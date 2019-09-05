        Индикатор для бинарных опционов Forex Binary Grail

        В основе индикатора Forex Binary Grail Indicator лежат набирающие в последние годы популярность нейронные сети. Благодаря этому данный инструмент можно применять в торговле различными активами с разными временными интервалами. Однако наилучшую эффективность индикатор демонстрирует при работе с бинарными опционами, сделки по которым совершаются при таймфрейме М1 либо М5. Другое важное достоинство торгового инструмента заключается в отсутствии перерисовки.

        Сигналы Forex Binary Grail Indicator

        Характеристики индикатора

        Данный индикатор отличается следующими характеристиками:

        • оптимальная платформа — MetaTrader4;
        • виды торгуемых активов — валюты, акции и биржевые индексы;
        • оптимальное время торговли — 24 часа;
        • временной интервал — М1 и М5, но можно устанавливать и другой;
        • срок экспирации опциона — 5 минут, как для сигналов с M1, так и для M5
        • рекомендуемые броккеры — QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Разработчики рекомендуют использовать индикатор в торговле бинарными опционами через брокеров Binarium, PocketOption или IQOption.

        Call и Put сигналы на графике Forex Binary Grail

        Условия для покупки опционов Call и Put

        Данный индикатор отличается повышенной эффективностью. При этом работать с инструментом достаточно просто. Ордера рекомендуется открывать при следующих условиях:

        • стрелка на графике указывает вверх — покупка опциона CALL;
        • стрелка направлена вниз — покупка опциона PUT;

        Открывать сделку следует сразу после появления стрелки. Объясняется это тем, что индикатор не перерисовывается. Прежде чем приступать к торговле, рекомендуется протестировать эффективность инструмента в разные периоды. Благодаря этому можно подобрать оптимальные даты для ведения торговли и таймфрейм.

        Приступая к торговле на рынке бинарных опционов, следует помнить, что индикатор дает сигналы только в режиме реального времени. Это нужно учитывать после установки шаблона в терминал.

        График Forex Binary Grail Indicator

        Forex Binary Grail Indicator

        Одновременно с данным индикатором рекомендуется использовать другие инструменты технического анализа. Это поможет повысить эффективность выбранной стратегии. Также не следует торговать в период выхода важных новостей и выбрать надежного брокера бинарных опционов.

        Скачать индикатор Forex Binary Grail

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Комментарии

        Вячеслав
        Вячеслав
        Индикатор скачивается, но не устанавливается
        Михаил Шумаков, вроде все ок, по инструкции делаешь?
        28 февраля 2023
        Ответить
        Михаил Шумаков
        Индикатор скачивается, но не устанавливается
        24 февраля 2023
        Ответить
        Константин
        Потестил, что то мажет он сильно.
        07 декабря 2022
        Ответить
        ильшат
        почему то первый скачался, а второго нет
        14 октября 2021
        Ответить
        Gulzipa
        на графике ничего нет.
        03 мая 2021
        Ответить
        Алекс Кроф
        Алекс Кроф
        У меня уже вошло в привычку постоянно держать одно окно в мт4 с этим индюком, сигналы редкие но меткие, а так вообще я больше скальпер и торгую по другой торговой системе, а тут такой бонус приятный и почти всегда точно сигнализирует мимо точно я не могу пройти.
        12 марта 2021
        Ответить
        Дед
        Он вообще работает? Ничего не показывает!!!
        08 января 2021
        Ответить
        Дед
        Ваще не работает! Ничего не показывает!!!
        24 сентября 2020
        Ответить
        Грановский
        Ваще сигналов нет!
        раньше были. какой таймфрейм и за какой период тестил?
        28 августа 2020
        Ответить
        Дед
        Ваще сигналов нет!
        26 августа 2020
        Ответить
        александр
        сколько шагов по мартину может выйти по данному индикатору?
        06 июля 2020
        Ответить
        Akmal
        Ничего лучшего не видел )
        21 января 2020
        Ответить
        Egor
        Юра, Переустановил терминал, поставил на 4.. Вроде норм
        05 декабря 2019
        Ответить
        Egor
        У меня одного от него терминал виснет??
        Egor, чуть чуть если. На сколько пар ставишь?
        Юра, На 6 пар.. И то при установке жестко виснет..
        05 декабря 2019
        Ответить
        У меня одного от него терминал виснет??
        Egor, чуть чуть если. На сколько пар ставишь?
        04 декабря 2019
        Ответить
        Egor
        У меня одного от него терминал виснет??
        04 декабря 2019
        Ответить
        форекс1990
        рили грааль, я в шоке, пошел рубить капусту))) или сливать аахахх)))
        29 ноября 2019
        Ответить
        Михаил Орлов
        Михаил Орлов
        все хотят, ради таких сигналов можно и потерпеть немного) у кого какие успехи, чуваки?
        27 ноября 2019
        Ответить
        Русский
        почему так мало сигналов, надо больше, денег хочу!!))))
        27 ноября 2019
        Ответить
        Евгений Соколовский
        Евгений Соколовский
        вот это прикол! где я был раньше? начинаю торговать с ним на бонусном счете, может отобью наконец бонусы))
        27 ноября 2019
        Ответить
