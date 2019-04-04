Индикатор для бинарных опционов Binary Power Bot

Binary Power Bot можно назвать уникальным индикатором, в основе которого лежит новая формула, позволяющая, как заявляют создатели, постоянно получать доход при торговле бинарными опционами. Данный инструмент, согласно официальным сообщениям разработчиков, способен сделать до 80% сделок прибыльными.
Общие характеристики
При работе с данным индикаторов следует придерживаться нескольких рекомендаций:
- Торговая платформа — MetaTrader4.
- Активы — любая пара валют.
- Время работы — ограничений нет (торговать можно после открытия любой сессии).
- Таймфрейм — рекомендованы периоды М5 и М15, но подходят и другие.
- Срок экспирации — 2 свечи, или 10 минут (если выбран М5) либо 30 минут (М15).
- Лучшие брокеры — Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com, WordForex.
Приведенные рекомендации не обязательны для исполнения. Но соблюдение этих требований повысит эффективность индикатора.
Правила торговли с индикатором Binary Power Bot
Разработчики не раскрывают алгоритмы работы этого индикатора. Трейдеры могут только задать в настройках, каким образом инструмент оповещает о наличии благоприятной точки для входа на рынок (в виде звукового сигнала или сообщения на электронную почту).
Принцип работы прост и сводится к следующему:
- если появляется красная стрелка, указывающая вниз, то нужно покупать опцион PUT
- если появилась синяя стрелка — опцион CALL
В каждом из случаев срок экспирации составляет две свечи.
Опционы Call следует приобретать, если на графике формируется следующая картина:
Для покупки Put благоприятны следующие ситуации:
Сложность работы с данным индикатором заключается в том, что, если цена начинает двигаться в другую сторону, то стрелки исчезают (индикатор перерисовывается). Причем данная ситуация наблюдается и в тех случаях, когда этот торговый инструмент дает верный сигнал. Поэтому, прежде чем использовать Binary Power Bot на практике, рекомендуется протестировать индикатор на демо-счете.
