо-счете у надежного брокера. Разберитесь с тем, как он работает, и только потом переходите к реальной торговле, не забывая о правилах управления капиталом. Удачных сделок!

        Комментарии

        раиф маулитдиноаич упаков
        здраствуйте, тоже скачал индикатор, но сигналов нет,как настроить?помогите
        26 декабря 2025
        Мейрамбек
        Сделал как на видео,но не появился сигналы.Помогите настроить!
        24 августа 2025
        Rushan
        не могу скачать МТ4.подскажите как это сделать.
        23 августа 2025
        Option Bull
        Руслан, ты чётко подметил, объёмный фильтр в guru v5 реально решает. Я тоже смотрю подтверждение на старшем таймфрейме, особенно при сильных движениях. Главное, как ты сказал, не влетать вслепую а с фильтром и трендом сигнал отрабатывает стабильно. Хороший инструмент, если не лениться анализировать)
        14 июля 2025
        Scruffy
        The idea of having a preliminary star signal before the arrow is cool. Gives you time to get ready, which I haven’t seen in many other indicators.
        14 июля 2025
        Mister X
        The Guru V5 indicator impressed me with its unique feature of preliminary signals. Unlike many other indicators, it warns you in advance about potential trade directions, giving me time to prepare the trade size and expiration. This feature is invaluable in fast-moving markets where every second counts.
        14 июля 2025
        Руслан
        Guru v5 это сбалансированный индикатор, хорошо фильтрует шум и даёт неплохие сигналы на M15–M30, особенно если смотреть в связке со старшими таймфреймами. Объёмный фильтр помогает отсечь слабые точки входа, но требует внимательности — лучше пропустить, чем влететь в рынок вслепую. В целом, достойный инструмент для тех, кто не хочет полагаться только на стрелки.
        14 июля 2025
