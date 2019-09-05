Индикатор для бинарных опционов Forex Binary Grail

В основе индикатора Forex Binary Grail Indicator лежат набирающие в последние годы популярность нейронные сети. Благодаря этому данный инструмент можно применять в торговле различными активами с разными временными интервалами. Однако наилучшую эффективность индикатор демонстрирует при работе с бинарными опционами, сделки по которым совершаются при таймфрейме М1 либо М5. Другое важное достоинство торгового инструмента заключается в отсутствии перерисовки.

Характеристики индикатора

Данный индикатор отличается следующими характеристиками:

оптимальная платформа — MetaTrader4;

виды торгуемых активов — валюты, акции и биржевые индексы;

оптимальное время торговли — 24 часа;

временной интервал — М1 и М5, но можно устанавливать и другой;

срок экспирации опциона — 5 минут, как для сигналов с M1, так и для M5

рекомендуемые броккеры — Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Разработчики рекомендуют использовать индикатор в торговле бинарными опционами через брокеров Binarium, PocketOption или IQOption.

Условия для покупки опционов Call и Put

Данный индикатор отличается повышенной эффективностью. При этом работать с инструментом достаточно просто. Ордера рекомендуется открывать при следующих условиях:

стрелка на графике указывает вверх — покупка опциона CALL;

стрелка направлена вниз — покупка опциона PUT;

Открывать сделку следует сразу после появления стрелки. Объясняется это тем, что индикатор не перерисовывается. Прежде чем приступать к торговле, рекомендуется протестировать эффективность инструмента в разные периоды. Благодаря этому можно подобрать оптимальные даты для ведения торговли и таймфрейм.

Приступая к торговле на рынке бинарных опционов, следует помнить, что индикатор дает сигналы только в режиме реального времени. Это нужно учитывать после установки шаблона в терминал.

Одновременно с данным индикатором рекомендуется использовать другие инструменты технического анализа. Это поможет повысить эффективность выбранной стратегии. Также не следует торговать в период выхода важных новостей и выбрать надежного брокера бинарных опционов.

