    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        GTUP

        Индикатор для бинарных опционов и Forex GTUP

        Индикатор GTUP предназначен как торговли бинарными опционами, так и для торговли на Форекс, однако в случае торговли на Форекс индикатор имеет некоторые ограничения и дополнительные условия.

        Индикатор стал результатом разработок множества стратегий для выдачи точных платных сигналов для клиентов компании. В процессе разработки индикатор прошел массу модернизаций и оптимизаций, в результате чего индикатор GTUP способен выдавать до 80% прибыльных сигналов для бинарных опционов, а случае торговли на Forex прибыльность может составлять почти 120% в месяц к стартовому депозиту и максимальной просадкой в 20% от депозита.

        График c WinOptionSignals TG One

        Характеристики индикатора для бинарных опционов:

        Торговая платформа – MetaTrader4.

        Активы – все волатильные валютные пары, а также Золото.

        Время работы – Европейская и Американская торговые сессии.

        Таймфрейм – M5, M15, M30, H1.

        Срок экспирации – одна свеча таймфрейма.

        Рекомендуемые брокеры бинарных опционов: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Характеристики индикатора для торговли на Forex:

        Торговая платформа – MetaTrader4.

        Активы – все основные валютные пары, а также XAUUSD.

        Время работы – Европейская и Американская торговые сессии.

        Таймфрейм –  H1, H4, D1.

        Stop loss и Take profit – после появления стрелки противоположного направления.

        Рекомендуемые Forex брокеры: Alpari, Grand Capital, Word Forex, Binary.com.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Как работает платный индикатор для бинарных опционов и Forex GTUP

        Индикатор GTUP основывается на показаниях трех осцилляторов, грамотный анализ которых и дает высокоточные сигналы для входа в рынок.

        1. Индикатор TRIX (TRIpple eXponential moving average) является базовым в нашем платном индикаторе и находит на рынке подходящие для открытия сделок моменты, отсекая не нужный шум благодаря тройной скользящей средней по ценам закрытия.
        2. MA – скользящая средняя которая фильтрует сигналы от индикатора TRIX, выдавая более точные сигналы для входа в рынок
        3. Индикатор Momentum – является итоговым фильтром всех выдаваемых сигналов и в случае совпадения всех нужных условий выдает непосредственный сигнал индикатору GTUP.

        Настройка индикатора WinOptionSignals TG One

        Для удобства трейдеров, в индикатор встроен алерт, который сигнализирует о возможном скором сигнале на той или иной валютной паре. Алерт выдается в виде всплывающего окна на экране и стрелки на графике.

        Алерт в WinOptionSignals TG One

        Как торговать бинарными опционами по индикатору GTUP

        Индикатор GTUP является стрелочным, но в отличии от обычных стрелочных индикаторов появление стрелки не является сигналом ко входу в сделку. Сами стрелки индикатора могут перерисовываться до момента закрытия свечи или пропадать вовсе. Стрелка является лишь сигналом для выбора пары, на которой возможно скоро будет сигнал для входа в сделку. При использовании индикатора в бинарных опционах, важно соблюдать ряд правил при открытии сделок:

        Покупать опцион на повышение цены (CALL) нужно когда:

        1. Появилась синяя стрелка направленная вверх и не пропала после закрытия свечи
        2. Все три сигнальных индикатора загорелись зеленым (на предыдущей свече горит стрелка вверх)
        3. Индикатор сменил показания с на
        4. Покупаем опцион на повышение цены с экспирацией равной таймфрейму на котором выдан сигнал.

        Call сигнал WinOptionSignals TG One

        Покупать опцион на понижение цены (PUT) нужно когда:

        1. Появилась красная стрелка направленная вниз и не пропала после закрытия свечи
        2. Все три сигнальных индикатора загорелись красным (на предыдущей свече горит стрелка вниз)
        3. Индикатор сменил показания с на
        4. Покупаем опцион на понижение цены с экспирацией равной таймфрейму на котором выдан сигнал.

