Индикатор GTUP предназначен как торговли бинарными опционами, так и для торговли на Форекс, однако в случае торговли на Форекс индикатор имеет некоторые ограничения и дополнительные условия.

Индикатор стал результатом разработок множества стратегий для выдачи точных платных сигналов для клиентов компании. В процессе разработки индикатор прошел массу модернизаций и оптимизаций, в результате чего индикатор GTUP способен выдавать до 80% прибыльных сигналов для бинарных опционов, а случае торговли на Forex прибыльность может составлять почти 120% в месяц к стартовому депозиту и максимальной просадкой в 20% от депозита.

Характеристики индикатора для бинарных опционов:

Торговая платформа – MetaTrader4.

Активы – все волатильные валютные пары, а также Золото.

Время работы – Европейская и Американская торговые сессии.

Таймфрейм – M5, M15, M30, H1.

Срок экспирации – одна свеча таймфрейма.

Рекомендуемые брокеры бинарных опционов: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Характеристики индикатора для торговли на Forex:

Торговая платформа – MetaTrader4.

Активы – все основные валютные пары, а также XAUUSD.

Время работы – Европейская и Американская торговые сессии.

Таймфрейм – H1, H4, D1.

Stop loss и Take profit – после появления стрелки противоположного направления.

Рекомендуемые Forex брокеры: Alpari, Grand Capital, Word Forex, Binary.com.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Как работает платный индикатор для бинарных опционов и Forex GTUP

Индикатор GTUP основывается на показаниях трех осцилляторов, грамотный анализ которых и дает высокоточные сигналы для входа в рынок.

Индикатор TRIX (TRIpple eXponential moving average) является базовым в нашем платном индикаторе и находит на рынке подходящие для открытия сделок моменты, отсекая не нужный шум благодаря тройной скользящей средней по ценам закрытия. MA – скользящая средняя которая фильтрует сигналы от индикатора TRIX, выдавая более точные сигналы для входа в рынок Индикатор Momentum – является итоговым фильтром всех выдаваемых сигналов и в случае совпадения всех нужных условий выдает непосредственный сигнал индикатору GTUP.

Для удобства трейдеров, в индикатор встроен алерт, который сигнализирует о возможном скором сигнале на той или иной валютной паре. Алерт выдается в виде всплывающего окна на экране и стрелки на графике.

Как торговать бинарными опционами по индикатору GTUP

Индикатор GTUP является стрелочным, но в отличии от обычных стрелочных индикаторов появление стрелки не является сигналом ко входу в сделку. Сами стрелки индикатора могут перерисовываться до момента закрытия свечи или пропадать вовсе. Стрелка является лишь сигналом для выбора пары, на которой возможно скоро будет сигнал для входа в сделку. При использовании индикатора в бинарных опционах, важно соблюдать ряд правил при открытии сделок:

Покупать опцион на повышение цены (CALL) нужно когда:

Появилась синяя стрелка направленная вверх и не пропала после закрытия свечи Все три сигнальных индикатора загорелись зеленым (на предыдущей свече горит стрелка вверх) Индикатор сменил показания с на Покупаем опцион на повышение цены с экспирацией равной таймфрейму на котором выдан сигнал.

Покупать опцион на понижение цены (PUT) нужно когда:

Появилась красная стрелка направленная вниз и не пропала после закрытия свечи Все три сигнальных индикатора загорелись красным (на предыдущей свече горит стрелка вниз) Индикатор сменил показания с на Покупаем опцион на понижение цены с экспирацией равной таймфрейму на котором выдан сигнал.

Пример:

Естественно, чем выше таймфрейм тем более точными будут сигналы, но и при краткосрочной торговле индикатор показывает хорошие результаты, а при торговле на M5 допускается использование Мартингейла.

Как торговать на Forex по индикатору GTUP

Для успешной торговли на Форекс с использованием индикатора GTUP вам потребуется выбрать более высокий таймфрейм от H1 и выше. Входить в сделку, нужно так же после одновременного выполнения нескольких условий:

Открывать контракт на покупку нужно когда:

Появилась синяя стрелка направленная вверх и не пропала после закрытия свечи Все три сигнальных индикатора загорелись зеленым (на предыдущей свече горит стрелка вверх) Индикатор сменил показания с на Покупаем актив с объёмом не более 5% от общего депозита, и при этом должны фиксироваться после появления стрелки противоположного направления.

Открывать контракт на продажу нужно когда:

Появилась красная стрелка направленная вниз и не пропала после закрытия свечи Все три сигнальных индикатора загорелись красным (на предыдущей свече горит стрелка вниз) Индикатор сменил показания с на Продаем актив с объёмом не более 5% от общего депозита, и при этом должны фиксироваться после появления стрелки противоположного направления.

Вывод: индикатор при правильном использовании, отлично заточен как на успешную торговлю бинарными опционами, так и на торговлю на Forex. По сути индикатор является готовой торговой стратегией и сводит сложности торговли к минимуму, показывая до 70% прибыльных сделок. На нашем сайте вы можете скачать этот индикатор бесплатно.

Перед началом торговли обязательно разберитесь в использовании индикатора на демо счете и только потом, убедившись в его прибыльности, переходите к торговле на реальные деньги, соблюдая правила мани-менеджмента. Так же, для успешной торговли с использованием данного индикатора вам понадобится надежный брокер, который не будет давать задержек в открытии сделок и без лишних вопросов выведет полученную вами прибыль.

