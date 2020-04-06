Индикатор для бинарных опционов Mini Charts является информационным и показывает на основном графике мини-графики других тайм фреймов этого же инструмента или любого другого. Данный индикатор полезно использовать, чтобы следить за общим трендом на одном инструменте или видеть сразу несколько разных торговых активов из разных отраслей.

Данный индикатор не подразумевает торговлю как таковую, а является лишь вспомогательным инструментом, делающим слежение за ценами и активами проще.

Также на основе данного индикатора можно создать немало стратегий для бинарных опционов. Примером одной из таких стратегий является алгоритм работы индикатора PPA.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Mini Charts

Использовать данный индикатор для бинарных опционов можно на любом тайм фрейме, так как он не зависит от значения цен.

Тоже самое можно сказать и про торговые активы. Его можно установить на любой актив и настроить отображение также любых активов.

Установка и настройка индикатора Mini Charts в MT4

Индикатор устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Если с установкой индикатора проблем не должно возникнуть, то с настройками все уже сложнее. Индикатор Mini Charts имеет множество настроек и является очень гибким. Его можно расположить практически в любом месте графика, изменяя размеры как самих свечей, так и расстояние между свечами и графиками. Цвета каждого элемента также можно поменять.

Чтобы не настраивать график и индикатор самостоятельно, в конце статьи вы сможете скачать индикатор и шаблон для него.

Если же вы хотите подстроить индикатор под себя, то для полного понимания работы индикатора рассмотрим каждый пункт настроек как с визуальной стороны, так и с технической.

Расположение индикатора относительно углов

Индикатор можно расположить в одном из четырех углов графика:

Левый верхний.

Правый верхний.

Левый нижний.

Правый нижний.

Для этого в параметре «Corner» нужно выбрать соответствующий вариант:

Тип отображаемых графиков в индикаторе Mini Charts

Также можно указать тип графика для отображения:

Свечи.

Бары.

Для этого нужно поменять параметр «CandleMod»:

Последняя актуальная цена

При желании можно отключить отображение маленькой желтой стрелочки рядом с последней ценой, отредактировать ее местоположение или поменять цвет:

Количество отображаемых баров

Количество баров также можно регулировать и выставить даже на значение «1», поменяв параметр «BarsToDisplay», но минимальное отображение составляет два бара:

Цвет баров и ценовой шкалы

Поменять можно цвет ценовой шкалы и цвет баров:

Расположение индикатора относительно осей

Мини-графики можно сдвигать в любую сторону как по горизонтали, так и по вертикали, меняя значения параметра «CorenerX и CornerY»:

Размеры мини-графиков

Размер мини-графиков тоже можно менять, указав нужные размеры в параметре «ChartWidth и ChartHeigt»:

Но обратите внимание, что при уменьшении или увеличении окна мини-графиков стоит менять и параметр количества баров для корректного отображения, так как автоматически он не изменяется.

High/Low и названия актива в индикаторе Mini Charts

Показатели значения High и Low отображаемого диапазона можно отключить или сместить. Имя торгового актива также смещается и при желании меняется цвет:

Отступ между барами

За расстояние между барами отвечает параметр «BarSpacingX»:

Разделение мини-графиков на колонки

Расположение графиков можно менять и по колонкам, делая 2, 3 и более колонок, указывая количество в параметре «Columns». Параметр «SpacingColumns» отвечает за расстояние между колонками:

Расстояние между столбцами

Столбики мини-графиков можно делать шире, меняя параметр «SpacingRows»:

Для корректного отображения также стоит менять и количество отображаемых графиков.

Торговые активы и тайм фреймы индикатора Mini Charts

Последнее и возможно самое важное, что можно менять в настройках индикатора, это тайм фреймы и торговые активы. Можно включить отображения любого доступного в терминале MetaTrader 4 тайм фрейма и актива, выбрав все необходимое в соответствующих вкладках:

Заключение

Индикатор Mini Charts имеет большой набор функций и настроек, что позволяет «подогнать» данный индикатор под себя и использовать с максимальной выгодой. И такой индикатор может оказаться в разы полезнее других, несмотря на то что он не дает никаких сигналов относительно торговли, зато является хорошим инструментом для анализа трендов.

Скачать шаблон и индикатор Mini Charts

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