        Пример:

        Put сигнал WinOptionSignals TG One

        Естественно, чем выше таймфрейм тем более точными будут сигналы, но и при краткосрочной торговле индикатор показывает хорошие результаты, а при торговле на M5 допускается использование Мартингейла.

        Как торговать на Forex по индикатору GTUP

        Для успешной торговли на Форекс с использованием индикатора GTUP вам потребуется выбрать более высокий таймфрейм от H1 и выше. Входить в сделку, нужно так же после одновременного выполнения нескольких условий:

        Открывать контракт на покупку нужно когда:

        1. Появилась синяя стрелка направленная вверх и не пропала после закрытия свечи
        2. Все три сигнальных индикатора загорелись зеленым (на предыдущей свече горит стрелка вверх)
        3. Индикатор сменил показания с на
        4. Покупаем актив с объёмом не более 5% от общего депозита, и при этом должны фиксироваться после появления стрелки противоположного направления.

        Сигнал на покупку на графике

        Открывать контракт на продажу нужно когда:

        1. Появилась красная стрелка направленная вниз и не пропала после закрытия свечи
        2. Все три сигнальных индикатора загорелись красным (на предыдущей свече горит стрелка вниз)
        3. Индикатор сменил показания с на
        4. Продаем актив с объёмом не более 5% от общего депозита, и при этом должны фиксироваться после появления стрелки противоположного направления.

        График с сигналом на продажу

        Вывод: индикатор при правильном использовании, отлично заточен как на успешную торговлю бинарными опционами, так и на торговлю на Forex. По сути индикатор является готовой торговой стратегией и сводит сложности торговли к минимуму, показывая до 70% прибыльных сделок. На нашем сайте вы можете скачать этот индикатор бесплатно.

        Перед началом торговли обязательно разберитесь в использовании индикатора на демо счете и только потом, убедившись в его прибыльности, переходите к торговле на реальные деньги, соблюдая правила мани-менеджмента. Так же, для успешной торговли с использованием данного индикатора вам понадобится надежный брокер, который не будет давать задержек в открытии сделок и без лишних вопросов выведет полученную вами прибыль.

        Скачать индикатор GTUP

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Жандос Ибраев
        Жандос Ибраев
        По личному опыту могу сказать что такие индикаторы которые много раз дорабатывались и модернизировались в конечном итоге дают лучший результат и не важно форекс это или бинарные опционы. Сырой продукт есть сырой а этот как я понимаю уже много раз был доработан и переделан в лучшую сторону. Чтож будем пробовать, думаю сделать по нему статистику если первое впечатление не разочарует.
        17 марта 2021
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        индикатор не для минуток точно, 5 минут минимум , а то и больше. а то не будешь успевать открывать сделки
        01 марта 2020
        Ответить
        Ганс
        не понравился, уж как не крутил его
        10 февраля 2020
        Ответить
        наруто
        наруто
        работает как часы, все супер, спасибо)
        20 июня 2019
        Ответить
        boby
        индюшара норма, но 70% я не увидел, максимум 60% прибыльных сделок. может не так торговал.
        12 июня 2019
        Ответить
        xrp
        так индикатор бесплатный, качай и пробуй, какие деньги
        08 июня 2019
        Ответить
        Lereveyn
        Судя по описанию, индикатор заслуживает право на жизнь. В ближайшее время приобрету и попробую торговать с ним.
        04 июня 2019
        Ответить
        Dankа
        вы бы хоть пробный недельный доступ к индекатору дали бы хоть а то во так купишь а там сливной индюк и денги на ветерь
        03 июня 2019
        Ответить
        Макс Че
        Макс Че
        Весьма впечатляющие обещания разработчиков оправдали себя на деле. Протестировав индикатор на бинарных опционах, получил свыше 70% ITM.
        01 июня 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!