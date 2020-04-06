        Индикатор для бинарных опционов Mini Charts

        Индикатор для бинарных опционов Mini Charts является информационным и показывает на основном графике мини-графики других тайм фреймов этого же инструмента или любого другого. Данный индикатор полезно использовать, чтобы следить за общим трендом на одном инструменте или видеть сразу несколько разных торговых активов из разных отраслей.

        Данный индикатор не подразумевает торговлю как таковую, а является лишь вспомогательным инструментом, делающим слежение за ценами и активами проще.

        Также на основе данного индикатора можно создать немало стратегий для бинарных опционов. Примером одной из таких стратегий является алгоритм работы индикатора PPA.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Mini Charts

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-MN.
        • Индикаторы: Mini Charts.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Использовать данный индикатор для бинарных опционов можно на любом тайм фрейме, так как он не зависит от значения цен.

        Тоже самое можно сказать и про торговые активы. Его можно установить на любой актив и настроить отображение также любых активов.

        Установка и настройка индикатора Mini Charts в MT4

        Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Если с установкой индикатора проблем не должно возникнуть, то с настройками все уже сложнее. Индикатор Mini Charts имеет множество настроек и является очень гибким. Его можно расположить практически в любом месте графика, изменяя размеры как самих свечей, так и расстояние между свечами и графиками. Цвета каждого элемента также можно поменять.

        Чтобы не настраивать график и индикатор самостоятельно, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон для него.

        Если же вы хотите подстроить индикатор под себя, то для полного понимания работы индикатора рассмотрим каждый пункт настроек как с визуальной стороны, так и с технической.

        Расположение индикатора относительно углов

        Индикатор можно расположить в одном из четырех углов графика:

        • Левый верхний.
        • Правый верхний.
        • Левый нижний.
        • Правый нижний.

        Для этого в параметре «Corner» нужно выбрать соответствующий вариант:

        Выбор угла индикатора

        Тип отображаемых графиков в индикаторе Mini Charts

        Также можно указать тип графика для отображения:

        • Свечи.
        • Бары.

        Для этого нужно поменять параметр «CandleMod»:

        Выбор типа графика

        Последняя актуальная цена

        При желании можно отключить отображение маленькой желтой стрелочки рядом с последней ценой, отредактировать ее местоположение или поменять цвет:

        Настройка последней цены

        Количество отображаемых баров

        Количество баров также можно регулировать и выставить даже на значение «1», поменяв параметр «BarsToDisplay», но минимальное отображение составляет два бара:

        Количество отображаемых баров

        Цвет баров и ценовой шкалы

        Поменять можно цвет ценовой шкалы и цвет баров:

        Изменение цвета баров

        Расположение индикатора относительно осей

        Мини-графики можно сдвигать в любую сторону как по горизонтали, так и по вертикали, меняя значения параметра «CorenerX и CornerY»:

        Смещение графиков

        Размеры мини-графиков

        Размер мини-графиков тоже можно менять, указав нужные размеры в параметре «ChartWidth и ChartHeigt»:

        Уменьшение графиков

        Но обратите внимание, что при уменьшении или увеличении окна мини-графиков стоит менять и параметр количества баров для корректного отображения, так как автоматически он не изменяется.

        High/Low и названия актива в индикаторе Mini Charts

        Показатели значения High и Low отображаемого диапазона можно отключить или сместить. Имя торгового актива также смещается и при желании меняется цвет:

        Изменение имени графиков

        Отступ между барами

        За расстояние между барами отвечает параметр «BarSpacingX»:

        Изменение расстояния между графиками

        Разделение мини-графиков на колонки

        Расположение графиков можно менять и по колонкам, делая 2, 3 и более колонок, указывая количество в параметре «Columns». Параметр «SpacingColumns» отвечает за расстояние между колонками:  

        Колонки с графиками

        Расстояние между столбцами

        Столбики мини-графиков можно делать шире, меняя параметр «SpacingRows»:

        Ширина столбиков с графиками

        Для корректного отображения также стоит менять и количество отображаемых графиков.

        Торговые активы и тайм фреймы индикатора Mini Charts

        Последнее и возможно самое важное, что можно менять в настройках индикатора, это тайм фреймы и торговые активы. Можно включить отображения любого доступного в терминале MetaTrader 4 тайм фрейма и актива, выбрав все необходимое в соответствующих вкладках:

        Торговые активы и тайм фреймы

        Заключение

        Индикатор Mini Charts имеет большой набор функций и настроек, что позволяет «подогнать» данный индикатор под себя и использовать с максимальной выгодой. И такой индикатор может оказаться в разы полезнее других, несмотря на то что он не дает никаких сигналов относительно торговли, зато является хорошим инструментом для анализа трендов.

        Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

        Скачать шаблон и индикатор Mini Charts

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Sofia Mokina
        Удобно видеть все тайм фреймы сразу, действительно помогает для определения флэта и тренда, если бы он еще был более оптимизирован и не было бы затормаживаний, думаю можно было бы его даже в торговую систему включить.
        10 марта 2021
        Орел
        индикатор не рабочий, жаль скрин сюда нельзя вставить
        у меня была так же фигня, поэтому и написал ниже, как это можно исправить, он просто глючный видимо, этот индикатор, но он работает. попробуй сделать как я написал и отпишись
        Орел, бесполезно, на трех терминал пробовал индюк просто не встаёт сам по себе без шаблона на график а с шаблоном просто стоят графики притом одна пара евр/ена на какую бы пару не поставил, в обще глючный индюк залили
        странно, не знаю даже что тогда делать. просто у меня он тоже глюканул, но я его кинул снова на график и он заработал. потом уже работал и с шаблона, и с простого установления. да и на скринах же тут в статье тоже на графиках у них норм показывает все. и дата там видно что не давняя, значит он работает.
        29 апреля 2020
        Greg
        индикатор не рабочий, жаль скрин сюда нельзя вставить
        у меня была так же фигня, поэтому и написал ниже, как это можно исправить, он просто глючный видимо, этот индикатор, но он работает. попробуй сделать как я написал и отпишись
        Орел, бесполезно, на трех терминал пробовал индюк просто не встаёт сам по себе без шаблона на график а с шаблоном просто стоят графики притом одна пара евр/ена на какую бы пару не поставил, в обще глючный индюк залили
        28 апреля 2020
        Орел
        индикатор не рабочий, жаль скрин сюда нельзя вставить
        у меня была так же фигня, поэтому и написал ниже, как это можно исправить, он просто глючный видимо, этот индикатор, но он работает. попробуй сделать как я написал и отпишись
        22 апреля 2020
        Greg
        индикатор не рабочий, жаль скрин сюда нельзя вставить
        22 апреля 2020
        ТрейдерБО
        Классный индикатор для анализ, у меня старый какой-то есть такого плана с мини графиками, но он не такой. это новее вроде бы, спасибо)
        06 апреля 2020
        Кирилл Васильев
        Для тренда вообще то что надо
        06 апреля 2020
        Орел
        Ребят, заметил такую штуку что индюк может подглючивать. если у вас с первого раза он не установился на графике хоть в ручную, хоть с шаблона, то просто в ручную его еще раз на график киньте и он заработает) короче 2 раза кидаете на график его, если отказывается работать и все, а потом хоть с шаблона, хоть так используете)) настройки супер, индюк советую
        06 апреля 2020
