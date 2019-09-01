Индикатор GTUP предназначен как торговли бинарными опционами, так и для торговли на Форекс, однако в случае торговли на Форекс индикатор имеет некоторые ограничения и дополнительные условия.
Индикатор стал результатом разработок множества стратегий для выдачи точных платных сигналов для клиентов компании. В процессе разработки индикатор прошел массу модернизаций и оптимизаций, в результате чего индикатор GTUP способен выдавать до 80% прибыльных сигналов для бинарных опционов, а случае торговли на Forex прибыльность может составлять почти 120% в месяц к стартовому депозиту и максимальной просадкой в 20% от депозита.
Характеристики индикатора для бинарных опционов:
Торговая платформа – MetaTrader4.
Активы – все волатильные валютные пары, а также Золото.
Время работы – Европейская и Американская торговые сессии.
Таймфрейм – M5, M15, M30, H1.
Срок экспирации – одна свеча таймфрейма.
Рекомендуемые брокеры бинарных опционов: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Характеристики индикатора для торговли на Forex:
Торговая платформа – MetaTrader4.
Активы – все основные валютные пары, а также XAUUSD.
Время работы – Европейская и Американская торговые сессии.
Таймфрейм – H1, H4, D1.
Stop loss и Take profit – после появления стрелки противоположного направления.
Рекомендуемые Forex брокеры: Alpari, Grand Capital, Word Forex, Binary.com.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Как работает платный индикатор для бинарных опционов и Forex GTUP
Индикатор GTUP основывается на показаниях трех осцилляторов, грамотный анализ которых и дает высокоточные сигналы для входа в рынок.
- Индикатор TRIX (TRIpple eXponential moving average) является базовым в нашем платном индикаторе и находит на рынке подходящие для открытия сделок моменты, отсекая не нужный шум благодаря тройной скользящей средней по ценам закрытия.
- MA – скользящая средняя которая фильтрует сигналы от индикатора TRIX, выдавая более точные сигналы для входа в рынок
- Индикатор Momentum – является итоговым фильтром всех выдаваемых сигналов и в случае совпадения всех нужных условий выдает непосредственный сигнал индикатору GTUP.
Для удобства трейдеров, в индикатор встроен алерт, который сигнализирует о возможном скором сигнале на той или иной валютной паре. Алерт выдается в виде всплывающего окна на экране и стрелки на графике.
Как торговать бинарными опционами по индикатору GTUP
Индикатор GTUP является стрелочным, но в отличии от обычных стрелочных индикаторов появление стрелки не является сигналом ко входу в сделку. Сами стрелки индикатора могут перерисовываться до момента закрытия свечи или пропадать вовсе. Стрелка является лишь сигналом для выбора пары, на которой возможно скоро будет сигнал для входа в сделку. При использовании индикатора в бинарных опционах, важно соблюдать ряд правил при открытии сделок:
Покупать опцион на повышение цены (CALL) нужно когда:
- Появилась синяя стрелка направленная вверх и не пропала после закрытия свечи
- Все три сигнальных индикатора загорелись зеленым (на предыдущей свече горит стрелка вверх)
- Индикатор сменил показания с на
- Покупаем опцион на повышение цены с экспирацией равной таймфрейму на котором выдан сигнал.
Покупать опцион на понижение цены (PUT) нужно когда:
- Появилась красная стрелка направленная вниз и не пропала после закрытия свечи
- Все три сигнальных индикатора загорелись красным (на предыдущей свече горит стрелка вниз)
- Индикатор сменил показания с на
- Покупаем опцион на понижение цены с экспирацией равной таймфрейму на котором выдан сигнал.
Пример:
Естественно, чем выше таймфрейм тем более точными будут сигналы, но и при краткосрочной торговле индикатор показывает хорошие результаты, а при торговле на M5 допускается использование Мартингейла.
Как торговать на Forex по индикатору GTUP
Для успешной торговли на Форекс с использованием индикатора GTUP вам потребуется выбрать более высокий таймфрейм от H1 и выше. Входить в сделку, нужно так же после одновременного выполнения нескольких условий:
Открывать контракт на покупку нужно когда:
- Появилась синяя стрелка направленная вверх и не пропала после закрытия свечи
- Все три сигнальных индикатора загорелись зеленым (на предыдущей свече горит стрелка вверх)
- Индикатор сменил показания с на
- Покупаем актив с объёмом не более 5% от общего депозита, и при этом должны фиксироваться после появления стрелки противоположного направления.
Открывать контракт на продажу нужно когда:
- Появилась красная стрелка направленная вниз и не пропала после закрытия свечи
- Все три сигнальных индикатора загорелись красным (на предыдущей свече горит стрелка вниз)
- Индикатор сменил показания с на
- Продаем актив с объёмом не более 5% от общего депозита, и при этом должны фиксироваться после появления стрелки противоположного направления.
Вывод: индикатор при правильном использовании, отлично заточен как на успешную торговлю бинарными опционами, так и на торговлю на Forex. По сути индикатор является готовой торговой стратегией и сводит сложности торговли к минимуму, показывая до 70% прибыльных сделок. На нашем сайте вы можете скачать этот индикатор бесплатно.
Перед началом торговли обязательно разберитесь в использовании индикатора на демо счете и только потом, убедившись в его прибыльности, переходите к торговле на реальные деньги, соблюдая правила мани-менеджмента. Так же, для успешной торговли с использованием данного индикатора вам понадобится надежный брокер, который не будет давать задержек в открытии сделок и без лишних вопросов выведет полученную вами прибыль.
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
